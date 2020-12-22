Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.14

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Представлен релиз библиотеки SDL 2.0.14 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.
В новом выпуске:
- В видеодрайвере KMSDRM, применяемом в Linux, реализована поддержка графического API Vulkan.
- В драйвер HIDAPI добавлена поддержка игровых контроллеров PS5 DualSense и Xbox Series X.
- Добавлены константы для новых кнопок и колёс игровых контроллеров.
- Предложены новые функции для получение информации от игровых контроллеров:
- SDL_GameControllerGetSerial()
- SDL_GameControllerHasAxis()
- SDL_GameControllerHasButton()
- SDL_GameControllerGetNumTouchpads()
- SDL_GameControllerGetNumTouchpadFingers()
- SDL_GameControllerGetTouchpadFinger()
- SDL_GameControllerHasSensor()
- SDL_GameControllerSetSensorEnabled()
- SDL_GameControllerIsSensorEnabled()
- SDL_GameControllerGetSensorData()
- SDL_GameControllerRumbleTriggers()
- SDL_GameControllerHasLED()
- SDL_GameControllerSetLED()
- Предложены новые функции для получение информации от джойстиков:
- SDL_JoystickGetSerial()
- SDL_JoystickRumbleTriggers()
- SDL_JoystickHasLED()
- SDL_JoystickSetLED()
- Добавлен API для создания виртуальных джойстиков:
- SDL_JoystickAttachVirtual()
- SDL_JoystickDetachVirtual()
- SDL_JoystickIsVirtual()
- SDL_JoystickSetVirtualAxis()
- SDL_JoystickSetVirtualButton()
- SDL_JoystickSetVirtualHat()
- Добавлены функции SDL_LockSensors() и SDL_UnlockSensors() для обеспечения эксклюзивного доступа к датчикам.
- Добавлена функция SDL_GetPreferredLocales() для получения настроек текущей локали.
- Добавлена функция SDL_OpenURL() для открытия URL в web-браузере, выбранном в системе по умолчанию.
- Добавлена функция SDL_SIMDRealloc() для возвращения памяти, полученной через SDL_SIMDAlloc().
- Добавлена функция SDL_GetErrorMsg() для получения списка ошибок.
- Добавлены функции SDL_crc32(), SDL_wcscasecmp(), SDL_wcsncasecmp(), SDL_trunc(), SDL_truncf().
- Добавлены признаки:
- SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_SCALING (масштабирование движения указателя относительно DPI или логического размера отрисовываемой области),
- SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_PS5 (включение применения драйвера HIDAPI для контроллеров PS5),
- SDL_HINT_PREFERRED_LOCALE (переопределение локали).
- Значение SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS изменено на false для улучшения совместимости с современными оконными менеджерами.
- Для Linux реализованы признаки:
- SDL_HINT_AUDIO_DEVICE_APP_NAME (выбор имени для показа названия приложения в PulseAudio),
- SDL_HINT_AUDIO_DEVICE_STREAM_NAME (выбор имени для показа названия потока в PulseAudio),
- SDL_HINT_LINUX_JOYSTICK_DEADZONES (определение мёртвых зон для джойстика),
- SDL_HINT_THREAD_PRIORITY_POLICY (настройка планировщика потоков),
- SDL_HINT_THREAD_FORCE_REALTIME_TIME_CRITICAL (включение для потоков режима реального времени).
- Для Windows реализован драйвер RAWINPUT для одновременно работы с более чем 4 контроллерами Xbox. Для активации данного драйвера предложен признак SDL_HINT_JOYSTICK_RAWINPUT.
- Для Android добавлена функция SDL_AndroidRequestPermission() для запроса определённых системных полномочий.
- Добавлена поддержка операционной системы OS/2.