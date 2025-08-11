Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.10.0

|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|3.32, НяшМяш (ok), 17:46, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в какой системе есть _единственный_ пакетный манагер?
В макоси есть минимум три только официальных способа распространения приложений - магазин, dmg с аппкой (по-сути архив) и pkg инсталлер. Про homebrew и прочие macports не вспоминаем.
В винде? Cab, msi и миллион 3rd-party инсталляторов типа nullsoft? А потом сверху ещё накидываем их магазин, какие-нибудь chocolatey, winget, scoop и прочие - и офигеваем.
Так что если начать считать, мой маленький вантузомакосефил, как-бы на "адекватных системах" ещё и не оказалось пакетных менеджеров больше, чем на нормальных.
|
|
|
|4.38, 14yoexpert (?), 17:52, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В макоси есть минимум три только официальных способа распространения приложений - магазин, dmg с аппкой
Есть только магазин и пока еще dmg образы который мышкой тянутся, этим покрыто 99% софта и инсталлеры нужны только говнищу типа мсофиса, и такой софт аппле гонит сцаными тряпками что не есть хорошая новость впрочем
В винде dmg заменяем на exe инсталлеры инносетуп и тд, все прочее юзверям так же никуда не свистело
Байки и про нуллсофт и pkgx отставить, таким макаром и башскрипт под винду сойдет за установщик.
|
|4.41, Аноним (-), 17:56, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А в какой системе есть _единственный_ пакетный манагер?
В том то и проблема - НЕТ такого!
> В макоси есть минимум три только официальных способа распространения приложений - магазин,
> dmg с аппкой (по-сути архив) и pkg инсталлер.
ЧСХ оно делается примерно одним и тем же флоу через xcode и его тулзы.
И не нужно сношаться с требованиями каждого из репозиториев.
> В винде? Cab, msi и миллион 3rd-party инсталляторов типа nullsoft?
И все равно next-next-next.
> и офигеваем.
Не нужно офигевать, нужно пользоваться.
> на "адекватных системах" ещё и не оказалось пакетных менеджеров больше, чем на нормальных.
На "адекватных системах" есть нормальный стандартный способ.
Всякие пакетные менеджеры на винде-макоси - это или для разрабов, или для прдликов.
|
|4.42, Аноним (5), 17:56, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В винде? Cab, msi и миллион 3rd-party инсталляторов типа nullsoft?
Да хоть миллиард. Никого не волнует, что там внутри, они выполняют одну и ту же задачу.
|
|4.78, Аноним (74), 20:28, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты всё правильно пишешь. Пакетных менеджеров и в Винде стопицот, и на МакОС ещё столько же. Но эти затраты времени хотя бы имеют смысл — 98% десктопов как-никак. А вот зачем ещё стопицот ради 2% — вопрос, ответ на который каждый может дать себе сам. Я бы ещё понял, если бы это были верхние 2% по платёжеспособности, но речь идёт о бесплатной программе, так что это вообще нерелевантно.
|
|1.64, Аноним (64), 19:25, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Такой срач развели с этим гуем. Скажу так: вот есть ориг шмотка, а есть разнообразная паль - так вот ориг это ффмпег в консоли, а паль - это разнообразные гуи к нему. Не, ну пользоваться конечно можно - но нафига когда есть нормальный контольный интерфейс.
|
|
|
|2.65, Аноним (84), 19:40, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Не, ну пользоваться конечно можно - но нафига когда есть нормальный контольный интерфейс.
Забавно, когда сочетают "нормальный" и "консольный" в одной фразе. 😂 Ну предложи 99% людей сношаться с CLI вместо того, чтобы нажать пару кнопок - узнаешь, кто нормальный.
|
|
|
|3.68, нейм (?), 19:47, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа перебора профилей и ожидания рендеринга (не включая потанцевальных вылетов гуя из-за криворукости прослоечного автора) и повтори вопрос
|
|
|
|4.72, Аноним (84), 20:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа
А давай я лучше тебя спрошу. В новости у сабжа появилась опция сжимать видео до 10 МБ. Т.е. буквально любая домохозяйка справится с этой задачей, имея лишь сабж. Как с задачей справишься ты, имея в руках только ffmpeg и его ман? Попробуй для интереса - и выложи тут комманду ffmpeg. 😉
|
|
|
|5.85, нах. (?), 21:04, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа
> А давай я лучше тебя спрошу. В новости у сабжа появилась опция
не у сабжа появилась опция, а у ffmpeg. Таки да, появилась. Лет пять назад что-ли?
> сжимать видео до 10 МБ. Т.е. буквально любая домохозяйка справится с
задачей сделать размазню из квадратиков? Совершенно бессмысленная задача-то.
> этой задачей, имея лишь сабж. Как с задачей справишься ты, имея
> в руках только ffmpeg и его ман? Попробуй для интереса -
тебе уже написали но ты нечитатель комментов -fs 10000000
> и выложи тут комманду ffmpeg. 😉
и ?
феерически бессмысленная задача даже для недалеконькой домохозяйки.
При этом польза недомохозяйкам для разовой операции с любимым видосом от хандбряка таки есть, но местные настолько окуклились что совершенно не понимают в чем она. (ну и хандрбяк не лучший для этой цели вариант. хотя, с другой стороны, зато все-в-одном, и профили (кривые) готовы)
|
|
|
|6.91, Аноним (84), 22:16, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> тебе уже написали но ты нечитатель комментов -fs 10000000
Тот сел в лужу - и ты за ним. 😂 -fs не ужимает видео до заданного размера - он выставляет лимит выходного файла. То есть если у тебя с -fs 10000000 в 10 МБ влезут только первые 30 секунд исходного видео - это и все, что будет в результирующем файле.
Итак, с первой попытки справиться с задачей "сжимать видео до 10 МБ" у опеннетных экспертов не получилось. Поробуешь еще раз? Может, заюзаешь ту самую опцию, которая, по твоим словам, появилась в ffmpeg? 😂
Ну а пока та самая домохозяйка ведет со счетом 1:0 - с HandBrake она уже давно справилась с задачей.
|
|
|
|7.95, Аноним (95), 22:48, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тот сел в лужу
И, в общем-то, дважды - не использовал суффикс для читаемости ('-fs 10M'). Там есть суффиксы от кило до пеби.
|
|7.96, нах. (?), 23:36, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну какова задача таков и ответ. Собственно, хандбрякалка твоя умеет ровно то что умеет ffmpeg (точнее, часть того). Поэтому "ужать файл до заданного размера" она тоже не умеет (а то я аж настолько удивился что полез посмотреть на такое чудо чудное).
Если что - вся магия вот тут: https://github.com/HandBrake/HandBrake/pull/6509/files
Как видим, "ужимать файл" до положенных от 30 до 120 секунд предлагается самой домохозяйке. Промазала и не тот пресет включила - сама виновата, поделка даже не проверяет то что могла бы проверить (уж длину в секундах-то - могла бы). А дальше оно бодро пережмет его в сплошную размазню, потому что ему пофиг что там в этом файле. Уместится ли при этом файл в размер - учоные спорят, поскольку никакого ограничителя в этом вот - нет. Просто автор наивно посчитал на калькуляторе что при вот таком битрейте оно если 30 секунд - точно влезет. А поскольку использовал "avgbitrate" (вероятно, транслируемый в банальное -b:v) - то гарантий на самом деле нет.
Так что хозяйка справилась пока только с задачей испортить свое видео, а насчет удастся ли его такое загрузить в тикток - это вот не обязательно.
|
|5.97, Аноним (54), 23:36, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Обратимся к чатгпт, потрачено примерно 3 секунды хотя тут ничего сложного, ника... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|6.101, нах. (?), 23:47, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
забавное, да. Вероятно тебе понравится тот интересный факт что чатгоп превзошел хандбрякалку.
Которая не умеет в ffprobe и поэтому на самом деле делает вовсе не то что подумал аноним (т.е. вовсе не любой файл пережимает в 10 мб)
жаль что оба варианта нахрен никому не нужны.
|
|4.73, Аноним (5), 20:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Через два часа у них уже всё готово будет и они гулять уйдут, так что спросить не получится. Про рендеринг не понял — в командной строке конвертация происходит мгновенно?
|
|
|
|5.89, Аноним (54), 22:08, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В командной строке ты можешь в любой момент положить исполняющийся процесс на флешку и закончить в другом месте (например, на компе соседа, к которому ты пришёл пить пиво).
|
|
|
|6.99, нах. (?), 23:39, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
с этого места - поподробней пожалуйста.
Вон тут ffmpeg доехал уже аж до 350й секунды из 40 минут - как бы мне его так интересно "положить на флэшку" чтоб подсунуть соседу, соседа не жалко?
|
|
|
|7.100, Аноним (54), 23:45, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Criu. Прекрасно работало с ffmpeg ещё 5 лет назад (до того, как в ядре добавили вкусности для него). Слышал отзывы, что при большом количестве сохранений/восстановлений может отвалиться, но ни разу не сталкивался.
|
|
|
|8.102, нах. (?), 23:57, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну начинается Соседа-то конечно не жалко, но полицаи ведь прибегут на его вопли... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|10.105, нах. (?), 00:15, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
у ффмпег куда более интересный набор фич в автодетекте разумеется, при запуске ... текст свёрнут, показать
|
|3.104, нах. (?), 00:13, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
99% людей протягивает мне флэшку из гопрохи (с 32 или 64 гигами мусора, включая непревзойденные шедевры "карман, вид изнутри, в трех сериях, час сорок минут") - "на, йа сняль!"
и да, потом ffmpeg в скриптах медленно и печально это жует, выдавая в итоге веб-страничку с превьюхами, потыкав в которую уже можно скачать один файл из десятка чтобы с ним поковыряться отдельно уже в нормальном видеоредакторе, ну или убедиться что в интересный тебе момент камера снимала x.... и так же чохом все удалить нафиг.
Оставшийся один процент хоть немного умеющих редактировать видео - вполне обучаем запускать ffpmeg для финального кодирования (причем не с убогими пресетами хандбряки, а с пониманием, как работает estimator и какие тут цифирки можно крутить в попытках впихать невпиxyeмое)
|
|
|
|4.107, Аноним (107), 00:32, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Умение редактировать видео и умение кодировать видео — совершенно разные вещи. Вот вообще.
|
|1.82, Аноним (82), 20:50, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Офигенная штука. Конвертирую видео для старого телика Samsung. Воспроизводит на ура!
|