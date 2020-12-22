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Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.14

22.12.2020 22:32

Представлен релиз библиотеки SDL 2.0.14 (Simple DirectMedia Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно-ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES/Vulkan и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

В новом выпуске:

  • В видеодрайвере KMSDRM, применяемом в Linux, реализована поддержка графического API Vulkan.
  • В драйвер HIDAPI добавлена поддержка игровых контроллеров PS5 DualSense и Xbox Series X.
  • Добавлены константы для новых кнопок и колёс игровых контроллеров.
  • Предложены новые функции для получение информации от игровых контроллеров:
    • SDL_GameControllerGetSerial()
    • SDL_GameControllerHasAxis()
    • SDL_GameControllerHasButton()
    • SDL_GameControllerGetNumTouchpads()
    • SDL_GameControllerGetNumTouchpadFingers()
    • SDL_GameControllerGetTouchpadFinger()
    • SDL_GameControllerHasSensor()
    • SDL_GameControllerSetSensorEnabled()
    • SDL_GameControllerIsSensorEnabled()
    • SDL_GameControllerGetSensorData()
    • SDL_GameControllerRumbleTriggers()
    • SDL_GameControllerHasLED()
    • SDL_GameControllerSetLED()
  • Предложены новые функции для получение информации от джойстиков:
    • SDL_JoystickGetSerial()
    • SDL_JoystickRumbleTriggers()
    • SDL_JoystickHasLED()
    • SDL_JoystickSetLED()
  • Добавлен API для создания виртуальных джойстиков:
    • SDL_JoystickAttachVirtual()
    • SDL_JoystickDetachVirtual()
    • SDL_JoystickIsVirtual()
    • SDL_JoystickSetVirtualAxis()
    • SDL_JoystickSetVirtualButton()
    • SDL_JoystickSetVirtualHat()
  • Добавлены функции SDL_LockSensors() и SDL_UnlockSensors() для обеспечения эксклюзивного доступа к датчикам.
  • Добавлена функция SDL_GetPreferredLocales() для получения настроек текущей локали.
  • Добавлена функция SDL_OpenURL() для открытия URL в web-браузере, выбранном в системе по умолчанию.
  • Добавлена функция SDL_SIMDRealloc() для возвращения памяти, полученной через SDL_SIMDAlloc().
  • Добавлена функция SDL_GetErrorMsg() для получения списка ошибок.
  • Добавлены функции SDL_crc32(), SDL_wcscasecmp(), SDL_wcsncasecmp(), SDL_trunc(), SDL_truncf().
  • Добавлены признаки:
    • SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_SCALING (масштабирование движения указателя относительно DPI или логического размера отрисовываемой области),
    • SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_PS5 (включение применения драйвера HIDAPI для контроллеров PS5),
    • SDL_HINT_PREFERRED_LOCALE (переопределение локали).
    • Значение SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS изменено на false для улучшения совместимости с современными оконными менеджерами.
  • Для Linux реализованы признаки:
    • SDL_HINT_AUDIO_DEVICE_APP_NAME (выбор имени для показа названия приложения в PulseAudio),
    • SDL_HINT_AUDIO_DEVICE_STREAM_NAME (выбор имени для показа названия потока в PulseAudio),
    • SDL_HINT_LINUX_JOYSTICK_DEADZONES (определение мёртвых зон для джойстика),
    • SDL_HINT_THREAD_PRIORITY_POLICY (настройка планировщика потоков),
    • SDL_HINT_THREAD_FORCE_REALTIME_TIME_CRITICAL (включение для потоков режима реального времени).
  • Для Windows реализован драйвер RAWINPUT для одновременно работы с более чем 4 контроллерами Xbox. Для активации данного драйвера предложен признак SDL_HINT_JOYSTICK_RAWINPUT.
  • Для Android добавлена функция SDL_AndroidRequestPermission() для запроса определённых системных полномочий.
  • Добавлена поддержка операционной системы OS/2.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.12
  3. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков
  4. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.10
  5. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  6. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.6 с поддержкой API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54303-sdl
Ключевые слова: sdl
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  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Для Android добавлена функция SDL_AndroidRequestPermission() д

    А под ведроид кроме непонятной блотвари с гуглового варезника есть альтернативы ? Эклипсу похоже похоронили так что и труп не оживить если конечно удастся откопать.

     
  • 1.2, Аноним (2), 22:38, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    Годный и нужный проект. Долгих лет.
     
  • 1.3, eugener (ok), 22:44, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Добавлена поддержка операционной системы OS/2

    Ох.

     
  • 1.4, Козлетто (?), 22:50, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка операционной системы OS/2.

    Привет из 90-х

     
     
  • 2.5, Тариф Анонимище (?), 22:54, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откуда они ее берут, это какой-то окаменелый энтерпрайз?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:02, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть подозрение, что используют eComStation, он чуть-чуть менее окаменелый.
     

  • 1.7, InuYasha (??), 23:18, 22/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Эхъ, в наше бы время такое! )
    А ведь совсем недавно у него даже с переходом на полный экран были глюки. )
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:24, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альттаб не работал. Как это вообще возможно.
     
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