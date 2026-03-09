The OpenNET Project / Index page

Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.11.0

09.03.2026 09:35 (MSK)

Опубликован релиз HandBrake 1.11.0, инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языках Си (использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий каталогов VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.266, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка кодирования в мультимедийные контейнеры в формате MOV.
  • Добавлены кодировщики DNxHR, ProRes и AMD VCN AV1 (10-bit).
  • Разрешено использование формата видео FFV1 в контейнере MP4.
  • Добавлена поддержка кодирования и проброса PCM-звука.
  • Добавлена возможность изменения порядка звуковых каналов.
  • Добавлены наборы преднастроек "AV1 VCN 2160p 4K" (для ускорения перекодирования на системах с GPU AMD 9000 и новее), "Production DNxHR" (вывод в формате MOV в любых разрешениях с преднастройками кодировщика HQX и SQ), "Production ProRes" (вывод в формате MOV в любых разрешениях с преднастройками кодировщика HQ и LT), "Preservation FFV1" для FLAC и PCM.
  • На платформе Linux для открытия файлов при запуске в изолированных окружениях задействован класс GtkFileLauncher. Добавлена кнопка для перебора вариантов предпросмотра на сводной странице. Добавлена настройка для мены языка интерфейса.
  • Для работы интерфейса в Windows теперь требуется наличие .NET Desktop Runtime 10.0.x (ранее было достаточно .NET 8).
  • Обновлены версии библиотек, включая AMF 1.5.0, FFmpeg 8.0.1, HarfBuzz 12.2.0, Jansson 2.14.1, libbluray 1.4.0, libdav1d 1.5.3, libdvdnav 7.0.0, libdvdread 7.0.1, libjpeg-turbo 3.1.3, liblzma (xz) 5.8.2, libopus 1.6.1, libvpx 1.16.0, oneVPL 2.16.0, SVT-AV1 4.0.1 и x265 r13309.


  Главная ссылка к новости (https://handbrake.fr/news.php?...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64946-handbrake
Ключевые слова: handbrake, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:59, 09/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    К сожалению он так и не умеет ковертить dolby hdr исходники, в обычные sdr рипы, все так же все фиолетовое на выходе получается.
     
  • 3, Аноним (3), 10:16, 09/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Переписали бы его на Qt, цены бы ему не было. Мечты, мечты. :-(
     
     
  • 4, Alex154 (ok), 11:11, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем ему QT? Чтобы что?
     
     
  • 5, Muffin (-), 11:47, 09/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем постоянно кто-то переписывает существующие программы на Qt? Потому что единственный нормальный кроссплатформенный фреймворк.
     

