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Атака Continuation flood, приводящая к проблемам на серверах, использующих HTTP/2.0

04.04.2024 13:22

Раскрыты сведения об методе атаки "Continuation flood", затрагивающем различные реализации протокола HTTP/2, среди которых Apache httpd, Apache Traffic Server, Node.js, oghttp, Go net/http2, Envoy, oghttp и nghttp2. Уязвимость может использоваться для совершения атак на серверы с поддержкой HTTP/2.0 и в зависимости от реализации приводит к исчерпанию памяти (прекращение обработки запросов или аварийное завершение процессов) или созданию высокой нагрузки на CPU (замедление обработки запросов). По мнению обнаружившего уязвимость исследователя, выявленная проблема более опасна, чем найденная в прошлом году уязвимость "Rapid Reset", использованная для совершения крупнейших на то время DDoS-атак.

Высокий уровень опасности объясняется тем, что для нарушения работы сервера, аварийного завершения или серьёзного снижения производительности достаточно создания потока специально оформленных запросов с одного обычного компьютера. В определённых случаях для осуществления атаки достаточно даже одного TCP-соединения. При этом связанных с проведением атаки трафик никак не выделяется в логах на фоне обычных запросов пользователей.

Уязвимость вызвана особенностями обработки кадров HEADERS и CONTINUATION в запросах по протоколу HTTP/2. Кадры HEADERS используются в HTTP/2 для передачи HTTP-заголовков, а кадры CONTINUATION для разбивки отправки HTTP-заголовков на несколько стадий (например, когда заголовки не умещаются в один кадр или когда вначале следует отправить заголовки, которые можно заполнить на текущем этапе, а затем доотправить заголовки, значения которых пока невозможно определить). При передаче заголовков в несколько этапов вначале отправляется кадр HEADERS без флага END_HEADERS, за ним следует несколько кадров CONTINUATION с дополнительными заголовками и завершает список кадр CONTINUATION с флагом END_HEADERS.

Метод атаки сводится к отправке непрекращающегося потока кадров CONTINUATION без выставления флага END_HEADERS. Подобная активность приводит к передаче на сервер большого числа заголовков, которые сервер сохраняет в оперативной памяти до тех пор, пока доступная процессу память не будет исчерпана. Для создания высокой нагрузки на CPU помимо исчерпания памяти атакующий может воспользоваться сжатием содержимого кадров CONTINUATION с использованием формата HPACK, разбор которого требует вычислений. В реализациях протокола HTTP/1.1 для защиты от затопления сервера заголовками применялся лимит на размер заголовков и таймаут на время отправки соединения. Для HTTP/2 в силу усложнения протокола многие реализации не предусмотрели подобные методы защиты от бесконечной отправки заголовков.

Наибольшую опасность уязвимость представляет для пользователей Node.js (CVE-2024-27983), так как данная реализация позволяет добиться краха через отправку всего нескольких кадров на сервер. Из-за состояния гонки в Node.js для вызова аварийного завершения через срабатывание Assert-проверки достаточно завершить соединения во время отправки незавершённого потока заголовков (крах, если во время закрытия соединений ещё не поступил кадр CONTINUATION с флагом END_HEADERS). Уязвимость устранена в Node.js 18.20.1, 21.7.2 и 20.12.1, а также в свежих выпусках библиотек llhttp и undici. В новых версиях Node.js также устранена менее опасная уязвимость (CVE-2024-27982) класса "request smuggling", позволяющая через манипуляцию со значением "Content Length" вклиниться в содержимое запросов других пользователей, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом.

Уязвимости, связанные с обработкой CONTINUATION, в других реализациях HTTP/2.0:

  • oghttp (CVE-2024-27919) - неограниченное потребление памяти.
  • Tempesta FW (CVE-2024-2758) - обход ограничений.
  • PHP-библиотека amphp/http, amphp/http-client и amphp/http-server (CVE-2024-2653) - неограниченное потребление памяти, вплоть до полного исчерпания доступной памяти.
  • Go-пакет net/http (CVE-2023-45288) - создание высокой нагрузки на CPU.
  • Библиотека nghttp2 (CVE-2024-28182) - вызов отказа в обслуживании.
  • Apache Httpd (CVE-2024-27316 - чрезмерное потребление памяти и создание нагрузки на CPU.
  • Apache Traffic Server (CVE-2024-31309 - чрезмерное потребление ресурсов.
  • Envoy (CVE-2024-30255) - создание высокой нагрузки на CPU (для полной нагрузки одного ядра CPU необходим поток в 300Mbit/s).


  1. Главная ссылка к новости (https://nowotarski.info/http2-...)
  2. OpenNews: Представлен SSH3, вариант протокола SSH, использующий HTTP/3
  3. OpenNews: Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке
  4. OpenNews: Серия уязвимостей в реализациях HTTP/2
  5. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  6. OpenNews: HTTP/2.0 получил статус предложенного стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60924-http2
Ключевые слова: http2, dos, apache, httpd, node.js, oghttp, envoy, nghttp2
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:19, 04/04/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    В новости забыли написать, что реализация на раст тоже подвержена атаке.
     
     
  • 4, Аноним (4), 14:30, 04/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    реализация на раст НЕ подвержена атаке, потому что реализации нет
     
     
  • 5, Аноним (-), 14:40, 04/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 2, Аноним (2), 14:25, 04/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Красиво же, ну.
     
  • 3, Аноним (3), 14:30, 04/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Как и в прошлый раз, пользователи HAProxy могут не подрываться. У них код свой, а не копипаста.
     

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