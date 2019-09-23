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Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

23.09.2019 09:14

Разработчики библиотеки SDL сообщили об изменении схемы нумерации выпусков. Общий формат "x.y" оставлен без изменения, но отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам. Ранее для экспериментальных выпусков использовался тот же номер, что и для стабильных, но с префиксом "devel". На базе среза из репозитория проекта уже началось формирование снапшотов экспериментальной ветки 2.0.11, после стабилизации которой будет опубликован релиз SDL 2.0.12.

Напомним, что библиотека SDL (Simple Direct Layer) нацелена на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. SDL предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.10
  3. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.9
  5. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.7
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sdl
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  • 1.1, ilyafedin (ok), 09:17, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что только не сделают, лишь бы semver не использовать...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:40, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за один месяц, раз! — быстро и всё.
     
     
  • 3.4, ilyafedin (ok), 09:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Надоели скучные эти мажорные, минорные и патч-версии, которые, там, их меняешь-меняешь
    > — одно и то же, постоянно. Не интересно. Вот. Ну и
    > как бы версия быстро увеличивается. Если в semver там приходится иногда
    > за лет пять ждать, чтобы мажорная увеличилась, а тут все за
    > один месяц, раз! — быстро и всё.

    О, тогда можно вообще роллинг сделать.
    20192319-1
    20192319-2
    ...
    20240101-1

    Впереди планеты всей!

     
  • 3.46, Аноним (46), 21:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    coming out засчитан.
     
  • 2.6, Michael Shigorin (ok), 10:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы оба новость не читали, что ли?  Здесь кто-нить вообще помнит Linux 2.1.x с нечётным игреком?..
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 11:16, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.rationalwiki.org/wiki/Апелляция_к_авторитету
     
  • 3.14, ilyafedin (ok), 11:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы оба новость не читали, что ли?  Здесь кто-нить вообще помнит
    > Linux 2.1.x с нечётным игреком?..

    У GTK прямо сейчас система с "нечетное - нестабильное", что дальше-то?

     
     
  • 4.27, ыфективный манагер (?), 13:54, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и у LVM2
    и у dbus
    и у многих ещё
     
  • 2.41, Ordu (ok), 18:46, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, чего только не сделаешь, лишь бы semver не использовать.
     
  • 2.48, виндотролль (ok), 22:56, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для многих вещей семвер избыточен.
    Не знаю, как там с SDL обстоит дело, для либ, обычно, семвер имеет смысл. Но не стоит думать, что семвер единственная правильная схема версионирования.
     

  • 1.2, Иван (??), 09:29, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все жду, когда же они наконец начнут использовать Git & GitHub :|
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:16, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет теперь 2.0.11.2345-git, и дальше что?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:23, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    2.0.11.2345-git.pre_patch.issue_37.dont_use.updated.privet_mame.zip
     
     
  • 4.30, Аноним (5), 14:45, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пользуясь случаем, тоже передаю привет твоей маме >;)
     

  • 1.8, Аноним (9), 11:22, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам.

    Что за бред? Кто это будет запоминать? У кого том что четное или нечетное или взаимно простое с разложением в ряд фурье?

    Я предлагаю:
    - Любая версия - Стабильный релиз.
    - Нестабильные релизы - не выпускать вообще.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, такая нумерация используется не так уж редко, и, имхо, вполне нормальная, хоть и выглядит инордно как-то. Пример: wine, nginx.
     
     
  • 3.19, Аноним (9), 12:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >такая нумерация используется не так уж редко,

    Отличный аргумент. К слову самое популярное(в среднем по планете) лекарство от опухолей - прикладывать сырой рис пропитанной мочой.
    Пол миллиарда неграмотных китайцев не могут ошибаться.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 17:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что, сразу полмиллиарда онкобольных китайцев?

    То ли дело цивилизованные европейцы и американцы, делающие винкристин и винбластин из цветка барвинок розовый, а таксан и таксол из шишек и коры тиса.

    Или цивилизованные японцы, создающие онкопрепараты по древнекитайским рецептам на основе пиона лекарственного и 29 других трав.

     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 12:09, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как без выпуска нестабильных релизов их тестить? SDL - это не ынтырпрайз с армией индусов-куашников, а желающих гонять девелоп ветку чёт не очень много находится.
     
     
  • 3.20, Аноним (9), 12:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >SDL - это не ынтырпрайз с армией индусов-куашников

    Ага развивается молодой и перспективной фирмой Valve с бюджетом в ~5 лярдов долларов

     
  • 2.22, Аноним (22), 13:29, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>отныне нечётные числа "y" будут присваивать находящимся в разработке экспериментальным версиям, а чётные стабильным релизам.
    > Что за бред? Кто это будет запоминать? У кого том что четное
    > или нечетное или взаимно простое с разложением в ряд фурье?

    См. значения odd и even.

     
     
  • 3.23, Аноним (9), 13:37, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К каждому нечетному яблоку червяк в подарок!
     
  • 2.43, Ordu (ok), 18:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто это будет запоминать?

    Кому надо -- запомнит. А надо либо разработчику SDL, либо разработчику под SDL, либо мейнтейнеру SDL. Тебе это не нужно, ты не запомнишь. Мне это не нужно, я тоже не запомню, даже пытаться не буду. А они запомнят, причём даже без каких-либо усилий.

     
  • 2.47, Аноним (46), 21:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю как в питоне. Любая версия без git commit hash - стабильный. С - нестабильный.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:30, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за истерия, чем плох старый порядок номеров?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 11:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НЕ МОДНЫЙ. В Гугле засмеют.
     
     
  • 3.15, Аноним (11), 11:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому какое дело, кто кого засмеет, дети, ей-ей
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 12:05, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.21, Leo90 (?), 12:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с devel лучше?
     
     
  • 3.24, Аноним (9), 13:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С давно пора заменить на RUST.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 14:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RUST пора заменить на нейросетевое программирование.
     

  • 1.25, Аноним (-), 13:38, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужен ли мне SDL, если я начинаю разрабатывать игру на свободном движке Godot?
     
     
  • 2.26, Аноним (9), 13:53, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.33, Аноним84701 (ok), 15:28, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.34, Аноним (9), 15:44, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 17:37, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.42, Аноним (-), 18:47, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.28, Аноним (29), 14:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Судя по твоему вопросу тебе не надо.
     
     
  • 3.31, Аноним (9), 14:56, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы намекаете что игры трудно разрабатывать?
     
     
  • 4.36, Аноним (22), 17:27, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты сумел (см. #32) перепрограммировать свою USB-вагину под эмуляцию HID клавиатуры, то игры -- дело плёвое.
     
  • 4.37, Аноним (38), 17:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сложнее даже чем сайтеги на вордпресике ваять. Да даже программирование для контроллеров бывает проще.

    А по сабжу это очень странное решение смешивать SDL  с Godot. Если ты действительно тот за кого ты себя выдаешь тебе бы смотреть в сторону Unity3D для инди который никогда не заработает самое то. Там и доки на русском и видосы на русском, можно и болванку игры на гитхабе найти и поменять персонажей. А для двухмерной игры я бы и вовсе взял http://www.defold.com/ он на базе юнити только все английском.

     
  • 2.44, Аноним (-), 18:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так Godot это же самодостаточный движок, зачем здесь SDL?
     

  • 1.39, Аноним (39), 18:45, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    !!!
     
  • 1.40, Аноним (39), 18:45, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    !!!
    !!
     
  • 1.45, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:02, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков

    И ты, Брут.

     

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