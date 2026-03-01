Уязвимости в проекте Pingora, позволяющие вклиниться в сторонние запросы

|
1.2, Диды (ok), 20:53, 10/03/2026
Ну ожидаемо.
На brainfuck весьма сложно отслеживать логику приложения.
2.19, Аноним (19), 21:39, 10/03/2026
> В Pingora кэширование является экспериментальной функцией, не рекомендованной для рабочих внедрений.
Если так, почему её использовали?
2.28, Аноним (28), 22:21, 10/03/2026
> На brainfuck весьма сложно отслеживать логику приложения.
А на каком легко? На Go?
1.3, Аноним (3), 20:53, 10/03/2026
РЕШЕТO!!1
А если серьезно: спецификации содержат настолько большое количество нюансов, что нам ещё долго предстоит выгребать последствия, даже если языки будут супер-пупер безопасные.
1.8, Аноним (16), 21:08, 10/03/2026
>Уязвимости устранены в выпуске Pingora 0.8.0
Реагируют, уже хорошо.
Хотя сейчас везде так, ПО становится всё сложнее и сложнее.
2.9, Аноним (16), 21:10, 10/03/2026
>Проблемы выявлены участником программы Bug Bounty, предусматривающей выплату вознаграждения за обнаружение уязвимостей.
А это прям хорошо.
2.12, Аноним (12), 21:17, 10/03/2026
> Хотя сейчас везде так, ПО становится всё сложнее и сложнее.
Так и есть. Диды не зря завещали: "Keep it simple, stupid". Но теперь же надо всё переписать, да навернуть покруче.
3.33, Аноним (33), 22:41, 10/03/2026
> Диды не зря завещали: "Keep it simple, stupid".
А делали Keep it simple-stupid.
В первом же новом юниксе выcpaли дырень в 50 строках.
Как говорится "не мешки ворочать".
1.24, Аноним (24), 22:02, 10/03/2026
"haha, classic" (ц)
Оказывается, если использовать язык программирования, с которым не надо тщательно обдумывать каждую строку, то можно знатно нафакапить.
2.27, Аноним (28), 22:20, 10/03/2026
> Оказывается, если использовать язык программирования, с которым не надо тщательно обдумывать каждую строку, то можно знатно нафакапить.
Обдумавания вроде "как не вылезти за пределы буфера", "как не сделать дабл-фри" и "как не уронить память" на каждую строку никак не спасут тебя от багов, о которых говорится в новости.
Наоборот: в дополнение к проблемам ищ новости у тебя были бы те самые дабл-фри, вылазания за буфер и т.п.
2.29, Аноним (29), 22:25, 10/03/2026
Он берёт на себя некие гарантии по безопасной работе с памятью, что снижает потребность пограммиста заботиться именно об этом - о памяти. Какие из этого можно сделать выводы? На кону миллион долларов:
A) Освобождаются силы, что позволяет больше уделять времени другим вещам (общее количество трудозатрат остаётся то же, но перераспределяется на другие проблемы)
B) Программист перестаёт думать над каждой строчкой вообще, а не только о некоторых моментах с памятью
Можно позвонить другу, если кажется, что ответ не очевиден. Или попросить помощи у других комментаторов, прямо из зала.
3.42, Аноним83 (?), 23:31, 10/03/2026
а) теперь все силы уходят на борьбу с компилятором - чтобы это всё как то собралось за пару часов.
б) ...и начинает думать о жизни: как с этим всем дальше жить :)
4.56, Аноним (29), 00:16, 11/03/2026
Нет никакой борьбы с компилятором если ты научился писать на расте, что занимает... большой текст свёрнут, показать
5.60, Аноним (19), 00:26, 11/03/2026
> писать на расте, что занимает месяц-два
Странно, языку уже 20 лет, но пока ещё нет научившихся писать.
3.57, Аноним (19), 00:19, 11/03/2026
> критический уровень опасности (9.3 из 10). Фреймворк Pingora написан на языке Rust
"позволяет больше уделять времени другим вещам" - интересно, каким таким другим вещам программисты уделили время.
2.40, Аноним (40), 23:25, 10/03/2026
Что характерно, если использовать язык программирования, где приходится обдумывать каждую строчку, то тоже можно знатно нафакапить.
1.36, Аноним10084 и 1008465039 (?), 23:03, 10/03/2026
Противники божественного Rust'а сейчас побегут писать: "Ага, вот видите, Раст не спасает!1" Но на деле эта новость именно что подтверждает, что божественный Раст спасает! Уязвимость не переполнение буффера, а реальная логическая ошибка. Она и на Си завсегда могла быть, только прежде чем ее обнаружить, было бы куча ошибок памяти. А тут сразу логика - успех.
2.41, Аноним83 (?), 23:28, 10/03/2026
Но ведь получилось что растовики облажались, теперь кого то из них жестоко покарают и отлучат!
Нужно срочно придумать или ещё более защищённый язык где такое будет не возможно или какой ИИ с блокчейном приплести, только бы больше программист не было ни в чём виноват - это не выносимый уровень давления на психику!
3.46, Аноним (46), 23:53, 10/03/2026
> Но ведь получилось что растовики облажались, теперь кого то из них жестоко покарают и отлучат!
Конечно.
> Нужно срочно придумать или ещё более защищённый язык где такое будет
Можешь начинать.
Я буду первый кто захочет это попробовать.
Но разве вы на такое способны?)
1.38, Tron is Whistling (?), 23:19, 10/03/2026
Так и запишем: критический уровень опасности на языке Rust предназначен для разработки защищённых сетевых сервисов.
1.39, Аноним (39), 23:19, 10/03/2026
Это только цветочки. Всё, что переписывается на Rust будет обложено бэкдорами и уязвимостями, которые потом задействует. А люди будут верить, что уязвимостей там нет, ибо Rust. Если надо, они её подтянут очередной версией какого-нибудь crate при сборке. Rust пропихивается теми, кто заинтересован через него распространять бэкдоры.
2.45, 12yoexpert (ok), 23:48, 10/03/2026
и самое забавное, что для того, чтобы разобраться в проекте на С, тебе обычно достаточно молотка и отвёртки, вплоть до кишок компилятора, а для того, чтобы разобраться в конюшнях раста... ну, как минимум нужен тулчейн под несвободной лицензией, к нему такой же компилятор, пакетный менеджер и бутылка чего-нибудь крепкого, потому что синтаксис
3.49, Аноним (46), 23:56, 10/03/2026
> и самое забавное, что для того, чтобы разобраться в проекте на С, тебе обычно достаточно молотка и отвёртки, вплоть до кишок компилятора,
Напоминает описаныи жигулей или уаза)
> а для того, чтобы разобраться в конюшнях раста... ну, как минимум нужен
> тулчейн под несвободной лицензией,
Несвободной? Даже Столлман и FSF признают пермиссивные лицензии - лицензией свободного программного обеспечения.
Как раз недавно какая-то баба из FSF комментировала.
Так что тут ты просто обделался.
Впрочем это не удивительно.
> к нему такой же компилятор, пакетный менеджер и бутылка чего-нибудь крепкого, потому что синтаксис
Конечно, это же не на жаваскипте писать.
4.52, 12yoexpert (ok), 23:58, 10/03/2026
> Конечно, это же не на жаваскипте писать.
почему тогда на расте пишут исключительно и только джаваскриптеры? задумайся
3.53, Аноним (28), 23:59, 10/03/2026
> чтобы разобраться в конюшнях раста... ну, как минимум нужен тулчейн под несвободной лицензией
С каких это пор Apache стал несвободной лицензией?
2.50, Аноним (28), 23:58, 10/03/2026
> А люди будут верить, что уязвимостей там нет, ибо Rust.
Люди знают, что в сишном коде есть уязвимости (их поток уже более полувека не останавливается) - и все равно пользуются софтом, на нем написанном. Так с чего ты драму именно про Раст разводишь?
1.48, Аноним (28), 23:55, 10/03/2026
Я не пойму, у mc сегодня ПМС, что он от балды трет комменты, в которых нет никаких прочих нарушений? Дядя, ау!
|