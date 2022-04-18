Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22

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|1.3, Аноним (3), 20:44, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> остаются нерешёнными некоторые проблемы ... отмечаются регрессивные изменения
Не выходит каменный цветочек...
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|1.10, Аноним (10), 21:37, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> проблемы при использовании драйверов NVIDIA
это просто реальность, с которой нужно смириться, всякие sdl тут ни при чём
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|1.16, Аноним (16), 22:54, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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для меня Wayland не существует, пока там нет дробного скейлинга, который в иксах есть
на ноуте 14.1 с 1080р экраном нормально смотрится только 125-150% скейлинг
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|2.17, Аноним (17), 00:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для X11 только на Quadro bicubic/lanczos-скейлинг, в остальных случаях bilinear/nearest.ИМХО, это аппаратные ограничения видеокарты (X11 не пытается задействовать TMU/пиксельные шейдеры).
На wayland в теории можно сделать очень сложный апскейлер, ценой потери нескольких TMU.
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|2.22, Аноним (22), 02:03, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, так работает уже давно дробный скейлинг в GNOME на Wayland.
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|1.19, Аноним (-), 01:24, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот вы говорите - "Wayland готов".
А где он готов? Где аналог xdotool для вяленого? Такой же удобный и простой в освоении?
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|2.21, Аноним (13), 01:44, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот кстати да, xdotool отличная программа, очень удобная. А ещё есть прекрасная программа qjoypad -- все вендузятники мне завидуют, когда узнают, какая замечательная и полезная программа есть у меня прямо в репах.
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|2.23, Аноним (17), 02:19, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wayland-то готов. Только xdotool там не предусмотрено by design... Но можно запилить аналог на хорошем и безопасном языке (типа rust), как в соседней теме.
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