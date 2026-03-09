Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.11.0

|
Опубликован релиз HandBrake 1.11.0, инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языках Си (использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.
Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий каталогов VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.266, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка кодирования в мультимедийные контейнеры в формате MOV.
- Добавлены кодировщики DNxHR, ProRes и AMD VCN AV1 (10-bit).
- Разрешено использование формата видео FFV1 в контейнере MP4.
- Добавлена поддержка кодирования и проброса PCM-звука.
- Добавлена возможность изменения порядка звуковых каналов.
- Добавлены наборы преднастроек "AV1 VCN 2160p 4K" (для ускорения перекодирования на системах с GPU AMD 9000 и новее), "Production DNxHR" (вывод в формате MOV в любых разрешениях с преднастройками кодировщика HQX и SQ), "Production ProRes" (вывод в формате MOV в любых разрешениях с преднастройками кодировщика HQ и LT), "Preservation FFV1" для FLAC и PCM.
- На платформе Linux для открытия файлов при запуске в изолированных окружениях задействован класс GtkFileLauncher. Добавлена кнопка для перебора вариантов предпросмотра на сводной странице. Добавлена настройка для мены языка интерфейса.
- Для работы интерфейса в Windows теперь требуется наличие .NET Desktop Runtime 10.0.x (ранее было достаточно .NET 8).
- Обновлены версии библиотек, включая
AMF 1.5.0,
FFmpeg 8.0.1,
HarfBuzz 12.2.0,
Jansson 2.14.1,
libbluray 1.4.0,
libdav1d 1.5.3,
libdvdnav 7.0.0,
libdvdread 7.0.1,
libjpeg-turbo 3.1.3,
liblzma (xz) 5.8.2,
libopus 1.6.1,
libvpx 1.16.0,
oneVPL 2.16.0,
SVT-AV1 4.0.1 и
x265 r13309.