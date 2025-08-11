The OpenNET Project / Index page

Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.10.0

11.08.2025 16:56

Опубликован релиз HandBrake 1.10.0, инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языках Си (использует библиотеку GTK4 в Linux и .NET Desktop Runtime в Windows) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий каталогов VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.266, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • Добавлен набор преднастроек "Social 10MB", позволяющий формировать видео для online-сервисов, таких как Discord, допускающих бесплатную загрузку роликов, размером до 10МБ.
  • Улучшен проброс метаданных с переносом в новое видео сведений о дате создания, обложке и местоположении.
  • Добавлена опция для отключения проброса "Dolby Vision" и "HDR10+".
  • Для видео с высоким разрешением улучшены метрики производительности Framerate Shaper.
  • Добавлена возможность настройки цветового диапазона в кодировщике видео.
  • Для звуковых файлов добавлена опция для отключения проброса имён треков и отключения автонаименования.
  • Обновлены версии библиотек, включая FFmpeg 7.1.1, HarfBuzz 11.3.3, libjpeg-turbo 3.1.1, libogg 1.3.6, SVT-AV1 3.1.0, x264 и x265.
  • Добавлена поддержка аппаратного декодировщика VideoToolbox AV1. Снижена нагрузка на CPU при использовании кодировщиков и декодировщиков VideoToolbox.


  1.6, Аноним (6), 17:11, 11/08/2025  
    		• +1 +/
    ну накой этот флэтпак?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  3.32, НяшМяш (ok), 17:46, 11/08/2025  
    		• +/
    А в какой системе есть _единственный_ пакетный манагер?

    В макоси есть минимум три только официальных способа распространения приложений - магазин, dmg с аппкой (по-сути архив) и pkg инсталлер. Про homebrew и прочие macports не вспоминаем.

    В винде? Cab, msi и миллион 3rd-party инсталляторов типа nullsoft? А потом сверху ещё накидываем их магазин, какие-нибудь chocolatey, winget, scoop и прочие - и офигеваем.

    Так что если начать считать, мой маленький вантузомакосефил, как-бы на "адекватных системах" ещё и не оказалось пакетных менеджеров больше, чем на нормальных.

     
     
  4.38, 14yoexpert (?), 17:52, 11/08/2025  
    		• +/
    > В макоси есть минимум три только официальных способа распространения приложений - магазин, dmg с аппкой

    Есть только магазин и пока еще dmg образы который мышкой тянутся, этим покрыто 99% софта и инсталлеры нужны только говнищу типа мсофиса, и такой софт аппле гонит сцаными тряпками что не есть хорошая новость впрочем

    В винде dmg заменяем на exe инсталлеры инносетуп и тд, все прочее юзверям так же никуда не свистело

    Байки и про нуллсофт и pkgx отставить, таким макаром и башскрипт под винду сойдет за установщик.

     
  4.41, Аноним (-), 17:56, 11/08/2025  
    		• +/
    > А в какой системе есть _единственный_ пакетный манагер?

    В том то и проблема - НЕТ такого!

    > В макоси есть минимум три только официальных способа распространения приложений - магазин,
    > dmg с аппкой (по-сути архив) и pkg инсталлер.

    ЧСХ оно делается примерно одним и тем же флоу через xcode и его тулзы.
    И не нужно сношаться с требованиями каждого из репозиториев.

    > В винде? Cab, msi и миллион 3rd-party инсталляторов типа nullsoft?

    И все равно next-next-next.

    > и офигеваем.

    Не нужно офигевать, нужно пользоваться.

    > на "адекватных системах" ещё и не оказалось пакетных менеджеров больше, чем на нормальных.

    На "адекватных системах" есть нормальный стандартный способ.
    Всякие пакетные менеджеры на винде-макоси - это или для разрабов, или для прдликов.


     
     
  5.62, аноним2 (?), 19:07, 11/08/2025  
    		• +/
    Haiku OS
     
  4.42, Аноним (5), 17:56, 11/08/2025  
    		• +/
    > В винде? Cab, msi и миллион 3rd-party инсталляторов типа nullsoft?

    Да хоть миллиард. Никого не волнует, что там внутри, они выполняют одну и ту же задачу.

     
  4.78, Аноним (74), 20:28, 11/08/2025  
    		• +/
    Ты всё правильно пишешь. Пакетных менеджеров и в Винде стопицот, и на МакОС ещё столько же. Но эти затраты времени хотя бы имеют смысл — 98% десктопов как-никак. А вот зачем ещё стопицот ради 2% — вопрос, ответ на который каждый может дать себе сам. Я бы ещё понял, если бы это были верхние 2% по платёжеспособности, но речь идёт о бесплатной программе, так что это вообще нерелевантно.
     
  1.64, Аноним (64), 19:25, 11/08/2025  
    		• –1 +/
    Такой срач развели с этим гуем. Скажу так: вот есть ориг шмотка, а есть разнообразная паль - так вот ориг это ффмпег в консоли, а паль - это разнообразные гуи к нему. Не, ну пользоваться конечно можно - но нафига когда есть нормальный контольный интерфейс.
     
     
  2.65, Аноним (84), 19:40, 11/08/2025  
    		• +2 +/
    > Не, ну пользоваться конечно можно - но нафига когда есть нормальный контольный интерфейс.

    Забавно, когда сочетают "нормальный" и "консольный" в одной фразе. 😂 Ну предложи 99% людей сношаться с CLI вместо того, чтобы нажать пару кнопок - узнаешь, кто нормальный.

     
     
  • 3.68, нейм (?), 19:47, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа перебора профилей и ожидания рендеринга (не включая потанцевальных вылетов гуя из-за криворукости прослоечного автора) и повтори вопрос
     
     
  • 4.69, Аноним (84), 19:51, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все правильно: побегут на Линукс с консолью сношаться.
     
  • 4.72, Аноним (84), 20:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа

    А давай я лучше тебя спрошу. В новости у сабжа появилась опция сжимать видео до 10 МБ. Т.е. буквально любая домохозяйка справится с этой задачей, имея лишь сабж. Как с задачей справишься ты, имея в руках только ffmpeg и его ман? Попробуй для интереса - и выложи тут комманду ffmpeg. 😉

     
     
  • 5.85, нах. (?), 21:04, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> А потом дай этим людям гуй и спроси их через 2 часа
    > А давай я лучше тебя спрошу. В новости у сабжа появилась опция

    не у сабжа появилась опция, а у ffmpeg. Таки да, появилась. Лет пять назад что-ли?

    > сжимать видео до 10 МБ. Т.е. буквально любая домохозяйка справится с

    задачей сделать размазню из квадратиков? Совершенно бессмысленная задача-то.

    > этой задачей, имея лишь сабж. Как с задачей справишься ты, имея
    > в руках только ffmpeg и его ман? Попробуй для интереса -

    тебе уже написали но ты нечитатель комментов -fs 10000000

    > и выложи тут комманду ffmpeg. 😉

    и ?

    феерически бессмысленная задача даже для недалеконькой домохозяйки.

    При этом польза недомохозяйкам для разовой операции с любимым видосом от хандбряка таки есть, но местные настолько окуклились что совершенно не понимают в чем она. (ну и хандрбяк не лучший для этой цели вариант. хотя, с другой стороны, зато все-в-одном, и профили (кривые) готовы)

     
     
  • 6.91, Аноним (84), 22:16, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тебе уже написали но ты нечитатель комментов -fs 10000000

    Тот сел в лужу - и ты за ним. 😂 -fs не ужимает видео до заданного размера - он выставляет лимит выходного файла. То есть если у тебя с -fs 10000000 в 10 МБ влезут только первые 30 секунд исходного видео - это и все, что будет в результирующем файле.

    Итак, с первой попытки справиться с задачей "сжимать видео до 10 МБ" у опеннетных экспертов не получилось. Поробуешь еще раз? Может, заюзаешь ту самую опцию, которая, по твоим словам, появилась в ffmpeg? 😂

    Ну а пока та самая домохозяйка ведет со счетом 1:0 - с HandBrake она уже давно справилась с задачей.

     
     
  • 7.95, Аноним (95), 22:48, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тот сел в лужу

    И, в общем-то, дважды - не использовал суффикс для читаемости ('-fs 10M'). Там есть суффиксы от кило до пеби.

     
  • 7.96, нах. (?), 23:36, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну какова задача таков и ответ. Собственно, хандбрякалка твоя умеет ровно то что умеет ffmpeg (точнее, часть того). Поэтому "ужать файл до заданного размера" она тоже не умеет (а то я аж настолько удивился что полез посмотреть на такое чудо чудное).

    Если что - вся магия вот тут: https://github.com/HandBrake/HandBrake/pull/6509/files

    Как видим, "ужимать файл" до положенных от 30 до 120 секунд предлагается самой домохозяйке. Промазала и не тот пресет включила - сама виновата, поделка даже не проверяет то что могла бы проверить (уж длину в секундах-то - могла бы). А дальше оно бодро пережмет его в сплошную размазню, потому что ему пофиг что там в этом файле. Уместится ли при этом файл в размер - учоные спорят, поскольку никакого ограничителя в этом вот - нет. Просто автор наивно посчитал на калькуляторе что при вот таком битрейте оно если 30 секунд - точно влезет. А поскольку использовал "avgbitrate" (вероятно, транслируемый в банальное -b:v) - то гарантий на самом деле нет.

    Так что хозяйка справилась пока только с задачей испортить свое видео, а насчет удастся ли его такое загрузить в тикток - это вот не обязательно.

     
  • 5.97, Аноним (54), 23:36, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обратимся к чатгпт, потрачено примерно 3 секунды хотя тут ничего сложного, ника... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.101, нах. (?), 23:47, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забавное, да. Вероятно тебе понравится тот интересный факт что чатгоп превзошел хандбрякалку.

    Которая не умеет в ffprobe и поэтому на самом деле делает вовсе не то что подумал аноним (т.е. вовсе не любой файл пережимает в 10 мб)

    жаль что оба варианта нахрен никому не нужны.

     
  • 4.73, Аноним (5), 20:13, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через два часа у них уже всё готово будет и они гулять уйдут, так что спросить не получится. Про рендеринг не понял — в командной строке конвертация происходит мгновенно?
     
     
  • 5.89, Аноним (54), 22:08, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В командной строке ты можешь в любой момент положить исполняющийся процесс на флешку и закончить в другом месте (например, на компе соседа, к которому ты пришёл пить пиво).
     
     
  • 6.99, нах. (?), 23:39, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с этого места - поподробней пожалуйста.
    Вон тут ffmpeg доехал уже аж до 350й секунды из 40 минут - как бы мне его так интересно  "положить на флэшку" чтоб подсунуть соседу, соседа не жалко?

     
     
  • 7.100, Аноним (54), 23:45, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Criu. Прекрасно работало с ffmpeg ещё 5 лет назад (до того, как в ядре добавили вкусности для него). Слышал отзывы, что при большом количестве сохранений/восстановлений может отвалиться, но ни разу не сталкивался.
     
     
  • 8.102, нах. (?), 23:57, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну начинается Соседа-то конечно не жалко, но полицаи ведь прибегут на его вопли... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Аноним (54), 00:07, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у него arm64 вместо твоего amd64, то не взлетит ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.105, нах. (?), 00:15, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у ффмпег куда более интересный набор фич в автодетекте разумеется, при запуске ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.106, Аноним (54), 00:25, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моём билде автодетект всегда отключен, но какая разница, если все процессоры с... текст свёрнут, показать
     
  • 3.104, нах. (?), 00:13, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    99% людей протягивает мне флэшку из гопрохи (с 32 или 64 гигами мусора, включая непревзойденные шедевры "карман, вид изнутри, в трех сериях, час сорок минут") - "на, йа сняль!"

    и да, потом ffmpeg в скриптах медленно и печально это жует, выдавая в итоге веб-страничку с превьюхами, потыкав в которую уже можно скачать один файл из десятка чтобы с ним поковыряться отдельно уже в нормальном видеоредакторе, ну или убедиться что в интересный тебе момент камера снимала x.... и так же чохом все удалить нафиг.

    Оставшийся один процент хоть немного умеющих редактировать видео - вполне обучаем запускать ffpmeg для финального кодирования (причем не с убогими пресетами хандбряки, а с пониманием, как работает estimator и какие тут цифирки можно крутить в попытках впихать невпиxyeмое)

     
     
  • 4.107, Аноним (107), 00:32, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умение редактировать видео и умение кодировать видео — совершенно разные вещи. Вот вообще.
     

  1.82, Аноним (82), 20:50, 11/08/2025  
    		• +2 +/
    Офигенная штука. Конвертирую видео для старого телика Samsung. Воспроизводит на ура!
     
  1.98, 12yoexpert (ok), 23:38, 11/08/2025  
    		• +/
    выпуск это хорошо, скрепно
     
  1.108, Аноним (107), 00:33, 12/08/2025  
    		• +/
    Фигасе бот разбушевался. Может, сразу все комментарии скрыть? Нафиг они.
     

