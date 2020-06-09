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Уязвимость в UPnP, подходящая для усиления DDoS-атак и сканирования внутренней сети

09.06.2020 15:27

Раскрыты сведения об уязвимости (CVE-2020-12695) в протоколе UPnP, позволяющей организовать отправку трафика произвольному получателю, используя предусмотренную в стандарте операцию "SUBSCRIBE". Уязвимости присвоено кодовое имя CallStranger. Уязвимость может применяться извлечения данных из сетей, защищённых системами предотвращения утечек данных (DLP), организации сканирования портов компьютеров во внутренней сети, а также для усиления DDoS-атак при помощи миллионов подключённых к глобальной сети UPnP-устройств, таких как кабельные модемы, домашние маршрутизаторы, игровые консоли, IP-камеры, TV-приставки, медиацентры и принтеры.

Проблема вызвана тем, что предусмотренная в спецификации функция "SUBSCRIBE" позволяет любому внешнему атакующему отправить HTTP-пакеты с заголовком Callback и использовать UPnP-устройство в качестве прокси для отправки запросов на другие хосты. Функция "SUBSCRIBE" определена в спецификации UPnP и используется для отслеживания изменений в других устройствах и сервисах. При помощи HTTP-заголовка Callback можно определить произвольный URL, на который устройством будет установлена попытка соединения.

Проблеме подвержены почти все реализации UPnP, основанные на спецификации, выпущенной до 17 апреля. В том числе наличие уязвимости подтверждено в открытом пакете hostapd c реализацией беспроводной точки доступа (WPS AP). Исправление пока доступно в виде патчей. В дистрибутивах обновления пока не выпущены (Debian, OpenWRT, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch). Проблема также затрагивает решения на основе открытого UPnP-стека pupnp, информации об исправлениях для которого пока отсутствует.

Протокол UPnP определяет механизм для автоматического обнаружения устройств в локальной сети и взаимодействия с ними. При этом протокол изначально спроектирован для использования во внутренних локальных сетях и не предусматривает каких-либо форм аутентификации и проверки. Несмотря на это миллионы устройств не отключают поддержку UPnP на внешних сетевых интерфейсах и остаются доступными для запросов из глобальной сети. Атака может быть совершена через любое подобное UPnP-устройство. Например, приставки Xbox One могут быть атакованы через сетевой порт 2869, так как позволяют отcлеживать через команду SUBSCRIBE такие изменения, предоставление совместного доступа к контенту.

Организация Open Connectivity Foundation (OCF) была уведомлена о проблеме в конце прошлого года, но вначале отказалась рассматривать её как уязвимость в спецификации. После повторного более детального отчёта наличие проблемы было признано и спецификацию было добавлено предписание по использованию UPnP только на LAN-интерфейсах. Так как проблема вызвана недоработкой в стандарте, на исправление уязвимости в отдельных устройствах может уйти много времени, а для старых устройств обновления прошивки могут и не появиться.

В качестве обходных путей защиты рекомендуется изолировать UPnP-устройства от внешних запросов межсетевым экраном, блокировать внешние HTTP-запросы "SUBSCRIBE" и "NOTIFY" на системах предотвращения атак или отключить протокол UPnP на внешних сетевых интерфейсах. Производителям рекомендовано отключить функцию SUBSCRIBE в настройках по умолчанию и ограничить при включении только приёмом запросов из внутренней сети. Для тестирования подверженности своих устройств уязвимости опубликован специальный инструментарий, написанный на языке Python и распространяемый под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Релиз OpenWRT 19.07
  3. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  5. OpenNews: Раскрыты детали критической уязвимости в устройствах с поддержкой UPnP от различных производителей
  6. OpenNews: Предупреждение о задействовании UPnP/SSDP в качестве усилителя DDoS-атак
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53123-callstranger
Ключевые слова: callstranger, upnp
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  • 1.1, ilyafedin (ok), 17:09, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В том числе наличие уязвимости подтверждено в открытом пакете hostapd c реадлизцией беспроводной точки доступа (WPS AP)

    А iwd?

    > Проблема также затрагивает решения на основе открытого UPnP-стека pupnp, информации об исправлениях для которого пока отсутствуют.

    А miniupnpd?

     
  • 1.2, Michael Shigorin (ok), 17:24, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    <-- удобство | безопасность -->
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:26, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще непонятно в чём удобство UPnP на WAN интерфейсе, зачем он там? Он же очевидно и по спецификации — только для LAN.
     
     
  • 3.7, arfh (?), 17:40, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того же, для чего он и для LAN -- открытия портов без настройки роутера. Или на ноутбуке с Wi-Fi гораздо удобнее настраивать порты, чем на ПК? Разницы нет.
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:22, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В LAN тоже нормалек, судя по описанию.
     
  • 2.13, Аноним (12), 18:23, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  <-- удобство | безопасность -->

    Ну вам же не нравится IPv6 - вот и наслаждайтесь счастьем с костылями и подпорками. И сотнями unxepected в них.

     

  • 1.3, Аноним (4), 17:25, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > спецификацию было добавлено предписание по использованию UPnP только на LAN-интерфейсах

    Интересно как производители мотивировали своё решение открыть доступ к UPnP снаружи на WAN-интерейсах? зачем?

     
     
  • 2.5, Нанобот (ok), 17:29, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Производители телевизоров и игровых консолей мотивировали своё решение отсутствием wan-портов на своих продуктах
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:35, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы сьекономить полмиски риса однако.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IGD.
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:16, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запланированным уст^Wвых^W<censored>, когда люди спохватятся - им придётся купить новые рутеры.
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 18:25, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А отключить в морде фичу - слишком просто и дешево? Походу аноним заодно с производителями.
     

  • 1.9, Аноним (10), 18:13, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В качестве обходных путей защиты рекомендуется

    купить новый роутер.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 18:24, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И новое авто при заполнении пепельницы. Еще не хватало пройти в вебморду и выключить это.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:26, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или проверить свой имеющийся в списке поддержаеиого оборудования на https://openwrt.org/. Прошивку заливать, разумеется, уже с исправленной уязвимостью.
     

  • 1.11, Аноним (12), 18:21, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что вы хотите? По одному виду этого стандарта заметно что его проектировали полные вебмакаки.
     
  • 1.17, mos87 (ok), 18:49, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зойчем выставлять упнп в wan?
     
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