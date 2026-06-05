Доступен Emscripten 6.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly

Опубликован выпуск инструментария Emscripten 6.0, позволяющего компилировать код на C/C++ и других языках, для которых имеются фронтэнды на базе LLVM, в универсальный низкоуровневый промежуточный код WebAssembly. Полученный результат можно использовать для интеграции с JavaScript-проектами, запуска в web-браузере, использования в Node.js или создания обособленных многоплатформенных приложений, запускаемых при помощи wasm runtime. Код проекта распространяется под лицензией MIT. В компиляторе используются наработки проекта LLVM, а для генерации WebAssembly и оптимизации задействована библиотека Binaryen. Основной целью Emscripten заявлено создание инструмента, позволяющего выполнять в Web код независимо от языка программирования, на котором этот код изначально написан. В компилируемых приложениях могут использоваться вызовы стандартных библиотек C и С++ (libc, libcxx), расширения C++, многопоточность на базе pthreads, API POSIX и многие мультимедийные библиотеки. Отдельно предоставляются API для интеграции с Web API и кодом на JavaScript. Emscripten поддерживает трансляцию вывода библиотеки SDL2 через Canvas, а также реализует поддержку OpenGL и EGL через API WebGL, что позволяет преобразовывать в WebAssembly графические приложения и игры (например, имеется порт тулкита Qt, поддерживаются игровые движки Unreal Engine и Unit, а также движок симуляции физических процессов Bullet). Помимо компиляции кода на C/C++ отдельно развиваются проекты для запуска в браузерах интерпретаторов и виртуальных машин для языков Lua, C#, Python, Ruby и Perl. Кроме того, возможно применение фронтэндов к LLVM, отличных от Clang, например, фронтэндов для языков, как Swift, Rust, D и Fortran. Присвоение номера версии 6.0 связано с внесением изменений, нарушающих совместимость. Основные изменения в Emscripten 6.0: Увеличены минимальные версии браузерных движков, в которых может исполняться генерируемый код: Chrome 74 -> 85, Firefox 68 -> 79 и Safari 12.2 -> 14.1. Изменение позволило задействовать по умолчанию расширения WebAssembly для импорта и экспорта изменяемых глобальных переменных, а также увеличения разрядности чисел с сохранением знака и значения.

При выполнении потоковой загрузки с использованием операции Fetch размер загружаемого блока теперь ограничен 8 МБ для предотвращения загрузки в память сразу всего содержимого больших файлов.

Обновлены версии musl libc 1.2.6, libpng 1.6.58 и google-closure-compiler 20260429.0.0.

Реализован флаг компилятора "-m64", который аналогичен флагам "-sMEMORY64" и "--target=wasm64".

Из объекта PThread удалено поле PThread.runningWorkers.

Функция pause() теперь возвращает 0 вместо EINTR.

На платформе Windows вместо bat-файла (emcc.bat) для запуска Emscripten предложен exe-файл (emcc.exe).



