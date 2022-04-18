Разработчики SDL отменили переход на Wayland по умолчанию в выпуске 2.0.22

В кодовой базе библиотеки SDL (Simple DirectMedia Layer) отменено ранее принятое изменение, по умолчанию активирующее работу на базе протокола Wayland в окружениях, предоставляющих одновременную поддержку Wayland и X11. Таким образом, в выпуске 2.0.22 как и раньше в Wayland-окружениях с компонентом XWayland по умолчанию будет применяться вывод с использованием протокола X11.

Отмечается, что связанный с поддержкой Wayland код SDL является стабильным, но в сторонних приложениях остаются нерешёнными некоторые проблемы. Например, отмечаются регрессивные изменения в играх и проблемы при использовании драйверов NVIDIA, обработкой событий в libwayland, загрузкой плагинов в libdecor и работой приложения Steam.

Оценив сложившуюся обстановку разработчики приняли решение не торопиться и не включать Wayland по умолчанию в релизе SDL 2.0.22. Для тех кто желает использовать Wayland может выставить перед запуском приложения переменную окружения "SDL_VIDEODRIVER=wayland" или добавить в код функцию 'SDL_SetHint(SDL_HINT_VIDEODRIVER, "wayland,x11")' перед вызовом SDL_Init():



