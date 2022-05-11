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В Rust-репозитории crates.io выявлен вредоносный пакет rustdecimal

11.05.2022 08:50

Разработчики языка Rust предупредили о выявлении в репозитории crates.io пакета rustdecimal, содержащего вредоносный код. Пакет был основан на легитимном пакете rust_decimal и для распространения пользовался сходством в имени (тайпсквоттинг) с расчётом на то, что пользователь не обратит внимание на отсутствие символа подчёркивания, осуществляя поиск или выбирая модуль из списка.

Примечательно, что указанная стратегия оказалась успешной и по числу загрузок фиктивный пакет лишь немного отстал от оригинала (~111 тысяч загрузок rustdecimal 1.23.1 и 113 тысяч оригинального rust_decimal 1.23.1). При этом большинство загрузок пришлось на безобидный клон, не содержащий вредоносного кода. Вредоносные изменения были добавлены 25 марта в версии rustdecimal 1.23.5, которая до выявления проблемы и блокирования пакета была загружена около 500 раз (предполагается что большая часть загрузок вредоносной версии совершена ботами) и не была использована в зависимостях у других пакетов, присутствующих в репозитории (не исключено, что вредоносный пакет был в зависимостях у конечных приложений).

Вредоносные изменения сводились к добавлению новой функции Decimal::new, в реализации которого содержался обфусцированный код для загрузки с внешнего сервера и запуска исполняемого файла. При вызове функции осуществлялась проверка переменной окружения GITLAB_CI, в случае выставления которой с внешнего сервера загружался файл /tmp/git-updater.bin. Загружаемый вредоносный обработчик поддерживал работу в Linux и macOS (платформа Windows не поддерживалась).

Предполагалось, что вредоносная функция будет выполнена в процессе тестирования на системах непрерывной интеграции. После блокировки rustdecimal администраторы crates.io выполнили анализ содержимого репозитория на наличие похожих вредоносных вставок, но не выявили проблем в других пакетах. Владельцам систем непрерывной интеграции на базе платформы GitLab рекомендуется убедиться, что тестируемые на их серверах проекты не использовали в зависимостях пакет rustdecimal.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust
  3. OpenNews: GitHub добавил поддержку отслеживания уязвимостей в проектах на языке Rust
  4. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  5. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  6. OpenNews: Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57169-rust
Ключевые слова: rust, security, mallware, crate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 11/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, Аноним (3), 09:23, 11/05/2022 Скрыто модератором
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  • 3.8, Аноним (1), 09:37, 11/05/2022 Скрыто модератором
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  • 2.11, Jajauma (?), 09:49, 11/05/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.2, Онаним (?), 09:22, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Системы непрерывной интеграции бэкдоров и прочих rustdec'ов.
     
  • 1.4, патриот (?), 09:28, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "платформа Windows не поддерживалась" - всё чаще вижу что разработчики отказываются от поддержки винды! Это радует :)
    Если даже вирусы от неё отказываются, там наверное уже почти не осталось пользователей
     
     
  • 2.6, EuPhobos (ok), 09:36, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ..или известных дыр, что бы вирусы успешно запускать? =)
    Все дыры наверное там теперь проприетарные, только для "своих" (это догадки, не знаю, не слежу за этим).
     
     
  • 3.41, Бывалый смузихлёб (?), 10:57, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда ещё на винде не было столь безопасно, как при развитОм линуксе
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:18, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто бы знал, что начало вендекапца будет именно таким
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:36, 11/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.10, дохтур (?), 09:46, 11/05/2022 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

  • 1.12, Anonmamon (?), 09:52, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бывает ничто не идеально. Репы сами по себе одна большая дырень, но другого нет. Так что на заподном фронте без перемен.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:08, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так подождите... Но ведь говорили, что репы это безопасно: не надо лазить по разным сайтам, всё проверяется, всё централизовано... А в реальности оно вот как получается! Это что же, получается что нас обманывали?
     
     
  • 3.23, gradeonwhore (?), 10:24, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    репы поддерживаются ограниченным количеством мейнтенеров, каждому из которых можно лично дать п-ды если что. а crates - это тот же npm - т.е. свалка. раньше такое называли "файлопомойка"
     
     
  • 4.37, aname (?), 10:49, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно дать… можно не дать.
    Надо понимать, что дать п можно безопасно?
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:34, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, обнаружили же бяку. Тут постоянно втирают про открытость кода как непревзойденную киллерфичу.Видимо,это оно и есть.
     
     
  • 4.38, aname (?), 10:50, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано или поздно и антивирусы бяку находят. А в ччём киллерфича тогда?
     
     
  • 5.42, Аноним (31), 10:58, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том что тыщеглаз все как бы видит.D
     
  • 3.33, freecoder (ok), 10:37, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот видишь, зловреда достаточно оперативно выявили. Не предотвратили, но все же. Еще есть над чем поработать, да.
     
  • 3.44, _kp (ok), 11:01, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ведь говорили, что репы это безопасно

    Так сообщили же о проблеме, и устранили. ;)
    А если б понакачали исходиков откуда нибудь, пока сами не обнаружите... счастье в неведении.
    Просто код из репозиториев достаточно считать сырым, и без тестирования не допускать в "боевое" ПО.

     

  • 1.13, электроИван (?), 09:58, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    о да! мой любимый с++ 98 со стандартной библиотекой, ехидно на это смотрит)
     
  • 1.14, Жироватт (ok), 10:01, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хе. Карго, с почином! Теперь БЕЗОПАСТНОСТНЫЙ язык имеет своих тайпсквоттеров в репе.
    Сейчас, еще немного, появятся и китайцы, перекупающие пакеты у таких, как я; и взломы аккаунтов проверенных юзверей... а потом еще немного и язык подрастет настолько, что сможет пить пиво "Пивское", участвовать в оргиях у Стивена Кинга и плыть на волнах постыронии под парусом постмодерна
     
     
  • 2.25, gradeonwhore (?), 10:26, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в репе

    учи матчасть, друг. это не реп, а файлопомойка, куда сливают все кому ни лень и никто не контроллирует ничего и ни за что не отвечает

     
  • 2.30, Аноним (-), 10:33, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем это отличается от ситуации, когда из офф репы ты тянешь обновленное ядро линукса с новым бекдором от CIA?
    А... разница в том, что в это случае будет не 500 загрузок))
     
     
  • 3.39, aname (?), 10:55, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите- ка, но это же ОпенСурс, n-число глаз, которые всё просмотрели и всё нашли.
    Допустим, n-число глаз не могут в богомерзкий Xi, то с внедрением безопасного Rust в ядро… Wait. Oh, shi~!
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 11:02, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши n-число глаз уже не шмогли еще задолго до раста :(

    PS Сомневаюсь что ядро будет тянуть что-то из реп, там будет более чем достаточно просто положить сорцы рядом.

     

  • 1.17, Аноним (5), 10:13, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачать безопасный rustdecimal бесплатно без смс.
     
  • 1.18, Аноним (18), 10:15, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а чего они ожидали:), покуда существуют эти самые менеджеры, в данном случае cargo, - пободное будет всегда (и не важно какой там у них Rust безопасный или нет)!
    Особенно учитывая тот факт, что на зависимости вообще мало кто нынче смотрит:) Ставите один пакет, а вам вместе с ним приезжает куча непонятно чего, которое подягивает еще кучу непонятно чего, которое весит непонятно сколько! Ну да, так проще, они же говорят не пишите велосипеды:), и вообще не думайте головой, - типа за вас уже всё решили и подумали:)
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:16, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему в maven такого нет?
    Хотя конечно тайпсквоттинг для вот этого вот выполнить сложно очень
    <dependency>
        <groupId>org.apache.commons</groupId>
        <artifactId>commons-lang3</artifactId>
        <version>3.12.0</version>
    </dependency>
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 10:27, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему в maven такого нет?

    Потому что у фанатов слишком избирательное восприятие:
    https://blog.sonatype.com/malware-removed-from-maven-central

     

  • 1.21, Аноним (19), 10:22, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "NPM и left-pad: мы разучились программировать?"
    "Простой пакет NPM под названием left-pad был установлен как зависимость в React, Babel и других пакетах. Модуль, который на момент написания этого поста, имеет 11 звёзд на Github (сейчас 323 — прим.пер). Весь пакет состоит из 11 простых строчек"
    "Есть пакет под названием isArray, который скачивают 880 000 раз в день, 18 млн скачиваний в феврале 2016 года. У него 72 зависимых NPM-пакета. И вот его целая 1 строчка кода:"
    "Есть пакет под названием is-positive-integer (GitHub), который состоит из 4 строчек и которому на вчерашний день требовалось 3 других пакета для работы."
    "Свежая установка Babel включает 41 000 файлов"

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 10:24, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а чем-то автор Deno был прав. Репозитории порождают маразм зависимостей.
     
     
  • 3.28, gradeonwhore (?), 10:29, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Репозитории

    речь не о репозитории, а о файлопомойке. файлопомойки существуют очень давно и никакой проверки от них никто не ожидает. только M$ пришло в голову как использовать это явление в своей игре, а болванчики и рады повторять за "гуру" даже не зная значения произносимых слов

     
  • 2.24, Аноним (5), 10:25, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > left-pad
    > isArray

    цитаты из времен, когда для ECMAScript еле-еле выпустили новую спеку спустя ~6 лет простоя

     
     
  • 3.29, Аноним (19), 10:32, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это 2016 год. Array.isArray поддерживается в IE 9 с 2011, а в остальных еще раньше, но этот однострочник до сих пор пихают в зависимости. Странно что в него троян не засунули за всё это время.
     
  • 3.32, Аноним (19), 10:37, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    is-positive-integer это вообще 3 оператора, ради этого подключать библиотеку толсто очень. С тех пор в стандартную библиотеку добавили isInteger и padStart чтобы программисты не мучили npm
     
     
  • 4.35, Аноним (5), 10:45, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Array.isArray поддерживается в IE 9 с 2011

    Ага, то есть в 2011 году все резко подскочили и перешли в IE 9, да? Глянь browser stats 2011 для начала. Да я в эти времена все еще с IE 6 бодался.

    > в стандартную библиотеку добавили isInteger и padStart чтобы программисты не мучили npm

    Не "чтобы не мучили npm", а потому что есть в этих функциях объективная нужда. И речь здесь не про объем кода (никто не "разучивался программировать"), а про то, что ECMAScript не предоставлял достаточно стабильный рантайм. Сегодня это "[object Array]", завтра еще черт знает что. Библиотека isArray хотя бы была центральным местом, в котором мог бы быть накоплен опыт по ее работоспособности в самых разных браузерах, некоторые из которых уже не существуют.

     
  • 2.26, Аноним (18), 10:27, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно! Я выше тоже об этом написал, - печально, но факт. Порой кажется, что люди перестали думать собственной головой:(
     
  • 2.43, aname (?), 10:58, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шашечки или ехать в длинной перспективе выглядит именно так.
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:39, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > /tmp/git-updater.bin

    И что же он делал? Майнил что-ли?

     
  • 1.36, aname (?), 10:47, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без утечек памяти, не то, что в этом вашем Xi!
     
  • 1.40, Аноним (40), 10:56, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну-с, сейчас начнется...
     

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