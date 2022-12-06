Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13

2.17 , Аноним ( 17 ), 21:48, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вроде и позитивная. Но как бы это не стало серьезным якорем для развития самого языка.

3.20 , Chlen22sm ( ? ), 21:55, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем развивать язык? Язык это инструмент. Это всё равно что развивать кувалду или топор. Соответствует тьюрингу? — БОльшего и не надо. Любой синтаксический сахар вреден и от него нужно отказываться, т.к. это усложнение ради усложнения. Посмотрите во что превратился PHP. Он теперь сложнее Java. Язык нужно оптимизировать на уровне компиляции и эффективности генерации машинного кода, а не развивать, добавляя туда как можно больше сложных конструкций.

4.23 , НяшМяш ( ok ), 22:00, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Это всё равно что развивать кувалду или топор. Зачем развивать бензопилы, можно топорами деревья рубить. Зачем шуруповёрт, есть отвёртка. Зачем шурупы, есть гвозди. Зачем компьютеры, если есть счёты. Местные эксперты не перестают меня удивлять.

4.26 , Дмитрий ( ?? ), 22:04, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А вы не задумывались, зачем добавляют больше этих конструкций? Не для тго ли, чтобы зык был более выразительным и давал больше информации компилятору? Вот есть тьюринг полный brainfuck. Но вряд ли вы там что-то наоптимизируете

5.30 , Chlen22sm ( ? ), 22:07, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > более выразительным Потянуло смузи.

6.50 , анонимус ( ?? ), 22:38, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Штош.. Пишите и дальше в машинных кодах..

7.59 , Аноним ( 66 ), 22:48, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Штош.. Пишите и дальше в машинных кодах.. А ведь таки пишут. Даже вон тот пафосный гугель в своем кодеке не гнушается. А что делать, если simd интринсики разгоняют вон ту операцию в пять раз?!

8.84 , Аноним ( 83 ), 23:58, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ламо294, опять ты Лучше продолжай писать пафосные простыни без конретики - так... 6.70 , анонимус ( ?? ), 22:59, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Штош.. Пишите и дальше в машинных кодах..

4.45 , Аноним ( 45 ), 22:34, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Посмотрите во что превратился PHP. Он теперь сложнее Java. ПХП вырос вместе со своими пользователями, следуя запросам, которые эти самые пользователи перед ним ставили. Раньше он был языком для написания прототипов, которые не жалко выкинуть и дорого обслуживать, теперь же он подходит и для прототипирования, и для последующей поддержки бизнес-логики. При этом переход между 5 и 7 дал очень хороший прирост производительности, а опкеш прелоадинг и JIT позволят ему и дальше обгонять всякие питоны.

5.56 , Аноним ( 66 ), 22:46, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И в результате PHP стал здоровым монстром, с которым страшно связываться, малореально обслуживать, апгрейд версии требует командочку инженеров... ...и в результате он как-то взял и стал deprecated. Новые проекты пишут на чем-ниудь другом. А опкеш и JIT его добьют окончательно. И пока они будут рубиться с питоном, штуки типа игого и хруста с тематичными либами их зашибут как таракана тапком. А прикиньте, там не надо париться ни кешами ни jit?! Да и идея прогнать проверки адеквата програмера на фазе сборки - здравая, что ни говори. Сильно лучше чем когда прод с рантайм егором наворачивается.

4.87 , fuggy ( ok ), 00:01, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Посмотри на последние изменения в самом языке Rust. Некоторые функции переведены из бета в стабильный интерфейс. Некоторые функции подшаманили и теперь их можно объявлять constexpr. Некоторый синтаксис теперь можно использовать для других мест, где раньше было ограничено. Почему? Потому что нельзя сделать сразу завершённый язык. Некоторые вещи просто не успели отладить и доделывают, на некоторые просто не было времени, где-то придумали схему как оптимизировать метод внутри, при этом уменьшив ограничения снаружи. Можно ли написать программы без всего этого? Да конечно, просто это требовало больше бойлерплейт кода, обходить ограничения, искать хаки на SoF и прочее. Теперь это всё возможно намного проще в самом языке.

Второй точкой для развития языка является то, что пользователи, когда видят фасад стандартной библиотеки, хотят больше возможностей. Требования к ПО и соответственно требования к языку изменяются со временем. Иначе бы и сейчас все сидели бы на C/C++. Иначе бы не было всех этих C++17, C++20 и далее. Разве нельзя было тоже самое сделать на C99? Лишь тот язык живой, который развивается.

