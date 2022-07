В GCC утверждено включение поддержки языка Rust

2.18 , Анонн ( ? ), 22:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну так предложи Линуксу, сделай сравнение, создай рассылку и покажи все преимущества по сравнению си, адаптируя язык к требованиям и создай патчи... штук 5 или больше...

Делов то.

2.24 , Аноним ( 24 ), 22:19, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Zig хуже Rust практически во всём, за исключением нескольких интересных моментов. Говорю как писатель кода на Zig. Пришлось проект закопать и перейти на Rust.

3.45 , еуые ( ? ), 23:28, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какие в нем есть интересные моменты? Мне он показался абслютно безыдейным,

просто взяли фичи C++ и какие-то выбросили, какие-то завернули в другую обертку,

но ничего кардинально не поменялось.

2.29 , Аноним ( - ), 22:43, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он независим от корпораций и минималистичен, таким языком нельзя пользоваться. Линукс движется к переписыванию на Rust и переименовыванию на systemd. И собираться будет по несколько часов только на мощных серверах ведь на расте даже хеллоуворлд требует для сборки полгигабайта места, что уж говорить про ядро.

3.48 , еуые ( ? ), 23:33, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мой старый ryzen неожиданно стал суперпоцессором наляту оптимиирующем код

раз смог "hello world" собрать меньше чем за секунду и каталог сборки занимает

всего несколько мегабайт, а если сделать strip бинарнику то и мегабайты превратяться в килобайты?

4.49 , Аноним ( 8 ), 23:43, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а если удалить весь кеш сборки?

2.34 , Аноним ( 33 ), 22:53, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любопытсва ради прошу привести хотя бы кратенько выжимку - чем оно лучше ржавого?

2.38 , Аноним ( 38 ), 23:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваш сраный Зиг семерочку не поддерживает.

2.42 , warlock66613 ( ok ), 23:22, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Zig не готов. В Rust уже делают strict provenance, авторы Zig же ещё даже не выучили это слово(попробуйте начти что-нибудь про pointer provenance в документации).