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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.16

10.08.2021 23:34

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.16 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

В новом выпуске:

  • Значительно улучшена поддержка Wayland.
  • Добавлена возможность вывода и захвата звука при помощи мультимедийного сервера Pipewire и AAudio (Android).
  • Добавлена поддержка игровых контроллеров Amazon Luna и Xbox Series X.
  • Добавлена поддержка эффекта адаптивной вибрации (rumble) на контроллерах Google Stadia и Nintendo Switch Pro при использовании драйвера HIDAPI.
  • Сокращена нагрузка на CPU при обработке вызовов SDL_WaitEvent() и SDL_WaitEventTimeout().
  • Предложены новые функции:
    • SDL_FlashWindow() для привлечения внимания пользователя.
    • SDL_GetAudioDeviceSpec() для получения сведений о предпочтительном формате звука для указанного устройства.
    • SDL_SetWindowAlwaysOnTop() для динамического изменения флага SDL_WINDOW_ALWAYS_ON_TOP (закрепление поверх другого содержимого) для выбранного окна.
    • SDL_SetWindowKeyboardGrab() для захвата ввода с клавиатуры независимо от мыши.
    • SDL_SoftStretchLinear() для билинейнго масштабирования между 32-разрядными поверхностями.
    • SDL_UpdateNVTexture() для обновления текстур NV12/21.
    • SDL_GameControllerSendEffect() и SDL_JoystickSendEffect() для отправки собственных эффектов на игровые контроллеры DualSense.
    • SDL_GameControllerGetSensorDataRate() для получения данных об интенсивности поступлении информации датчиков игровых контроллеров to PlayStation и Nintendo Switch.
    • SDL_AndroidShowToast() для вывода легковесных уведомлений на платформе Android.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Проект SDL переходит на Git и GitHub
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.14
  4. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  6. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55618-sdl
Ключевые слова: sdl
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, пох. (?), 23:53, 10/08/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Wayland.
    Pipewire
    Amazon Luna и Xbox Series X.

    спасибо, но нет.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:08, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пох triggered, ща опять вонь начнётся.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:38, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты не разевай больше, чтобы не началась
     
  • 3.6, Dzen Python (ok), 00:38, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а разве не пох на пох.?
    Пусть повоняет. Хоть пробздится.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:02, 11/08/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Очень радует что эта замечательная библиотека продолжает развиваться. Успехов проекту.
     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 00:41, 11/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по чейнджлогу девушку танцуют очень плотно наши ребята.
    Неучто готовят к облачному геймингу - на совершенно не причастных серверах, оф корс - или даже к новым апдейтам прослоек, чтобы инди-хорроры с крафтом про зомби не тормозили даже при кривизне рук смуззиразработчика, стремящейся к полной окружности?
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:53, 11/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Значит скоро выйдет love2d.
    Slime вероятно готовил именно к этой обнове.
     

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