Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ни странно, такая нумерация используется не так уж редко, и, имхо, вполне нормальная, хоть и выглядит инордно как-то. Пример: wine, nginx.

3.19 , Аноним ( 9 ), 12:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >такая нумерация используется не так уж редко, Отличный аргумент. К слову самое популярное(в среднем по планете) лекарство от опухолей - прикладывать сырой рис пропитанной мочой.

Пол миллиарда неграмотных китайцев не могут ошибаться.

4.35 , Аноним ( 35 ), 17:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Что, сразу полмиллиарда онкобольных китайцев? То ли дело цивилизованные европейцы и американцы, делающие винкристин и винбластин из цветка барвинок розовый, а таксан и таксол из шишек и коры тиса. Или цивилизованные японцы, создающие онкопрепараты по древнекитайским рецептам на основе пиона лекарственного и 29 других трав.

2.18 , НяшМяш ( ok ), 12:09, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как без выпуска нестабильных релизов их тестить? SDL - это не ынтырпрайз с армией индусов-куашников, а желающих гонять девелоп ветку чёт не очень много находится.

3.20 , Аноним ( 9 ), 12:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >SDL - это не ынтырпрайз с армией индусов-куашников Ага развивается молодой и перспективной фирмой Valve с бюджетом в ~5 лярдов долларов

2.22 , Аноним ( 22 ), 13:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам.

> Что за бред? Кто это будет запоминать? У кого том что четное

> или нечетное или взаимно простое с разложением в ряд фурье? См. значения odd и even. 3.23 , Аноним ( 9 ), 13:37, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К каждому нечетному яблоку червяк в подарок!

2.43 , Ordu ( ok ), 18:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кто это будет запоминать? Кому надо -- запомнит. А надо либо разработчику SDL, либо разработчику под SDL, либо мейнтейнеру SDL. Тебе это не нужно, ты не запомнишь. Мне это не нужно, я тоже не запомню, даже пытаться не буду. А они запомнят, причём даже без каких-либо усилий.

2.47 , Аноним ( 46 ), 21:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаю как в питоне. Любая версия без git commit hash - стабильный. С - нестабильный.