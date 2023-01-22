Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования

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|1.2, beck (??), 11:39, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Что этот профессор себе позволяет? Решил пойти против корпораций?
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|2.35, фттщтшьгы (?), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Решил пойти против корпораций?
> большинство рекомендаций Core Guidelines уже реализованы в статическом анализаторе и профиле безопасной работы с памятью из состава Microsoft Visual Studio.
А профессор точно воюет в ту сторону?
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|2.44, псевдонимус (?), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Если бы не детище страуструпа, не было бы такого дерьма как сраст.
С++ целиком никто не сможет освоить, настолько он пытается уметь все.но работаетхотябы. Ближайшие лет 50монстру ничего не грозит. А раст.. Еще более переусложненнй, изначально мертворожденный дегенерат.
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|3.52, press f (?), 12:17, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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50 лет, как вы далеко смотрите. Через 50 лет вообще пк не понадобится
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|4.66, псевдонимус (?), 12:28, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Долб. Ам он и сейчас не нужен. Смартфон не замена пк и не будет им никогда. И нейроинтерфейсы никаким боком тут.
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|5.89, Прохожий (??), 12:50, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Смартфон не замена пк и не будет им никогда
Смартфон, вообще-то, и есть ПК+телефон+камера. Так, к слову.
|
|4.68, псевдонимус (?), 12:31, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На нем столько написано, что быстрее наверно не разгрести. А на раст переписывать.. Ну еще примерно??
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|3.70, Прохожий (??), 12:32, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rust появился не из-за Плюсов. А потому что Плюсы перестали справляться со сложностью современного программного обеспечения. Слишком дорого обходятся конечным пользователям ошибки программистов.
Также Rust намного проще Плюсов. На его освоение достаточно полугода обычно в отличие от Плюсов.
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|4.113, Аноним (113), 13:19, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раст не проще плюсов… они примерно одинаковы по сложности.
Но! Раст разгружает голову разработчика от необходимости вручную отслеживать корректность кода (с тчк зрения самого языка). Т.е. пишешь на расте - думаешь о задаче, пишешь на плюсах - надо думать и о задаче, и о том чтобы не выстрелить себе в ногу забыв об очередной "особенности" языка.
|
|2.63, Прохожий (??), 12:26, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Этот профессор, во-первых, сам работает (работал) в одной из корпораций. Во-вторых, существует исключительно благодаря корпорациям, а точнее их баблу.
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|3.97, Аноним (97), 13:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
То ли дело лузеры которые ничего не создали и чья квалификация не позволяет ничего кроме как поносить других
|
|2.112, Аноним (112), 13:19, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Решил пойти против корпораций?
Мало того против корпорации - ПРОТИВ А Н Б ! ! !
Ну ничо, рыцари плаща и кинжала разъяснят его ошибку ]:>
|
|1.8, Аноним (8), 11:45, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Надо было просто сказать, что C++ Core Guidelines станут обязательными для реализации в компиляторах C++26.
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|2.24, фттщтшьгы (?), 11:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
и все будут сидеть на С++22 ?
так же как сейчас до сих пор попадаются проекты на 99м стандарте
|
|1.9, Аноним (6), 11:46, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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На самом деле С++ плохой потому, что там нет менеджера дополенений. Уже 2023 год а там до сих пор нельзя скачивать библиотеки и автоматически их компилировать с бинаркмиком.
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|2.20, Анон4521234125235 (?), 11:53, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
Главный плюс плюсов это как раз таки то что язык не подвязан к сетевым сервисам, надо что-то просто скачай отдельно и сохрани. А вот в случае rust, go, python и прочих с пакетами, если там приляжет сервачек то тебе как разрабу останется только жалостно ждать пока восстановят работу серверов. А может быть и так что его не восстановят и все хана.
|
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|3.34, Прохожий (??), 12:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>если там приляжет сервачек
И кто ж тебе мешает сделать свой внутренний сервачок, кроме отсутствия знаний, что так можно?
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|4.71, Аноним (-), 12:33, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>И кто ж тебе мешает сделать свой внутренний сервачок, кроме отсутствия знаний, что так можно?
Тебе же сказали менеджер пакетов в Си плюс-плюс не нужен.
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|3.64, Аноним (64), 12:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А новую версию программы в отдельную папочку "Версия 3.4.5".
Хорошо что вас к Rust не подпускают, да и вы не в состоянии его осилить. Копашитесь в своём болоте.
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|4.72, псевдонимус (?), 12:34, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо бы еще норко... Растонечисть к низкоуровневуму программированию не подпускали.
|
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|5.82, Анонн (?), 12:42, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо что все эти годы с++ не пускали в ядро. И уже не пустят.
А то даже страшно подумать что за монстр был бы рожден...
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|3.114, freehck (ok), 13:24, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Главный плюс плюсов это как раз таки то что язык не подвязан к сетевым сервисам, надо что-то просто скачай отдельно и сохрани. А вот в случае rust, go, python и прочих с пакетами
Знаешь, в Rust, Go, Python, Ocaml, Racket, Debian, Ubuntu, RHEL -- тоже можно без пакетов. Надо что-то -- просто скачай отдельно и сохрани.
|
|2.110, _kp (ok), 13:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полагаться на скачать на автомате и как нибудь накомпилировать могут только не отвечающие за конечный продукт.
Фраза " Отказ от гаррантий.." глаза не нарезала?
А есть и серъёзные проекты, где производитель отвечает за ПО, и работу в целом. В том числе финансово, а не только поддержкой "для посылания, и обещаний исправить в новых версиях".
Конечно, готовые комполенты используются, и даже часто из тех же источников. Но всё тестируется, как по отдельности, так и на совместимость разных венсий компонентов между собой.
|
|1.11, Прохожий (??), 11:46, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>При этом разработчикам, которым не требуются подобные строгие гарантии безопасности, оставляется возможность продолжения использования старых методов разработки
Проблема в том, что большинство разработчиков так считают априори. И начинают шевелиться только после того, как подобный подход оборачивается огромными убытками для пользователей продуктов.
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|2.53, псевдонимус (?), 12:17, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Современные ойтишники считают пользователей чем-то вроде дрозжевых бактерий. Кому их мнение вообще интересно среди тусовочки?
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|3.103, НяшМяш (ok), 13:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правильно считают. Только кто-то себе так говорит "надо максимально писать качественно по стандартам и со всеми необходимыми проверками", а кто-то считает что "и так сойдёт". Опеннет тому пример, когда эксперты заявляют "нам ваши статические анализаторы не нужны, мы и так УМНЫЕ", становится страшно вообще компьютер включать.
|
|2.85, Аноним (-), 12:46, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Проблема в том, что большинство разработчиков так считают априори. И начинают шевелиться только после того, как подобный подход оборачивается огромными убытками для пользователей продуктов.
Но ведь это не повод чтобы переходить на Раст, не так ли?
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|1.12, warlock66613 (ok), 11:49, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Там всего пара абзацев ни о чём. Но есть примечательный момент: при перечислении предлагаемых языков на замену Страуструп опустил Rust. Вряд ли это случайность, но смысл этого скрытого послания неясен и может быть расшифрован диаметрально противоположными способами.
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|1.13, Анонн (?), 11:50, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хаха, кто-то забеспокоился что теперь знание 100500 способов инициализации объекта (c++_init_forest.gif) или умение предвидеть все UB в коде вдруг станет не нужным?
Лучше бы придумал как на его же языке не делать ошибки с памятью.
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|3.107, НяшМяш (ok), 13:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть вместо того, чтобы писать как в нормальных языках
let p = D::new()
нужно писать в 5 раз больше символов?
std::unique_ptr<D> p = std::make_unique<D>();
Неудивительно, что плюсовики такие злые и так кидаются на раст - завидуют, что в нормальном языке это предусмотрено из коробки.
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|1.15, Анон4521234125235 (?), 11:50, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С ним сложно не согласиться, особенно учитывая что у того же rust вся безопасность работы с памятью сидит в анализаторе кода компилятора. У go же вообще сборка мусора которая сказывается на общей производительности приложения и его предсказуемости, но не обеспечивает безопасной работы с памятью.
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|2.19, фттщтшьгы (?), 11:53, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а в С++ нет ни анализатора в компиляторе, ни предсказуемости приложения...
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|3.22, Анон4521234125235 (?), 11:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Поведение плюсов намного более предсказуемо, так как нет самодеятельности. Код будет вести себя ровно так как его написали.
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|5.31, Анон4521234125235 (?), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это не предсказуемость, а косяк аппаратуры и если ты о нем знаешь то будешь избегать. Ну и особенности компилятора тоже обычно изучать следует прежде чем его использовать.
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|6.38, llolik (ok), 12:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> косяк аппаратуры
> особенности компилятора
> если ты о нем знаешь
В этом и проблема, что нужно знать всё, вплоть до точки росы в конкретный день, чтобы быть уверенным что программа у заказчика соберётся, шаблон развернётся, в новых 100500 страниц стандарта ничего не изменили и никакой козёл ничего не перегрузил.
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|7.43, Анон4521234125235 (?), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так это суть низкоуровневых языков таких как c++ которые сразу на аппаратуре работают и хочешь не хочешь в них придется учитывать все особенности аппаратуры и компилятора.
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|8.51, Аноним (51), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну и зачем оно такое надо Мне вот надо код писать, чтобы выполнить поставленную... текст свёрнут, показать
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|8.91, llolik (ok), 12:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вот и получилась из языка военно-морская свинка aka ни рыба, ни мясо Для низк... текст свёрнут, показать
|
|6.41, фттщтшьгы (?), 12:08, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мвахахахаа!
ты это серьезно? тогда я буду смеяться еще громче!! (с)
особенно крутое решение для библиотек "угадай на каком железе оно налажает"
|
|6.42, Прохожий (??), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>это не предсказуемость
Ты бы не позорился, а? Undefined behavior как раз и обозначает неопределённое поведение. Это не особенность железа, это неопределённость в стандарте, как должен вести себя компилятор в тех или иных случаях. Если ты ведёшь кроссплатформенную разработку, это реальная большая проблема, решение которой занимает очень много времени и сил, и стоит в итоге очень дорого.
|
|6.65, Анонн (?), 12:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Особенно весело когда gcc, clang и студия дают разное поведение и результаты для одного и того же кода.
Прекрасный язык, продуманный, надежный, безошибочный))
|
|4.32, фттщтшьгы (?), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в зависимости от версии компилятора, целевой платформы (привет платформозависимые UB), настроек оптимизации, фазы луны и тд
офиегнно надежный язык, прям как швейцарские часы!
что мы и видим по россыпи CVE %(
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|6.47, Прохожий (??), 12:13, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если кодер рукожоп
Покажи хоть одного вменяемого. За несколько десятков лет существования Плюсов так и не нашлось такого почему-то.
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|7.54, Аноним (51), 12:18, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Любой эксперт с опеннета может переписать ядро линукса с си на си++ без единого UB. Не могут лишь потому что их мама от компьютера отгоняет слишком рано
|
|6.57, фттщтшьгы (?), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да, да если программер лажает - то это "не настоящий с/с++'ник" и вообще его нам подбросили в проект.
вот что-то диды за 30+ лет так и не научились не выходить out-of-bounds и не делать use-after-free
причем самые=самые диды - те которые ядро линкса пишут
может пора признать, что это не реально из-за кривого-косого языка и использовать другие подходы?
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|2.23, Прохожий (??), 11:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> у того же rust вся безопасность работы с памятью сидит в анализаторе кода компилятора
Конечно, это не так на самом деле. Вся безопасность работы с памятью у Rust заложена в фундаментальных принципах языка программирования, которые компилятор поддерживает.
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|3.25, Анон4521234125235 (?), 11:56, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, rust прежде чем собраться анализируется и если там нет нарушений правил то код собирается, но вот если выкинуть эту проверку то в rust вообще что угодно можно творить с памятью.
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|4.30, Прохожий (??), 11:59, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эта проверка только потому существует, что такой принцип заложен в самом языке.
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|5.33, Анон4521234125235 (?), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это проверка компилятора, но могут написать и другой компилятор rust который уже позволит нарушать это правило.
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|6.46, Прохожий (??), 12:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>но могут написать и другой компилятор rust
На могут! Это уже будет не компилятор для языка Rust, а компилятор для какого-то другого языка.
|
|6.60, Аноним (60), 12:22, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это часть языка. Оно описано в rfcs. https://rust-lang.github.io/rfcs
И любой другой компилятор должен их выполнять, иначе это будет компилятор чего угодно, но не раста.
Такая схема разработки была выбрана как раз по результатам наблюдений за высокоэффективной работой комитетов с++)))
|
|1.16, Бил Гейтс (?), 11:51, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Вы поймите, эти люди из Си++ комитета до сих пор не стандартизовали создание форматированных строк по месту, они не смогли стандартизовать аннотации в комментариях, вместо это они уже три года спорят о том как будет называться функция, назначение которой понятно только им самим. На самом деле Страус прав, Си++ хороший язык, но он был хороший 20 лет назад. Сейчас задачи поменялись, требования к синтаксису возросли, и то что смотрелось круто в 80-е сейчас вызывает кривую улыбку.
|
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|2.27, Аноним (60), 11:58, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Чем дольше стандартизируешь, чем дольше получаешь зп и прочие плюшки. На конференции всякие ездишь и т.д.
Вообще ощущение что раст, свифт и другие новые языки дали больший пинок для развития плюсов чем все эти комитеты.
Вон наконец-то добавили концепты и модули.
Не прошло и 10 лет. Хотя нет, прошло.
|
|2.28, Аноним (28), 11:58, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну хорошо, если С++ раньше был главным ООП ЯП, то какой сейчас его заменил?
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|3.102, Прохожий (??), 13:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от конкретной сферы. В бизнесе - java. В вебе - javascript. В системном программировании - Rust. И так далее.
|
|1.17, Прохожий (??), 11:51, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода, требуя значительно меньше затрат, чем переход на новые безопасные языки программирования.
Это если им пользоваться на постоянной основе. Но из-за лени или сжатых сроков мало кто будет. Так что общие затраты в итоге всё-таки будут гораздо выше, особенно для пользователей.
|
|1.18, Анонн (?), 11:53, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
О, так оно еще и топит за Microsoft Visual Studio.
А в другие IDE разве не добавили этот "хороший статический анализатор"? Или он просто решил их не упоминать? По какой-то причине...
|
|1.29, Аноним (29), 11:58, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> При этом разработчикам, которым не требуются подобные строгие гарантии безопасности, оставляется возможность продолжения использования старых методов разработки.
Возможно, люди не хотят, чтобы возможность усиленного ногострела существовала.
// А вообще, лучше б на D переходили.
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|2.39, Бил Гейтс (?), 12:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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D не допилен, там много ошибок в реализации, но по факту он превосходит плюсы по синтаксису и лаконичности.
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|1.40, Вован (??), 12:08, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Надо просто программировать без багов!"
- Автор C++. Самого худшего языка после PHP.
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|3.73, Анонн (?), 12:34, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раст приняли в ядро линукса, что-то не видел такие новости про питон и пхп.
Да и про с++ что-то такого не слышал. А, точнее с++ упоминался в тредах про раст на lkml. Как пример как не нужно делать.
Ну и парочка любимых цитат
"C++ is a terrible language"
"C++ ended up with a bunch of terrible, unmaintainable garbage"
"C++ can't solve the problem of the C language at all, it will only make things worse. This is a really bad language."
Думаю сами догадываетесь чьи они))
|
|3.81, Прохожий (??), 12:42, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Раст гораздо лучше. Он намного проще, у него стандартная развитая инфраструктура. Он по умолчанию не даёт рукожопить с памятью в большинстве случаев.
|
|2.61, Аноним (51), 12:23, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"Вы зачем код с багами пишете? Пишите код без багов!"
— Бьорн Страуструп, автор 14 разных методов инициализации в C++
|
|1.67, Аноним (67), 12:30, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода, требуя значительно меньше затрат, чем переход на новые безопасные языки программирования.
В каком-то смысле Страуструп даже прав: если кому-то "переход на новые безопасные языки программирования" - это затратно, то значит не так уж для них и важна безопасность. А так аксиома Эскобара в чистом виде.
|
|1.75, Аноним (80), 12:36, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Откуда вылез этот динозавр? Катился бы он подальше со своим копроязычком...
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|1.76, Аноним (67), 12:36, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Объектом критики также стало акцентирование отчёта АНБ только на проблемах работы с памятью, оставляя без внимания многие другие проблемы языков программирования, влияющие на безопасность и надёжность.
Акцентируют, потому что по статистике проблемы работы с памятью являются причиной более 70% уязвимостей в коммерческих проектах, написанных на C/С++.
Решение? Продолжать писать на С/C++! Спасибо, Бьёрн!
|
|1.79, Rev (?), 12:41, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода
Так в Расте этот статический анализатор сделали обязательным, и он выдаёт не ворнинги, а ошибки. Всё.
Проблема C/C++ в том, что погромисты ленивые жопы, и мало кто применяет статические анализаторы. Да и какого фига их так много? Вот в Расте он один, в компиляторе. А кроме него можно линтеров накатить.
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|2.106, Аноним (104), 13:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нормальные программисты настраивают CI/CD, который компилирует проект под каждую платформу после каждого коммита, ну и заодно статический анализатор запускает
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|1.83, Sergey (??), 12:43, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В новости написано :
> выполняющих проверки безопасной работы с памятью во время компиляции.
и
> Страуструп считает, что хороший статический анализатор,
В чем разница ?
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|2.108, Прохожий (??), 13:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница в том, что использование анализатора необязательно. Кроме того, анализатор может не учитывать какие-то сложные случаи. А вот компилятор обязан.
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|1.88, Аноним (88), 12:50, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В его языке даже базовые арифметические операции вызывают неопределенное проведение, может быть это как-то исправить наконец?
В java и kotlin используется семантика заворачивания, при переполнении
В rust паника в отладочной сборке и семантика заворачивания в релизной.
В С++ неопределенное поведение.
Проблема же не только в автоматическом управлении памятью
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|1.92, Аноним (-), 12:55, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из новости узнал, две вещи.
1). Страуструп не знает о существовании языка Раст. Это хорошо.
2). Страуструп вендузятник. Он же работал в Bell Labs, видел живых Кена Томпсона и Денниса Ритчи. Позор!
Приличный человек не должен знать таких слов, как "Microsoft Visual Studio".
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|2.115, Прохожий (??), 13:25, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Другими словами, ты вообще ничего не узнал (не понял). Надеюсь, ты не программист?
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|1.93, Аноним (88), 12:57, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У нас на работе куча программ на разных языках понаписано и нигде статического анализатора нет.
Даже встроенный в android studio инспектор и тот отключили.
В организации занимающейся аутсорсом тоже ни в одной программе не было статического анализатора.
Если его нет прямо в компиляторе, его не включают. Если компилятор просто печатает предупреждения, их игнорируют
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|1.100, Аноним (100), 13:02, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дед выдал базу, зумерки порвались. Навязывание анализаторов и линтеров путем встраивания их в компилятор - зло. C++ живет по сей день, потому что он гибкий и дает свободу разработчикам.
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