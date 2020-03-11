Выпуск мультимедийной библиотеки SDL 2.0.12

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Состоялся релиз библиотеки SDL 2.0.12 (Simple Direct Layer), нацеленной на упрощение написания игр и мультимедийных приложений. Библиотека SDL предоставляет такие средства как аппаратно ускоренный вывод 2D- и 3D-графики, обработка ввода, воспроизведение звука, вывод 3D через OpenGL/OpenGL ES и множество иных сопутствующих операций. Библиотека написана на языке Си и распространяется под лицензией zlib. Для использования возможностей SDL в проектах на различных языках программирования предоставляются биндинги.
В новом выпуске:
- В драйвер HIDAPI добавлена поддержка игровых контроллеров Nintendo GameCube и признак SDL_HINT_JOYSTICK_HIDAPI_GAMECUBE для определения факта их использования. В HIDAPI также улучшена поддержка контроллеров Xbox 360 и Xbox One;
- Добавлена поддержка игровых контроллеров:
- 8BitDo FC30 Pro
- 8BitDo M30 GamePad
- BDA PS4 Fightpad
- HORI Fighting Commander
- Hyperkin Duke
- Hyperkin X91
- MOGA XP5-A Plus
- NACON GC-400ES
- NVIDIA Controller v01.04
- PDP Versus Fighting Pad
- Razer Raion Fightpad for PS4
- Razer Serval
- Stadia Controller
- SteelSeries Stratus Duo
- Victrix Pro Fight Stick for PS4
- Xbox One Elite Series 2
- Добавлены функции SDL_GetTextureScaleMode() и SDL_SetTextureScaleMode() для получения и установки режима масштабирования, применяемого для текстур;
- Добавлена функция SDL_LockTextureToSurface(), похожая на SDL_LockTexture(), но рассматривающая заблокированную область как SDL Surface;
- Добавлен новый режим смешивания SDL_BLENDMODE_MUL;
- В функции SDL_GameControllerTypeForIndex() обеспечен вывод типа игрового контроллера (Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Nintendo Switch Pro);
- Добавлены функции SDL_JoystickFromPlayerIndex(), SDL_JoystickSetPlayerIndex(), SDL_GameControllerSetPlayerIndex() и SDL_GameControllerFromPlayerIndex() для определения и установки устройства, связанного с индексом игрока;
- Добавлен макрос SDL_zeroa() для обнуления массива элементов;
- Добавлена функция SDL_HasARMSIMD() определения поддержки инструкций ARM SIMD в CPU ARMv6+;
- Для систем Linux реализованы признаки SDL_HINT_VIDEO_X11_WINDOW_VISUALID (определение идентификатора вывода для новых окон X11) и SDL_HINT_VIDEO_X11_FORCE_EGL (выбор применения GLX или EGL для X11);
- Для Android добавлена возможность захвата звука при помощи OpenSL-ES и реализована поддержка использования Bluetooth Steam Controller в качестве игрового контроллера.