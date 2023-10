Уязвимость в протоколе HTTP/2, задействованная в крупнейшей DDoS-атаке

Для Netty выпущен фикс https://netty.io/news/2023/10/10/4-1-100-Final.html > Apache Traffic Server™ is a fast, scalable and extensible HTTP/1.1 and HTTP/2 compliant caching proxy server. Странно что ничего не выпущено для Varnish, он как бэ тоже "кэшинг сервер".