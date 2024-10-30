The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен Wasmer 5.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly

30.10.2024 08:36

Представлен выпуск проекта Wasmer 5.0, развивающего runtime для выполнения модулей WebAssembly, который можно использовать для создания универсальных приложений, способных выполняться в разных операционных системах. Wasmer также можно применять для изолированного выполнения не заслуживающих доверия блоков кода в составе обычных приложений. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT.

Возможность запуска одного приложения на разных платформах реализована через компиляцию в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС или встраиваться в программы на других языках программирования. Программы представляют собой легковесные контейнеры, в которых выполняется псевдокод WebAssembly. Данные контейнеры не привязаны к операционной системе и могут включать код, изначально написанный на любом языке программирования.

Для для выполнения промежуточного кода WebAssembly или его трансляции в машинный код целевой платформы предлагаются разные бэкенды:

  • Бэкенд на базе компилятора Singlepass, оптимальный для использования в блокчейнах.
  • Бэкенд на базе генератора кода Cranelift, оптимальный для использования в процессе разработки.
  • Бэкенд на базе компилятора LLVM, оптимальный для использования в рабочих внедрениях.
  • Бэкенд для запуска в web-браузере.
  • Бэкенд на базе JavaScript-движка JavascriptCore, оптимальный для использования на платформе macOS.
  • Бэкенд на базе JavaScript-движка V8, оптимальный для приложений для платформ iOS и Android.
  • Бэкенд на базе интерпретатора Wasmi, оптимальный для блокчейнов и Rust-проектов, не использующих стандартную библиотеку (nostd).
  • Бэкенд на базе runtime WAMR, оптимальный для платфлормы iOS

Приложения изолируются от основной системы в sandbox-окружении и имеют доступ только к заявленной функциональности. Для изоляции применяется механизм на основе управления возможностями - для действий с каждым из ресурсов (файлы, каталоги, сокеты, системные вызовы и т.п.) приложению должны быть даны соответствующие полномочия. Управление доступом и взаимодействие с системой обеспечивается при помощи API WASI (WebAssembly System Interface), предоставляющего программные интерфейсы для работы с файлами, сокетами и другими системными функциями.

Платформа позволяет добиться производительности выполнения приложений, близкой к выполнению родных сборок. При помощи Native Object Engine для WebAssembly-модуля можно сгенерировать машинный код, для запуска которого требуется минимальный runtime, но сохраняются все возможности sandbox-изоляции. Возможна поставка предкомпилированных программ со встроенным Wasmer. Для создания надстроек и дополнений предлагаются Rust API и Wasm-C-API.

Для запуска WebAssembly-контейнера достаточно установить в системе runtime Wasmer, который поставляется без внешних зависимостей ("curl https://get.wasmer.io -sSfL | sh"), и запустить необходимый файл ("wasmer test.wasm"). Программы распространяются в форме обычных WebAssembly-модулей, для управления которыми можно использовать пакетный менеджер WAPM. Wasmer также доступен в форме библиотеки, которую можно использовать для встраивания кода WebAssembly в программы на языках Rust, С/C++, C#, D, Python, JavaScript, Go, PHP, Ruby, Elixir и Java.

Основные новшества Wasmer 5.0:

  • Реализована возможность использования интерпретаторов WebAssembly.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд на базе легковесного интерпретатора Wasmi, позволяющего выполнять промежуточный код WebAssembly в окружениях с ограниченными ресурсами.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд на базе WebAssembly runtime WAMR (WebAssembly Micro Runtime), оптимизированного для минимального потребления ресурсов и пригодного для применения на устройствах с небольшим объёмом оперативной памяти.
  • Добавлен экспериментальный бэкенд на базе JavaScript-движка v8, используемого в браузерах на кодовой базе Chromium. Основным достоинством применения бэкенда на базе V8 называется возможность использования встроенного в данный движок отладчика и инструментария для web-разработчиков, а также доступность в V8 расширенной функциональности WebAssembly, такой как обработка исключений и сборка мусора.
  • В бэкенд, использующий LLVM, добавлена экспериментальная поддержка архитектуры Loongarch64.
  • Добавлена поддержка платформы iOS, доступная при использовании бэкендов WAMR, Wasmi и V8.
  • Прекращена поддержка компилятора Emscripten.
  • Обновлены зависимости, среди которых LLVM 18, генератор кода Cranelift 27 и фреймворк rkyv 0.8.
  • Проведена оптимизация производительности. Например, при выполнении операций десериализации модулей наблюдается прирост производительности до 50%.















  1. Главная ссылка к новости (https://wasmer.io/posts/introd...)
  2. OpenNews: Опубликован Wasmer 4.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
  3. OpenNews: Первый выпуск wasm3, быстрого интерпретатора WebAssembly
  4. OpenNews: Доступен Emscripten 3.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly
  5. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
  6. OpenNews: Анонсирован язык программирования Moonbit, оптимизированный для WebAssembly
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62137-wasmer
Ключевые слова: wasmer, webassembly
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:51, 30/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы такое, но чтобы на раст!
     
     
  • 2, Аноним (1), 08:53, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше использовать ada - надёжнее языка нет!
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру