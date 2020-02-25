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Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода

25.02.2020 21:56

Фонд свободного ПО объявил о намерении создать новый хостинг кода, поддерживающий средства для организации совместной разработки и соответствующий ранее выработанным этическим критериям хостингов свободного ПО. Новая платформа дополнит уже существующий хостинг года Savannah, сопровождение которого будет продолжено без изменений. Целью создания нового хостинга называется желание решить проблему с инфраструктурой разработки СПО. В настоящее время многие свободные проекты зависят от платформ совместной разработки, не публикующих свой код и вынуждающих использовать проприетарное ПО.

Платформу планируется ввести в строй в 2020 году и построить её на основе уже существующих свободных решений для организации работы над кодом, развиваемых независимыми сообществами, не привязанными к интересам отдельных компаний. Решение о выборе проекта пока не принято, но основными вариантами являются Sourcehut, Gitea и Pagure, которые активно развиваются, распространяются под свободными лицензиями и поддерживают двухфакторную аутентификацию. Решения, ориентированные на разработку проектов отдельных сообществ, организаций и компаний, такие как Kallithea, Allura и Phabricator, изначально не рассматривались, так как задачей является создание публичной платформы, позволяющей пользователям заводить учётные записи и создавать свои репозитории.

Наиболее вероятным претендентом рассматривается платформа Pagure, развиваемая разработчиками Fedora Linux. Из достоинств Pagure называется опыт применения платформы для разработки СПО, возможность адаптации для использования LibreJS, поддержка импорта и экспорта сообщений о проблемах и merge-запросов из других систем, возможность использования своих пространств имён для проектов. Из недостатков отмечается излишняя зависимость от JavaScript и проблематичность работы без включения JavaScript в браузере.

Второй претендент Gitea уже используется Европейским Фондом СПО в своём хостинге git.fsfe.org, а также лежит в основе хостинга открытого ПО codeberg.org. Из достоинств Gitea называется частичная поддержка LibreJS. Недостатком, как и в Pagure, является зависимость от JavaScript, а также отсутствие инструментов для импорта/экспорта и ведения разработки проекта на платформе GitHub, требующей запуска несвободного JavaScript-кода.

Платформа Sourcehut хороша возможностью полноценной работы без JavaScript, лёгкостью реализации поддержки LibreJS, наличием средств экспорта данных (импорт в разработке), полным соответствием категории "А" этических требований (см. ниже), наличием wiki, системы непрерывной интеграции, системы обсуждения на базе email, поддержкой Mercurial и распространением кода под лицензией GPLv3. Недостатками являются незавершённость разработки (платформа находится на стадии альфа-тестирования), усложнённая навигация по коду и issues, отсутствие web-интерфейса для запросов на слияние (merge-запрос создаётся через заведение тикета и прикрепления к нему ссылки на ответвлённую ветку в Git).

Применение GitLab было сразу отклонено. Несмотря на то, что данная платформа очень популярна, привычна и предоставляет широкие возможности, проект развивается коммерческой компанией, привязан к проприетарному коду Google ReCAPTCHA, не позволяет без лишних сложностей обеспечить поддержку LibreJS, имеет негативный опыт попыток сбора телеметрии, не соответствует этическим требованиями Фонда СПО. При использовании GitLab Фонду СПО было бы не обойтись без поддержания форка данной платформы, но для этого нет необходимых ресурсов.

Определённые Фондом СПО критерии, предъявляемые к хостингам свободного кода (создаваемый фондом СПО хостинг как минимум должен на начальном этапе соответствовать уровню "B", после чего постепенно будет доведён до уровня "A"):

  • "C" - минимальные требования к сервисам, в которых можно размещать проекты GNU:

    • Доступность всей функциональности пользователям полностью свободных браузеров, таких как IceCat. Допускается выполнение контента на других языках программирования, транслированных в JavaScript. Ключевой JavaScript-код должен либо быть свободным, либо отключаемым (работоспособность должна сохраняться при отключенной в браузере поддержке JavaScript).
    • Отсутствие необходимости установки несвободного ПО для работы с сайтом (например, Adobe Flash);
    • Отсутствие дискриминации в зависимости от категории пользователя и страны его проживания;
    • Возможность работы с сервисом в анонимном режиме, используя сеть Tor;
    • Условия работы с сервисом не должны содержать одиозных требований;
    • Использование лицензии GPLv3 должно поощряться и рекомендоваться как минимум на том же уровне, что и другие типы лицензий;
    • Корректная поддержка HTTPS, включая использование достоверных сертификатов.
  • "B" - дополнительные требования, которые позволяют рекомендовать сервис:

    • Весь отправляемый клиенту JavaScript-код должен быть свободным и снабжённым метками для распознавания в LibreJS или явно заявлять о своей лицензии;
    • Информация о посетителях не должна передаваться третьим лицам и сторонним организациям. В частности, не должны использоваться теги для отслеживания перемещения пользователя между сайтами, что подразумевает отказ от использования большинства рекламных сетей;
    • Не должны навязываться порочные практики лицензирования (поставка кода без лицензии, неясные условия лицензирования и привязка только к одной версии лицензии);
    • Отсутствие рекомендации выбора несвободных лицензий;
  • "А" - наивысшие требования:

    • Сайт должен быть полностью работоспособен при отключенном JavaScript;
    • Серверные компоненты сервиса должны распространяться в форме свободного ПО;
    • В качестве приоритета для кода должен предлагаться выбор лицензии GPLv3+;
    • В качестве опции должна быть доступна лицензия AGPLv3+;
    • Должно быть запрещено размещение продуктов под несвободными лицензиями и без лицензии;
    • Не должно предлагаться использование сервисов SaaSS;
    • Должен применяться термин "свободное ПО", вместо "открытое ПО";
    • Должны поощряться идеи свободы, продвигаемые "Движением за свободное программное обеспечение";
    • В контексте дистрибутивов не должен применяться термин Linux без приставки GNU, т.е. следует использовать GNU/Linux;
    • Каждый нетривиальный файл в пакете должен снабжаться информацией об используемой лицензии.
  • "A+" - идеальные дополнительные пожелания:

    • Возможность просмотра сайта и загрузки без аутентификации;
    • Отключение сохранения в логах информации о посетителях;
    • Соответствие пожеланиям по организации работы провайдеров online-сервисов, разработанным организацией Electronic Frontier Foundation;
    • Доступность содержимого для людей с ограниченными возможностями, соответствие стандартам Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 и Accessible Rich Internet Applications 1.0 (WAI-ARIA);
    • Все данные, переданные авторами и участниками проекта, должны быть экспортируемы в машиночитаемом формате.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/blogs/sysa...)
  2. OpenNews: GitLab запустил зеркало GNU Savannah
  3. OpenNews: Взлом Savannah затронул и www.gnu.org. Хронология событий
  4. OpenNews: GitHub и SourceForge признаны неприемлемыми для размещения кода проектов GNU
  5. OpenNews: Новые проекты Linux Foundation по финансированию, безопасности и совместной разработке СПО
  6. OpenNews: Европейский Фонд СПО ввёл в строй платформу совместной разработки на основе Git
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, forge, code, savannah
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.4, Аноним (4), 22:23, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Фонд опоздал с этим лет на 15. Как и обычно во всем.
     
  • 1.5, Mikhail Kirillov (ok), 22:25, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прекрасно, саванну уже давно хотят заменить хоть чем-нибудь. Sourcehut лучшая альтернатива имо, хоть он и не в релизе. Джаваскрипта нет, инструменты для разработки есть, апи открытый, код свободный.

    Про Pagure впервые слышу, некоторые вещи на сайте без джаваскрипта не работают (сортировка, не могу открыть дропдаун с ссылкой на клонирование), LibreJS блокирует множество скриптов, сайт использует избыточные стили bootstrap. Буду очень удивлён если выбор будет сделан в сторону этого проекта.

     
     
  • 2.18, Онаним (?), 23:44, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Sourcehut

    Как он выглядит то? На сайте я так понял нету демо вообще, а на посмотреть в их собственную Sourcehut Sourcehut нужна рега?

     
     
  • 3.19, Онаним (?), 23:45, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя уже нашел там на картинке щелкать.
     
  • 3.20, Mikhail Kirillov (ok), 23:53, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет общего каталога репозиториев и поиска. Вот профиль создателя сервиса: https://git.sr.ht/~sircmpwn/ , там можно найти репозитории и посмотреть, что да как.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:27, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что саванна-то им не нравится? Такое впечатление, что это норма для Фонда - начинать три тысячи проектов об одном и том же одновременно
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:30, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имхо свобода это не когда на каждом json'e пишут GPL, а когда лицензии в принципе не пишутся тк бессмысленны.
    Те бороться надо не за навязывание конкретных лицензий, а против системы лицензирования (и патентов - та же суть) в принципе.
     
     
  • 2.9, avocados (?), 22:35, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же тогда свободные энтузиасты, которые джаст фо фан разабатывают линукс, будут получать свои миллиарды?
     
  • 2.10, Mikhail Kirillov (ok), 22:47, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты прав, но к сожалению в большинстве стран работает система авторского права, которая не позволяет использовать чужие работы, после публикации права юридически принадлежат автору хочет он этого или нет. То есть грубо говоря, если ты нашел код без лицензии, то ты не можешь его использовать без явного разрешения автора. Впрочем возможно попасть в категорию использования fair-use, но не знаю как в РФ с этим.

    Есть отличная кампания РосКомСвободы, которая развивает твою идею: https://changecopyright.ru

     

  • 1.11, Аноним (11), 22:54, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > A+
    > Доступность содержимого для людей с ограниченными возможностями, соответствие стандартам Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 и Accessible Rich Internet Applications 1.0 (WAI-ARIA)

    Ну да, это такая мелочь, это мы напоследок оставим (может быть, когда-нибудь).

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:10, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иначе тёмно-серым по светло-серому писать не получится. От accessibility придётся отказаться.
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:03, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gitea очень приятный, используем у себя в компании.
    Но совершенно не представляю как на его основе можно построить публичный хостинг для сотен разработчиков.

    То что он попал в список, для меня выглядит как "Гляньте в википедии что там у нас есть отрытое, его и возьмите"

     
  • 1.13, имя_ (?), 23:08, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Недостатком, как и в Pagure, является зависимость от JavaScript

    Сегодня прямо день ретрограда на опеннете.

     
     
  • 2.15, А (??), 23:26, 25/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ненужен он. На нём что есть незаменимого - туфта, по большому счёту. Технически я.скрипт не нужен.
     

  • 1.14, InuYasha (?), 23:23, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>проблематичность работы без включения JavaScript в браузере.

    да хватит уже совать этот жс во все дыры! выкинуть это свистопердельное говно! как показала практика, даже какой-нибудь банальный hide/show element на JS могут сломать какие-нибудь хромофоксы и сделать любой сайт непригодным к исползованию!

     
  • 1.16, InuYasha (?), 23:26, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Родина им CGit дала - на, пользуйся! Нет, не хочу...
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:35, 25/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Желаю удачи фонду СПО.
     
  • 1.21, Бэтман (?), 00:05, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Linux без gnu

    Это у кого там интересно так пукан разрывает? Этот как жена, решившая оставить свою фамилию?

     
  • 1.23, Аноним (23), 00:13, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Должно быть запрещено размещение продуктов под несвободными лицензиями и без лицензии;
    > Должны поощряться идеи свободы, продвигаемые "Движением за свободное программное обеспечение";

    Очень хорошее и правильное начинание ;) Успехов им там, ага.

     
  • 1.24, IRASoldier_registered (ok), 00:13, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как и ожидалось - GNU-сектанты всё больше огораживаются от майнстрима развития Linux и пропагандируют ретроградство. Тем лучше для Linux - меньше сумасшедших. Пусть себе варятся в своем уютном Аркхеме.
     

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