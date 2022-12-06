Фронтэнд для языка Rust доведён до готовности к интеграции в GCC 13

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|3.6, Gedweb (ok), 21:25, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Орнул, даже и добавить нечего. Разве только ещё антипаттернов.
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|4.71, Аноним (71), 22:59, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Орнул, даже и добавить нечего. Разве только ещё антипаттернов.
Ну так номер версии сабжа в тему. Так кого должен любить черт, тринадцатый? %)
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|3.13, Царь бог лучший князь (?), 21:37, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Зачем расту goto? Эта конструкция используется в си из-за его хренового эррор хендлинга, ибо какой то из дескрипторов в функции может не открыться, нужно будет закрыть в обратном порядке. А поскольку RAII в си не завезли, выбора нет. Так зачем же goto в языке с RAII?
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|6.28, Аноним (28), 22:04, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем в расте unsafe? Что-то принципиально нельзя сделать в "безопасном" режиме?
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|7.42, Аноним (-), 22:32, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, представляете Например 1 Все сисколы операционок мало того что сишные, ... большой текст свёрнут, показать
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|8.58, Аноним (28), 22:47, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Мог бы просто написать, что на расте всё выше перечисленное сделать невозможно ... текст свёрнут, показать
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|9.69, Аноним (71), 22:58, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
При сильном желании вроде возможно Обложившись кучей unsafe, да Из очевидных... текст свёрнут, показать
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|7.48, ip1982 (ok), 22:37, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Зачем в расте unsafe?
unsafe отключает _некоторые_ возможности статистического анализатора. Всё.
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|9.95, Анончик (?), 00:18, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Примерно так же как предохранитель на ружье, что бы ногу себе не отстрелить Ну ... текст свёрнут, показать
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|8.73, ssdf (?), 23:04, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Еще некоторые auto trait ы как Send Sync руками можно только через unsafe объя... текст свёрнут, показать
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|4.39, Gefest (?), 22:24, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильна : Все управляющие конструкции можно заменить на while - так победим !
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|3.41, анонимус (??), 22:29, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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goto нужен только чтобы выпрыгнуть из вложенных циклов - для этого есть более явный человеческий break с меткой. Ну и для очистки ресурсов - но тут это принято через раишный дроп. Синглтоны кроме как для примеров антипаттернов не нужны(хотя и нет проблем их реализовать завернув например банально в лэзи-статик)
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|4.60, Аноним (28), 22:49, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> goto нужен только чтобы
Говоря "только", ты показываешь свою необразованность.
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|4.66, Аноним (66), 22:53, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> goto нужен только чтобы выпрыгнуть из вложенных циклов
Для этого даже в самых винтажных сяx break был. А вот goto обычно используется для обработки ошибок и проч чтобы скипнуть солидный блок кода реюзанув общий хвост где подчистка за собой например. Но структурированость этого - все же так себе. Просто другие варианты бывают еще хуже.
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|3.46, Аноним (-), 22:36, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> караван не умеет в goto
Может оно и к лучшему, а? Все по заветам правильных олдскулеров в этом месте :) Правда, не то чтобы костыли которые вбивают когда это понадобилось сильно лучше - но как видите без него можно.
К сожалению изначальные претензии - "нарушает структурированность программ" все мыслимые костыли придуманные человечеством так же не снимают. Ну то-есть структурированность все равно нарушается, все-равно не очень очевидным образом, etc.
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|3.64, Аноним (64), 22:52, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Незачем из Раста делать плюсы, наличие похожих но разных методов только усложняет язык.
А ты и предлагаешь это сделать.
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|3.106, Аноним (106), 01:33, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эдсгер Дейкстра ещё в 1968 году написал всё, что нужно знать про goto. Но ты ж не осилил, даже с переводом.
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|3.108, Аноним (108), 01:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой готу, иди книги почитай, этот костыль даже в си используют только криворукие.
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|4.62, Аноним (28), 22:51, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам факт присутствия слова unsafe в синтаксисе уже о многом говорит про язык.
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|3.74, AlexCr4ckPentest (?), 23:07, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В плюсах нет таких сильных гарантий для поинтеров
Ну смотри, плюсах есть 2 вида умных указателей:
- std::shared_ptr, в котором запрятан счетчик ссылок, его можно копировать сколько угодно раз, и пока счетчик не будет == 0, память не будет освобождена. Ну из минусов - это то, что управляющий блок (там где хранится счетчик ссылок и указатель) выделены в куче, а сам счетчик атомарный (проблема для многопоточки). Используя std::shared_ptr, ты можешь быть уверен, что N раз скопированный указатель будет удален только после того, как счетчик ссылок станет == 0.
Очень удобен, если нужно шарить указатель с кем-то еще.
- std::unique_ptr, в котором запрещено любое копирование, но разрешено перемещение, что так же решает проблемы владения (мы просто перемещаем состояние в новый объект, оставляя старый объект в несогласованном, но консистеном состоянии для его корректного удаления). Тем самым тут отказались от счетчика ссылок и решили еще 1 проблему: выделение управляющего блока в куче. Используя std::unique_ptr, ты можешь быть уверен, что указателем под этим классом всегда владеет только один единственный объект. Удобен, когда нужно сделать что-то похожее на PIMPL или просто автоматически освободить память при выходе из скоупа.
Согласно стандартам C++14 и C++17, эти классы гарантируют тебе одинаковое поведение на всех существующих платформах вне зависимости от компилятора и стандартной библиотеки. C чего ты решил, что тут нету гарантий?
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|4.78, Бьярн Страуструп (?), 23:21, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да толку объяснять, если они в глаза даже стандарт С++98 не видели, использовали С++ с классами в свои студенческие годы.
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|1.4, Аноним (4), 21:23, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А я всё равно LLVM не брошу, потому что он хороший. ГСС бяка несовременная.
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|2.18, anon223516234 (?), 21:50, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тоже отчасти был согласен с этим аргументом до выхода 20го стандарта, однако эта вот самая "бяка несовременная" реализовала модули в ощутимо большем объеме, нежели модный шланг с якобы хорошей для таких дел архитектурой.
Так что ну... не все так просто в этом вопросе
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|3.38, Аноним (38), 22:23, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А еще LLVM вымахал в огроменную, жирную и тормозную мегалибу где одна только .so кодогенератора весит 60 метров. А крутая у проекта архитектура - один 60-метровый .so, сразу видно, нонейм раджа из корпорации сархитектил. Не очень думая о том что будет с проектом когда он оптимизаторов навернет и запилит с десяток архитектур. Ведь для реализации задания босика здесь и сейчас все это не надо было, а там получил премию и хоть трава не расти.
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|4.100, Аноним (100), 00:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крутая у проекта архитектура. Одна либо на 60 мегов, а не 10 компиляторов для каждой архитектуры по 45 мегов каждый.
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|1.8, Chlen22sm (?), 21:27, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Впечатление что эти новости кто-то специально форсит, будто ничего другого не происходит в мире opensource.
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|2.10, раст переусложнён (?), 21:32, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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раст - это 90% хайпа и форсинга. на поверку он не полезнее чем go или c++, каждый из которых хорош в своей нише.
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|3.19, аноним2244 (?), 21:54, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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c++ не может быть хорошим по определению, это де тупо говно мамонта и куча угловых скобок
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|4.33, Аноним (33), 22:10, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а раст типа свежее и потому лучшее? есть куча не только скобок
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|4.40, Аноним (38), 22:24, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> c++ не может быть хорошим по определению, это де тупо говно мамонта
> и куча угловых скобок
А в хрусте палочки и закорючки какие-то для примерно того же. Ну и чо, лучше стало? :)
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|4.76, Бьярн Страуструп (?), 23:19, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот ты и попался, с C++17 угловые скобки для шаблонов не обязательны, а С++20 еще больше старого сахара не обязательно
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|4.89, Аноним (89), 00:09, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Комментарий уровня: "Я создам новый язык программирования (форк JavaScript), в котором не нужно будет писать фигурные скобки, тем самым разработчики сэкономят кучу времени", ...
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|2.11, Аноним (11), 21:33, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Новости с растом получаются одними из самых обсуждаемых на этот ресурсе, так почему нет? Тем более язык УЖЕ добавлен в ядро и от него не отвертеться.
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|3.12, Chlen22sm (?), 21:35, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Новости с растом получаются одними из самых обсуждаемых
> язык УЖЕ добавлен в ядро
Это всё следствие искусственного шума. Только не пойму в чьих интересах. Я кроме опеннета на многих ресурсах сижу, большая часть зарубежные. Нигде такого форса нет как тут.
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|4.21, НяшМяш (ok), 21:55, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто мало кто сюда других новостей пишет, не смотря на то что может каждый. На том же похорониксе за сегодня вышло 10 новостей и все написал один человек. Новость про раст просто теряется среди других.
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|4.22, Аноним (11), 21:57, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это всё следствие искусственного шума.
Не думаю, что Торвальдс падок на такие шумы.
>Я кроме опеннета на многих ресурсах сижу, большая часть зарубежные. Нигде такого форса нет как тут.
Может быть, вы не там сидите? На том же реддите, фочане довольно часто о расте пишут.
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|5.51, Аноним (-), 22:38, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не думаю, что Торвальдс падок на такие шумы.
Ну так через него и пролез только минимальный комит с совсем базовым нечто, чтобы желающие могли по...ся с этим уже чуть более предметно. И вот это вот - после нескольких месяцев футбола и откровенных вопросов вида "какой к черту panic() в ядре при нехватке памяти?!" - которые вон тем пришлось привести во вменяемый вид.
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|4.109, Аноним (106), 01:40, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только не пойму в чьих интересах.
Внезапно, в интересах тех, кто это ядро разрабатывает и, что ещё важнее, тех, кто его разрабатывать будет дальше. А недоумение твоё от того, что к разработке отношения имеешь не больше, чем морские свинки к морю и свиньям.
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|3.25, Аноним (25), 22:03, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> язык УЖЕ добавлен в ядро
А зачем вообще потребовалось rust ДОБАВЛЯТЬ в ядро? У него такой сложный компилятор и такой жирный рантайм, что не получается сделать автономный модуль на rust?
Может сначала rust должен осилить работу на микроконтроллерах с некоим мелким аналогим newlib, а потом уже лезть в ядро?
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|4.37, Аноним (28), 22:18, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Может сначала rust должен осилить работу на микроконтроллерах
задача раста - не в том, чтобы работать...
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|4.61, Аноним (66), 22:50, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вообще по минимуму такие затеи есть, криво и специфично но все же...
а вот зачем newlib в мк - кто б его знает? вообще не критерий.
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|5.65, Аноним (28), 22:52, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда растаманы не могут что-то сделать, они говорят, что "это не нужно", "вообще не критерий".
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|6.68, Аноним (66), 22:55, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так могут же, просто горбато и минимально и с кучей дурных особенностей, вплоть до "а теперь возьмите линкер от gcc". Ну, вот, при использовании сабжа 1 шаг в чудных инструкциях как раз отпадет :D
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|4.83, Аноним (83), 23:51, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> язык УЖЕ добавлен в ядро
> А зачем вообще потребовалось rust ДОБАВЛЯТЬ в ядро? У него такой сложный
> компилятор и такой жирный рантайм, что не получается сделать автономный модуль
> на rust?
А еще в огороде бузина. Опеннетные эксперты совсем не палятся "знанием" матчасти.
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|4.110, Аноним (110), 01:47, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Может сначала rust должен осилить работу на микроконтроллерах
С добрым утром.
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|2.44, анонимус (??), 22:34, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все очень просто - язык развивается очень быстрыми темпами и очень много где его пытаются присунуть, от чего ещё больше хайпа
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|2.94, Без аргументов (?), 00:17, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это раст-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Убрать сишные дыры, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- ...rustы, сэр."
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|2.97, Без аргументов (?), 00:26, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если серьезно, скопипащу свое размышление:
Мне пришло осознание, что приход Rust вместо C неизбежен. Да и не обязатльно именно Rust.
Да, технически он лучше, для глаза — вырвиглаз, по семантике порог вхождения наоборот выше, примерно как на C++, не для тупых это точно, противоположность Ts-JS.
Да, действительно более безопасный бинарник, и даже не важно, что власть над центральным репозиторием будет у корпоратов под вывеской общественной организации (Rust Foundation).
А то, что когда население загонят в облака и онлайн, в интернет людей, то помешать этому мятежным хакерам или конкурентам будет гораздо сложнее.
Корпораты же будут иметь полную власть, которую обретут по примитивным и противоестественным человеку потребностям, пассивности и безответственности населения.
Т.е. они будут писать прошивки-фирмвари для устройств, UEFI, аналогов Intel ME/AMT или AMD PSP, работающих вне всяких ограничений. Всякие системы на крипте и блокчейнах. Это меньшинство интеллектуально лучших разработчиков будет делать.
А фронтом к этому всему и всякому ширпотребу с точки зрения этой всей системы будут вебм@каки, которых всегда предостаточно. Только софт вебм@как будет не системного уровня, и как пример платформа deno — замена NodeJS написана уже не на Си, а на Rust.
Другими словами, вебмакаки и всякие мобильные разработчики просто уровнем ниже в этой пирамиде, и их больше чисто статистически по их способностям.
Т.ч. стартап HAL/LL на Rust взлетит, но правда до того момента, как откажется быть поглощенным. И сделать это не трудно, т.к. объявить адреса памяти и регистров под идентификаторы, получится тот же CMSIS. И так далее.
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|1.15, Аноним (25), 21:43, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Позитивная новость. Надеюсь, что через год получится собрать на один llvm меньше ;)
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|2.17, Аноним (17), 21:48, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде и позитивная. Но как бы это не стало серьезным якорем для развития самого языка.
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|3.20, Chlen22sm (?), 21:55, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем развивать язык? Язык это инструмент. Это всё равно что развивать кувалду или топор. Соответствует тьюрингу? — БОльшего и не надо. Любой синтаксический сахар вреден и от него нужно отказываться, т.к. это усложнение ради усложнения. Посмотрите во что превратился PHP. Он теперь сложнее Java. Язык нужно оптимизировать на уровне компиляции и эффективности генерации машинного кода, а не развивать, добавляя туда как можно больше сложных конструкций.
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|4.23, НяшМяш (ok), 22:00, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это всё равно что развивать кувалду или топор.
Зачем развивать бензопилы, можно топорами деревья рубить. Зачем шуруповёрт, есть отвёртка. Зачем шурупы, есть гвозди. Зачем компьютеры, если есть счёты. Местные эксперты не перестают меня удивлять.
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|4.26, Дмитрий (??), 22:04, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы не задумывались, зачем добавляют больше этих конструкций? Не для тго ли, чтобы зык был более выразительным и давал больше информации компилятору? Вот есть тьюринг полный brainfuck. Но вряд ли вы там что-то наоптимизируете
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|7.59, Аноним (66), 22:48, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Штош.. Пишите и дальше в машинных кодах..
А ведь таки пишут. Даже вон тот пафосный гугель в своем кодеке не гнушается. А что делать, если simd интринсики разгоняют вон ту операцию в пять раз?!
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|8.84, Аноним (83), 23:58, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ламо294, опять ты Лучше продолжай писать пафосные простыни без конретики - так... текст свёрнут, показать
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|4.45, Аноним (45), 22:34, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посмотрите во что превратился PHP. Он теперь сложнее Java.
ПХП вырос вместе со своими пользователями, следуя запросам, которые эти самые пользователи перед ним ставили. Раньше он был языком для написания прототипов, которые не жалко выкинуть и дорого обслуживать, теперь же он подходит и для прототипирования, и для последующей поддержки бизнес-логики.
При этом переход между 5 и 7 дал очень хороший прирост производительности, а опкеш прелоадинг и JIT позволят ему и дальше обгонять всякие питоны.
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|5.56, Аноним (66), 22:46, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в результате PHP стал здоровым монстром, с которым страшно связываться, малореально обслуживать, апгрейд версии требует командочку инженеров...
...и в результате он как-то взял и стал deprecated. Новые проекты пишут на чем-ниудь другом. А опкеш и JIT его добьют окончательно. И пока они будут рубиться с питоном, штуки типа игого и хруста с тематичными либами их зашибут как таракана тапком. А прикиньте, там не надо париться ни кешами ни jit?! Да и идея прогнать проверки адеквата програмера на фазе сборки - здравая, что ни говори. Сильно лучше чем когда прод с рантайм егором наворачивается.
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|4.87, fuggy (ok), 00:01, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотри на последние изменения в самом языке Rust. Некоторые функции переведены из бета в стабильный интерфейс. Некоторые функции подшаманили и теперь их можно объявлять constexpr. Некоторый синтаксис теперь можно использовать для других мест, где раньше было ограничено. Почему? Потому что нельзя сделать сразу завершённый язык. Некоторые вещи просто не успели отладить и доделывают, на некоторые просто не было времени, где-то придумали схему как оптимизировать метод внутри, при этом уменьшив ограничения снаружи. Можно ли написать программы без всего этого? Да конечно, просто это требовало больше бойлерплейт кода, обходить ограничения, искать хаки на SoF и прочее. Теперь это всё возможно намного проще в самом языке.
Второй точкой для развития языка является то, что пользователи, когда видят фасад стандартной библиотеки, хотят больше возможностей. Требования к ПО и соответственно требования к языку изменяются со временем. Иначе бы и сейчас все сидели бы на C/C++. Иначе бы не было всех этих C++17, C++20 и далее. Разве нельзя было тоже самое сделать на C99? Лишь тот язык живой, который развивается.
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|1.27, Аноним (11), 22:04, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А будет ли раст реализовывать собственный бекэнд? Просто, как я понял, в расте не могут довести до ума некоторые фичи именно из-за llvm.
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|2.31, Аноним (28), 22:08, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в расте не могут довести до ума некоторые фичи
Это его архитектурная проблема от рождения.
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|2.47, анонимус (??), 22:37, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие например? Вообще переписывать выглядит слишком масштабно и дорого. Кор разработчики обычно стараются идти наиболее практичным путем
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|2.72, Аноним (72), 23:04, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"If you can use Rust, ignore Carbon" из официального faq карбона
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|2.88, fuggy (ok), 00:09, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твой карбон ещё в зародыше, его даже не существует. Первый релиз намечен того гляди на 2024-2025. Если к тому времени гугл дерзко, как мы знаем любит, может выкинуть эксперимент на грейвярд.
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|1.36, beck (??), 22:17, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Написать прошивку для soho роутера, безопасно и надёжно, вот казалось бы самая ниша для раста.
Есть хоть одна такая прошивка, уже не говорю про ОС для soho-роутера?
Нет? А почему? Но зато давайте пропихнем раст туда, раст сюда...
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|2.49, Аноним (45), 22:37, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так специально Вам дали шанс. Пожалуйста, напишите прошивку для soho роутера на расте, умоляем Вас
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|3.67, Аноним (28), 22:54, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Начни с того: "а это вообще возможно?". Почему под редох не могут написать дрова, но лезут писать дрова в линух?
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|2.105, NINIKA (?), 01:20, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть стартап oxide computer, который ембеддед развивает - пишут firmware для серверов с нуля
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|1.63, Аноним (63), 22:52, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что по времени сборки? Если собирать gcc без го, д и ады, только раст и c/c++.
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|2.79, Бьярн Страуструп (?), 23:23, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По времени сборки С++20 с модулями быстрее всех языков компилируются в данный момент, только тихо, а то очередные студенты недоучки начнут рассказывать про С++ с классами
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|3.85, Аноним (25), 23:59, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наконец-то C++20 сделал то, что паскаль умел ещё в 80-е. И то, что делали java и C# в 90-х и начале 2000-х. Не нужно в 100500-й раз склеивать и по новой компилировать простыню из инклюдов, если можно посмотреть готовый результат в уже скомпилированном объектнике ;)
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|4.93, Аноним (25), 00:13, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дополню чуток K R в своё время отчасти торопились, отчасти хотели упростить к... большой текст свёрнут, показать
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|1.77, Аноним (77), 23:19, 06/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Выучили армию писателей на крестах и теперь она в комментариях с-ет под новостями о расте. Забавное зрелище.
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|2.82, AlexCr4ckPentest (?), 23:35, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выучили армию молодого хрустопоколения, которые не могут переписать фронт-энд компилятора с С++ на раст, а rust core и стандартную библиотеку не могут от Glibc отвязать... Это не менее потешное зрелище )
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|4.98, AlexCr4ckPentest (?), 00:30, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а теперь пишем даже самый простой Hello world, и смотрим зависимости по динамическим библиотекам через ldd:
linux-vdso.so.1
libgcc_s.so.1 => /usr/lib/libgcc_s.so.1
libc.so.6 => /usr/lib/libc.so.6
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 => /usr/lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Хмммм... Что же это за библиотека такая новая, libc.so называется?
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|5.101, Аноним (83), 00:49, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> от Glibc отвязать
> Хмммм... Что же это за библиотека такая новая, libc.so называется?
Как же ты быстро переобулся.
Ладно, для ламерья и Военов Супротив Раста пояснение:
https://man7.org/linux/man-pages/man2/syscalls.2.html
> System calls are generally not invoked directly, but rather via
> wrapper functions in glibc (or perhaps some other library).
Но Воены, конечно же, всегда могут продемонстрировать зависимость расто-программ от libc в RedoxOS
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|3.91, Без аргументов (?), 00:11, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Да, буханки и батоны растут где-то в поле с помощью каких-то старых немодных колхозников, нам главное похрустеть сэндвичами."
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|2.103, Аноним (103), 00:55, 07/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешает скачать все зависимости локально или написать все самим и скомпилировать полностью локально, как это привыкли делать в C?
При сильной упоротости или строгих требований к использованию зависимостей это возможно. Только это мало кому нужно, чтобы использовать это как подход по-умолчанию.
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|1.102, Аноним (102), 00:54, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то новость, которая касается разве что гентушников, которым компиляние раста с постоянно новыми номерами версий нужно как собаке пятая нога в то время как GCC имеет разные версии и параметры по умолчанию даже специально выключены для недодистрибутивов для пользователей, которые не умеют в программирование вызвала словесный ажиотаж у растоманов и его противников. Але, гараж! Раст никуда не выкинули, но теперь он ненужен отдельным пакетом будет в зависимостях когда гентушники протестируют все. А то вам все переводить надо с русского на русский.
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|1.104, Аноним (11), 01:14, 07/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не думаю, что это проблема языка, скорее, сообщества, которое в бОльшей части представляет собой выходцев из веб-макак, но меня ужасно отпугивает стиль написания программ на раст. Сотни зависимостей, которые скачиваются из интернета даже для маленькой программы. И эта культура работы с зависимостями в стиле джаваскрипта в системном языке программирования оставляет очень неприятный привкус. Особенно после программ на Си/плюсах, где софт более самодостаточен и не требуют такого количества зависимостей.
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