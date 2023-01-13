В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust

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|2.14, Аноним (14), 09:34, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Существующий код пока не планируют переписывать на Rust
История с Мозилой показала, что это невозможно.
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|3.39, Аноним (39), 10:33, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Следим за логикой ананима выше: 1. Mozilla использовала Rust для некоторых компонентов и продолжает его внедрять по мере сил, 2. вывод анонима: внедрение Rust в браузер невозможно
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|4.67, Аноним (14), 11:46, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> продолжает его внедрять по мере сил
fixed: Серво брошен в 2019-ом году. Сейчас используется потомок Геко.
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|5.90, Аноним (90), 12:42, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Fixed. В Firefox новый отрисовщик webrender написан на Rust.
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|6.97, Аноним (14), 12:54, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Увы, нет. Внутренности у него - на с++ от геки. На расте - лишь некоторые обвёртки.
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|2.3, Аноним (3), 09:14, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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я бы написал тут адаптацию истории Вована-копрофила для самого безопасного языка, но так лень
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|3.4, Аноним (3), 09:15, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ещё кстати мне кажется неплохой идея сделать адаптацию истории про переустановку Windows, только про переписывание существующего кода на Rust
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|2.68, Аноним (14), 11:47, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда уже целиком перепишут на Rust?
Сразу после сервы мозилы и редоха.
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|3.22, Аноним (22), 09:52, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для хромого все 256. Его вообще сбилдить затея не особо тривиальная.
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|4.36, Аноним (36), 10:21, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Очень тривиальная, просто времени много надо. Ну, у меня вот уходит примерно 7 дней. А там уже обновление компилировать пока
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|5.56, Аноним (56), 11:22, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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теперь еще 7 дней бедут на обновление растишишки уходить так как со старой растишишкой хромонога ьудет не собрать...
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|6.77, Аноним (36), 11:58, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Файрфокс кстати в районе 5 часов компилируется, раст около 1.5. Главная беда в том, что в системе 5 копий хромиумов (кутевебенжин и гтквебкит и ещё какие-то), т.е. если оставалось время от компиляции хромиума (а днём я предпочитаю его не компилировать это самая тяжёлая компиляция по нагреву и ресурсоёмкости тоже), то эти заберут остатки. И если для хромиума есть бинарный пакет (раньше не было), то эти только компилировать, и они ещё больше.
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|5.96, Аноним (96), 12:54, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очень тривиальная
Это если тебя устраивают дефолтные настройки. Иначе пытаться подобрать сочетание настроек, при котором оно собирается а выбранные настройки задействуются НА САМОМ ДЕЛЕ - ещё пара недель.
|
|2.40, Аноним (39), 10:41, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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скажи что ты не используешь ci на каком-нить github/gitlab, а компилишь все локально
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|2.11, Аноним (1), 09:29, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ничего другого не придумали, а эксперт вроде вас их не проконсультировал, как будет лучше
|
|1.9, Аноним (9), 09:25, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Понадобавляли 0day уязвимостей, а теперь не знают как это красиво оформить. Гугл такие Гугл... А чего сразу на java не перепишут? На ней вставки с бекдорами легче запиливать.
|
|1.15, Аноним (15), 09:34, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Зачем интегрировать библиотеки в кодовую базу? Компиляешь отдельно и линкуешь, совсем гугл глупый стал.
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|2.19, Аноним (14), 09:40, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ха-ха! Это чтобы ты не мог использовать системные либы из стандартных репов!
|
|1.18, Аноним (14), 09:38, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений
Перечислите все языки, умеющие это делать... Они разрешены для хромого?
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|2.82, Маняним (?), 12:24, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Перечислите все языки, умеющие это делать..
В С/С++/Java etc как и в срасте есть интрсинки checked_add/sub/mul/div и т.д.
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|2.92, Аноним (92), 12:47, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Java. В ней гарантируется стандартом что при переполнении целых чисел используется "семантика заворачивания"
Кроме того есть методы addExact, subtractExact, multiplyExact бросающие ArithmeticException при переполнении.
Java разрабатывалась как более надежное продолжение-замена Си++ (C++--)
В отличии от С++ и Си где переполнение для знаковых типов это неопределенное поведение и код может работать как угодно в зависимости от компилятора, его версии, настроек и внутренних весов оптимизатора.
https://habr.com/ru/company/pvs-studio/blog/439502/
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|1.20, Аноним (21), 09:41, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Применение языка Rust, который сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечивает автоматическое управление памятью, позволит снизить риск появления уязвимостей, вызванных такими проблемами как обращение к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера.
Мои мольбы были услышаны, и это вернулось в новости про раст
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|2.28, Аноним (14), 09:57, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Странно, но этот абзац не вставляют в новости про найденные уязвимости раста.
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|3.46, Аноним (-), 10:46, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А где новость про уязвимости раста с "обращением к области памяти после её освобождения и выход за границы буфера."?
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|4.70, Аноним (14), 11:49, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FF, цветовые профили, ошибка в сравнении (перепутали знаки) при определении вхождения смещения в массив. Внезапно, в расте надо руками проверять, попадает ли индекс в массив.
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|5.76, Аноним (76), 11:57, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Стоп-стоп, то что оно не попадает в массив не значит что оно вызывает out of bounds.
Оно спокойно себе запаникует и юзер отправит креш-репорт. А уязвимоть-то где?
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|6.87, Маняним (?), 12:30, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Оно спокойно себе запаникует и юзер отправит креш-репорт.
Юзер отправит в девнул растоподелье, а не крэшрепорт, потому что на срасте не написано ничего революционного и чему нет аналогов.
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|6.107, Деанон (?), 13:03, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в отказе от обслуживания, а пока сервер лежит, можно другой подсунуть
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|7.122, Аноним (-), 13:21, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, конечно же лучше тихонько получить рута...
Зато не отказ в обслуживании!
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|8.126, Аноним (126), 13:30, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ничего не мешает это сделать на Хрусте https www opennet ru opennews art s... большой текст свёрнут, показать
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|6.116, Аноним (14), 13:14, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно спокойно себе запаникует
В том-то и дело, что там не было автоматической паники... Всё делалось ручками. Прикинь, Карл, компилятор не может определить то, какие значения будут в рантайме, внезапно.
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|6.119, Аноним (14), 13:17, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то что оно не попадает в массив не значит что оно вызывает out of bounds
Ты очень точно ответил на свою мысль! Раст и не вызывает out of bounds, иначе зачем пришлось бы руками проверять смещения?!
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|2.31, Аноним (36), 09:59, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты просто не видел старое коммерческое ПО. Если годами копить мусор и зависимости, то и не такое полезет. Откуда думаешь терабайты исходников во всех этих утечках берутся?
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|2.113, Деанон (?), 13:08, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это уже не браузер, это операционная система будущего интернета людей
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|1.32, Аноним (32), 10:02, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ничего удивительного. Гугл один из главных владельцев раста (с мелкософтом). А растоманы и рады, что повинуются корпорации зла.
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|2.84, freecoder (ok), 12:29, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раньше говорили, что Rust умрёт, так как корпорации его не применяют и не поддерживают. Теперь говорят наоборот.
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|1.33, Вадик (??), 10:06, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Очень сложно сказать почему такое происходит, но люди тянутся к сложному. Может быть так интереснее жить или именно эти люди любят решать задачки "посложнее". Да он дает в какой-то мере защищенность, но заставляет думать о такихматериях, которые мне кажется не каждому хорошему специалисту под силу. Тут очень сомнительный профит. Хотя я всеми руками за современные безопасные ЯП.
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|2.48, Аноним (48), 10:56, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что за такие материи сложные в расте? То же владение и время жизни есть в других языках, но в расте они явные
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|3.118, Анонн (?), 13:15, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не подсказывай им) А то вдруг они таки узнают, что в си нужно точно так же знать, кто владеет тем или иным объектом чтобы напр. его дважды не очистить.
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|2.71, Аноним (14), 11:50, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> он дает в какой-то мере защищенность
Розовые очки не защищают.
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|2.89, Маняним (?), 12:35, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Очень сложно сказать почему т
Очень просто это +100500, а самое главное эти люди ни за что не отвечают. Они всегда это был пет-проект. Идеолог раста защитил свой дисер и по тихому свалил оставив дуракам телегу с квадартными колёсами, те дружно впряглись и начали перебирать копытами на месте.
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|2.127, warlock66613 (ok), 13:31, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"О таких материях" нужно думать во всех языках такого плана: и в C++, и в C, и даже в Pascal. Разница только в том, что Rust более интенсивно _заставляет_ это делать — многими способами, не только с помощью борроучекера, и _помогает_ это делать.
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|1.34, Аноним (34), 10:16, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> библиотека должна превосходить аналоги по скорости, потреблению памяти и стабильности
Досвиданья. Поделки растоманов не соответствуют ни одному данному критерию.
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|1.35, kusb (?), 10:17, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я боюсь пользоваться кодом на Rust, хотя не имею мало что против языка и мне нравятся идеи связанные с безопасностью.
Именно из-за Rust я перешёл с Firefox на Chrome, а теперь видимо придётся перейти на что-то ещё, что чувствительно.
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|3.38, kusb (?), 10:27, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на curl переходи, норм тема
Интересно, можно ли научиться визуализировать сайты перед внутренним взором.
|
|2.49, Аноним (48), 10:59, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сочувствую :) Раньше помню были тулкитофобы, которве выпиливали все на GTK/Qt. Сейчас похоже новая фобия разгорается, языковая. Но это какие-то психологические заморочки, нежели обоснованные
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|3.50, Аноним (-), 11:11, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тулкитофобия осталась только у самых отбитых.
Остальные ее победили, просто потому что если выпилить все на GTK/Qt... то практически ничего не останется, а работать как-то нужно.
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|4.85, Аноним (36), 12:29, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если выпилить гтк ты ничего не потеряешь, весь норм софт на куте. Возможно придётся держать гтк2 для unity3d, nvidia-setting и firefox, только он не пытается проникнуть повсюду со своим агрессивным вендорлоком. Хотя… Фф на гтк2 немного проблемно работает, прошлая сессия восстанавливается полчаса например.
|
|3.124, Деанон (?), 13:25, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати, к расту не хватает нормального гуя, кроме биндингов и вебни. Вот было бы оправдано.
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|4.151, Аноним (147), 14:24, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для гуя ему не хватает полноценной объектности. А так, это получится очередное GTK-подобие.
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|3.172, kusb (?), 15:23, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, правда. У меня оно не связано с объективными преимуществами/недостатками языка и сам язык - круто.
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|2.57, Аноним (21), 11:23, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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netsurf божественнен, даже на моём ноуте собирается за 5 минут. Еще есть palemoon и его форк - artic fox (да, форк форка)
|
|1.53, Аноним (56), 11:20, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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это просто супер новость!
теперь хромонога вообще локально не собрать! ура!
|
|1.54, НяшМяш (ok), 11:21, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это что же получается, количество экспертов опеннет упадёт практически до нуля?
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|2.59, Аноним (56), 11:25, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
наоборот возрастет!
куда еще можно будет писать без модного браузера?
|
|2.65, Аноним (65), 11:42, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ага, которые будут тыкать что так ничего и не переписали. Будет как с Мозиллой.
|
|1.60, псевдонимус (?), 11:28, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>например, библиотека должна превосходить аналоги по скорости, потреблению памяти и стабильности или быть единственной реализацией определённой технологии. Библиотеки на Rust также допустимо использовать когда функциональность может выполняться в привилегированном процессе или когда использование библиотеки даёт возможность снизить риск возникновения ошибок по сравнению с другими библиотеками или кодом на C++. Какие именно библиотеки могут войти в состав Chromium пока не решено.
Неужто разумное решение?
Учись мозилла.
|
|1.66, Анонн (?), 11:45, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скорее всего по аналогии с андроидом будут заменят сишные кода на раст. Ну и другое легаси заодно тоже.
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|1.79, Аноним (79), 12:04, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> языка Rust, который сфокусирован на безопасной работе с памятью и обеспечивает автоматическое управление памятью
Захожу в новости про Раст и сразу ищу глазами эту фразу
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|2.88, freecoder (ok), 12:34, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильно, что пишут. Пока 100 тыс. раз тут не повторишь, местные анонимы не воспримут, от каких именно проблем с памятью избавляет Rust.
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|4.115, freecoder (ok), 13:13, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> от каких именно проблем с памятью избавляет Rust.
> От никаких?!
Вот для этого и пишется всякий раз этот абзац. Глядишь, рано или поздно аноним все же прочтёт и воспримет.
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|1.83, Аноним (83), 12:28, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Существующий код пока не планируют переписывать на Rust
В высшей степени досадное упущение! А как же безопасная работа с памятью, всё такое.
Тем более, что пока они будут переписывать, функционал старого кода будет заморожен, и под него можно будет разрабатывать, не переписывая каждый месяц.
Ящитаю, Хромого надо обязательно переписать на русте.
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|1.93, Аноним (96), 12:48, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> библиотека должна превосходить аналоги по [...] потреблению памяти
О, даже не сомневайтесь! Заткнёт по потреблению памяти даже яву.
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|3.102, Аноним (14), 13:00, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вспомните, в каких условиях работали жаба-приложения на старых нокиях, когда память исчислялась килобайтами.
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|1.94, Аноним (92), 12:49, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Удивительно что в Google не стали слушать мнения многочисленных экспертов с опеннет и продолжили внедрение Rust.
Почему?
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|2.141, Серб (ok), 14:03, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раз старый код не планируют переписывать, и для разрешения использования требуется целый ряд критериев, очевидно, что для того, что бы привлечь фанатов языка в свою разработку.
Буквально сразу дают им по рукам, что бы не занимались ..ней и предлагают что-либо реально РАЗРАБОТАТЬ.
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|1.95, Степан (?), 12:50, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если 70% уязвимостей связаны с ошибками при работе памяти, раст позволяет избежать таких ошибок, а шанс допущения других ошибок точно такой же, то почему столько минусов?
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|2.98, Аноним (14), 12:56, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наверно потому, что раст - это розовые очки, и втирание про безопасность раста - это всего лишь маркетинговый буллшыт.
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|2.121, Аноним (65), 13:20, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё раз раст не имеет никакого отношения к безопасности это просто модный язычек ничем больше не выдающийся. Если тебе нужен результат пиши на Go или Node.js они тоже модные, но них хотя бы можно получить реальный результат.
|
|2.133, warlock66613 (ok), 13:47, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, это нормально. У меня вот только своих собственных библиотек, переиспользуемых между проектами, уже десяток, если не больше (и да там одни реферернсят другие, а те референсят третьи и т. д.). Просто когда есть нормальный менеджер зависимостей, можно делать как удобно, а не копипастить. "Самодостаточные приложения" — это не цель, а неприятная необходимость, вызванная проблемной экосистемой. Опять же, благодаря менеджеру зависимостей нет необходимости делать гигантскую раздутую стандартную библиотеку, но как следствие число зависимостей растёт.
Что касается "странных leftpad'ов", простым сравнением количества зависимостей вы не определите какие требования и проверки были проверены при добавлении зависимостей. Даже "самодостаточный" мог понакопипастить таких "лефпадов", что не горюй. А "несамодостаточный" может иметь огромное количество зависимостей, но своих же собственных.
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|3.140, Аноним (126), 13:58, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, спасибо, но макакинг-driven-development не для меня. Меня сама идея, что сотни незнакомых пакетов скачиваются из интернета в твой проект уже бросает в ужас.
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|4.156, warlock66613 (ok), 14:37, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Меня сама идея, что сотни незнакомых пакетов скачиваются из интернета в твой проект уже бросает в ужас.
Ну так познакомьтесь с ними.
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|5.159, Аноним (126), 14:41, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, хорошая идея смотреть код 350 либ и их зависимостей вместо 2-3 либы.
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|5.161, Серб (ok), 14:42, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну так познакомьтесь с ними.
Тут стоит скорректировать и сказать, постоянно следи за списком зависимостей. Проверяй каждое обновление и появляющиеся новые зависимости.
Ну или забей на безопасность.
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|1.128, zeecape (ok), 13:32, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И как всегда в комментариях слёт растофобов. А почему его ненавидят? Да просто потому что привыкли к православному С++. Которого, кстати, вначале тоже ненавидели т.к не староверный "C"
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|2.130, Andrewpotam (?), 13:39, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Боятся что их знания (С/C++) больше никому нужны не будут, а что-то новое учить уже поздно, вот и воют.
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|3.137, Аноним (126), 13:55, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что их знания (С/C++) больше никому нужны
Не бывают знания C/C++, потому что за знание языков никто не платит. В том же Си вообще нечего учить, буквально за час-два можно со всем языком ознакомиться. А платят как раз за знания в предметной области. Если, например, человек умеет писать модули для ядер ОС, то каким образом его знания обесцениваются из-за того, что он пишет/писал на Си/Цпп? Что за шиза?
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|4.154, Аноним (154), 14:31, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже "ознакоиться с С" а 1 час невозможно. А чтобы стать действительно профессионалом, знающим все тонкости языка и хотя бы функции стандартной библиотеки языка и ньюанся их применения, нужно достаточно много времени, не говоря уже о знаниях об используемых средствах разработки, сборщиках, компиляторах, менеджерах памяти и других алгоритмах "за сценой" т.д.
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|5.164, Аноним (126), 14:47, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По сравнению с предметной областью это все вторично и учится намного легче. Ну и большая часть знаний все равно приобретается в процессе работы, потому что никто не учит язык полностью, а только потом пишет код. Поэтому первые ознакомления с языком не такие продолжительные по времени. Да и толку учить язык, если ты не знанешь, что и как писать?
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|6.168, Аноним (154), 15:02, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не спорит о необходимости знания предметной области. Здесь опровергается мысль о том, что "язык (интрумент) вторичен". Чтобы выточить нужную деталь (автомобильную ли, для атомной станции ли и т.д. так называемая "предметная область"), токарь должен очень хорошо знать свой станок (компилятор, компоновщик), его возможности, а также приемы токарной обработки (алгоритмы и структуры данных) и требуемые для этого набор сменных пластин (стилей и методов написания кода). Это образно - чтобы лучше дошло до понимания.
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|7.171, Аноним (126), 15:20, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну аналогия не совсем хорошая, но смысл я понял.
И опять же, язык является вторичным хотя бы потому, что можно менять стек языков не меняя предметную область. Потратить месяц-два на изучение нового языка - это пустяк.
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|4.167, Аноним (-), 14:57, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть общие знания, такие как алгоритмы или структуры данных, а есть специализированные.
Напр. ты знаешь 20+ способов инициализировать класс. Или особенности работы с QString.
Оно тебе будет бесполезно при смене стека разработки.
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|5.170, Аноним (126), 15:10, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я и спрашиваю каким образом сишник/плюсовик должен остаться без работы, если он знает предметную область? Не осилит новые аналоги QString? Сомневаюсь. Если только на религиозной почве откажется на других языках писать.
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|4.157, Px (?), 14:37, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, в их возрасте уже глупо чего-то там бояться 🤣
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|2.134, warlock66613 (ok), 13:49, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Боюсь большая часть растофобов хорошо если когда-то в вузе на паскале код писали и то уже всё позабыли.
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|2.144, Аноним (65), 14:10, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему тогда Мозиллу то не переписали если это такой хороший язык. Синк эбаут ит.
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|1.132, Аноним (132), 13:46, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Экспансия раста продолжается в новом году. 2023 обещает быть триумфальным для раста. С нетерпением буду ждать новой порции победных ржавых реляций.
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|2.142, Аноним (126), 14:06, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, ведь раст - это первый язык в мире придумавший безопасную работу с памя... большой текст свёрнут, показать
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|3.158, warlock66613 (ok), 14:40, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> раст - это первый язык в мире придумавший безопасную работу
> с памятью. Раньше даже никто о таком не думал и никаких
> специализированных/и не очень решений не создавал.
Так и есть.
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|4.163, Аноним (126), 14:43, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, пацаны из Nvidia выбрали Аду, наверное, потому что про раст не знали.
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|3.162, Анончик (?), 14:42, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Видимо, Zig, Dlang, etc. недостаточно безопасны.
с официального сайта zig "Please note that Zig is not a fully safe language"
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|2.146, Аноним (65), 14:12, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Загибай пальцы Go безопасно работает с памятью, Node.js безопасно работает с памятью, что угодно безопасно работает с памятью.
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|2.155, Px (?), 14:36, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Безопасно и эффективно. Ну и хорошая система типов
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|1.152, Аноним (152), 14:24, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>MiraclePtr предоставляет обвязку над указателями, выполняющую дополнительные проверки обращения к освобождённым областям памяти и аварийно завершающую работу в случае обнаружения подобных обращений.
>Влияние нового метода защиты на производительность и потребление памяти оценивается как незначительное.
:)
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|2.165, Аноним (126), 14:50, 13/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это из одной категории.
Скоро и pedoфилия станет нормой, так как очко Овертона планомерно расшатывается.
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|1.166, Аноним (166), 14:53, 13/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пчелы боятся меда. Бред же? Бред. А вот такие новости на ура воспринимаются. Общество больно.
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