The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск nginx 1.29.6

10.03.2026 22:46 (MSK)

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.29.6, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске добавлена возможность привязки сеансов клиентов к одним и тем же серверам в группе. Доступно три метода: "cookie" - передача данных о выбранном сервере через указанную Cookie; "route" - проксируемый сервер назначает клиенту маршрут при получении первого запроса; "learn" - nginx анализирует ответы от upstream-сервера и запоминает начатые сервером сеансы. Для настройки привязки в блок "upstream" модуля "http" добавлена директива "sticky", а в директиву "server" добавлены параметры "route" и "drain". 


   # Через Cookie srv_id выставляется сервер "a" или "b". 
   upstream backend {
       server backend1.example.com route=a;
       server backend2.example.com route=b;

       sticky cookie srv_id expires=1h domain=.example.com path=/;
   }


   # Маршрут берётся из Cookie "JSESSIONID" или если она не выставлена из параметра jsessionid в URI.
   map $cookie_jsessionid $route_cookie {
       ~.+\.(?P\w+)$ $route;
   }

   map $request_uri $route_uri {
       ~jsessionid=.+\.(?P\w+)$ $route;
   }

   upstream backend {
       server backend1.example.com route=a;
       server backend2.example.com route=b;

       sticky route $route_cookie $route_uri;
   }
 

   # upstream-сервер создаёт сеанс, выставив при первом ответе Cookie "EXAMPLECOOKIE". 
   # Остальные запросы с данной Cookie направляются к одному серверу.
   upstream backend {
       server backend1.example.com:8080;
       server backend2.example.com:8081;

       sticky learn
              create=$upstream_cookie_examplecookie
              lookup=$cookie_examplecookie
              zone=client_sessions:1m;
    }


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nginx/nginx...)
  2. OpenNews: Nginx 1.29.4 с устранением уязвимости. Атаки, меняющие настройки nginx для перенаправления трафика
  3. OpenNews: Выпуск Angie 1.11.0, форка Nginx
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.29.4 с поддержкой ECH и взаимодействия с бэкендами по HTTP/2.0
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.28.0 и форка FreeNginx 1.28.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64961-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:50, 10/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Pingora лучше. Если интересно - посмотрите, сколько за жизнь nginx в нём нашил уязвимостей, С - лучший язык ведь.
     
     
  • 3, Аноним83 (?), 23:22, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуюсь им 15 лет, никаких проблем за это время не испытывал, и даже экстренно не приходилось обновлять его.
    Самый лучший вебсервер для тех кому мало лайти и нужно иногда использовать немного логики в конфиге.
     
  • 4, Аноним (4), 23:33, 10/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Pingora лучше. Если интересно - посмотрите, сколько за жизнь nginx в нём нашил уязвимостей, С - лучший язык ведь.

    Конечно лучше, нет пользователей, нет и уязвимостей.

     
  • 5, Аноним (5), 00:06, 11/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соседняя новость: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64957
     

  • 2, Аноним (2), 23:04, 10/03/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Web Server Survey (февраль 2026):
    https://www.netcraft.com/blog/february-2026-web-server-survey
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру