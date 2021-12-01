Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.18

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.18 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. Код библиотеки распространяется под лицензией Zlib. В новом выпуске: Для каждой функции предоставлена информация о версии SDL, в которой данная функция появилась. Обеспечена автоматическая синхронизация документации в wiki с заголовочными файлами.

Добавлены новые функции: SDL_RenderGeometry() и SDL_RenderGeometryRaw() для отрисовки произвольных фигур при помощи 2D Render API. SDL_SetTextureUserData() и SDL_GetTextureUserData() для привязки данных приложения к текстуре. SDL_RenderWindowToLogical() и SDL_RenderLogicalToWindow() для преобразования между координатами окна и логическими координатами отрисовки. SDL_RenderSetVSync() для включения синхронизации вывода с кадровым гасящим импульсом (vblank). SDL_PremultiplyAlpha() для применения прозрачности к блокам пикселей в формате SDL_PIXELFORMAT_ARGB8888. SDL_SetWindowMouseRect() и SDL_GetWindowMouseRect() для ограничения движения курсора мыши заданной областью окна. SDL_GameControllerHasRumble(), SDL_GameControllerHasRumbleTriggers(), SDL_JoystickHasRumble() и SDL_JoystickHasRumbleTriggers() для проверки поддержки игровым контроллером и джойстиком эффекта адаптивной вибрации (rumble) SDL_GetWindowICCProfile() для получения цветового ICC-профиля окна (для проверки изменения профиля предложено событие SDL_WINDOWEVENT_ICCPROF_CHANGED).

Добавлены новые признаки: SDL_HINT_APP_NAME для передачи сведений о названии приложения и SDL_HINT_VIDEO_EGL_ALLOW_TRANSPARENCY для включения прозрачности для окон EGL.

Добавлено новое событие окна SDL_WINDOWEVENT_DISPLAY_CHANGED, которое генерируется при изменении экрана, на котором показывается окно.

Предоставлена возможность определения точных параметров движения колеса мыши при помощи полей "preciseX" и "preciseY" в параметрах события.

Функция SDL_WaitEvent() переработана для снижения нагрузки на CPU.

API hidapi переведён в категорию публичных и теперь доступен через заголовочный файл SDL_hidapi.h.

На платформе Windows улучшено определение относительного движения мыши в Windows Remote Desktop. Добавлен признак SDL_HINT_IME_SHOW_UI для показа родных компонентов интерфейса (по умолчанию скрываются). Для UWP-приложений вместо XInput задействован WGI для улучшения поддержки контроллеров ввода.

Для платформы Linux реализованы признаки: SDL_HINT_SCREENSAVER_INHIBIT_ACTIVITY_NAME для привязки действий, отображаемых при отключении хранителя экрана; SDL_HINT_LINUX_JOYSTICK_CLASSIC для выбора какое из устройств (/dev/input/js* или /dev/input/event*) использовать для джойстика; SDL_HINT_JOYSTICK_DEVICE для установки устройства, открываемого для джойстика. Добавлена функция SDL_LinuxSetThreadPriorityAndPolicy() для управления расстановки приоритетов для потоков.

Для платформы Android реализована поддержка вывода и захвата звука при помощи API AAudio. По умолчанию отключена поддержка контроллера Steam Controller (для включения предложен признак SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_STEAM).



