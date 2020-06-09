Уязвимость в UPnP, подходящая для усиления DDoS-атак и сканирования внутренней сети

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2020-12695) в протоколе UPnP, позволяющей организовать отправку трафика произвольному получателю, используя предусмотренную в стандарте операцию "SUBSCRIBE". Уязвимости присвоено кодовое имя CallStranger. Уязвимость может применяться извлечения данных из сетей, защищённых системами предотвращения утечек данных (DLP), организации сканирования портов компьютеров во внутренней сети, а также для усиления DDoS-атак при помощи миллионов подключённых к глобальной сети UPnP-устройств, таких как кабельные модемы, домашние маршрутизаторы, игровые консоли, IP-камеры, TV-приставки, медиацентры и принтеры. Проблема вызвана тем, что предусмотренная в спецификации функция "SUBSCRIBE" позволяет любому внешнему атакующему отправить HTTP-пакеты с заголовком Callback и использовать UPnP-устройство в качестве прокси для отправки запросов на другие хосты. Функция "SUBSCRIBE" определена в спецификации UPnP и используется для отслеживания изменений в других устройствах и сервисах. При помощи HTTP-заголовка Callback можно определить произвольный URL, на который устройством будет установлена попытка соединения. Проблеме подвержены почти все реализации UPnP, основанные на спецификации, выпущенной до 17 апреля. В том числе наличие уязвимости подтверждено в открытом пакете hostapd c реализацией беспроводной точки доступа (WPS AP). Исправление пока доступно в виде патчей. В дистрибутивах обновления пока не выпущены (Debian, OpenWRT, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch). Проблема также затрагивает решения на основе открытого UPnP-стека pupnp, информации об исправлениях для которого пока отсутствует. Протокол UPnP определяет механизм для автоматического обнаружения устройств в локальной сети и взаимодействия с ними. При этом протокол изначально спроектирован для использования во внутренних локальных сетях и не предусматривает каких-либо форм аутентификации и проверки. Несмотря на это миллионы устройств не отключают поддержку UPnP на внешних сетевых интерфейсах и остаются доступными для запросов из глобальной сети. Атака может быть совершена через любое подобное UPnP-устройство. Например, приставки Xbox One могут быть атакованы через сетевой порт 2869, так как позволяют отcлеживать через команду SUBSCRIBE такие изменения, предоставление совместного доступа к контенту. Организация Open Connectivity Foundation (OCF) была уведомлена о проблеме в конце прошлого года, но вначале отказалась рассматривать её как уязвимость в спецификации. После повторного более детального отчёта наличие проблемы было признано и спецификацию было добавлено предписание по использованию UPnP только на LAN-интерфейсах. Так как проблема вызвана недоработкой в стандарте, на исправление уязвимости в отдельных устройствах может уйти много времени, а для старых устройств обновления прошивки могут и не появиться. В качестве обходных путей защиты рекомендуется изолировать UPnP-устройства от внешних запросов межсетевым экраном, блокировать внешние HTTP-запросы "SUBSCRIBE" и "NOTIFY" на системах предотвращения атак или отключить протокол UPnP на внешних сетевых интерфейсах. Производителям рекомендовано отключить функцию SUBSCRIBE в настройках по умолчанию и ограничить при включении только приёмом запросов из внутренней сети. Для тестирования подверженности своих устройств уязвимости опубликован специальный инструментарий, написанный на языке Python и распространяемый под лицензией MIT.



