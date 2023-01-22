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Создатель C++ раскритиковал навязывание безопасных языков программирования

22.01.2023 11:19

Бьёрн Страуструп (Bjarne Stroustrup), создатель языка C++, опубликовал возражения против выводов, сделанных в отчёте АНБ, в котором организациям было рекомендовано отойти от использования языков программирования, таких как Си и Си++, перекладывающих управление памятью на разработчика, в пользу языков, таких как C#, Go, Java, Ruby, Rust и Swift, обеспечивающих автоматическое управление памятью или выполняющих проверки безопасной работы с памятью во время компиляции.

По мнению Страуструпа упомянутые в отчёте АНБ безопасные языки на деле не превосходят C++ в важных с его точки зрения применениях. В частности, развиваемые последние годы базовые рекомендации по использованию C++ (C++ Core Guidelines) охватывают методы безопасного программирование и предписывают применение средств, гарантирующих безопасную работу с типами и ресурсами. При этом разработчикам, которым не требуются подобные строгие гарантии безопасности, оставляется возможность продолжения использования старых методов разработки.

Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода, требуя значительно меньше затрат, чем переход на новые безопасные языки программирования. Например, большинство рекомендаций Core Guidelines уже реализованы в статическом анализаторе и профиле безопасной работы с памятью из состава Microsoft Visual Studio. Часть рекомендаций также учтена в статическом анализаторе Clang tidy.

Объектом критики также стало акцентирование отчёта АНБ только на проблемах работы с памятью, оставляя без внимания многие другие проблемы языков программирования, влияющие на безопасность и надёжность. Страуструп рассматривает безопасность как более широкое понятие, различные грани которого могут быть достигнуты комбинацией стиля написания кода, библиотек и статических анализаторов. Для управления включением правил, обеспечивающих безопасность работы с типами и ресурсами, предлагается использовать аннотации в коде и опции компиляторов.

В приложениях, в которых производительность важнее безопасности, подобный подход даёт возможность выборочного применения средств, гарантирующих безопасность только там, где это необходимо. Инструменты повышения безопасности также можно применять частично, например, вначале ограничиться правилами проверки диапазонов и инициализации, а затем постепенно адаптировать код для более строгих требований.

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.slashdot.or...)
  2. OpenNews: Утверждён стандарт C++20
  3. OpenNews: Опубликован новый международный стандарт для языка Си (C1X/C11)
  4. OpenNews: АНБ рекомендует переходить на языки программирования, безопасно работающие с памятью
  5. OpenNews: Около 21% нового компилируемого кода в Android 13 написано на языке Rust
  6. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58527-cpp
Ключевые слова: cpp, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, beck (??), 11:39, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что этот профессор себе позволяет? Решил пойти против корпораций?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:43, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мы где?
     
  • 2.35, фттщтшьгы (?), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Решил пойти против корпораций?
    > большинство рекомендаций Core Guidelines уже реализованы в статическом анализаторе и профиле безопасной работы с памятью из состава Microsoft Visual Studio.

    А профессор точно воюет в ту сторону?

     
     
  • 3.48, псевдонимус (?), 12:14, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кого его мнение теперь вообще интересует? Я имею ввиду кормящихся с ойти?
     
  • 2.44, псевдонимус (?), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если бы не детище страуструпа,  не было бы такого дерьма как сраст.

    С++ целиком никто не сможет освоить,  настолько он пытается уметь все.но работаетхотябы. Ближайшие лет 50монстру ничего не грозит. А раст.. Еще более переусложненнй,  изначально мертворожденный дегенерат.

     
     
  • 3.52, press f (?), 12:17, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    50 лет, как вы далеко смотрите. Через 50 лет вообще пк не понадобится
     
     
  • 4.66, псевдонимус (?), 12:28, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Долб. Ам он и сейчас не нужен. Смартфон не замена пк и не будет им никогда. И нейроинтерфейсы никаким боком тут.
     
     
  • 5.89, Прохожий (??), 12:50, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Смартфон не замена пк и не будет им никогда

    Смартфон, вообще-то, и есть ПК+телефон+камера. Так, к слову.

     
     
  • 6.98, псевдонимус (?), 13:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно. Пк+теелефон+камера существовал до смартфона.
     
  • 4.68, псевдонимус (?), 12:31, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На нем столько написано,  что быстрее наверно не разгрести. А на раст переписывать.. Ну еще примерно??
     
  • 3.70, Прохожий (??), 12:32, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rust появился не из-за Плюсов. А потому что Плюсы перестали справляться со сложностью современного программного обеспечения. Слишком дорого обходятся конечным пользователям ошибки программистов.

    Также Rust намного проще Плюсов. На его освоение достаточно полугода обычно в отличие от Плюсов.

     
     
  • 4.113, Аноним (113), 13:19, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст не проще плюсов… они примерно одинаковы по сложности.

    Но! Раст разгружает голову разработчика от необходимости вручную отслеживать корректность кода (с тчк зрения самого языка). Т.е. пишешь на расте - думаешь о задаче, пишешь на плюсах - надо думать и о задаче, и о том чтобы не выстрелить себе в ногу забыв об очередной "особенности" языка.

     
  • 2.63, Прохожий (??), 12:26, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот профессор, во-первых, сам работает (работал) в одной из корпораций. Во-вторых, существует исключительно благодаря корпорациям, а точнее их баблу.
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 13:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело лузеры которые ничего не создали и чья квалификация не позволяет ничего кроме как поносить других
     
  • 2.112, Аноним (112), 13:19, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Решил пойти против корпораций?

    Мало того против корпорации - ПРОТИВ А Н Б ! ! !

    Ну ничо, рыцари плаща и кинжала разъяснят его ошибку ]:>

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:45, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надо было просто сказать, что C++ Core Guidelines станут обязательными для реализации в компиляторах C++26.
     
     
  • 2.24, фттщтшьгы (?), 11:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и все будут сидеть на С++22 ?
    так же как сейчас до сих пор попадаются проекты на 99м стандарте
     
     
  • 3.104, Аноним (104), 13:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C++22 это что такое?
     

  • 1.9, Аноним (6), 11:46, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    На самом деле С++ плохой потому, что там нет менеджера дополенений. Уже 2023 год а там до сих пор нельзя скачивать библиотеки и автоматически их компилировать с бинаркмиком.
     
     
  • 2.20, Анон4521234125235 (?), 11:53, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Главный плюс плюсов это как раз таки то что язык не подвязан к сетевым сервисам, надо что-то просто скачай отдельно и сохрани. А вот в случае rust, go, python и прочих с пакетами, если там приляжет сервачек то тебе как разрабу останется только жалостно ждать пока восстановят работу серверов. А может быть и так что его не восстановят и все хана.
     
     
  • 3.34, Прохожий (??), 12:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >если там приляжет сервачек

    И кто ж тебе мешает сделать свой внутренний сервачок, кроме отсутствия знаний, что так можно?

     
     
  • 4.71, Аноним (-), 12:33, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >И кто ж тебе мешает сделать свой внутренний сервачок, кроме отсутствия знаний, что так можно?

    Тебе же сказали менеджер пакетов в Си плюс-плюс не нужен.

     
  • 3.64, Аноним (64), 12:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А новую версию программы в отдельную папочку "Версия 3.4.5".

    Хорошо что вас к Rust не подпускают, да и вы не в состоянии его осилить. Копашитесь в своём болоте.

     
     
  • 4.72, псевдонимус (?), 12:34, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо бы еще норко... Растонечисть к низкоуровневуму программированию не подпускали.
     
     
  • 5.82, Анонн (?), 12:42, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что все эти годы с++ не пускали в ядро. И уже не пустят.
    А то даже страшно подумать что за монстр был бы рожден...
     
     
  • 6.101, псевдонимус (?), 13:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Но скатились,  оступились и подорвались на раст.
     
  • 3.114, freehck (ok), 13:24, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главный плюс плюсов это как раз таки то что язык не подвязан к сетевым сервисам, надо что-то просто скачай отдельно и сохрани. А вот в случае rust, go, python и прочих с пакетами

    Знаешь, в Rust, Go, Python, Ocaml, Racket, Debian, Ubuntu, RHEL -- тоже можно без пакетов. Надо что-то -- просто скачай отдельно и сохрани.

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:53, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то уже делает, правда пока содержит только библы Boost: https://github.com/poacpm/poac
     
  • 2.37, Аноним (37), 12:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    vcpkg, conan, xmake и пакетный менеджер дистрибутива
     
  • 2.50, псевдонимус (?), 12:15, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты описал преимущество. Хотелось бы услышать о недостатках.

    Толстовато.

     
  • 2.110, _kp (ok), 13:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаться на скачать на автомате и как нибудь накомпилировать могут только не отвечающие за конечный продукт.
    Фраза " Отказ от гаррантий.." глаза не нарезала?

    А есть и серъёзные проекты, где производитель отвечает за ПО, и работу в целом. В том числе финансово, а не только поддержкой "для посылания, и обещаний исправить в новых версиях".
    Конечно, готовые комполенты используются, и даже часто из тех же источников. Но всё тестируется, как по отдельности, так и на совместимость разных венсий компонентов между собой.

      

     

  • 1.10, chernov (ok), 11:46, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    чует кошка, чьё мясо съела
     
     
  • 2.74, Аноним (-), 12:36, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >чует кошка, чьё мясо съела

    Поясни, кто кошка? И обоснуй.

     

  • 1.11, Прохожий (??), 11:46, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >При этом разработчикам, которым не требуются подобные строгие гарантии безопасности, оставляется возможность продолжения использования старых методов разработки

    Проблема в том, что большинство разработчиков так считают априори. И начинают шевелиться только после того, как подобный подход оборачивается огромными убытками для пользователей продуктов.

     
     
  • 2.53, псевдонимус (?), 12:17, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Современные ойтишники считают пользователей чем-то вроде дрозжевых бактерий. Кому их мнение вообще интересно среди тусовочки?
     
     
  • 3.103, НяшМяш (ok), 13:05, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно считают. Только кто-то себе так говорит "надо максимально писать качественно по стандартам и со всеми необходимыми проверками", а кто-то считает что "и так сойдёт". Опеннет тому пример, когда эксперты заявляют "нам ваши статические анализаторы не нужны, мы и так УМНЫЕ", становится страшно вообще компьютер включать.
     
  • 2.85, Аноним (-), 12:46, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проблема в том, что большинство разработчиков так считают априори. И начинают шевелиться только после того, как подобный подход оборачивается огромными убытками для пользователей продуктов.

    Но ведь это не повод чтобы переходить на Раст, не так ли?

     
     
  • 3.90, Прохожий (??), 12:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если Rust сократит убытки, ещё какой повод.
     

  • 1.12, warlock66613 (ok), 11:49, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Там всего пара абзацев ни о чём. Но есть примечательный момент: при перечислении предлагаемых языков на замену Страуструп опустил Rust. Вряд ли это случайность, но смысл этого скрытого послания неясен и может быть расшифрован диаметрально противоположными способами.
     
     
  • 2.105, НяшМяш (ok), 13:06, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо Rust на больную мозоль наступил, вот и обиделся дедуля.
     

  • 1.13, Анонн (?), 11:50, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хаха, кто-то забеспокоился что теперь знание 100500 способов инициализации объекта (c++_init_forest.gif) или умение предвидеть все UB в коде вдруг станет не нужным?
    Лучше бы придумал как на его же языке не делать ошибки с памятью.
     
     
  • 2.99, Аноним (104), 13:02, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он уже придумал. Называется shared_ptr и unique_ptr
     
     
  • 3.107, НяшМяш (ok), 13:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть вместо того, чтобы писать как в нормальных языках



    let p = D::new()



    нужно писать в 5 раз больше символов?



    std::unique_ptr<D> p = std::make_unique<D>();



    Неудивительно, что плюсовики такие злые и так кидаются на раст - завидуют, что в нормальном языке это предусмотрено из коробки.
     

  • 1.15, Анон4521234125235 (?), 11:50, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С ним сложно не согласиться, особенно учитывая что у того же rust вся безопасность работы с памятью сидит в анализаторе кода компилятора. У go же вообще сборка мусора которая сказывается на общей производительности приложения и его предсказуемости, но не обеспечивает безопасной работы с памятью.
     
     
  • 2.19, фттщтшьгы (?), 11:53, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а в С++ нет ни анализатора в компиляторе, ни предсказуемости приложения...
     
     
  • 3.22, Анон4521234125235 (?), 11:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Поведение плюсов намного более предсказуемо, так как нет самодеятельности. Код будет вести себя ровно так как его написали.
     
     
  • 4.26, Прохожий (??), 11:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поведение плюсов намного более предсказуемо

    UB? Не, не слышал.

     
     
  • 5.31, Анон4521234125235 (?), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это не предсказуемость, а косяк аппаратуры и если ты о нем знаешь то будешь избегать. Ну и особенности компилятора тоже обычно изучать следует прежде чем его использовать.
     
     
  • 6.38, llolik (ok), 12:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  косяк аппаратуры
    >  особенности компилятора
    >  если ты о нем знаешь

    В этом и проблема, что нужно знать всё, вплоть до точки росы в конкретный день, чтобы быть уверенным что программа у заказчика соберётся, шаблон развернётся, в новых 100500 страниц стандарта ничего не изменили и никакой козёл ничего не перегрузил.

     
     
  • 7.43, Анон4521234125235 (?), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так это суть низкоуровневых языков таких как c++ которые сразу на аппаратуре работают и хочешь не хочешь в них придется учитывать все особенности аппаратуры и компилятора.
     
     
  • 8.51, Аноним (51), 12:16, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем оно такое надо Мне вот надо код писать, чтобы выполнить поставленную... текст свёрнут, показать
     
  • 8.55, Прохожий (??), 12:19, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Си - низкоуровневый C - нет И нет, это не суть языка, а неспособность невоз... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.80, Аноним (80), 12:41, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Си никакой не низкоуровневый ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, Прохожий (??), 12:57, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с плюсами Конечно, он более низкоуровневый Но до асемблера ему да... текст свёрнут, показать
     
  • 8.91, llolik (ok), 12:54, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и получилась из языка военно-морская свинка aka ни рыба, ни мясо Для низк... текст свёрнут, показать
     
  • 6.41, фттщтшьгы (?), 12:08, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мвахахахаа!
    ты это серьезно? тогда я буду смеяться еще громче!! (с)

    особенно крутое решение для библиотек "угадай на каком железе оно налажает"

     
  • 6.42, Прохожий (??), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >это не предсказуемость

    Ты бы не позорился, а? Undefined behavior как раз и обозначает неопределённое поведение. Это не особенность железа, это неопределённость в стандарте, как должен вести себя компилятор в тех или иных случаях. Если ты ведёшь кроссплатформенную разработку, это реальная большая проблема, решение которой занимает очень много времени и сил, и стоит в итоге очень дорого.

     
  • 6.65, Анонн (?), 12:27, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особенно весело когда gcc, clang и студия дают разное поведение и результаты для одного и того же кода.
    Прекрасный язык, продуманный, надежный, безошибочный))
     
     
  • 7.78, Аночик (?), 12:39, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    go и gccgo не дают разного результата?
     
     
  • 8.87, Анонн (?), 12:47, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, на го не писал, с таким не сталкивался ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.32, фттщтшьгы (?), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в зависимости от версии компилятора, целевой платформы (привет платформозависимые UB), настроек оптимизации, фазы луны и тд

    офиегнно надежный язык, прям как швейцарские часы!
    что мы и видим по россыпи CVE %(

     
     
  • 5.36, Анон4521234125235 (?), 12:04, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В c++ работа кода напрямую зависит от кодера. Если кодер рукожоп то и код будет работать через жепу.
     
     
  • 6.47, Прохожий (??), 12:13, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если кодер рукожоп

    Покажи хоть одного вменяемого. За несколько десятков лет существования Плюсов так и не нашлось такого почему-то.

     
     
  • 7.54, Аноним (51), 12:18, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Любой эксперт с опеннета может переписать ядро линукса с си на си++ без единого UB. Не могут лишь потому что их мама от компьютера отгоняет слишком рано
     
     
  • 8.86, Аноним (86), 12:46, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Fixed ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.57, фттщтшьгы (?), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, да если программер лажает - то это "не настоящий с/с++'ник" и вообще его нам подбросили в проект.
    вот что-то диды за 30+ лет так и не научились не выходить out-of-bounds и не делать use-after-free
    причем самые=самые диды - те которые ядро линкса пишут

    может пора признать, что это не реально из-за кривого-косого языка и использовать другие подходы?

     
  • 2.23, Прохожий (??), 11:55, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > у того же rust вся безопасность работы с памятью сидит в анализаторе кода компилятора

    Конечно, это не так на самом деле. Вся безопасность работы с памятью у Rust заложена в фундаментальных принципах языка программирования, которые компилятор поддерживает.

     
     
  • 3.25, Анон4521234125235 (?), 11:56, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, rust прежде чем собраться анализируется и если там нет нарушений правил то код собирается, но вот если выкинуть эту проверку то в rust вообще что угодно можно творить с памятью.
     
     
  • 4.30, Прохожий (??), 11:59, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта проверка только потому существует, что такой принцип заложен в самом языке.
     
     
  • 5.33, Анон4521234125235 (?), 12:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это проверка компилятора, но могут написать и другой компилятор rust который уже позволит нарушать это правило.
     
     
  • 6.46, Прохожий (??), 12:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но могут написать и другой компилятор rust

    На могут! Это уже будет не компилятор для языка Rust, а компилятор для какого-то другого языка.

     
  • 6.60, Аноним (60), 12:22, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это часть языка. Оно описано в rfcs. https://rust-lang.github.io/rfcs
    И любой другой компилятор должен их выполнять, иначе это будет компилятор чего угодно, но не раста.
    Такая схема разработки была выбрана как раз по результатам наблюдений за высокоэффективной работой комитетов с++)))
     

  • 1.16, Бил Гейтс (?), 11:51, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вы поймите, эти люди из Си++ комитета до сих пор не стандартизовали создание форматированных строк по месту, они не смогли стандартизовать аннотации в комментариях, вместо это они уже три года спорят о том как будет называться функция, назначение которой понятно только им самим. На самом деле Страус прав, Си++ хороший язык, но он был хороший 20 лет назад. Сейчас задачи поменялись, требования к синтаксису возросли, и то что смотрелось круто в 80-е сейчас вызывает кривую улыбку.
     
     
  • 2.27, Аноним (60), 11:58, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем дольше стандартизируешь, чем дольше получаешь зп и прочие плюшки. На конференции всякие ездишь и т.д.

    Вообще ощущение что раст, свифт и другие новые языки дали больший пинок для развития плюсов чем все эти комитеты.
    Вон наконец-то добавили концепты и модули.
    Не прошло и 10 лет. Хотя нет, прошло.

     
  • 2.28, Аноним (28), 11:58, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хорошо, если С++ раньше был главным ООП ЯП, то какой сейчас его заменил?
     
     
  • 3.102, Прохожий (??), 13:03, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от конкретной сферы. В бизнесе - java. В вебе - javascript. В системном программировании - Rust. И так далее.
     

  • 1.17, Прохожий (??), 11:51, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода, требуя значительно меньше затрат, чем переход на новые безопасные языки программирования.

    Это если им пользоваться на постоянной основе. Но из-за лени или сжатых сроков мало кто будет. Так что общие затраты в итоге всё-таки будут гораздо выше, особенно для пользователей.

     
     
  • 2.109, Аноним (109), 13:10, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё такой анализатор должен существовать в природе.
     

  • 1.18, Анонн (?), 11:53, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, так оно еще и топит за Microsoft Visual Studio.
    А в другие IDE разве не добавили этот "хороший статический анализатор"? Или он просто решил их не упоминать? По какой-то причине...
     
     
  • 2.45, Аноним (37), 12:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другие используют clang-tidy
     

  • 1.29, Аноним (29), 11:58, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > При этом разработчикам, которым не требуются подобные строгие гарантии безопасности, оставляется возможность продолжения использования старых методов разработки.

    Возможно, люди не хотят, чтобы возможность усиленного ногострела существовала.

    // А вообще, лучше б на D переходили.

     
     
  • 2.39, Бил Гейтс (?), 12:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D не допилен, там много ошибок в реализации, но по факту он превосходит плюсы по синтаксису и лаконичности.
     
     
  • 3.59, псевдонимус (?), 12:21, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Это то,  как было надо,  но ниасилили.
     
  • 3.69, Hck3r (?), 12:32, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть язык где нет ошибок и который «допилен»?
     
     
  • 4.77, Аноним (80), 12:39, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это Модула-2.
     
  • 2.62, псевдонимус (?), 12:23, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такие люди пусть обстена.
     

  • 1.40, Вован (??), 12:08, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Надо просто программировать без багов!"

    - Автор C++. Самого худшего языка после PHP.

     
     
  • 2.58, псевдонимус (?), 12:20, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну ведь раст гораздо хуже. И пхп и даже питон.
     
     
  • 3.73, Анонн (?), 12:34, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст приняли в ядро линукса, что-то не видел такие новости про питон и пхп.
    Да и про с++ что-то такого не слышал. А, точнее с++ упоминался в тредах про раст на lkml. Как пример как не нужно делать.

    Ну и парочка любимых цитат
    "C++ is a terrible language"
    "C++ ended up with a bunch of terrible, unmaintainable garbage"
    "C++ can't solve the problem of the C language at all, it will only make things worse. This is a really bad language."

    Думаю сами догадываетесь чьи они))

     
     
  • 4.95, псевдонимус (?), 12:58, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аж в швятое ведро! Да ладно!
     
  • 4.96, псевдонимус (?), 13:00, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего,  он еще в авторитете? ;-)
     
  • 3.81, Прохожий (??), 12:42, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раст гораздо лучше. Он намного проще, у него стандартная развитая инфраструктура. Он по умолчанию не даёт рукожопить с памятью в большинстве случаев.
     
  • 2.61, Аноним (51), 12:23, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "Вы зачем код с багами пишете? Пишите код без багов!"
    — Бьорн Страуструп, автор 14 разных методов инициализации в C++
     

  • 1.56, ip1982 (ok), 12:20, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот именно!
     
  • 1.67, Аноним (67), 12:30, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода, требуя значительно меньше затрат, чем переход на новые безопасные языки программирования.

    В каком-то смысле Страуструп даже прав: если кому-то "переход на новые безопасные языки программирования" - это затратно, то значит не так уж для них и важна безопасность. А так аксиома Эскобара в чистом виде.

     
  • 1.75, Аноним (80), 12:36, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда вылез этот динозавр? Катился бы он подальше со своим копроязычком...
     
  • 1.76, Аноним (67), 12:36, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Объектом критики также стало акцентирование отчёта АНБ только на проблемах работы с памятью, оставляя без внимания многие другие проблемы языков программирования, влияющие на безопасность и надёжность.

    Акцентируют, потому что по статистике проблемы работы с памятью являются причиной более 70% уязвимостей в коммерческих проектах, написанных на C/С++.

    Решение? Продолжать писать на С/C++! Спасибо, Бьёрн!

     
  • 1.79, Rev (?), 12:41, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Страуструп считает, что хороший статический анализатор, соответствующий рекомендациям C++ Core Guidelines, может обеспечить необходимые гарантии безопасности C++ кода

    Так в Расте этот статический анализатор сделали обязательным, и он выдаёт не ворнинги, а ошибки. Всё.

    Проблема C/C++ в том, что погромисты ленивые жопы, и мало кто применяет статические анализаторы. Да и какого фига их так много? Вот в Расте он один, в компиляторе. А кроме него можно линтеров накатить.

     
     
  • 2.106, Аноним (104), 13:07, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нормальные программисты настраивают CI/CD, который компилирует проект под каждую платформу после каждого коммита, ну и заодно статический анализатор запускает
     

  • 1.83, Sergey (??), 12:43, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости написано :
    > выполняющих проверки безопасной работы с памятью во время компиляции.

    и
    > Страуструп считает, что хороший статический анализатор,

    В чем разница ?

     
     
  • 2.108, Прохожий (??), 13:09, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том, что использование анализатора необязательно. Кроме того, анализатор может не учитывать какие-то сложные случаи. А вот компилятор обязан.
     

  • 1.84, Аночик (?), 12:44, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я понимаю что вызову кучу хейта, видосик где объясняют как rust работает с памятью, выводы делайте сами нужен он вам или нет.
    https://youtu.be/rDoqT-a6UFg
     
  • 1.88, Аноним (88), 12:50, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В его языке даже базовые арифметические операции вызывают неопределенное проведение, может быть это как-то исправить наконец?
    В java и kotlin используется семантика заворачивания, при переполнении
    В rust паника в отладочной сборке и семантика заворачивания в релизной.
    В С++ неопределенное поведение.

    Проблема же не только в автоматическом управлении памятью

     
  • 1.92, Аноним (-), 12:55, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из новости узнал, две вещи.
    1). Страуструп не знает о существовании языка Раст. Это хорошо.
    2). Страуструп вендузятник. Он же работал в Bell Labs, видел живых Кена Томпсона и Денниса Ритчи. Позор!

    Приличный человек не должен знать таких слов, как "Microsoft Visual Studio".

     
     
  • 2.111, Бьерн Страуструп (?), 13:11, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, поэтому я точно знаю что винда лучше
     
  • 2.115, Прохожий (??), 13:25, 22/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другими словами, ты вообще ничего не узнал (не понял). Надеюсь, ты не программист?
     

  • 1.93, Аноним (88), 12:57, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У нас на работе куча программ на разных языках понаписано и нигде статического анализатора нет.
    Даже встроенный в android studio инспектор и тот отключили.

    В организации занимающейся аутсорсом тоже ни в одной программе не было статического анализатора.

    Если его нет прямо в компиляторе, его не включают. Если компилятор просто печатает предупреждения, их игнорируют

     
  • 1.100, Аноним (100), 13:02, 22/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дед выдал базу, зумерки порвались. Навязывание анализаторов и линтеров путем встраивания их в компилятор - зло. C++ живет по сей день, потому что он гибкий и дает свободу разработчикам.
     

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