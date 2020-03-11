The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.12

11.03.2020 13:58

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.12 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.

В новом выпуске:

  • В драйвер HIDAPI добавлена поддержка игровых контроллеров Nintendo GameCube и признак SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_GAMECUBE для определения факта их использования. В HIDAPI также улучшена поддержка контроллеров Xbox 360 и Xbox One;
  • Добавлена поддержка игровых контроллеров:
    • 8BitDo FC30 Pro
    • 8BitDo M30 GamePad
    • BDA PS4 Fightpad
    • HORI Fighting Commander
    • Hyperkin Duke
    • Hyperkin X91
    • MOGA XP5-A Plus
    • NACON GC-400ES
    • NVIDIA Controller v01.04
    • PDP Versus Fighting Pad
    • Razer Raion Fightpad for PS4
    • Razer Serval
    • Stadia Controller
    • SteelSeries Stratus Duo
    • Victrix Pro Fight Stick for PS4
    • Xbox One Elite Series 2
  • Добавлены функции SDL_GetTextureScaleMode() и SDL_SetTextureScaleMode() для получения и установки режима масштабирования, применяемого для текстур;
  • Добавлена функция SDL_LockTextureToSurface(), похожая на SDL_LockTexture(), но рассматривающая заблокированную область как SDL Surface;
  • Добавлен новый режим смешивания SDL_BLENDMODE_MUL;
  • В функции SDL_GameControllerTypeForIndex() обеспечен вывод типа игрового контроллера (Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Nintendo Switch Pro);
  • Добавлены функции SDL_JoystickFromPlayerIndex(), SDL_JoystickSetPlayerIndex(), SDL_GameControllerSetPlayerIndex() и SDL_GameControllerFromPlayerIndex() для определения и установки устройства, связанного с индексом игрока;
  • Добавлен макрос SDL_zeroa() для обнуления массива элементов;
  • Добавлена функция SDL_HasARMSIMD() определения поддержки инструкций ARM SIMD в CPU ARMv6+;
  • Для систем Linux реализованы признаки SDL_HINT_VIDEO_X11_WINDOW_VISUALID (определение идентификатора вывода для новых окон X11) и SDL_HINT_VIDEO_X11_FORCE_EGL (выбор применения GLX или EGL для X11);
  • Для Android добавлена возможность захвата звука при помощи OpenSL-ES и реализована поддержка использования Bluetooth Steam Controller в качестве игрового контроллера.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.libsdl.org/t...)
  2. OpenNews: Мультимедийная библиотека SDL переходит на новую схему нумерации выпусков
  3. OpenNews: Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.10
  4. OpenNews: Уязвимость в библиотеке SDL, приводящая к выполнению кода при обработке изображений
  5. OpenNews: Релиз мультимедиа-библиотеки SDL 2.0
  6. OpenNews: Проект SDL меняет условия лицензирования и развития, позволяя использование в проприетарных продуктах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52522-sdl
Ключевые слова: sdl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 14:19, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Мне вот этот коммит понравился:

    Added D-PAD bindings for the Linux Steam Controller

    Хорошая работа, разработчики офигенны

     
  • 1.2, n1rdeks (ok), 14:29, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
     
  • 1.3, Егор Мамонтов (?), 16:15, 11/03/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    а почему не на питоне, или гоу? из за си у людей ноги, головы простреленные, мозги наружу торчат ))
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 16:16, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То ли дело после нескольких лет питона: торчать и нечему...
     
     
  • 3.5, Егор Мамонтов (?), 17:16, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, есть, прическа модная прикрывает ))
     
  • 2.6, Котовшив (?), 17:55, 11/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что питон и го это поделия для дегенератов.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру