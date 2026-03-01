Выпуск nginx 1.29.6

Опубликован выпуск основной ветки nginx 1.29.6, в которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемую стабильную ветку 1.28.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.29.x будет сформирована стабильная ветка 1.30. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске добавлена возможность привязки сеансов клиентов к одним и тем же серверам в группе. Доступно три метода: "cookie" - передача данных о выбранном сервере через указанную Cookie; "route" - проксируемый сервер назначает клиенту маршрут при получении первого запроса; "learn" - nginx анализирует ответы от upstream-сервера и запоминает начатые сервером сеансы. Для настройки привязки в блок "upstream" модуля "http" добавлена директива "sticky", а в директиву "server" добавлены параметры "route" и "drain".