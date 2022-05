Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI

2.11 , Аноним ( 10 ), 17:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > typeof NaN == "number" А что должно быть?! Стринг, что ли? NaN - самое натуральное число, которое принято считать NaN-ом. Как и бесконечности.

3.12 , Смузихлёб ( ok ), 17:23, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > NaN - самое натуральное число Вместо уроков от гуру Ютуба, надо бы изучить матчасть, почитать умные книжки, лишь потом пить смузи и писать чушь в комментариях.

4.14 , Аноним ( 14 ), 17:53, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > надо бы изучить матчасть Вот и изучи IEEE 754, прежде чем позориться.

2.16 , пох. ( ? ), 18:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, ну с 11 все понятно, а что с NaN-то тебе не так? Норм жеж число?!

2.21 , fsb4000 ( ? ), 18:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В C и C++ NAN это float. https://godbolt.org/z/4MP5aMWMb

3.23 , Аноним ( 14 ), 18:48, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как и в Java: public static final float NaN

https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/lang/Float.h Но хелловорлдщикам-критиканам об этом не известно.