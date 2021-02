Проект SDL переходит на Git и GitHub

2.6 , . ( ? ), 21:32, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Конечно, лучше бы было без Майкрософта и Гугла. Без них у вас уже БЫЛО:

"вместо написания кода OpenGL заниматься работой администратора трещащих по швам систем".

Ну ок. Теперь вот ей занимаются хорошо оплачиваемые рабы майкрософта и гугла. Как вы думаете, откуда у них деньги и почему они их на это тратят? Поиграли в "независимость", и будя. Ведь поделиться донейтами с профессиональным админом, чтоб он занимался своей работой, а вы - своей, видимо, жабка ква, самому хватает только на еду. 2.7 , Урри ( ok ), 21:42, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Как вы думаете, откуда у них деньги и почему они их на это тратят? Им все оплачивают подписчики расширенных сервисов. А ты думал Майкрософт перепродает в ЦРУ твой никому не нужный, к тому же еще и открытый код? Предоставляя тебе и другому миллиону так же бесполезных хомячков возможность бесплатно у них хостится, Майки получают популярность. А популярность позволяет им продавать свой сервис тем, кому он действительно нужен, дороже. Все просто.

3.10 , Аноним ( 2 ), 21:55, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Нет, я думаю ему выгодно держать весь опенсорс под своим тазом. Потом можно будет шантажировать, блокировать в нужный момент, и всё остальное. Ну и потом, доступ к машинам разработчиков, и разнообразным сторонним инфраструктурам, на дороге не валяется.

4.26 , Урри ( ok ), 22:58, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > блокировать в нужный момент Что блокировать? Децентрализованный гит где блокировка отменяется одной командой в баше 'git remote add https://my-brand-new-shiny-server/project' ? Так блокировать, как заблокировали youtube-dl, который продолжил свою работу буквально через час на другом сервере? > доступ к машинам разработчиков, и разнообразным сторонним инфраструктурам Какой доступ, вы о чем? У гитхаба нету доступа к вашей машине - git pull/git push ничего майкам не дают, кроме отправляемого кода. Говорю же - майкам от гитхаба единственная шерсть от нас всех, это популярность и, соответственно, деньги с клиентов, коих уже МНОГО.

5.31 , Аноним ( 2 ), 23:20, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не тот youtube-dl, который под хайп в тот же день же присвоил себе какой-то нонейм? Малварь уже нашли? Да, это тоже может быть удобный элемент воздействия в нужных руках при подходящем случае. Насчёт доступа, они сотрудничают со спецслужбами СГА, а значит, под надуманным предлогом могут творить, что захотят, или что от них попросят (в том числе и предоставлять доступ к нужным отверстиям).

6.39 , Урри ( ok ), 00:11, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какие же анонимы бывают тупые... GIT - децентрализованная система, физически нельзя присвоить себе проект не присвоив все копии репозитария на всех компьютерах, где этот проект есть. И это не могут сделать ни ЦРУ, ни твое родное ФСБ. Я не люблю майков. Я не люблю их еще с тех пор, когда тебя, аноним, даже в проекте не было и когда они испоганили ДОС своими недоделанными окошками. Но это не значит, что можно писать любой идиотский бред по любому связанному с ними поводу.

7.43 , Аноним ( 2 ), 00:25, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сами вы тупые, фуриэбы. Вот удалил МС проект, и всё, в онлайне один вой и неоткуда скачать. Какая разница, что там остались у кого-то копии? Им уже нельзя верить, их могли подделать. Если бы проект не был столь популярен, всё прошло бы куда менее заметно.

3.32 , name ( ?? ), 23:26, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на самом деле майкрософт тренирует свои нейронные сети по анализу кода, на гитхаб, используя абсолютно все репозитарии, как открытые, так и закрытые

4.40 , Урри ( ok ), 00:12, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто в закрытых есть что-то, чего нету в открытых. Лично ты сам, Аноним, можешь точно так же тренировать аналогичный ИИ не покупая гитхаб. И с тем же успехом, кстати. Ну блин, неужели так сложно поверить, что Майкрософт в гитхабе интересует только и исключительно бабло? Много бабла, как можно больше бабла.

2.12 , alexrayne ( ? ), 22:08, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть еще osdn.net

2.29 , Anonymousqwe ( ? ), 23:13, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть Gitlab, есть Bitbucket Cloud, можете воспользоваться ими

3.30 , Anonymousqwe ( ? ), 23:16, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.git-tower.com/blog/git-hosting-services-compared/

2.36 , Аноним ( 36 ), 23:50, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Конечно, лучше бы было без Майкрософта, Гугла и Гитлаба *Пофиксил. Ну есть же Codeberg: https://codeberg.org/

2.45 , Anonimno ( ? ), 00:30, 11/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сегодня даже ваш приватный поисковик уткауткаидинах крутится на майкросовтасерверах. Бабло победило. Какже сегожня эпично смотрится gnulinhx revolution. Просто ржака.