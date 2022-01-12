Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.20

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.20 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. Код библиотеки распространяется под лицензией Zlib. В новом выпуске: Повышена точность вывода горизонтальных и вертикальных линий при использовании OpenGL и OpenGL ES.

Добавлен признак SDL_HINT_RENDER_LINE_METHOD для выбора метода отрисовки линий, влияющего на скорость, корректность и совместимость.

Функция SDL_RenderGeometryRaw() переработана для использования указателя на параметр SDL_Color, а не целого значения. Данные о цвете могут быть заданы в форматах SDL_PIXELFORMAT_RGBA32 и SDL_PIXELFORMAT_ABGR8888.

На платформе Windows решена проблема с размером собственных курсоров.

В Linux налажено определение горячего подключения игровых контроллеров, нарушенное в выпуске 2.0.18. Дополнительно можно отметить выпуск библиотеки SDL_ttf 2.0.18 c обвязкой над шрифтовым движком FreeType 2, предоставляющей средства для работы с TTF-шрифтами (TrueType) в SDL 2.0.18. В состав нового выпуска включены дополнительные функции для масштабирования, управления выводом, изменения размера и определения параметров TTF-шрифтов, а также добавлена поддержка 32-разрядных глифов.



