Опубликован стандарт WebAssembly 3.0

1.2, 12yoexpert (ok), 08:31, 18/09/2025
+2
хоспаде, оно ещё нигде не используется, а они уже два раза обратную
совместимость сломали
2.7, Аноним (7), 08:39, 18/09/2025
+8
|
То есть совместимость надо ломать, когда ей уже пользуются вовсю? Л - Логика.
4.44, Bottle (?), 11:26, 18/09/2025
|+/–
|
Опыт ПитоноПерлоРастов показывает, что так можно делать.
Ну и сишники с плюсовиками тоже это делают, просто не так жёстко.
Не то что бы это хорошо. . .
2.19, Аноним (19), 09:11, 18/09/2025
+1
|
> оно ещё нигде не используется
Ложь.
> обратную совместимость сломали
Ложь.
2.31, Аноним (31), 10:13, 18/09/2025
|+/–
|
> хоспаде, оно ещё нигде не используется
Вот это новости! Уважаемый эксперт не слышал о Emscripten?
2.34, Аноним (34), 10:21, 18/09/2025
+2
|
В любых веб-играх используется. В юнити, в годоте, в анриле - все это компилируется в васм при экспорте под веб. Поиграть можешь на итче или в том же вк.
2.40, Аноним (-), 10:51, 18/09/2025
+1
|
> оно ещё нигде не используется
Мда... кекспертиза уровня "опеннет". Впрочем если всю жизнь только прдлить консольку, то наверное это норма.
Ниже уже написали про игры, но кроме них практически любой тяжелый веб-софт это как WebAssembly - Adobe Photoshop, Figma, AutoCAD Web, Zoom Web и так далее.
Так что вылазь из своей пещеры и посмотри на реальность.
1.3, 12yoexpert (ok), 08:32, 18/09/2025
|+/–
|
> Отмечается, что в новой версии стандарта значительно улучшена поддержка компиляции в WebAssembly высокоуровневых языков. Например, реализована возможность компиляции в WebAssembly проектов на языках Java, OCaml, Scala, Kotlin, Scheme и Dart.
то есть С у веб-синьоров уже не язык высокого уровня?
2.10, Аноним (10), 08:41, 18/09/2025
–1
|
Си вродиж ни когда высокоуровневым не былжеш. Тут о компиляторе разговор, тип теперь можете писать вот на том и на том а работать пудет шо ракета ибо все превварится в webassembly.
2.20, Аноним (20), 09:21, 18/09/2025
+2
|
Так это те языки, что добавтли в третьей версии. А C, С++ были и в предыдущей.
1.4, Аноним (4), 08:33, 18/09/2025
|+/–
|
Доброе утро! Вопрос к специалистам: эта штуковина в будущем заменит JS или нет?
2.11, Аноним (7), 08:43, 18/09/2025
|+/–
|
Не заменит, пока не добавят zero-copy интеграцию с веб апи. Сейчас васм годится только для очень узкого класса задач -- таких задач, где ты ровно один раз формируешь аргументы, ровно один раз вызываешь васм-код, он там начинает шуршать CPU минуту-две, занимаясь сложными вычислениями, а потом он ровно один раз выдает результат. Очевидно, что обычный обработчик UI на таком писать неразумно.
3.43, fidoman (ok), 11:06, 18/09/2025
|+/–
|
а запустить это в отдельном потоке нельзя что ли, и неспешно перекидываться сообщениями?
|
|
|
4.45, Аноним (7), 11:27, 18/09/2025
|+/–
|
1. В яваскрипте нет потоков.
2. Обработка UI в яваскрипте значительно быстрее, чем обработка UI в яваскрипте-и-васм (нет, совсем без яваскрипта не получится, так как у васма нет доступа к веб апи).
2.12, Аноним (7), 08:44, 18/09/2025
|+/–
|
У нас уже была жава в браузерах. Назывались "ява-апплеты". Тормозили безбожно. Да и безопасность текла.
3.15, IMBird (ok), 08:51, 18/09/2025
+1
|
Зато не дотнет. Героически подебили злобный сервелат (причём сами гаврики из мс), лол.
|
2.33, Аноним (31), 10:20, 18/09/2025
|+/–
|
> Как сделать java которая не java
А у Java когда-то была производительность, близкая к нативному коду? Опеннетная экспертиза как всегда поражает...
4.41, Аноним (31), 10:51, 18/09/2025
+1
|
Так и запишем: интерпертируемый язык со слоями абстракций и динамическими аллокациями на каждый чих почти всегда имеет почти такую же производительность, как и нативный код.
Еще экспертные мнения будут? Гулять так гулять! 🤣
6.60, Аноним (31), 12:09, 18/09/2025
|+/–
|
> Вам бы матчасть поучить...
Вам бы что-то содержательное по теме сказать...
3.36, Аноним (36), 10:32, 18/09/2025
|+/–
|
Жава может работать быстрее си++, потому что память освобождает когда-то потом, тогда как C++ сразу. Но потом начинет микрофиризить из-за сборщика мусора
4.39, Аноним (31), 10:48, 18/09/2025
+1
|
> Жава может работать быстрее си++, потому что память освобождает когда-то потом, тогда как C++ сразу
А, ну да, софт же тормозит из-за освобождения памяти... 🤦
5.49, Аноним (51), 11:36, 18/09/2025
|+/–
|
То-то сишники до сих пор рожают аллокаторы, у каждого свой велосипед.
4.42, Аноним (42), 10:59, 18/09/2025
|+/–
|
> Жава может работать быстрее си++, потому что память освобождает когда-то потом, тогда как C++ сразу
Нет, не может, потому что там, где в Java без альтернатив дергает динамические аллокации, в C++ в большинстве случаев можно просто юзать стек.
5.50, Аноним (51), 11:37, 18/09/2025
|+/–
|
> можно просто юзать стек
На плюсах можно писать безопасный софт, но придумали раст.
1.13, Букер (?), 08:44, 18/09/2025
–2
|
> реализована возможность компиляции в WebAssembly проектов на языках Java, OCaml, Scala, Kotlin, Scheme и Dart
что это за старье, если не появится поддержка современных языков, не взлетит
3.22, Букер (?), 09:24, 18/09/2025
|+/–
|
ну так-то сейчас без этого никуда. В ядро завозят, убунта вон тоже начинает везде внедрять. Молодежь не хочет в "дидовских" языках разбираться, говорит что очень сложно и не безопасно. А сабж на кого рассчитан? Вот и мне приходится мысль свою разжевывать. То-то и оно.
4.25, Аноним (10), 09:43, 18/09/2025
|+/–
|
Тут давиче публиковался рейтинг яп, так вот, некоторые дидовские языки неожиданно поднялись в рейтингах.
5.28, Аноним (7), 09:58, 18/09/2025
|+/–
|
Вилами по воде писано. Ты видел хоть одного перловика? Такого, чтобы он использовал перл настолько часто, что это бы подняло перл на 10 место в рейтинге.
6.47, Аноним (10), 11:31, 18/09/2025
|+/–
|
В данный момент, возможно, и даже у питона были взлеты и падения особенно 2я версия, а 3 взлетела. Может в компилятор си вошьют проверку памяти или чего там, и она может начать набирать популярность. Странно что этого небыло реализовано раньше, а сделали целый новый язык.
Хотя для си кажется создано что-то подобное, но реализовано модулем, но это не точно.
7.57, Аноним (-), 11:58, 18/09/2025
–1
Вторая тоже была популярная Да потом был неприятный переиод перехода, но это не... большой текст свёрнут, показать
5.53, Аноним (-), 11:47, 18/09/2025
|+/–
|
В каких рейтингах?
Если ты про Тиобе - то он составляется, упрощенно, про кол-ву запросов в гугл.
Вот вышла на ру-сайтах новость про Perl-Conf.Ru/25 - молодежь полезла искать, что это за перл и зачем делать сьезд пенсионеров.
В гугле куча поисковых запросов - язык пошел вверх в рейтинге.
1.18, Аноним (-), 09:03, 18/09/2025
–1
|
Подскажите как из сишки скомпилировать код через Webaasembly чтобы он выполнился внутри браузера?
1.30, Ананоним (?), 10:12, 18/09/2025
+2
|
Поддержка 64-бит адресов? Ну всё, теперь ваш браузер сожрёт больше памяти чем вы сможете купить!
1.46, Аноним (51), 11:29, 18/09/2025
+1
|
И чем им ява-апплеты не нравились? Героически рожают то, что уже было в яве.
1.52, SKZ (?), 11:45, 18/09/2025
|+/–
|
В общем, жаба-плагин образца 90-х записали за кривизну и дырявость, чтобы заполнить примерно то же самое.
1.54, zionist (ok), 11:54, 18/09/2025
|+/–
|
Манипулировать DOM всё так же нельзя? А нахрена оно такое тогда нужно? Лобби жабоскрипт обезьянок не пускает WebAssembly в DOM?
1.61, Аноним (61), 12:11, 18/09/2025
|+/–
|
дотнет в васм все ещё не умеет? вроде пару лет назад было что-то о нём на сайте майков
