Опубликован стандарт WebAssembly 3.0

18.09.2025 06:55

Консорциум W3C объявил о готовности спецификации, стандартизирующей промежуточный код WebAssembly 3.0 и связанный с ним API, позволяющий создавать высокопроизводительные приложения, переносимые между браузерами и аппаратными платформами. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения приложений, скомпилированных из различных языков программирования.

Технология WebAssembly может применяться для выполнения в браузере задач, требующих высокой производительности, например, кодирования видео, обработки звука, манипуляции с графикой и 3D, разработки игр, криптографических операций и математических вычислений через организацию выполнения в браузере кода, написанного на компилируемых языках, таких как C/C++. Благодаря задействованию JIT для WebAssembly можно добиться уровня производительности близкого к нативному коду.

Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. WebAssembly не ограничивается браузерами и также продвигается в качестве универсальной платформы для безопасного выполнения кода в любых инфраструктурах, операционных системах и устройствах.

Доступны следующие спецификации:

  • WebAssembly Core - описывает низкоуровневую виртуальную машину для выполнения промежуточного кода WebAssembly. Связанные с WebAssembly ресурсы поставляются в формате ".wasm", схожем с файлами ".class" в Java и содержащем статические данные и сегменты кода для работы с этими данными.
  • WebAssembly JavaScript API - предоставляет API для интеграции с JavaScript. Позволяет получать значения и передавать параметры в функции WebAssembly. Выполнение WebAssembly соответствует модели безопасности JavaScript и всё взаимодействие с основной системой производится по аналогии с выполнением JavaScript-кода.
  • WebAssembly Web API - определяет программный интерфейс на основе механизма Promise для запроса и выполнения ресурсов ".wasm". Формат ресурсов WebAssembly оптимизирован для начала выполнения, не дожидаясь полной загрузки файла, что позволяет повысить отзывчивость web-приложений.
  • WASI API - определяет модульный системный интерфейс для запуска WebAssembly вне браузеров и предоставления доступа к таким ресурсам, как файлы, сетевые соединения, генератор псевдослучайных чисел и системные часы.

Отмечается, что в новой версии стандарта значительно улучшена поддержка компиляции в WebAssembly высокоуровневых языков. Например, реализована возможность компиляции в WebAssembly проектов на языках Java, OCaml, Scala, Kotlin, Scheme и Dart. Основные изменения в WebAssembly 3.0, по сравнению со второй версией стандарта:

  • Реализована поддержка 64-разрядного адресного пространства. Для адресации памяти теперь может применяться тип i64, а не только i32, что расширяет доступное для приложений адресное пространство с 4 ГБ до 16 ЭБ (при выполнении в браузере выставлено ограничение в 16 ГБ).
  • Предоставлена возможность одновременного использования в одном WebAssembly-модуле нескольких объектов памяти и работы с разными адресными пространствами. Среди прочего, возможно копирование данных между разными экземплярами объектов памяти, размещёнными в разных адресных пространствах.
  • Добавлена поддержка сборки мусора. Помимо ранее доступной линейной памяти предложен отдельный тип хранилища, автоматически управляемый при помощи сборщика мусора. Компилятор теперь может использовать отдельные структуры данных, массивы и переменные, за выделение памяти и управление жизненным циклом которых отвечает WebAssembly.
  • Добавлена поддержка типизированных ссылок, которые могут описывать точную структуру значения, на которое указывает ссылка, что позволяет избежать дополнительных проверок во время выполнения. Поддерживаются подтипы, рекурсия типов и возможность безопасного использования ссылок на функции, не требующих проверок типов и границ во время выполнения.
  • Добавлена поддержка хвостовых вызовов (Tail call), при которых текущая функция сразу завершает выполнение после вызова другой функции, не расходуя место в стеке.
  • Добавлена поддержка обработки исключений.
  • Добавлена поддержка "ослабленных" (relaxed) векторных SIMD-инструкций, позволяющих добиться более высокой производительности за счёт отказа от строгого соблюдения семантики на всех аппаратных платформах.
  • Добавлена поддержка детерминированного профиля выполнения, который определяет не зависящее от текущей платформы поведение для инструкций, результаты выполнения которых могут отличаться на разных платформах (операции с плавающей запятой, возвращение значения NaN, ослабленные векторные инструкции). При выборе данного профиля Wasm обеспечивает детерминированное поведение, воспроизводимость и переносимость.
  • Добавлен синтаксис для создания собственных аннотаций, позволяющих прикрепить дополнительную информацию к коду WebAssembly. Ранее поддержка пользовательских секций, позволяющих хранить произвольную информацию, имелась в бинарном формате WebAssembly, но отсутствовала в текстовом формате WebAssembly. Теперь есть возможность добавлять эту информацию в читаемом и редактируемом виде.
  • В JavaScript API добавлены встроенные функции для работы со строками. Ранее строки JavaScript можно было передавать в WebAssembly только как внешние ссылки, а теперь можно напрямую обращаться к строкам и манипулировать ими внутри WebAssembly.


  1.2, 12yoexpert (ok), 08:31, 18/09/2025  
    		• +2 +/
    хоспаде, оно ещё нигде не используется, а они уже два раза обратную
    совместимость сломали
     
     
  2.7, Аноним (7), 08:39, 18/09/2025  
    		• +8 +/
    То есть совместимость надо ломать, когда ей уже пользуются вовсю? Л - Логика.
     
     
  3.51, Аноним (51), 11:39, 18/09/2025  
    		• +/
    Оглянись вокруг - везде так делают.
     
  2.8, Аноним (8), 08:39, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    Так лучше пусть сейчас ломают, чем потом
     
     
  3.16, Аноним (16), 08:59, 18/09/2025  
    		• +3 +/
    Потом тоже сломают, не переживайте.
     
     
  4.44, Bottle (?), 11:26, 18/09/2025  
    		• +/
    Опыт ПитоноПерлоРастов показывает, что так можно делать.
    Ну и сишники с плюсовиками тоже это делают, просто не так жёстко.
    Не то что бы это хорошо. . .
     
  2.19, Аноним (19), 09:11, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    > оно ещё нигде не используется

    Ложь.

    > обратную совместимость сломали

    Ложь.

     
     
  3.26, 12yoexpert (ok), 09:57, 18/09/2025  
    		• +/
    истина оба раза, а у тебя как раз ложь
     
  2.31, Аноним (31), 10:13, 18/09/2025  
    		• +/
    > хоспаде, оно ещё нигде не используется

    Вот это новости! Уважаемый эксперт не слышал о Emscripten?

     
  2.34, Аноним (34), 10:21, 18/09/2025  
    		• +2 +/
    В любых веб-играх используется. В юнити, в годоте, в анриле - все это компилируется в васм при экспорте под веб. Поиграть можешь на итче или в том же вк.
     
  2.40, Аноним (-), 10:51, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    > оно ещё нигде не используется

    Мда... кекспертиза уровня "опеннет". Впрочем если всю жизнь только прдлить консольку, то наверное это норма.

    Ниже уже написали про игры, но кроме них практически любой тяжелый веб-софт это как WebAssembly - Adobe Photoshop, Figma, AutoCAD Web, Zoom Web и так далее.
    Так что вылазь из своей пещеры и посмотри на реальность.

     

  1.3, 12yoexpert (ok), 08:32, 18/09/2025  
    		• +/
    > Отмечается, что в новой версии стандарта значительно улучшена поддержка компиляции в WebAssembly высокоуровневых языков. Например, реализована возможность компиляции в WebAssembly проектов на языках Java, OCaml, Scala, Kotlin, Scheme и Dart.

    то есть С у веб-синьоров уже не язык высокого уровня?

     
     
  2.9, Аноним (7), 08:40, 18/09/2025  
    		• –3 +/
    В С уже завезли sum types и безопасную работу с памятью?
     
  2.10, Аноним (10), 08:41, 18/09/2025  
    		• –1 +/
    Си вродиж ни когда высокоуровневым не былжеш. Тут о компиляторе разговор, тип теперь можете писать вот на том и на том а работать пудет шо ракета ибо все превварится в webassembly.
     
  2.20, Аноним (20), 09:21, 18/09/2025  
    		• +2 +/
    Так это те языки, что добавтли в третьей версии. А C, С++  были и в предыдущей.
     

  1.4, Аноним (4), 08:33, 18/09/2025  
    		• +/
    Доброе утро! Вопрос к специалистам: эта штуковина в будущем заменит JS или нет?
     
     
  2.11, Аноним (7), 08:43, 18/09/2025  
    		• +/
    Не заменит, пока не добавят zero-copy интеграцию с веб апи. Сейчас васм годится только для очень узкого класса задач -- таких задач, где ты ровно один раз формируешь аргументы, ровно один раз вызываешь васм-код, он там начинает шуршать CPU минуту-две, занимаясь сложными вычислениями, а потом он ровно один раз выдает результат. Очевидно, что обычный обработчик UI на таком писать неразумно.
     
     
  3.43, fidoman (ok), 11:06, 18/09/2025  
    		• +/
    а запустить это в отдельном потоке нельзя что ли, и неспешно перекидываться сообщениями?
     
     
  4.45, Аноним (7), 11:27, 18/09/2025  
    		• +/
    1. В яваскрипте нет потоков.
    2. Обработка UI в яваскрипте значительно быстрее, чем обработка UI в яваскрипте-и-васм (нет, совсем без яваскрипта не получится, так как у васма нет доступа к веб апи).
     

  1.5, Аноним (10), 08:35, 18/09/2025  
    		• +/
    Нам теперь этот ваш электрон н... ненужОн? Не?
     
  1.6, Жироватт (ok), 08:37, 18/09/2025  
    		• +3 +/
    Как сделать java которая не java или стрип от xckd про 15 стандартов
     
     
  2.12, Аноним (7), 08:44, 18/09/2025  
    		• +/
    У нас уже была жава в браузерах. Назывались "ява-апплеты". Тормозили безбожно. Да и безопасность текла.
     
     
  3.15, IMBird (ok), 08:51, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    Зато не дотнет. Героически подебили злобный сервелат (причём сами гаврики из мс), лол.
     
     
  4.29, 12yoexpert (ok), 09:59, 18/09/2025  
    		• +/
    ты путаешь курицу с яйцом в обоих случаях
     
     
    		• +/
     
  2.33, Аноним (31), 10:20, 18/09/2025  
    		• +/
    > Как сделать java которая не java

    А у Java когда-то была производительность, близкая к нативному коду? Опеннетная экспертиза как всегда поражает...

     
     
  3.35, Аноним (35), 10:24, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    Всегда почти была
     
     
  4.41, Аноним (31), 10:51, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    Так и запишем: интерпертируемый язык со слоями абстракций и динамическими аллокациями на каждый чих почти всегда имеет почти такую же производительность, как и нативный код.

    Еще экспертные мнения будут? Гулять так гулять! 🤣

     
     
  5.55, tty2 (?), 11:54, 18/09/2025  
    		• +/
    Вам бы матчасть поучить...
     
     
  6.60, Аноним (31), 12:09, 18/09/2025  
    		• +/
    > Вам бы матчасть поучить...

    Вам бы что-то содержательное по теме сказать...

     
  3.36, Аноним (36), 10:32, 18/09/2025  
    		• +/
    Жава может работать быстрее си++, потому что память освобождает когда-то потом, тогда как C++ сразу. Но потом начинет микрофиризить из-за сборщика мусора
     
     
  4.39, Аноним (31), 10:48, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    > Жава может работать быстрее си++, потому что память освобождает когда-то потом, тогда как C++ сразу

    А, ну да, софт же тормозит из-за освобождения памяти... 🤦

     
     
  5.49, Аноним (51), 11:36, 18/09/2025  
    		• +/
    То-то сишники до сих пор рожают аллокаторы, у каждого свой велосипед.
     
  4.42, Аноним (42), 10:59, 18/09/2025  
    		• +/
    > Жава может работать быстрее си++, потому что память освобождает когда-то потом, тогда как C++ сразу

    Нет, не может, потому что там, где в Java без альтернатив дергает динамические аллокации, в C++ в большинстве случаев можно просто юзать стек.

     
     
  5.50, Аноним (51), 11:37, 18/09/2025  
    		• +/
    > можно просто юзать стек

    На плюсах можно писать безопасный софт, но придумали раст.

     
     
  6.59, Аноним (31), 12:08, 18/09/2025  
    		• +/
    Мастерское приплетание Раста!
     

  1.13, Букер (?), 08:44, 18/09/2025  
    		• –2 +/
    > реализована возможность компиляции в WebAssembly проектов на языках Java, OCaml, Scala, Kotlin, Scheme и Dart

    что это за старье, если не появится поддержка современных языков, не взлетит

     
     
  2.14, Аноним (10), 08:47, 18/09/2025  
    		• –1 +/
    Вы про раст опять? Так-то java, kotlin вполне современны
     
     
  3.22, Букер (?), 09:24, 18/09/2025  
    		• +/
    ну так-то сейчас без этого никуда. В ядро завозят, убунта вон тоже начинает везде внедрять. Молодежь не хочет в "дидовских" языках разбираться, говорит что очень сложно и не безопасно. А сабж на кого рассчитан? Вот и мне приходится мысль свою разжевывать. То-то и оно.
     
     
  4.24, Tron is Whistling (?), 09:39, 18/09/2025  
    		• +/
    Вот та "молодёжь"-то и не взлетит...
     
     
    		• +/
     
  4.25, Аноним (10), 09:43, 18/09/2025  
    		• +/
    Тут давиче публиковался рейтинг яп, так вот, некоторые дидовские языки неожиданно поднялись в рейтингах.
     
     
  5.28, Аноним (7), 09:58, 18/09/2025  
    		• +/
    Вилами по воде писано. Ты видел хоть одного перловика? Такого, чтобы он использовал перл настолько часто, что это бы подняло перл на 10 место в рейтинге.
     
     
  6.47, Аноним (10), 11:31, 18/09/2025  
    		• +/
    В данный момент, возможно, и даже у питона были взлеты и падения особенно 2я версия, а 3 взлетела. Может в компилятор си вошьют проверку памяти или чего там, и она может начать набирать популярность. Странно что этого небыло реализовано раньше, а сделали целый новый язык.
    Хотя для си кажется создано что-то подобное, но реализовано модулем, но это не точно.
     
     
  7.57, Аноним (-), 11:58, 18/09/2025  
    		• –1 +/
    Вторая тоже была популярная Да потом был неприятный переиод перехода, но это не... большой текст свёрнут, показать
     
  5.53, Аноним (-), 11:47, 18/09/2025  
    		• +/
    В каких рейтингах?
    Если ты про Тиобе - то он составляется, упрощенно, про кол-ву запросов в гугл.

    Вот вышла на ру-сайтах новость про Perl-Conf.Ru/25 - молодежь полезла искать, что это за перл и зачем делать сьезд пенсионеров.
    В гугле куча поисковых запросов - язык пошел вверх в рейтинге.

     
  3.32, Аноним (32), 10:19, 18/09/2025  
    		• +/
    > kotlin вполне современны

    Нет такого языка.

     
  2.17, Карлос Сношайтилис (ok), 08:59, 18/09/2025  
    		• +/
    А чего не хватает?
    Особенно с учётом того, что C/C++/Go/Rust уже поддерживаются.
     
  2.58, Аноним (58), 12:03, 18/09/2025  
    		• +/
    Kotlin и Dart не современные?
     

  1.18, Аноним (-), 09:03, 18/09/2025  
    		• –1 +/
    Подскажите как из сишки скомпилировать код через Webaasembly чтобы он выполнился внутри браузера?
     
     
  2.38, Аноним (36), 10:34, 18/09/2025  
    		• +/
    гугли emscripten
     

  1.30, Ананоним (?), 10:12, 18/09/2025  
    		• +2 +/
    Поддержка 64-бит адресов? Ну всё, теперь ваш браузер сожрёт больше памяти чем вы сможете купить!
     
  1.46, Аноним (51), 11:29, 18/09/2025  
    		• +1 +/
    И чем им ява-апплеты не нравились? Героически рожают то, что уже было в яве.
     
     
  2.62, Аноним (31), 12:12, 18/09/2025  
    		• +/
    Ага, и Adobe Flash, чтобы вообще хорошо было.
     

  1.52, SKZ (?), 11:45, 18/09/2025  
    		• +/
    В общем, жаба-плагин образца 90-х записали за кривизну и дырявость, чтобы заполнить примерно то же самое.
     
     
  2.56, SKZ (?), 11:55, 18/09/2025  
    		• +/
    *запинали
     

  1.54, zionist (ok), 11:54, 18/09/2025  
    		• +/
    Манипулировать DOM всё так же нельзя? А нахрена оно такое тогда нужно? Лобби жабоскрипт обезьянок не пускает WebAssembly в DOM?
     
  1.61, Аноним (61), 12:11, 18/09/2025  
    		• +/
    дотнет в васм все ещё не умеет? вроде пару лет назад было что-то о нём на сайте майков
     

