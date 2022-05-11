В Rust-репозитории crates.io выявлен вредоносный пакет rustdecimal

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|1.4, патриот (?), 09:28, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"платформа Windows не поддерживалась" - всё чаще вижу что разработчики отказываются от поддержки винды! Это радует :)
Если даже вирусы от неё отказываются, там наверное уже почти не осталось пользователей
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|2.6, EuPhobos (ok), 09:36, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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..или известных дыр, что бы вирусы успешно запускать? =)
Все дыры наверное там теперь проприетарные, только для "своих" (это догадки, не знаю, не слежу за этим).
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|1.12, Anonmamon (?), 09:52, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бывает ничто не идеально. Репы сами по себе одна большая дырень, но другого нет. Так что на заподном фронте без перемен.
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|2.16, Аноним (16), 10:08, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так подождите... Но ведь говорили, что репы это безопасно: не надо лазить по разным сайтам, всё проверяется, всё централизовано... А в реальности оно вот как получается! Это что же, получается что нас обманывали?
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|3.23, gradeonwhore (?), 10:24, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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репы поддерживаются ограниченным количеством мейнтенеров, каждому из которых можно лично дать п-ды если что. а crates - это тот же npm - т.е. свалка. раньше такое называли "файлопомойка"
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|4.37, aname (?), 10:49, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно дать… можно не дать.
Надо понимать, что дать п можно безопасно?
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|3.31, Аноним (31), 10:34, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради, обнаружили же бяку. Тут постоянно втирают про открытость кода как непревзойденную киллерфичу.Видимо,это оно и есть.
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|4.38, aname (?), 10:50, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рано или поздно и антивирусы бяку находят. А в ччём киллерфича тогда?
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|3.33, freecoder (ok), 10:37, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот видишь, зловреда достаточно оперативно выявили. Не предотвратили, но все же. Еще есть над чем поработать, да.
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|3.44, _kp (ok), 11:01, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ведь говорили, что репы это безопасно
Так сообщили же о проблеме, и устранили. ;)
А если б понакачали исходиков откуда нибудь, пока сами не обнаружите... счастье в неведении.
Просто код из репозиториев достаточно считать сырым, и без тестирования не допускать в "боевое" ПО.
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|1.14, Жироватт (ok), 10:01, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хе. Карго, с почином! Теперь БЕЗОПАСТНОСТНЫЙ язык имеет своих тайпсквоттеров в репе.
Сейчас, еще немного, появятся и китайцы, перекупающие пакеты у таких, как я; и взломы аккаунтов проверенных юзверей... а потом еще немного и язык подрастет настолько, что сможет пить пиво "Пивское", участвовать в оргиях у Стивена Кинга и плыть на волнах постыронии под парусом постмодерна
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|2.25, gradeonwhore (?), 10:26, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в репе
учи матчасть, друг. это не реп, а файлопомойка, куда сливают все кому ни лень и никто не контроллирует ничего и ни за что не отвечает
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|2.30, Аноним (-), 10:33, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И чем это отличается от ситуации, когда из офф репы ты тянешь обновленное ядро линукса с новым бекдором от CIA?
А... разница в том, что в это случае будет не 500 загрузок))
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|3.39, aname (?), 10:55, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подождите- ка, но это же ОпенСурс, n-число глаз, которые всё просмотрели и всё нашли.
Допустим, n-число глаз не могут в богомерзкий Xi, то с внедрением безопасного Rust в ядро… Wait. Oh, shi~!
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|4.45, Аноним (-), 11:02, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваши n-число глаз уже не шмогли еще задолго до раста :(
PS Сомневаюсь что ядро будет тянуть что-то из реп, там будет более чем достаточно просто положить сорцы рядом.
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|1.18, Аноним (18), 10:15, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну а чего они ожидали:), покуда существуют эти самые менеджеры, в данном случае cargo, - пободное будет всегда (и не важно какой там у них Rust безопасный или нет)!
Особенно учитывая тот факт, что на зависимости вообще мало кто нынче смотрит:) Ставите один пакет, а вам вместе с ним приезжает куча непонятно чего, которое подягивает еще кучу непонятно чего, которое весит непонятно сколько! Ну да, так проще, они же говорят не пишите велосипеды:), и вообще не думайте головой, - типа за вас уже всё решили и подумали:)
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|1.19, Аноним (19), 10:16, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему в maven такого нет?
Хотя конечно тайпсквоттинг для вот этого вот выполнить сложно очень
<dependency>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-lang3</artifactId>
<version>3.12.0</version>
</dependency>
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|1.21, Аноним (19), 10:22, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"NPM и left-pad: мы разучились программировать?"
"Простой пакет NPM под названием left-pad был установлен как зависимость в React, Babel и других пакетах. Модуль, который на момент написания этого поста, имеет 11 звёзд на Github (сейчас 323 — прим.пер). Весь пакет состоит из 11 простых строчек"
"Есть пакет под названием isArray, который скачивают 880 000 раз в день, 18 млн скачиваний в феврале 2016 года. У него 72 зависимых NPM-пакета. И вот его целая 1 строчка кода:"
"Есть пакет под названием is-positive-integer (GitHub), который состоит из 4 строчек и которому на вчерашний день требовалось 3 других пакета для работы."
"Свежая установка Babel включает 41 000 файлов"
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|2.22, Аноним (19), 10:24, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а чем-то автор Deno был прав. Репозитории порождают маразм зависимостей.
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|3.28, gradeonwhore (?), 10:29, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Репозитории
речь не о репозитории, а о файлопомойке. файлопомойки существуют очень давно и никакой проверки от них никто не ожидает. только M$ пришло в голову как использовать это явление в своей игре, а болванчики и рады повторять за "гуру" даже не зная значения произносимых слов
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|2.24, Аноним (5), 10:25, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> left-pad
> isArray
цитаты из времен, когда для ECMAScript еле-еле выпустили новую спеку спустя ~6 лет простоя
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|3.29, Аноним (19), 10:32, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это 2016 год. Array.isArray поддерживается в IE 9 с 2011, а в остальных еще раньше, но этот однострочник до сих пор пихают в зависимости. Странно что в него троян не засунули за всё это время.
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|3.32, Аноним (19), 10:37, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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is-positive-integer это вообще 3 оператора, ради этого подключать библиотеку толсто очень. С тех пор в стандартную библиотеку добавили isInteger и padStart чтобы программисты не мучили npm
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|4.35, Аноним (5), 10:45, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Array.isArray поддерживается в IE 9 с 2011
Ага, то есть в 2011 году все резко подскочили и перешли в IE 9, да? Глянь browser stats 2011 для начала. Да я в эти времена все еще с IE 6 бодался.
> в стандартную библиотеку добавили isInteger и padStart чтобы программисты не мучили npm
Не "чтобы не мучили npm", а потому что есть в этих функциях объективная нужда. И речь здесь не про объем кода (никто не "разучивался программировать"), а про то, что ECMAScript не предоставлял достаточно стабильный рантайм. Сегодня это "[object Array]", завтра еще черт знает что. Библиотека isArray хотя бы была центральным местом, в котором мог бы быть накоплен опыт по ее работоспособности в самых разных браузерах, некоторые из которых уже не существуют.
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|2.26, Аноним (18), 10:27, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно! Я выше тоже об этом написал, - печально, но факт. Порой кажется, что люди перестали думать собственной головой:(
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|2.43, aname (?), 10:58, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шашечки или ехать в длинной перспективе выглядит именно так.
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