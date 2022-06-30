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Выпуск языка программирования Rust 1.62

30.06.2022 21:51

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.62, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В пакетном менеджере "cargo" предложена команда "add", позволяющая из командной строки добавлять в манифест Cargo.toml новые зависимости или изменять имеющиеся зависимости. Команда также позволяет указывать отдельные свойства (feature) и версии, например: 
    
   cargo add serde --features derive
   cargo add nom@5
  • Добавлена возможность использования "#[derive(Default)]" с перечислениями (enum), в которых при помощи атрибута "#[default]" определён вариант по умолчанию. 
    
   #[derive(Default)]
   enum Maybe<T> {
       #[default]
       Nothing,
       Something(T),
   }
  • На платформе Linux задействована более компактная и быстрая реализация механизма синхронизации Mutex, основанная на применении фьютексов, предоставляемых ядром Linux. В отличие от ранее используемой реализации на базе библиотеки pthreads, для хранения состояния Mutex в новом варианте расходуется всего 5 байт вместо 40. Аналогично на futex переведены механизмы блокировок Condvar и RwLock.
  • Реализован второй уровень поддержки целевой платформы x86_64-unknown-none, предназначенной для формирования исполняемых файлов, способных работать без операционной системы. Например, указанная целевая платформа может использоваться при написании компонентов ядра. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ aarch64-pc-windows-gnullvm и x86_64-pc-windows-gnullvm. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Прогресс в разработке компилятора для языка Rust на базе GCC
  3. OpenNews: Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.61
  5. OpenNews: В Rust-репозитории crates.io выявлен вредоносный пакет rustdecimal
  6. OpenNews: Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57430-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > независимой некоммерческой организации Rust Foundation

    Под чьим покровительством?

     
  • 1.3, QwertyReg (ok), 23:22, 30/06/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:32, 30/06/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:39, 30/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (11), 23:40, 30/06/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.8, Онаним (?), 23:33, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > bool::then_some

    boolь-boolь::then_some_more

     
  • 1.9, Онаним (?), 23:34, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    windows::CommandExt::raw_arg
    <lowercase>::<first caps>::<underscore lowercase>

    "C" in rust is for Consistency.

     
  • 1.16, Аноним (11), 23:43, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фанатики расскажите что с прошлого релиза 1.61 из нормального софта написали на расте что оно прям всем нужно.
     
     
  • 2.23, QwertyReg (ok), 23:59, 30/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я подписан на несколько популярных продуктов, написанных на Rust и мне постоянно в гитхабовскую почту летят новости о релизах. Вот вам за сегодня:

    https://github.com/MaterializeInc/materialize/releases/tag/v0.26.4
    https://github.com/linkerd/linkerd2-proxy/releases/tag/release/v2.182.0

    Длину ченжлога можете сами посмотреть, как и описание продуктов.
    А ведь это всего лишь мои подписки.

     

  • 1.21, Аноним (21), 23:54, 30/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Язык-велосиперд. Нужно больше клонов coreutils и прочего.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:14, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вместо баша и питона можно писать стильные однострочники на нём тоже, выглядят они намного аккуратнее. Как раз такой синтаксис это уровень баш программистов.
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:49, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > [fixed] Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкого профессионального уровня разработчика.
     

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