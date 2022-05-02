Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI

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|1.1, Смузихлёб (ok), 15:48, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Смузихлёбство захватило мир IT. Сейчас если ты пишешь свои реализации на стандартной библиотеке с нуля, на тебя будут смотреть как на пришельца.
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|2.3, corvuscor (ok), 16:26, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> Сейчас если ты пишешь кривые тормозные велосипеды на стандартной библиотеке с нуля
поправил, не благодари
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|3.4, Смузихлёб (ok), 16:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>> велосипеды
Ошибся сайтом, тебе на харбрахарбар с такими загонами. А настоящий инженер и программист ВСЕГДА пишет всё с нуля. Ну а если считаешь, что лучше подтянуть смузиJS-фреймворк на пару десятков мегабайт ради тривиальной задачи, которая решается двумя десятками строчек кода, то тебе не место в IT.
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|4.7, Аноним (7), 16:49, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А настоящий инженер и программист ВСЕГДА пишет всё с нуля.
- Операционную систему со всем набором дров.
- ИДЕ, офисный пакет, компиляторы всех языков и все ЯП соответственно. И ещё много-много прикладного софта.
- Свои сетевые протоколы.
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|4.13, Аноним (13), 17:29, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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С таким подходом место будет только на помойке. Такие уже нигде нужны... почти
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|2.19, Без аргументов (?), 18:28, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что под прикрытием оглашенной идеи снижения энергопотребления и выбросов CO по умолчанию происходит наоборот. Всё завязывается на фреймворки крупных копрораций - без одобрения которых даже СПО и прочая "свобода" не взлетит. Завязнув на электрон уже не получится без гугла и мелкософта. Завязнув на реакт уже никуда без ФБ. Я бы в гугле не смог работать, т.к. детский садик с печеньками, как остров дураков мне не по душе даже за те деньги. И это называется "развитие". И "свободными" умами вебманков ведут в централизованным облака, даже закрывая глаза на т.н. потепление серверов и рабочих станций и перерасход земных ресурсов (в западной экономике вебманк - тоже ресурс).
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|1.5, Аноним (5), 16:40, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Смузихлёбство захватило мир IT. Сейчас если ты пишешь свои реализации на стандартной библиотеке с нуля
Ошибаетесь, они не дебилы, это специально сделано.
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|2.6, Смузихлёб (ok), 16:45, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Видимо, чтобы каждый год стимулировать хомячков покупать новое железо? :) Ведь сейчас даже топовый i9 долбится в сотку при прогрузке некоторых вэбсайтов нашпигованных смузиJS-библиотеками и фреймворками.
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|1.9, Аноним (9), 17:05, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно как много людей пищущих на языках у которых "1" + 1 дает 11, а typeof NaN == "number" и подключающих кучу библиотек и фреймверков ради типовых операций считают себя программистами. Никакие вы не программисты, вам только смузи пить в барбершопе.
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|2.11, Аноним (10), 17:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> typeof NaN == "number"
А что должно быть?! Стринг, что ли? NaN - самое натуральное число, которое принято считать NaN-ом. Как и бесконечности.
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|3.12, Смузихлёб (ok), 17:23, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> NaN - самое натуральное число
Вместо уроков от гуру Ютуба, надо бы изучить матчасть, почитать умные книжки, лишь потом пить смузи и писать чушь в комментариях.
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|4.14, Аноним (14), 17:53, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> надо бы изучить матчасть
Вот и изучи IEEE 754, прежде чем позориться.
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|2.16, пох. (?), 18:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну с 11 все понятно, а что с NaN-то тебе не так? Норм жеж число?!
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|1.15, Аноним (15), 18:13, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А то что это написано на неправославном го никого не смущает. Странно. Гуглохомячки детектед. Предпочитаю независимые инструменты вместо ально проталкиваемых копрорациями ради добра во всем мире. С, С++, Assemly и прочие гораздо лучше того, что решили дяди ради гуглохайпа. Все эти модные тенденции всегда быстро кончаются. Как это насильное альное проталкивание Dart от того же очка. Googles - очки в переводе с английского. Соответственно, Google - очко. В русском языке очко это анальное отверстие. После этого погуглить приобретает оттенок ковыряния в заднице. Впрочем ковыряние в социальной помойке и вправду таким делом и является в исполнении Google.
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|2.17, пох. (?), 18:16, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А то что это написано на неправославном го никого не смущает.
ну если б было на js написано - тогда мы бы действительно удивились.
> С, С++, Assemly
ты уверен что это подходящие инструмены для задачи поиска строковых паттернов, причем хреновато описываемых обычными regexp ?
Ладно б ты perl назвал, но я так понимаю, не, не слышал.
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|3.20, Аноним (20), 18:31, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно чистый С лучший! Пишешь проект пару месяцев, фиксишь креши, а зп капает.
Не то что на перле - написал за 3 дня и что потом?
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|4.24, Аноним (22), 18:49, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и что потом?
потом будешь искать из 1,5 программистов в мире, которые смогут это поддерживать.
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|2.25, Аноним (-), 18:50, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Googles - очки в переводе с английского. Соответственно, Google - очко. В русском языке очко это анальное отверстие.
Мда, поциент в тяжелом состоянии... Причина не ясна, преположительно покусан Задорновым или в####н ауешником. Продолжаем наблюдение.
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