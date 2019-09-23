Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

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|2.3, Аноним (3), 09:40, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за один месяц, раз! — быстро и всё.
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|3.4, ilyafedin (ok), 09:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь
> — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и
> как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда
> за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за
> один месяц, раз! — быстро и всё.
О, тогда можно вообще роллинг сделать.
20192319-1
20192319-2
...
20240101-1
Впереди планеты всей!
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|3.14, ilyafedin (ok), 11:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы оба новость не читали, что ли? Здесь кто-нить вообще помнит
> Linux 2.1.x с нечётным игреком?..
У GTK прямо сейчас система с "нечетное - нестабильное", что дальше-то?
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|2.41, Ordu (ok), 18:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, чего только не сделаешь, лишь бы semver не использовать.
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|2.48, виндотролль (ok), 22:56, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для многих вещей семвер избыточен.
Не знаю, как там с SDL обстоит дело, для либ, обычно, семвер имеет смысл. Но не стоит думать, что семвер единственная правильная схема версионирования.
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|1.2, Иван (??), 09:29, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все жду, когда же они наконец начнут использовать Git & GitHub :|
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|3.9, Аноним (9), 11:23, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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2.0.11.2345-git.pre_patch.issue_37.dont_use.updated.privet_mame.zip
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|1.8, Аноним (9), 11:22, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам.
Что за бред? Кто это будет запоминать? У кого том что четное или нечетное или взаимно простое с разложением в ряд фурье?
Я предлагаю:
- Любая версия - Стабильный релиз.
- Нестабильные релизы - не выпускать вообще.
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|2.16, Аноним (16), 12:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ни странно, такая нумерация используется не так уж редко, и, имхо, вполне нормальная, хоть и выглядит инордно как-то. Пример: wine, nginx.
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|3.19, Аноним (9), 12:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>такая нумерация используется не так уж редко,
Отличный аргумент. К слову самое популярное(в среднем по планете) лекарство от опухолей - прикладывать сырой рис пропитанной мочой.
Пол миллиарда неграмотных китайцев не могут ошибаться.
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|4.35, Аноним (35), 17:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что, сразу полмиллиарда онкобольных китайцев?
То ли дело цивилизованные европейцы и американцы, делающие винкристин и винбластин из цветка барвинок розовый, а таксан и таксол из шишек и коры тиса.
Или цивилизованные японцы, создающие онкопрепараты по древнекитайским рецептам на основе пиона лекарственного и 29 других трав.
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|2.18, НяшМяш (ok), 12:09, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как без выпуска нестабильных релизов их тестить? SDL - это не ынтырпрайз с армией индусов-куашников, а желающих гонять девелоп ветку чёт не очень много находится.
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|3.20, Аноним (9), 12:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>SDL - это не ынтырпрайз с армией индусов-куашников
Ага развивается молодой и перспективной фирмой Valve с бюджетом в ~5 лярдов долларов
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|2.22, Аноним (22), 13:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам.
> Что за бред? Кто это будет запоминать? У кого том что четное
> или нечетное или взаимно простое с разложением в ряд фурье?
См. значения odd и even.
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|2.43, Ordu (ok), 18:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто это будет запоминать?
Кому надо -- запомнит. А надо либо разработчику SDL, либо разработчику под SDL, либо мейнтейнеру SDL. Тебе это не нужно, ты не запомнишь. Мне это не нужно, я тоже не запомню, даже пытаться не буду. А они запомнят, причём даже без каких-либо усилий.
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|2.47, Аноним (46), 21:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю как в питоне. Любая версия без git commit hash - стабильный. С - нестабильный.
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|1.25, Аноним (-), 13:38, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Нужен ли мне SDL, если я начинаю разрабатывать игру на свободном движке Godot?
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|4.36, Аноним (22), 17:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты сумел (см. #32) перепрограммировать свою USB-вагину под эмуляцию HID клавиатуры, то игры -- дело плёвое.
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|4.37, Аноним (38), 17:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это сложнее даже чем сайтеги на вордпресике ваять. Да даже программирование для контроллеров бывает проще.
А по сабжу это очень странное решение смешивать SDL с Godot. Если ты действительно тот за кого ты себя выдаешь тебе бы смотреть в сторону Unity3D для инди который никогда не заработает самое то. Там и доки на русском и видосы на русском, можно и болванку игры на гитхабе найти и поменять персонажей. А для двухмерной игры я бы и вовсе взял http://www.defold.com/ он на базе юнити только все английском.
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