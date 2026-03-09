Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.11.0

Опубликован релиз HandBrake 1.11.0, инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языках Си (использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий каталогов VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.266, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. В новом выпуске: Добавлена поддержка кодирования в мультимедийные контейнеры в формате MOV.

Добавлены кодировщики DNxHR, ProRes и AMD VCN AV1 (10-bit).

Разрешено использование формата видео FFV1 в контейнере MP4.

Добавлена поддержка кодирования и проброса PCM-звука.

Добавлена возможность изменения порядка звуковых каналов.

Добавлены наборы преднастроек "AV1 VCN 2160p 4K" (для ускорения перекодирования на системах с GPU AMD 9000 и новее), "Production DNxHR" (вывод в формате MOV в любых разрешениях с преднастройками кодировщика HQX и SQ), "Production ProRes" (вывод в формате MOV в любых разрешениях с преднастройками кодировщика HQ и LT), "Preservation FFV1" для FLAC и PCM.

На платформе Linux для открытия файлов при запуске в изолированных окружениях задействован класс GtkFileLauncher. Добавлена кнопка для перебора вариантов предпросмотра на сводной странице. Добавлена настройка для мены языка интерфейса.

Для работы интерфейса в Windows теперь требуется наличие .NET Desktop Runtime 10.0.x (ранее было достаточно .NET 8).

Обновлены версии библиотек, включая AMF 1.5.0, FFmpeg 8.0.1, HarfBuzz 12.2.0, Jansson 2.14.1, libbluray 1.4.0, libdav1d 1.5.3, libdvdnav 7.0.0, libdvdread 7.0.1, libjpeg-turbo 3.1.3, liblzma (xz) 5.8.2, libopus 1.6.1, libvpx 1.16.0, oneVPL 2.16.0, SVT-AV1 4.0.1 и x265 r13309.



