Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.16

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.16 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. В новом выпуске: Значительно улучшена поддержка Wayland.

Добавлена возможность вывода и захвата звука при помощи мультимедийного сервера Pipewire и AAudio (Android).

Добавлена поддержка игровых контроллеров Amazon Luna и Xbox Series X.

Добавлена поддержка эффекта адаптивной вибрации (rumble) на контроллерах Google Stadia и Nintendo Switch Pro при использовании драйвера HIDAPI.

Сокращена нагрузка на CPU при обработке вызовов SDL_WaitEvent() и SDL_WaitEventTimeout().

Предложены новые функции: SDL_FlashWindow() для привлечения внимания пользователя. SDL_GetAudioDeviceSpec() для получения сведений о предпочтительном формате звука для указанного устройства. SDL_SetWindowAlwaysOnTop() для динамического изменения флага SDL_WINDOW_ALWAYS_ON_TOP (закрепление поверх другого содержимого) для выбранного окна. SDL_SetWindowKeyboardGrab() для захвата ввода с клавиатуры независимо от мыши. SDL_SoftStretchLinear() для билинейнго масштабирования между 32-разрядными поверхностями. SDL_UpdateNVTexture() для обновления текстур NV12/21. SDL_GameControllerSendEffect() и SDL_JoystickSendEffect() для отправки собственных эффектов на игровые контроллеры DualSense. SDL_GameControllerGetSensorDataRate() для получения данных об интенсивности поступлении информации датчиков игровых контроллеров to PlayStation и Nintendo Switch. SDL_AndroidShowToast() для вывода легковесных уведомлений на платформе Android.





