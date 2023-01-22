Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования

2.19 , фттщтшьгы ( ? ), 11:53, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – а в С++ нет ни анализатора в компиляторе, ни предсказуемости приложения...

3.22 , Анон4521234125235 ( ? ), 11:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Поведение плюсов намного более предсказуемо, так как нет самодеятельности. Код будет вести себя ровно так как его написали.

4.26 , Прохожий ( ?? ), 11:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Поведение плюсов намного более предсказуемо UB? Не, не слышал.

5.31 , Анон4521234125235 ( ? ), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – это не предсказуемость, а косяк аппаратуры и если ты о нем знаешь то будешь избегать. Ну и особенности компилятора тоже обычно изучать следует прежде чем его использовать.

6.38 , llolik ( ok ), 12:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > косяк аппаратуры

> особенности компилятора

> если ты о нем знаешь В этом и проблема, что нужно знать всё, вплоть до точки росы в конкретный день, чтобы быть уверенным что программа у заказчика соберётся, шаблон развернётся, в новых 100500 страниц стандарта ничего не изменили и никакой козёл ничего не перегрузил.

7.43 , Анон4521234125235 ( ? ), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так это суть низкоуровневых языков таких как c++ которые сразу на аппаратуре работают и хочешь не хочешь в них придется учитывать все особенности аппаратуры и компилятора.

8.51 , Аноним ( 51 ), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и зачем оно такое надо Мне вот надо код писать, чтобы выполнить поставленную... 8.55 , Прохожий ( ?? ), 12:19, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Си - низкоуровневый C - нет И нет, это не суть языка, а неспособность невоз... 9.80 , Аноним ( 80 ), 12:41, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Си никакой не низкоуровневый ... 10.94 , Прохожий ( ?? ), 12:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать По сравнению с плюсами Конечно, он более низкоуровневый Но до асемблера ему да... 8.91 , llolik ( ok ), 12:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вот и получилась из языка военно-морская свинка aka ни рыба, ни мясо Для низк... 6.41 , фттщтшьгы ( ? ), 12:08, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мвахахахаа!

ты это серьезно? тогда я буду смеяться еще громче!! (с) особенно крутое решение для библиотек "угадай на каком железе оно налажает"

6.42 , Прохожий ( ?? ), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >это не предсказуемость Ты бы не позорился, а? Undefined behavior как раз и обозначает неопределённое поведение. Это не особенность железа, это неопределённость в стандарте, как должен вести себя компилятор в тех или иных случаях. Если ты ведёшь кроссплатформенную разработку, это реальная большая проблема, решение которой занимает очень много времени и сил, и стоит в итоге очень дорого.

6.65 , Анонн ( ? ), 12:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Особенно весело когда gcc, clang и студия дают разное поведение и результаты для одного и того же кода.

Прекрасный язык, продуманный, надежный, безошибочный))

7.78 , Аночик ( ? ), 12:39, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – go и gccgo не дают разного результата?

8.87 , Анонн ( ? ), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не знаю, на го не писал, с таким не сталкивался ... 4.32 , фттщтшьгы ( ? ), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в зависимости от версии компилятора, целевой платформы (привет платформозависимые UB), настроек оптимизации, фазы луны и тд офиегнно надежный язык, прям как швейцарские часы!

что мы и видим по россыпи CVE %(

5.36 , Анон4521234125235 ( ? ), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В c++ работа кода напрямую зависит от кодера. Если кодер рукожоп то и код будет работать через жепу.

6.47 , Прохожий ( ?? ), 12:13, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если кодер рукожоп Покажи хоть одного вменяемого. За несколько десятков лет существования Плюсов так и не нашлось такого почему-то.

7.54 , Аноним ( 51 ), 12:18, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Любой эксперт с опеннета может переписать ядро линукса с си на си++ без единого UB. Не могут лишь потому что их мама от компьютера отгоняет слишком рано

8.86 , Аноним ( 86 ), 12:46, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Fixed ... 6.57 , фттщтшьгы ( ? ), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да, да если программер лажает - то это "не настоящий с/с++'ник" и вообще его нам подбросили в проект.

вот что-то диды за 30+ лет так и не научились не выходить out-of-bounds и не делать use-after-free

причем самые=самые диды - те которые ядро линкса пишут может пора признать, что это не реально из-за кривого-косого языка и использовать другие подходы?

2.23 , Прохожий ( ?? ), 11:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > у того же rust вся безопасность работы с памятью сидит в анализаторе кода компилятора Конечно, это не так на самом деле. Вся безопасность работы с памятью у Rust заложена в фундаментальных принципах языка программирования, которые компилятор поддерживает.

3.25 , Анон4521234125235 ( ? ), 11:56, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, rust прежде чем собраться анализируется и если там нет нарушений правил то код собирается, но вот если выкинуть эту проверку то в rust вообще что угодно можно творить с памятью.

4.30 , Прохожий ( ?? ), 11:59, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта проверка только потому существует, что такой принцип заложен в самом языке.

5.33 , Анон4521234125235 ( ? ), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это проверка компилятора, но могут написать и другой компилятор rust который уже позволит нарушать это правило.

6.46 , Прохожий ( ?? ), 12:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >но могут написать и другой компилятор rust На могут! Это уже будет не компилятор для языка Rust, а компилятор для какого-то другого языка.

6.60 , Аноним ( 60 ), 12:22, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это часть языка. Оно описано в rfcs. https://rust-lang.github.io/rfcs

И любой другой компилятор должен их выполнять, иначе это будет компилятор чего угодно, но не раста.

Такая схема разработки была выбрана как раз по результатам наблюдений за высокоэффективной работой комитетов с++)))

