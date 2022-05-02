Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI

Фонд OpenSSF (Open Source Security Foundation), сформированный организацией Linux Foundation и нацеленный на повышение безопасности открытого ПО, представил открытый проект Package Analysis, развивающий систему анализа наличия вредоносного кода в пакетах. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Предварительное сканирование репозиториев NPM и PyPI при помощи предложенного инструментария позволило выявить более 200 ранее не замеченных вредоносных пакетов. Основная часть выявленных проблемных пакетов манипулирует пересечением имён с внутренними непубличными зависимостями проектов (атака dependency confusion) или используют методы тайпсквотинга (назначение имён, похожих на названия популярных библиотек), а также вызывают в процессе установки скрипты, обращающиеся к внешним хостам. По мнению разработчиков Package Analysis, большая часть выявленных проблемных пакетов скорее всего создана исследователями безопасности, участвующими в программах получения вознаграждений за выявление уязвимостей (bug bountie), так как отправляемые данные ограничиваются именем пользователя и системы, и действия выполняются явно, без попыток скрыть своё поведение. Из пакетов с вредоносной активностью отмечаются: PyPI-пакет discordcmd, в котором зафиксирована отправка нетипичных запросов к raw.githubusercontent.com, Discord API и ipinfo.io. Указанный пакет загружал код бэкдора с GitHub и устанавливал его в каталог Windows-клиента Discord, после чего запускал процесс поиска токенов Discord в файловой системе и отправки их на внешний Discord-сервер, подконтрольный атакующим.

NPM-пакет colorsss, который также пытался пересылать на внешний сервер токены от учётной записи в Discord.

NPM-пакет @roku-web-core/ajax - в процессе установки отправлял данные о системе и запускал обработчик (reverse shell), принимающий внешние соединения и запускающий команды.

PyPI-пакет secrevthree - запускал reverse shell при импортировании определённого модуля.

NPM-пакет random-vouchercode-generator - после импортирования библиотеки отправлял запрос на внешний сервер, который возвращал команду и время в которое её необходимо запустить. Работа Package Analysis сводится к анализу в исходных текстах пакетов кода для установки сетевых соединений, доступа к файлам и запуска команд. Дополнительно отслеживается изменение состояния пакетов для определения добавления вредоносных вставок в одном из выпусков изначально безобидного ПО. Для мониторинга появления новых пакетов в репозиториях и внесения изменений в ранее размещённые пакеты применяется инструментарий Package Feeds, унифицирующих работу с репозиториями NPM, PyPI, Go, RubyGems, Packagist, NuGet и Crate. Package Analysis включает три базовых компонента, которые могут использоваться как в связке, так и по отдельности: Планировщик запуска работ по анализу пакетов на основе данных из Package Feeds.

Анализатор, непосредственно проверяющий пакет и оценивающий его поведение с использованием методов статического анализа и динамической трассировки. Проверка осуществляется в изолированном окружении.

Загрузчик, помещающий результаты проверки в хранилище BigQuery.



