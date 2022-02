В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:02, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – во вредозитории NPM

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:03, 23/02/2022 Все тоже самое можно сделать и в maven и в pip и в репозиториях cpp

npm ничем не отличается от любого другого репозитория

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:08, 23/02/2022 > npm ничем не отличается от любого другого репозитория Все (любые) рипозитарии принадлежат M$?

4.21 , Аноним ( 5 ), 12:23, 23/02/2022 Ms хотябы репозиторий которым пользуются закрывать не стал бы, как сделал JFrog с JCenter оставив без 10 лет работающих библиотек

3.10 , Аноним ( 3 ), 11:10, 23/02/2022 не правда ваша, от любой другой помойки да, ничем не отличается, а вот когда репозиторий ведет группа ментейнеров, которая следит за его наполнением и, соответственно, содержимым, то это другое дело

4.17 , псевдонимус ( ? ), 12:10, 23/02/2022 >помойку ведёт группа васянов никак не отвечающих за это, но кричащих, что они не васяны, а серьезный высеr..проект. Починил.

2.16 , пох. ( ? ), 12:01, 23/02/2022 да ну, бред какой-то. Я уверен что в нем было больше чем 25 пакетов. 3.18 , псевдонимус ( ? ), 12:14, 23/02/2022 Тот, кто тащит блестяшки из паразитария либо ребенок, либо жадный де6ил( в медицинском смысле), либо примитивный жадный до лёгких денег мудак

4.26 , пох. ( ? ), 12:46, 23/02/2022 Либо нескучный йезычок требующий отдельный пакет в паразитарии для выравнивания слева, черезмерно трудозатратен для написания тривиальных вещей. 5.28 , Аноним ( - ), 12:52, 23/02/2022 Как бы самому прогать на такой штука сам панимаиш code 8594 ... 6.34 , Аноним ( 34 ), 13:23, 23/02/2022 как бы это сказать помягче: ты кодишь так, как и следует ожидать от человека вроде тебя. [] + []; // TS2365 // классика жанра: ты и сам не знаешь, что

// такое "сложить массив с массивом":

// сумма элементов? сложение матриц?

// [1,3] + [3,5] == [4,8] или [1,3,3,5] или 12 или еще что?

[] + {}; // TS2365

{} + []; // ESLint(no-empty) ESLint(no-implicit-coercion)

{} + {}; // ESLint(no-empty) ESLint(no-implicit-coercion)

16 == [16]; // TS2367

16 == [1,6]; // TS2367

"1,6" == [1,6]; // TS2367 var arr = []; // TS7034

arr[3] // TS: string | undefined

arr.length → 4 // 4??? // RTFM ECMAScript

delete(arr[3]); // ESLint(space-unary-ops)

arr.length → 4 // 4??? // RTFM ECMAScript var i = 1;

i = i + ""; // TS2322

var j = "1";

++j; // TS2356 [1,5,20,10].sort(); // ESLint(@typescript-eslint/require-array-sort-compare)

xs.map(parseInt); // function parseInt(string: string, radix?: number | undefined) y = {};

y[[]] = 1; // TS2538

6.39 , Аноним ( 39 ), 14:30, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > прогать на такой штука...

> // Oops!

> // Okay, but...

> // What??? язык изучить не пробовал сначала?

документацию, там, почитать, примеры посмотреть, не? не пиши на нём.