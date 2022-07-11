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В GCC утверждено включение поддержки языка Rust

11.07.2022 21:27

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), одобрил включение в основной состав GCC реализации компилятора языка Rust, подготовленной проектом gccrs (GCC Rust). После интеграции фронтэнда штатный инструментарий GCC сможет использоваться для компиляции программ на языке Rust без необходимости установки компилятора rustc, построенного с использованием наработок LLVM.

Разработчикам gccrs рекомендовано начать работу с командами, отвечающими за рецензирование изменений и подготовку релизов GCC, для проведения финальной проверки и одобрения патчей с точки зрения соблюдения технических требований к коду, добавляемому в GCC. В случае, если разработка gccrs продолжится в соответствии с ранее намеченным графиком и не будет выявлено непредвиденных проблем, фронтэнд для языка Rust будет интегрирован в состав выпуска GCC 13, намеченного на май следующего года. Реализация Rust в GCC 13 будет иметь статус бета-версии, пока не включаемой по умолчанию.

Язык Rust сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий. Безопасная работа с памятью, исключающая появление таких ошибок, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера, достигается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Прогресс в разработке компилятора для языка Rust на базе GCC
  3. OpenNews: В Rust-репозитории crates.io выявлен вредоносный пакет rustdecimal
  4. OpenNews: Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.62
  6. OpenNews: Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57491-rust
Ключевые слова: rust, gcc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:36, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Теперь осталось добавить нормальных генераторов и короутин и будет вполне юзабельно, как раз го заменит.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:53, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > фронтэнд для языка Rust будет интегрирован в состав выпуска GCC 13

    Символичная версия.

     
  • 2.33, Аноним (33), 22:50, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз зачем гошку приплел, в остальном плюсую. Генераторы бы не помешали, async/await еще допиливают(асинк-трейты и прочее). Кстати может кто-нибудь знает как сделать аналог finally но асинхронный? с синхронным есть прием через замыкание, а вот с async - хз
     
  • 2.35, Аноним (33), 22:56, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хз зачем гошку приплел, в остальном плюсую. Генераторы бы не помешали, async/await еще допиливают(асинк-трейты и прочее). Кстати может кто-нибудь знает как сделать аналог finally но асинхронный? с синхронным есть прием через замыкание, а вот с async - хз
     

  • 1.5, iZEN (ok), 21:41, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что это даст? Появится Firefox, построенный GCC, а не LLVM с Rust'ом?
    Ну Ok.
    Тогда к трём LLVM в системе (FreeBSD clang version 14.0.5, llvm12-12.0.1, llvm13-13.0.1) добавится ещё и четвёртый (gcc-13.x).
    Нужно больше компиляторов!
     
     
  • 2.6, Я (??), 21:44, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    можно будет собирать ядро линукса используя только православную гццшку.
     
     
  • 3.7, Анонн (?), 21:49, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ... с не менее православным Rust'ом!

    Вообще ядро можно собрать и используя llvm, а учитывая неизбежное отставание gccrs от эталонного компилятора - будет еще меньше смысла использовать gcc.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 21:52, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rustc могут закопать.
     
     
  • 5.11, Анонн (?), 21:54, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не могут, иначе куда gcc-кодеры будут подглядывать?
     
  • 5.12, Аноним (10), 21:55, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не закопают, ведь нет стандарта на раст. Что именно реализует gccrs? Что-то невнятное, что есть в rustc.
     
     
  • 6.32, Анонн (?), 22:47, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет реализовывать rfc языка. https://rust-lang.github.io/rfcs/introduction.html
    Или для вас стандарт это что-то сделанное дядями-бюрократами из специальных комитетов?
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:57, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не секрет, зачем 3 llvm? Нужно собирать что-то древнее?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 23:14, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее про те программы, которые используют LLVM библиотеки, а не те, которые собираются компилятором на его основе, осмелюсь предположить.
    Не нужно быть совсем уж древней софтиной, чтоб перестать собираться с новыми библиотеками LLVM. Стабильность API - это совсем не про LLVM. А уж стабильность ABI - это даже и не про С++ вообще.
     
  • 2.44, Аноним (44), 23:25, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет полноценная реализация rustc не на Rust. Есть mrustc, но он пилится исключительно для bootstrap компилятора на Rust в проектах вроде Guix.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:52, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    вот нахрена эту копипасту в последнем абзаце с новости в новость переносить?
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 21:55, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если долго повторять "халва"...
     
  • 2.15, Аноним (14), 21:58, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иначе новость превратиться в смс, а их гугол индексирует плохо.
    Контентделателям приходится наливать воды, прям как в свои курсовые.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >наливать воды, прям как в свои курсовые.

    А ты в своей курсовой делал что-то по другому?

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 22:18, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В курсовую воду наливал кто-то другой она же просто скопированная.  
     
  • 2.20, Admino (ok), 22:15, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё не добавляют "ранее стало известно, что "
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:02, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже есть Zig, лучше б его включили, Rust проржавел, конкуренты - лучше
     
     
  • 2.18, Анонн (?), 22:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну так предложи Линуксу, сделай сравнение, создай рассылку и покажи все преимущества по сравнению си, адаптируя язык к требованиям и создай патчи... штук 5 или больше...
    Делов то.
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:19, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Zig хуже Rust практически во всём, за исключением нескольких интересных моментов.

    Говорю как писатель кода на Zig. Пришлось проект закопать и перейти на Rust.

     
     
  • 3.45, еуые (?), 23:28, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие в нем есть интересные моменты? Мне он показался абслютно безыдейным,
    просто взяли фичи C++ и какие-то выбросили, какие-то завернули в другую обертку,
    но ничего кардинально не поменялось.
     
  • 2.29, Аноним (-), 22:43, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он независим от корпораций и минималистичен, таким языком нельзя пользоваться. Линукс движется к переписыванию на Rust и переименовыванию на systemd. И собираться будет по несколько часов только на мощных серверах ведь на расте даже хеллоуворлд требует для сборки полгигабайта места, что уж говорить про ядро.
     
     
  • 3.48, еуые (?), 23:33, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой старый ryzen неожиданно стал суперпоцессором наляту оптимиирующем код
    раз смог "hello world" собрать меньше чем за секунду и каталог сборки занимает
    всего несколько мегабайт, а если сделать strip бинарнику то и мегабайты превратяться в килобайты?
     
     
  • 4.49, Аноним (8), 23:43, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если удалить весь кеш сборки?
     
  • 2.34, Аноним (33), 22:53, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любопытсва ради прошу привести хотя бы кратенько выжимку - чем оно лучше ржавого?
     
  • 2.38, Аноним (38), 23:05, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваш сраный Зиг семерочку не поддерживает.
     
  • 2.42, warlock66613 (ok), 23:22, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zig не готов. В Rust уже делают strict provenance, авторы Zig же ещё даже не выучили это слово(попробуйте начти что-нибудь про pointer provenance в документации).
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:10, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лишнее подтверждение того что LLVM намного более адекватный проект, чем GCC
     
     
  • 2.21, ПомидорИзДолины (?), 22:16, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сделали этот вывод на основании логических умозаключений или просто фанатик?
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 22:35, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он просто писатель фантаст
     

  • 1.25, SNM (?), 22:31, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Начало конца.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:35, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    надеюсь твоего и местных икспертов
     

  • 1.28, васёк (?), 22:36, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ха ха, ну сейчас в сишников бомбанет, будут минусовать... вот только Линус Торвальдс тоже за включение раста в ядро
     
     
  • 2.31, microsoft (?), 22:45, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдсу вообще уже давно наплевать на ядро и что в нем будет.
     
  • 2.47, Анонн (?), 23:29, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Торвальдсу просто надоело ревьювить бесконечные PR и указывать из года в года на одни и те же тупые ошибки. А так он скажет "Я раст не знаю, ревьювьте сами" и всё - получит свой носок.
     

  • 1.30, microsoft (?), 22:44, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Язык Rust сфокусирован ......

    Да,да, да, даьше вы повторите свою любимую мантру. Большая часть текста новостей про вас, эта мантра.фанатики такие фанатики.

     
     
  • 2.39, Аноним (-), 23:10, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Язык Rust сфокусирован ......
    > Да,да, да, даьше вы повторите свою любимую мантру.

    Кто эти вы и зачем ты процитировал кусок новости?
    > Большая часть текста новостей про вас, эта мантра.фанатики такие фанатики.

    Большая часть комментов от вас. Бедолаги подгорельцы такие подгорельцы.


     

  • 1.36, Онаним (?), 22:59, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я очень надеюсь, что бинарник компилятора будет называться grust.
     
  • 1.37, Аноним (37), 23:01, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пропал калабуховский дом...
     
  • 1.41, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:16, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там компилятор для go поживает?
     
  • 1.43, Аноним (43), 23:25, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иго раста надвигается!
     
  • 1.46, Аноним (43), 23:29, 11/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст - это язык будущего!!1!
     

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