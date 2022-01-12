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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.20

12.01.2022 08:59

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.20 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. Код библиотеки распространяется под лицензией Zlib.

В новом выпуске:

  • Повышена точность вывода горизонтальных и вертикальных линий при использовании OpenGL и OpenGL ES.
  • Добавлен признак SDL_HINT_RENDER_LINE_METHOD для выбора метода отрисовки линий, влияющего на скорость, корректность и совместимость.
  • Функция SDL_RenderGeometryRaw() переработана для использования указателя на параметр SDL_Color, а не целого значения. Данные о цвете могут быть заданы в форматах SDL_PIXELFORMAT_RGBA32 и SDL_PIXELFORMAT_ABGR8888.
  • На платформе Windows решена проблема с размером собственных курсоров.
  • В Linux налажено определение горячего подключения игровых контроллеров, нарушенное в выпуске 2.0.18.

Дополнительно можно отметить выпуск библиотеки SDL_ttf 2.0.18 c обвязкой над шрифтовым движком FreeType 2, предоставляющей средства для работы с TTF-шрифтами (TrueType) в SDL 2.0.18. В состав нового выпуска включены дополнительные функции для масштабирования, управления выводом, изменения размера и определения параметров TTF-шрифтов, а также добавлена поддержка 32-разрядных глифов.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.18
  3. OpenNews: Проект SDL переходит на Git и GitHub
  4. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56493-sdl
Ключевые слова: sdl
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, lockywolf (ok), 09:10, 12/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Есть ли аналог (или обёртка) на C++?

     
     
  • 2.6, HottabXP (ok), 09:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SDL is written in C, works natively with C++, and there are bindings available for several other languages, including C# and Python.
     
  • 2.7, Борис Леонтий Якубович (?), 10:10, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SFML (это аналог SDL) изначально на C++, например.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:29, 12/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Супер библиотека!!!
    Для новичка трудновато будет.

     
     
  • 2.8, pup_kin (?), 10:10, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Книга Shaun Mitchell "SDL Game Development". На английском, но написана простым языком и в стиле step by step. Для старта самое оно.

    Вполне читаемо с переводчиком.

     

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