В GCC утверждено включение поддержки языка Rust

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|1.1, Аноним (1), 21:36, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Теперь осталось добавить нормальных генераторов и короутин и будет вполне юзабельно, как раз го заменит.
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|2.10, Аноним (10), 21:53, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> фронтэнд для языка Rust будет интегрирован в состав выпуска GCC 13
Символичная версия.
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|2.33, Аноним (33), 22:50, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз зачем гошку приплел, в остальном плюсую. Генераторы бы не помешали, async/await еще допиливают(асинк-трейты и прочее). Кстати может кто-нибудь знает как сделать аналог finally но асинхронный? с синхронным есть прием через замыкание, а вот с async - хз
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|2.35, Аноним (33), 22:56, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хз зачем гошку приплел, в остальном плюсую. Генераторы бы не помешали, async/await еще допиливают(асинк-трейты и прочее). Кстати может кто-нибудь знает как сделать аналог finally но асинхронный? с синхронным есть прием через замыкание, а вот с async - хз
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|1.5, iZEN (ok), 21:41, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что это даст? Появится Firefox, построенный GCC, а не LLVM с Rust'ом?
Ну Ok.
Тогда к трём LLVM в системе (FreeBSD clang version 14.0.5, llvm12-12.0.1, llvm13-13.0.1) добавится ещё и четвёртый (gcc-13.x).
Нужно больше компиляторов!
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|2.6, Я (??), 21:44, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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можно будет собирать ядро линукса используя только православную гццшку.
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|3.7, Анонн (?), 21:49, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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... с не менее православным Rust'ом!
Вообще ядро можно собрать и используя llvm, а учитывая неизбежное отставание gccrs от эталонного компилятора - будет еще меньше смысла использовать gcc.
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|5.12, Аноним (10), 21:55, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не закопают, ведь нет стандарта на раст. Что именно реализует gccrs? Что-то невнятное, что есть в rustc.
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|3.40, Аноним (40), 23:14, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это скорее про те программы, которые используют LLVM библиотеки, а не те, которые собираются компилятором на его основе, осмелюсь предположить.
Не нужно быть совсем уж древней софтиной, чтоб перестать собираться с новыми библиотеками LLVM. Стабильность API - это совсем не про LLVM. А уж стабильность ABI - это даже и не про С++ вообще.
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|2.44, Аноним (44), 23:25, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет полноценная реализация rustc не на Rust. Есть mrustc, но он пилится исключительно для bootstrap компилятора на Rust в проектах вроде Guix.
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|1.8, Аноним (8), 21:52, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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вот нахрена эту копипасту в последнем абзаце с новости в новость переносить?
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|2.15, Аноним (14), 21:58, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иначе новость превратиться в смс, а их гугол индексирует плохо.
Контентделателям приходится наливать воды, прям как в свои курсовые.
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|3.17, Аноним (17), 22:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>наливать воды, прям как в свои курсовые.
А ты в своей курсовой делал что-то по другому?
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|4.23, Аноним (23), 22:18, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В курсовую воду наливал кто-то другой она же просто скопированная.
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|2.18, Анонн (?), 22:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну так предложи Линуксу, сделай сравнение, создай рассылку и покажи все преимущества по сравнению си, адаптируя язык к требованиям и создай патчи... штук 5 или больше...
Делов то.
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|2.24, Аноним (24), 22:19, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Zig хуже Rust практически во всём, за исключением нескольких интересных моментов.
Говорю как писатель кода на Zig. Пришлось проект закопать и перейти на Rust.
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|3.45, еуые (?), 23:28, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какие в нем есть интересные моменты? Мне он показался абслютно безыдейным,
просто взяли фичи C++ и какие-то выбросили, какие-то завернули в другую обертку,
но ничего кардинально не поменялось.
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|2.29, Аноним (-), 22:43, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он независим от корпораций и минималистичен, таким языком нельзя пользоваться. Линукс движется к переписыванию на Rust и переименовыванию на systemd. И собираться будет по несколько часов только на мощных серверах ведь на расте даже хеллоуворлд требует для сборки полгигабайта места, что уж говорить про ядро.
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|3.48, еуые (?), 23:33, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мой старый ryzen неожиданно стал суперпоцессором наляту оптимиирующем код
раз смог "hello world" собрать меньше чем за секунду и каталог сборки занимает
всего несколько мегабайт, а если сделать strip бинарнику то и мегабайты превратяться в килобайты?
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|2.34, Аноним (33), 22:53, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любопытсва ради прошу привести хотя бы кратенько выжимку - чем оно лучше ржавого?
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|2.42, warlock66613 (ok), 23:22, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zig не готов. В Rust уже делают strict provenance, авторы Zig же ещё даже не выучили это слово(попробуйте начти что-нибудь про pointer provenance в документации).
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|1.19, Аноним (19), 22:10, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лишнее подтверждение того что LLVM намного более адекватный проект, чем GCC
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|1.28, васёк (?), 22:36, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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ха ха, ну сейчас в сишников бомбанет, будут минусовать... вот только Линус Торвальдс тоже за включение раста в ядро
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|2.47, Анонн (?), 23:29, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Торвальдсу просто надоело ревьювить бесконечные PR и указывать из года в года на одни и те же тупые ошибки. А так он скажет "Я раст не знаю, ревьювьте сами" и всё - получит свой носок.
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|1.30, microsoft (?), 22:44, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Язык Rust сфокусирован ......
Да,да, да, даьше вы повторите свою любимую мантру. Большая часть текста новостей про вас, эта мантра.фанатики такие фанатики.
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|2.39, Аноним (-), 23:10, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Язык Rust сфокусирован ......
> Да,да, да, даьше вы повторите свою любимую мантру.
Кто эти вы и зачем ты процитировал кусок новости?
> Большая часть текста новостей про вас, эта мантра.фанатики такие фанатики.
Большая часть комментов от вас. Бедолаги подгорельцы такие подгорельцы.
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