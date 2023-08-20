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Анонсирован язык программирования Moonbit, оптимизированный для WebAssembly

20.08.2023 10:48

Хунбо Чжан (Hongbo Zhang), основной разработчик языка программирования ReScript, также участвовавший в разработке языков OCaml и Flow, представил новый язык программирования Moonbit, специально оптимизированный для создания приложений, компилируемых в универсальный промежуточный код WebAssembly. Ключевыми целями разработки названы предоставление простого синтаксиса, высокая скорость компиляции, генерация компактного и быстрого промежуточного кода WebAssembly. Предоставляется несколько бэкендов для генерации кода, среди которых имеются бэкенды для JavaScript и нативного кода.

Необходимость создания нового языка объясняется тем, что разработка приложений для WebAssembly на низкоуровневых языках, таких как C++ и Rust, сопряжена со сложностью изучения и замедлением разработки из-за длительной компиляции. Высокоуровневые языки, такие как Go, проще для изучения и написания программ, но отстают по эффективности и компактности результирующего кода. Разработчики Moonbit попытались объединить лучшие стороны низкоуровневых и высокоуровневых языков, в контексте их использования с технологией WebAssembly.

Для достижения высокой производительности выполнения программ в компиляторе Moonbit задействован многоуровневый промежуточный код (MLIR Multi-Level Intermediate Representation), предоставляющий дополнительные возможности для оптимизаций, учитывающих графы потоков управления и данных, а также позволяющий более эффективно использовать процессорный кэш. Применение MLIR даёт возможность проводить оптимизацию и исключать избыточный конструкции на более высоком уровне, учитывающем структуру всей программы как единого целого, а не отдельных её частей.

Для достижения высокой скорости сборки и улучшения интеграции со средами разработки Moonbit поддерживает распараллеливание операций во время компиляции, выполняет анализ семантики на уровне отдельных функций и может использовать инкрементальную пересборку только изменившегося кода. Для минимизации размера генерируемого кода в языке Moonbit изначально не поддерживаются конструкции, которые могут мешать выявлению и удалению неиспользуемого кода, а структура стандартной библиотеки оптимизирована для включения только кода, востребованного в приложении.

Язык поддерживает несколько парадигм программирования, включая элементы объектно-ориентированного и функционального программирования, предоставляет простую систему типов и реализует архитектуру, ориентированную на обработку данных. Синтаксис Moonbit разработан с оглядкой на простоту языка Go и некоторые расширенные возможности Rust, такие как поддержка сопоставления с образцом, вывода типов, дженериков и специализированного полиморфизма (подобие типажей). Для упрощения разработки в Moonbit, как и в языке Go, используется автоматическое управление памятью и рекурсивные замыкания. При этом в отличие от языка Go, в Moonbit изначально не поддерживаются потенциально опасные элементы, такие как указатели.

Проектом развивается полноценная платформа разработки, включающая компилятор, сборочный инструментарий, пакетный менеджер и интегрированную среду разработки, доступ к которой осуществляется через web-браузер (поддерживается как работа в облаке, так и запуск в offline-режиме). Также доступен плагин для редактора кода VSCode. В настоящее время проект находится на начальной стадии альфа-тестирования, на которой доступны только бинарные сборки компилятора и online-окружение для проведения экспериментов. Заявлено, что исходные тексты развиваемого проектом компилятора и инструментария будут открыты после готовности первой бета-версии, выпуск которой ожидается в середине следующего года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.moonbitlang.com/bl...)
  2. OpenNews: Опубликован Wasmer 4.0, инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly
  3. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
  4. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
  5. OpenNews: Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования
  6. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59632-moonbit
Ключевые слова: moonbit, webassembly
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 20/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё одни буквы экономят.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:36, 20/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем?
     
     
  • 2.7, Alladin (?), 13:04, 20/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел хочет занять нишу, ведь wasm преспективен. А писать приложения на js для wasm нереально, а C++/Rust для него не скриптовые.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 12:37, 20/08/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Проектом развивается полноценная платформа разработки, включающая компилятор, сборочный инструментарий, пакетный менеджер
    >пакетный менеджер

    И ты, Брут. Каждому языку по пакетному менеджеру.

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:47, 20/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ещё один никому не нужный язык.
    Впрочем, если впишутся китайцы с алибабами, тенсентами и хуавеями, то может и взлететь.
    Но синтаксис и обязательный сборщик мусора...
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:49, 20/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    В нем GC из экспериментального wasm стандарта или встроенный?
     
  • 1.6, Kuromi (ok), 12:53, 20/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Который год разговоры про WebAssembly, вот даже языки начали новые писать, а применения сабжа что-то не видать.

    С другйо стороны как подумаешь как тег video быстро выродился в видеорекламу...

     
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