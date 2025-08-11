Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.10.0

2.65 , Аноним ( 84 ), 19:40, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Не, ну пользоваться конечно можно - но нафига когда есть нормальный контольный интерфейс. Забавно, когда сочетают "нормальный" и "консольный" в одной фразе. 😂 Ну предложи 99% людей сношаться с CLI вместо того, чтобы нажать пару кнопок - узнаешь, кто нормальный.

3.68 , нейм ( ? ), 19:47, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа перебора профилей и ожидания рендеринга (не включая потанцевальных вылетов гуя из-за криворукости прослоечного автора) и повтори вопрос

4.69 , Аноним ( 84 ), 19:51, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все правильно: побегут на Линукс с консолью сношаться.

4.72 , Аноним ( 84 ), 20:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа А давай я лучше тебя спрошу. В новости у сабжа появилась опция сжимать видео до 10 МБ. Т.е. буквально любая домохозяйка справится с этой задачей, имея лишь сабж. Как с задачей справишься ты, имея в руках только ffmpeg и его ман? Попробуй для интереса - и выложи тут комманду ffmpeg. 😉

5.85 , нах. ( ? ), 21:04, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа

> А давай я лучше тебя спрошу. В новости у сабжа появилась опция не у сабжа появилась опция, а у ffmpeg. Таки да, появилась. Лет пять назад что-ли? > сжимать видео до 10 МБ. Т.е. буквально любая домохозяйка справится с задачей сделать размазню из квадратиков? Совершенно бессмысленная задача-то. > этой задачей, имея лишь сабж. Как с задачей справишься ты, имея

> в руках только ffmpeg и его ман? Попробуй для интереса - тебе уже написали но ты нечитатель комментов -fs 10000000 > и выложи тут комманду ffmpeg. 😉 и ? феерически бессмысленная задача даже для недалеконькой домохозяйки. При этом польза недомохозяйкам для разовой операции с любимым видосом от хандбряка таки есть, но местные настолько окуклились что совершенно не понимают в чем она. (ну и хандрбяк не лучший для этой цели вариант. хотя, с другой стороны, зато все-в-одном, и профили (кривые) готовы) 6.91 , Аноним ( 84 ), 22:16, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > тебе уже написали но ты нечитатель комментов -fs 10000000 Тот сел в лужу - и ты за ним. 😂 -fs не ужимает видео до заданного размера - он выставляет лимит выходного файла. То есть если у тебя с -fs 10000000 в 10 МБ влезут только первые 30 секунд исходного видео - это и все, что будет в результирующем файле. Итак, с первой попытки справиться с задачей "сжимать видео до 10 МБ" у опеннетных экспертов не получилось. Поробуешь еще раз? Может, заюзаешь ту самую опцию, которая, по твоим словам, появилась в ffmpeg? 😂 Ну а пока та самая домохозяйка ведет со счетом 1:0 - с HandBrake она уже давно справилась с задачей.

7.95 , Аноним ( 95 ), 22:48, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тот сел в лужу И, в общем-то, дважды - не использовал суффикс для читаемости ('-fs 10M'). Там есть суффиксы от кило до пеби.

7.96 , нах. ( ? ), 23:36, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну какова задача таков и ответ. Собственно, хандбрякалка твоя умеет ровно то что умеет ffmpeg (точнее, часть того). Поэтому "ужать файл до заданного размера" она тоже не умеет (а то я аж настолько удивился что полез посмотреть на такое чудо чудное). Если что - вся магия вот тут: https://github.com/HandBrake/HandBrake/pull/6509/files Как видим, "ужимать файл" до положенных от 30 до 120 секунд предлагается самой домохозяйке. Промазала и не тот пресет включила - сама виновата, поделка даже не проверяет то что могла бы проверить (уж длину в секундах-то - могла бы). А дальше оно бодро пережмет его в сплошную размазню, потому что ему пофиг что там в этом файле. Уместится ли при этом файл в размер - учоные спорят, поскольку никакого ограничителя в этом вот - нет. Просто автор наивно посчитал на калькуляторе что при вот таком битрейте оно если 30 секунд - точно влезет. А поскольку использовал "avgbitrate" (вероятно, транслируемый в банальное -b:v) - то гарантий на самом деле нет. Так что хозяйка справилась пока только с задачей испортить свое видео, а насчет удастся ли его такое загрузить в тикток - это вот не обязательно. 5.97 , Аноним ( 54 ), 23:36, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Обратимся к чатгпт, потрачено примерно 3 секунды хотя тут ничего сложного, ника... 6.101 , нах. ( ? ), 23:47, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – забавное, да. Вероятно тебе понравится тот интересный факт что чатгоп превзошел хандбрякалку. Которая не умеет в ffprobe и поэтому на самом деле делает вовсе не то что подумал аноним (т.е. вовсе не любой файл пережимает в 10 мб) жаль что оба варианта нахрен никому не нужны.

4.73 , Аноним ( 5 ), 20:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Через два часа у них уже всё готово будет и они гулять уйдут, так что спросить не получится. Про рендеринг не понял — в командной строке конвертация происходит мгновенно?

5.89 , Аноним ( 54 ), 22:08, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В командной строке ты можешь в любой момент положить исполняющийся процесс на флешку и закончить в другом месте (например, на компе соседа, к которому ты пришёл пить пиво).

6.93 , Аноним ( 5 ), 22:23, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 6.99 , нах. ( ? ), 23:39, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с этого места - поподробней пожалуйста.

Вон тут ffmpeg доехал уже аж до 350й секунды из 40 минут - как бы мне его так интересно "положить на флэшку" чтоб подсунуть соседу, соседа не жалко? 7.100 , Аноним ( 54 ), 23:45, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Criu. Прекрасно работало с ffmpeg ещё 5 лет назад (до того, как в ядре добавили вкусности для него). Слышал отзывы, что при большом количестве сохранений/восстановлений может отвалиться, но ни разу не сталкивался.

8.102 , нах. ( ? ), 23:57, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну начинается Соседа-то конечно не жалко, но полицаи ведь прибегут на его вопли... 9.103 , Аноним ( 54 ), 00:07, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если у него arm64 вместо твоего amd64, то не взлетит ... 10.105 , нах. ( ? ), 00:15, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать у ффмпег куда более интересный набор фич в автодетекте разумеется, при запуске ... 11.106 , Аноним ( 54 ), 00:25, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В моём билде автодетект всегда отключен, но какая разница, если все процессоры с... 3.104 , нах. ( ? ), 00:13, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – 99% людей протягивает мне флэшку из гопрохи (с 32 или 64 гигами мусора, включая непревзойденные шедевры "карман, вид изнутри, в трех сериях, час сорок минут") - "на, йа сняль!" и да, потом ffmpeg в скриптах медленно и печально это жует, выдавая в итоге веб-страничку с превьюхами, потыкав в которую уже можно скачать один файл из десятка чтобы с ним поковыряться отдельно уже в нормальном видеоредакторе, ну или убедиться что в интересный тебе момент камера снимала x.... и так же чохом все удалить нафиг. Оставшийся один процент хоть немного умеющих редактировать видео - вполне обучаем запускать ffpmeg для финального кодирования (причем не с убогими пресетами хандбряки, а с пониманием, как работает estimator и какие тут цифирки можно крутить в попытках впихать невпиxyeмое) 4.107 , Аноним ( 107 ), 00:32, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умение редактировать видео и умение кодировать видео — совершенно разные вещи. Вот вообще.

