Проект SDL переходит на Git и GitHub

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|1.2, Аноним (2), 21:23, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RI… А не, всё нормально. Чисто практически, сегодня нет других вариантов (если не считать sourceforge). Конечно, лучше бы было без Майкрософта и Гугла.
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|2.6, . (?), 21:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Конечно, лучше бы было без Майкрософта и Гугла.
Без них у вас уже БЫЛО:
"вместо написания кода OpenGL заниматься работой администратора трещащих по швам систем".
Ну ок. Теперь вот ей занимаются хорошо оплачиваемые рабы майкрософта и гугла. Как вы думаете, откуда у них деньги и почему они их на это тратят?
Поиграли в "независимость", и будя. Ведь поделиться донейтами с профессиональным админом, чтоб он занимался своей работой, а вы - своей, видимо, жабка ква, самому хватает только на еду.
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|2.7, Урри (ok), 21:42, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как вы думаете, откуда у них деньги и почему они их на это тратят?
Им все оплачивают подписчики расширенных сервисов. А ты думал Майкрософт перепродает в ЦРУ твой никому не нужный, к тому же еще и открытый код?
Предоставляя тебе и другому миллиону так же бесполезных хомячков возможность бесплатно у них хостится, Майки получают популярность. А популярность позволяет им продавать свой сервис тем, кому он действительно нужен, дороже. Все просто.
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|3.10, Аноним (2), 21:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Нет, я думаю ему выгодно держать весь опенсорс под своим тазом. Потом можно будет шантажировать, блокировать в нужный момент, и всё остальное. Ну и потом, доступ к машинам разработчиков, и разнообразным сторонним инфраструктурам, на дороге не валяется.
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|4.26, Урри (ok), 22:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> блокировать в нужный момент
Что блокировать? Децентрализованный гит где блокировка отменяется одной командой в баше 'git remote add https://my-brand-new-shiny-server/project' ?
Так блокировать, как заблокировали youtube-dl, который продолжил свою работу буквально через час на другом сервере?
> доступ к машинам разработчиков, и разнообразным сторонним инфраструктурам
Какой доступ, вы о чем? У гитхаба нету доступа к вашей машине - git pull/git push ничего майкам не дают, кроме отправляемого кода.
Говорю же - майкам от гитхаба единственная шерсть от нас всех, это популярность и, соответственно, деньги с клиентов, коих уже МНОГО.
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|5.31, Аноним (2), 23:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не тот youtube-dl, который под хайп в тот же день же присвоил себе какой-то нонейм? Малварь уже нашли? Да, это тоже может быть удобный элемент воздействия в нужных руках при подходящем случае. Насчёт доступа, они сотрудничают со спецслужбами СГА, а значит, под надуманным предлогом могут творить, что захотят, или что от них попросят (в том числе и предоставлять доступ к нужным отверстиям).
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|6.39, Урри (ok), 00:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие же анонимы бывают тупые...
GIT - децентрализованная система, физически нельзя присвоить себе проект не присвоив все копии репозитария на всех компьютерах, где этот проект есть. И это не могут сделать ни ЦРУ, ни твое родное ФСБ.
Я не люблю майков. Я не люблю их еще с тех пор, когда тебя, аноним, даже в проекте не было и когда они испоганили ДОС своими недоделанными окошками. Но это не значит, что можно писать любой идиотский бред по любому связанному с ними поводу.
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|7.43, Аноним (2), 00:25, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сами вы тупые, фуриэбы. Вот удалил МС проект, и всё, в онлайне один вой и неоткуда скачать. Какая разница, что там остались у кого-то копии? Им уже нельзя верить, их могли подделать. Если бы проект не был столь популярен, всё прошло бы куда менее заметно.
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|3.32, name (??), 23:26, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на самом деле майкрософт тренирует свои нейронные сети по анализу кода, на гитхаб, используя абсолютно все репозитарии, как открытые, так и закрытые
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|4.40, Урри (ok), 00:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто в закрытых есть что-то, чего нету в открытых. Лично ты сам, Аноним, можешь точно так же тренировать аналогичный ИИ не покупая гитхаб. И с тем же успехом, кстати.
Ну блин, неужели так сложно поверить, что Майкрософт в гитхабе интересует только и исключительно бабло? Много бабла, как можно больше бабла.
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|2.45, Anonimno (?), 00:30, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня даже ваш приватный поисковик уткауткаидинах крутится на майкросовтасерверах. Бабло победило. Какже сегожня эпично смотрится gnulinhx revolution. Просто ржака.
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|1.3, Кися (?), 21:25, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> По словам Райана, он осознаёт, что переход на GitHub это потеря контроля
Удобное и комфортное ЗЛО всегда побеждает
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|2.9, burjui (ok), 21:49, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Побеждает просто удобное и комфортное. Сделают силы добра достойный аналог - будем пользоваться.
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|3.16, Аноним (16), 22:22, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом есть здравое зерно. Но сделать удобно и красиво чаще всего обозначает, что это будет не дёшево. А инвестиции, как написано в "Экономикс", должны быть эффективными. Ну и в целом, в современном мире принято монетизировать популярные сервисы. Гугл вон тоже сначала что-то блеял про don't be evil. Так что, при текущих раскладах силы добра ничем помочь не могут.
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|3.17, Аноним (17), 22:24, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет. Просто у сил добра обычно нет огромных ресурсов для рекламы. Бизнес не будет вкладывать кучу денег в продвижение системы, которую он потом не сможет полностью контролировать.
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|2.14, freehck (ok), 22:14, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как говаривали когда-то ривляне: чистое зло никогда не будет править миром , потому что всем давно уже заправляет грязное добро
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|2.20, OpenEcho (?), 22:40, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Удобное и комфортное ЗЛО всегда побеждает
Побеждает безплатный сыр в мышеловке и когда толпа ленивых, не желающих думать о завтрашем дне халявщиков наберется достаточно много, то мышеловка захлопывается, а халявщики превращаются в рабов, а те кто остался за бортом мышеловки, то особо не страшны ибо их мало и деваться им будет некуда, все равно приползут на брюшке как в этой новости.
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|1.4, Анонус (?), 21:28, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Microsoft отключит
О, я бы не надеялся. Microsoft всегда играет в долгую, пока не убедится, что все дети получившие среднее образование ни чем кроме собственно Microsoft пользоваться не умеют
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|1.5, Аноним (5), 21:31, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> По словам Райана, он осознаёт, что переход на GitHub это потеря контроля, ловушка и шаг в сторону от принципов Фонда СПО
Он не имеет права рот раскрывать про принципы фонда СПО, после того как сменил лицензию со свободной LGPL на открытую zlib.
> переход на GitHub это потеря контроля
Потеря контроля - это вот именно то что было с self hosted устаревшим дырявым шлаком. А GitHub в плане контроля ничем не отличается от интернета - инфраструктура не твоя, но она всего лишь средство доставки. Код ты по прежнему контролируешь польностью.
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|1.8, burjui (ok), 21:46, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Понятно, что объявление о переходе SDL на GitHub - не лучшее место для пространных рассуждений, но я бы с удовольствием почитал аргументы Райана Гордона в пользу Mercurial. Дело в том, что я имел опыт работы с очень большим репозиторием (как по объёму, так и по количеству файлов), и там-то тормознутость Mercurial проявлялась во всей красе. Чтобы склонировать 20 GB, мне пришлось запустить клонирование в фоне и полдня заниматься другими вещами. Но, может быть, для небольших проектов у него есть преимущества перед Git?
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|2.13, alexrayne (?), 22:10, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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некоторые преимущества есть - меркуриал повернут на редактрование дерева версий, и этот инструментарий у него "в коробке". есть еще мелочи, ну и тупо проще он чем гит.
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|3.35, Аноним (35), 23:40, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> некоторые преимущества есть - меркуриал повернут на редактрование дерева версий, и этот инструментарий у него "в коробке". есть еще мелочи, ну и тупо проще он чем гит.
В свое время там не было вообще ничего когда в гите было. Сейчас в гите есть submodules, subtree и subrepo, а для редактирования filter-branch, filter-tree и filter-repo.
И там и там третье поколение реализаций. Так вот порос, что прочитать про аналоги в hg?
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|2.19, пох. (?), 22:38, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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time hg clone /dev/shm/SDL /dev/shm/SDL2
updating to branch default
1490 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
9.498u 0.770s 0:10.29 99.7% 0+0k 8+8io 0pf+0w
вероятно, большая часть времени ушла на чтение питоновых потрохов при запуске, у меня тут ни разу не 64core xeon.
Поэтому Гордона вообще не колышет теоретическая "тормознутость меркуриала" на чужом прожекте с 20гигабайтами непойми чего (сколько времени компилируется эта свалка? и почему на этом фоне вас беспокоит сколько оно клонируется, это делают один-единственный раз, и это не будет мгновенно ни с какой волшебной vcs - разьве что с гитовой gvfs где ничего и не клонируется по факту).
Меркуриал просто написан понятным и простым образом. Легко автоматизируя именно нормальную работу разработчика с распределенным репо. В отличие от гита, который предназначен автоматизировать совершенно бредовую технологию "порежьте помельче, перепошлите в рассылку", и все позднейшие нашлепки приделаны уже поверх этой технологии - вкривь, вкось, как уж получается - потому что автору и идеологу нахрен не надо.
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|2.25, Аноним (25), 22:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовал обе системы и с точки зрения рядового пользователя с его типичными задачами разницы нет. git сейчас более популярен.
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|2.33, Аноним (33), 23:28, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спокойно стягиваю репы по 50 гигов(со вложенными сабрепами), брат жив. В клонировании нет разницы с гитом. Сейчас hg на раст вот начали переписывать, должно стать еще шустрее. Аргументы в пользу меркуриала озвучивались кучу раз на хабре. Гит хорош для открытой разработки, для чего он собсна и создавался. Для продуктовой команды(ОСОБЕННО ЕСЛИ в ней не только программисты) меркуриал много удобнее из-за простоты.
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|1.11, cetjs2 (?), 22:06, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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почему не гитлаб? странно. гитлаб это современный и независимый более менее аналог гитхаба же.
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|2.23, Аноним (25), 22:53, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> независимый более менее
Он независимый, когда у себя развернешь, чем автор не хочет заниматься. А кампания тоже с прибабахом.
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|3.27, acroobat (?), 23:00, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Основатели GitLab — украинский программист Дмитрий Запорожец и голландский предприниматель Сид Сибранджи.
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|2.34, name (??), 23:29, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гитлаб перегружен, куча ненужного хлама из коробки, поиск в разы хуже чем на гитхабе
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|1.15, freehck (ok), 22:18, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я радуюсь за Райана Гордона. Правильно и логично рассудил. Сэкономить на поддержке инфры, сэкономить время новоприбывших, и высвободить максимум времени на то, что действительно имеет значение - на разработку.
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|2.21, пох. (?), 22:41, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом выть как ytdl, когда злые дяди зобанют ни за что и вся "разработка" пойдет по п-де, потому что какому-то роботу т-оватому что-то там показалось, и такой же т-пой индус его вердикт не отменил.
Причем что вой на болотах поможет и в этот раз - совершенно не факт.
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|1.22, Аноним (25), 22:52, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> По словам Райана, он осознаёт, что переход на GitHub это потеря контроля, ловушка и шаг в сторону от принципов Фонда СПО,
О каком потере контроля речь? Весь код же в гите хранится.
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|1.37, Rev (?), 23:58, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь можно хранить всё на Github, но при этом у себя на секретной виртуалочке с Gitea зеркалировать все изменения.
Если вдруг что-то случится с гитхабом, либо с репой у них, просто известил всех о том, что код лежит на Gitea по такому-то адресу, и всё.
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|2.47, Аноним (-), 00:44, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо ещё саму gitea сохранить, она слишком быстро развивается , не успевают исправить баги в погоне за фичами
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|1.38, Аноним (38), 00:00, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Большинство разработчиков работают с Git, и участие в проектах на базе Mercurial требует для них изучения дополнительного инструмента.
Большинство разработчиков не хотят работать, давайте ориентируясь на большенство закроем нахер этот проект
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|2.44, Zitz (?), 00:29, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И не говори - волосы дыбом встают и сердце леденеет от ужаса!
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|1.42, Аноним (42), 00:20, 11/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сам пользуюсь Mercurial с 2008 года. Использую расширение hg-git с intree=1 так фактически в каталоге и .hg и .git. Можно работать как с тем так и с другим напрямую.
В целом считаю hg лучше подходит для ведения истории программного продукта. Вот только эта сама история мало кому из разработчиков нужна, да и многие не умеют с ней работать. Закомитил в тикет-ветку, отправил PR/MR, ревью и мерж. Считай уже начал забывать что и как там делалось. Появилась ошибка, будут дебажить на текущей ветке - мол какая разница что и когда было внесено. Людей, которые смотрят на построчный дифф перед комитом единицы. Разве поймут такие люди что важно вести историю копирований/переименований файлов (как позволяет hg в отличии от git)?
Зачем им знать почему были внесены те или иные изменения и в какой ветке это произошло (hg позволяет хранить ветку)?
Это возможно нужно только тим лидам и иногда синьюрам. Но у них гораздо больше других проблем с остальными разработчиками. Которые не всегда способны локально ветку то создать и часто делают это в вебе и после чекаут в новый каталог. Но все как один уверены что знают текущую систему (т.е. git) и осуждают другие даже не читая.
Тут уж не важно какая SCM.
Вот Райан Гордон тоже решил, что проще работать на популярной системе, которую хотя бы знают, чем постоянно объяснять как делать правильно и почему.
У git есть плюс, он заточен сохранение изменений произвольного набора файлов, когда почти не важно что в этих файлах.
Он не требует ничего для улучшения истории изменений и её разбора в последующем.
В этом плане возможно неидеальный git больше соответствует и подходит неидеальному миру, в котором живём.
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