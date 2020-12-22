Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.14

Представлен релиз библиотеки SDL 2.0.14 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. В новом выпуске: В видеодрайвере KMSDRM, применяемом в Linux, реализована поддержка графического API Vulkan.

В драйвер HIDAPI добавлена поддержка игровых контроллеров PS5 DualSense и Xbox Series X.

Добавлены константы для новых кнопок и колёс игровых контроллеров.

Предложены новые функции для получение информации от игровых контроллеров: SDL_GameControllerGetSerial() SDL_GameControllerHasAxis() SDL_GameControllerHasButton() SDL_GameControllerGetNumTouchpads() SDL_GameControllerGetNumTouchpadFingers() SDL_GameControllerGetTouchpadFinger() SDL_GameControllerHasSensor() SDL_GameControllerSetSensorEnabled() SDL_GameControllerIsSensorEnabled() SDL_GameControllerGetSensorData() SDL_GameControllerRumbleTriggers() SDL_GameControllerHasLED() SDL_GameControllerSetLED()

Предложены новые функции для получение информации от джойстиков: SDL_JoystickGetSerial() SDL_JoystickRumbleTriggers() SDL_JoystickHasLED() SDL_JoystickSetLED()

Добавлен API для создания виртуальных джойстиков: SDL_JoystickAttachVirtual() SDL_JoystickDetachVirtual() SDL_JoystickIsVirtual() SDL_JoystickSetVirtualAxis() SDL_JoystickSetVirtualButton() SDL_JoystickSetVirtualHat()

Добавлены функции SDL_LockSensors() и SDL_UnlockSensors() для обеспечения эксклюзивного доступа к датчикам.

Добавлена функция SDL_GetPreferredLocales() для получения настроек текущей локали.

Добавлена функция SDL_OpenURL() для открытия URL в web-браузере, выбранном в системе по умолчанию.

Добавлена функция SDL_SIMDRealloc() для возвращения памяти, полученной через SDL_SIMDAlloc().

Добавлена функция SDL_GetErrorMsg() для получения списка ошибок.

Добавлены функции SDL_crc32(), SDL_wcscasecmp(), SDL_wcsncasecmp(), SDL_trunc(), SDL_truncf().

Добавлены признаки: SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_SCALING (масштабирование движения указателя относительно DPI или логического размера отрисовываемой области), SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_PS5 (включение применения драйвера HIDAPI для контроллеров PS5), SDL_HINT_PREFERRED_LOCALE (переопределение локали). Значение SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS изменено на false для улучшения совместимости с современными оконными менеджерами.

Для Linux реализованы признаки: SDL_HINT_AUDIO_DEVICE_APP_NAME (выбор имени для показа названия приложения в PulseAudio), SDL_HINT_AUDIO_DEVICE_STREAM_NAME (выбор имени для показа названия потока в PulseAudio), SDL_HINT_LINUX_JOYSTICK_DEADZONES (определение мёртвых зон для джойстика), SDL_HINT_THREAD_PRIORITY_POLICY (настройка планировщика потоков), SDL_HINT_THREAD_FORCE_REALTIME_TIME_CRITICAL (включение для потоков режима реального времени).

Для Windows реализован драйвер RAWINPUT для одновременно работы с более чем 4 контроллерами Xbox. Для активации данного драйвера предложен признак SDL_HINT_JOYSTICK_RAWINPUT.

Для Android добавлена функция SDL_AndroidRequestPermission() для запроса определённых системных полномочий.

Добавлена поддержка операционной системы OS/2.



