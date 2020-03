Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.12

Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.12 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги. В новом выпуске: В драйвер HIDAPI добавлена поддержка игровых контроллеров Nintendo GameCube и признак SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_GAMECUBE для определения факта их использования. В HIDAPI также улучшена поддержка контроллеров Xbox 360 и Xbox One;

Добавлена поддержка игровых контроллеров: 8BitDo FC30 Pro 8BitDo M30 GamePad BDA PS4 Fightpad HORI Fighting Commander Hyperkin Duke Hyperkin X91 MOGA XP5-A Plus NACON GC-400ES NVIDIA Controller v01.04 PDP Versus Fighting Pad Razer Raion Fightpad for PS4 Razer Serval Stadia Controller SteelSeries Stratus Duo Victrix Pro Fight Stick for PS4 Xbox One Elite Series 2

Добавлены функции SDL_GetTextureScaleMode() и SDL_SetTextureScaleMode() для получения и установки режима масштабирования, применяемого для текстур;

Добавлена функция SDL_LockTextureToSurface(), похожая на SDL_LockTexture(), но рассматривающая заблокированную область как SDL Surface;

Добавлен новый режим смешивания SDL_BLENDMODE_MUL;

В функции SDL_GameControllerTypeForIndex() обеспечен вывод типа игрового контроллера (Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Nintendo Switch Pro);

Добавлены функции SDL_JoystickFromPlayerIndex(), SDL_JoystickSetPlayerIndex(), SDL_GameControllerSetPlayerIndex() и SDL_GameControllerFromPlayerIndex() для определения и установки устройства, связанного с индексом игрока;

Добавлен макрос SDL_zeroa() для обнуления массива элементов;

Добавлена функция SDL_HasARMSIMD() определения поддержки инструкций ARM SIMD в CPU ARMv6+;

Для систем Linux реализованы признаки SDL_HINT_VIDEO_X11_WINDOW_VISUALID (определение идентификатора вывода для новых окон X11) и SDL_HINT_VIDEO_X11_FORCE_EGL (выбор применения GLX или EGL для X11);

Для Android добавлена возможность захвата звука при помощи OpenSL-ES и реализована поддержка использования Bluetooth Steam Controller в качестве игрового контроллера.