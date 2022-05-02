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Опубликован анализатор, выявивший 200 вредоносных пакетов в NPM и PyPI

02.05.2022 14:25

Фонд OpenSSF (Open Source Security Foundation), сформированный организацией Linux Foundation и нацеленный на повышение безопасности открытого ПО, представил открытый проект Package Analysis, развивающий систему анализа наличия вредоносного кода в пакетах. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Предварительное сканирование репозиториев NPM и PyPI при помощи предложенного инструментария позволило выявить более 200 ранее не замеченных вредоносных пакетов.

Основная часть выявленных проблемных пакетов манипулирует пересечением имён с внутренними непубличными зависимостями проектов (атака dependency confusion) или используют методы тайпсквотинга (назначение имён, похожих на названия популярных библиотек), а также вызывают в процессе установки скрипты, обращающиеся к внешним хостам. По мнению разработчиков Package Analysis, большая часть выявленных проблемных пакетов скорее всего создана исследователями безопасности, участвующими в программах получения вознаграждений за выявление уязвимостей (bug bountie), так как отправляемые данные ограничиваются именем пользователя и системы, и действия выполняются явно, без попыток скрыть своё поведение.

Из пакетов с вредоносной активностью отмечаются:

  • PyPI-пакет discordcmd, в котором зафиксирована отправка нетипичных запросов к raw.githubusercontent.com, Discord API и ipinfo.io. Указанный пакет загружал код бэкдора с GitHub и устанавливал его в каталог Windows-клиента Discord, после чего запускал процесс поиска токенов Discord в файловой системе и отправки их на внешний Discord-сервер, подконтрольный атакующим.
  • NPM-пакет colorsss, который также пытался пересылать на внешний сервер токены от учётной записи в Discord.
  • NPM-пакет @roku-web-core/ajax - в процессе установки отправлял данные о системе и запускал обработчик (reverse shell), принимающий внешние соединения и запускающий команды.
  • PyPI-пакет secrevthree - запускал reverse shell при импортировании определённого модуля.
  • NPM-пакет random-vouchercode-generator - после импортирования библиотеки отправлял запрос на внешний сервер, который возвращал команду и время в которое её необходимо запустить.

Работа Package Analysis сводится к анализу в исходных текстах пакетов кода для установки сетевых соединений, доступа к файлам и запуска команд. Дополнительно отслеживается изменение состояния пакетов для определения добавления вредоносных вставок в одном из выпусков изначально безобидного ПО. Для мониторинга появления новых пакетов в репозиториях и внесения изменений в ранее размещённые пакеты применяется инструментарий Package Feeds, унифицирующих работу с репозиториями NPM, PyPI, Go, RubyGems, Packagist, NuGet и Crate.

Package Analysis включает три базовых компонента, которые могут использоваться как в связке, так и по отдельности:

  • Планировщик запуска работ по анализу пакетов на основе данных из Package Feeds.
  • Анализатор, непосредственно проверяющий пакет и оценивающий его поведение с использованием методов статического анализа и динамической трассировки. Проверка осуществляется в изолированном окружении.
  • Загрузчик, помещающий результаты проверки в хранилище BigQuery.


  1. Главная ссылка к новости (https://openssf.org/blog/2022/...)
  2. OpenNews: Обновление рейтинга библиотек, требующих особой проверки безопасности
  3. OpenNews: Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов
  4. OpenNews: Фонд повышения безопасности открытого ПО получил финансирование размером 10 млн долларов
  5. OpenNews: Учреждён проект OpenSSF, сфокусированный на повышении безопасности открытого ПО
  6. OpenNews: В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57123-openssf
Ключевые слова: openssf, package, analyser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Смузихлёб (ok), 15:48, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Смузихлёбство захватило мир IT. Сейчас если ты пишешь свои реализации на стандартной библиотеке с нуля, на тебя будут смотреть как на пришельца.
     
     
  • 2.3, corvuscor (ok), 16:26, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    > Сейчас если ты пишешь кривые тормозные велосипеды на стандартной библиотеке с нуля

    поправил, не благодари

     
     
  • 3.4, Смузихлёб (ok), 16:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >> велосипеды

    Ошибся сайтом, тебе на харбрахарбар с такими загонами. А настоящий инженер и программист ВСЕГДА пишет всё с нуля. Ну а если считаешь, что лучше подтянуть смузиJS-фреймворк на пару десятков мегабайт ради тривиальной задачи, которая решается двумя десятками строчек кода, то тебе не место в IT.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 16:49, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А настоящий инженер и программист ВСЕГДА пишет всё с нуля.

    - Операционную систему со всем набором дров.
    - ИДЕ, офисный пакет, компиляторы всех языков и все ЯП соответственно. И ещё много-много прикладного софта.
    - Свои сетевые протоколы.

     
     
  • 5.8, Смузихлёб (ok), 16:53, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да.
     
  • 5.10, Аноним (10), 17:10, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > компиляторы всех языков

    Зачем - всех?!

     
     
  • 6.18, Без аргументов (?), 18:19, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Женская логика. Если несколько, значит всегда. Если сейчас нет, значит никогда.
     
  • 6.22, Аноним (22), 18:47, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно Си. Всё-равно все остальные - надстройки над Си.
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:29, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    С таким подходом место будет только на помойке. Такие уже нигде нужны... почти
     
  • 2.19, Без аргументов (?), 18:28, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что под прикрытием оглашенной идеи снижения энергопотребления и выбросов CO по умолчанию происходит наоборот. Всё завязывается на фреймворки крупных копрораций - без одобрения которых даже СПО и прочая "свобода" не взлетит. Завязнув на электрон уже не получится без гугла и мелкософта. Завязнув на реакт уже никуда без ФБ. Я бы в гугле не смог работать, т.к. детский садик с печеньками, как остров дураков мне не по душе даже за те деньги. И это называется "развитие". И "свободными" умами вебманков ведут в централизованным облака, даже закрывая глаза на т.н. потепление серверов и рабочих станций и перерасход земных ресурсов (в западной экономике вебманк - тоже ресурс).
     

  • 1.2, Z (??), 15:51, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    запретить!
     
  • 1.5, Аноним (5), 16:40, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Смузихлёбство захватило мир IT. Сейчас если ты пишешь свои реализации на стандартной библиотеке с нуля

    Ошибаетесь, они не дебилы, это специально сделано.

     
     
  • 2.6, Смузихлёб (ok), 16:45, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Видимо, чтобы каждый год стимулировать хомячков покупать новое железо? :) Ведь сейчас даже топовый i9 долбится в сотку при прогрузке некоторых вэбсайтов нашпигованных смузиJS-библиотеками и фреймворками.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:05, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно как много людей пищущих на языках у которых "1" + 1 дает 11, а typeof NaN == "number" и подключающих кучу библиотек и фреймверков ради типовых операций считают себя программистами. Никакие вы не программисты, вам только смузи пить в барбершопе.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 17:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > typeof NaN == "number"

    А что должно быть?! Стринг, что ли? NaN - самое натуральное число, которое принято считать NaN-ом. Как и бесконечности.

     
     
  • 3.12, Смузихлёб (ok), 17:23, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NaN - самое натуральное число

    Вместо уроков от гуру Ютуба, надо бы изучить матчасть, почитать умные книжки, лишь потом пить смузи и писать чушь в комментариях.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 17:53, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > надо бы изучить матчасть

    Вот и изучи IEEE 754, прежде чем позориться.

     
  • 2.16, пох. (?), 18:13, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну с 11 все понятно, а что с NaN-то тебе не так? Норм жеж число?!
     
  • 2.21, fsb4000 (?), 18:38, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В C и C++ NAN это float.

    https://godbolt.org/z/4MP5aMWMb

     
     
  • 3.23, Аноним (14), 18:48, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и в Java:

        public static final float NaN
        https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/api/java.base/java/lang/Float.h

    Но хелловорлдщикам-критиканам об этом не известно.

     

  • 1.15, Аноним (15), 18:13, 02/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А то что это написано на неправославном го никого не смущает. Странно. Гуглохомячки детектед. Предпочитаю независимые инструменты вместо ально проталкиваемых копрорациями ради добра во всем мире. С, С++, Assemly и прочие гораздо лучше того, что решили дяди ради гуглохайпа. Все эти модные тенденции всегда быстро кончаются. Как это насильное альное проталкивание Dart от того же очка. Googles - очки в переводе с английского. Соответственно, Google  - очко. В русском языке очко это анальное отверстие. После этого погуглить приобретает оттенок ковыряния в заднице. Впрочем ковыряние в социальной помойке и вправду таким делом и является в исполнении Google.
     
     
  • 2.17, пох. (?), 18:16, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то что это написано на неправославном го никого не смущает.

    ну если б было на js написано - тогда мы бы действительно удивились.

    > С, С++, Assemly

    ты уверен что это подходящие инструмены для задачи поиска строковых паттернов, причем хреновато описываемых обычными regexp ?

    Ладно б ты perl назвал, но я так понимаю, не, не слышал.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:31, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно чистый С лучший! Пишешь проект пару месяцев, фиксишь креши, а зп капает.
    Не то что на перле - написал за 3 дня и что потом?
     
     
  • 4.24, Аноним (22), 18:49, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и что потом?

    потом будешь искать из 1,5 программистов в мире, которые смогут это поддерживать.

     
  • 2.25, Аноним (-), 18:50, 02/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Googles - очки в переводе с английского. Соответственно, Google  - очко. В русском языке очко это анальное отверстие.

    Мда, поциент в тяжелом состоянии... Причина не ясна, преположительно покусан Задорновым или в####н ауешником. Продолжаем наблюдение.

     
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