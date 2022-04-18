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Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22

18.04.2022 20:26

В кодовой базе библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer) отменено ранее принятое изменение, по умолчанию активирующее работу на базе протокола Wayland в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11. Таким образом, в выпуске 2.0.22 как и раньше в Wayland-окружениях с компонентом XWayland по умолчанию будет применяться вывод с использованием протокола X11.

Отмечается, что связанный с поддержкой Wayland код SDL является стабильным, но в сторонних приложениях остаются нерешёнными некоторые проблемы. Например, отмечаются регрессивные изменения в играх и проблемы при использовании драйверов NVIDIA, обработкой событий в libwayland, загрузкой плагинов в libdecor и работой приложения Steam.

Оценив сложившуюся обстановку разработчики приняли решение не торопиться и не включать Wayland по умолчанию в релизе SDL 2.0.22. Для тех кто желает использовать Wayland может выставить перед запуском приложения переменную окружения "SDL_VIDEODRIVER=wayland" или добавить в код функцию 'SDL_SetHint(SDL_HINT_VIDEODRIVER, "wayland,x11")' перед вызовом SDL_Init():

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на использование Wayland по умолчанию
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.20
  4. OpenNews: Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки SDL_sound 2.0
  6. OpenNews: Проект SDL переходит на Git и GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57038-sdl
Ключевые слова: sdl, wayland
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 20:44, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > остаются нерешёнными некоторые проблемы ... отмечаются регрессивные изменения

    Не выходит каменный цветочек...

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:58, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не варит горшочек...
     

  • 1.4, Мохнатый пись (?), 20:57, 18/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:59, 18/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.7, Мохнатый пись (?), 21:04, 18/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.8, Аноним (8), 21:04, 18/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.9, Аноним (9), 21:19, 18/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.12, llolik (ok), 21:50, 18/04/2022 Скрыто модератором
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  • 4.13, Аноним (13), 22:27, 18/04/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.10, Аноним (10), 21:37, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > проблемы при использовании драйверов NVIDIA

    это просто реальность, с которой нужно смириться, всякие sdl тут ни при чём

     
  • 1.11, Анончик (?), 21:48, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Даже file-roller под wayland не может drag&drop файлов делать.
    Так что не оправдал надежд wayland.
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/file-roller/-/issues/4
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:54, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для меня Wayland не существует, пока там нет дробного скейлинга, который в иксах есть

    на ноуте 14.1 с 1080р экраном нормально смотрится только 125-150% скейлинг

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для X11 только на Quadro bicubic/lanczos-скейлинг, в остальных случаях bilinear/nearest.ИМХО, это аппаратные ограничения видеокарты (X11 не пытается задействовать TMU/пиксельные шейдеры).

    На wayland в теории можно сделать очень сложный апскейлер, ценой потери нескольких TMU.

     
  • 2.22, Аноним (22), 02:03, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так работает уже давно дробный скейлинг в GNOME на Wayland.
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:54, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Wayland: Да, Но Пока - Нет (tm)
     
  • 1.19, Аноним (-), 01:24, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот вы говорите - "Wayland готов".

    А где он готов? Где аналог xdotool для вяленого? Такой же удобный и простой в освоении?

     
     
  • 2.21, Аноним (13), 01:44, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати да, xdotool отличная программа, очень удобная. А ещё есть прекрасная программа qjoypad -- все вендузятники мне завидуют, когда узнают, какая замечательная и полезная программа есть у меня прямо в репах.
     
  • 2.23, Аноним (17), 02:19, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland-то готов. Только xdotool там не предусмотрено by design... Но можно запилить аналог на хорошем и безопасном языке (типа rust), как в соседней теме.
     

  • 1.20, saahriktu (ok), 01:29, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура!
     

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