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В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов

23.02.2022 10:41

В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов, которые распространялись с использованием тайпсквоттинга, т.е. с назначением имён, похожих на названия популярных библиотек, с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка.

  • 17 пакетов включали вредоносный код для поиска в локальной файловой системе токенов Discord и их отправки на сервер злоумышленников. В большинстве случаев для вредоносные изменения камуфлировались через поставку модифицированных вариантов легитимных библиотек discord.js и colors.
    • node-colors-sync
    • color-self
    • color-self-2
    • lemaaa
    • adv-discord-utility
    • tools-for-discord
    • purple-bitch
    • purple-bitchs
    • noblox.js-addons
    • discord-selfbot-tools
    • discord.js-aployscript-v11
    • discord.js-selfbot-aployscript
    • discord.js-selfbot-aployed
    • discord.js-discord-selfbot-v4
    • colors-beta
    • vera.js
    • discord-protection
  • 5 пакетов включали код для отправки содержимого переменных окружения, которые, например, могли включать ключи доступа, токены или пароли к системам непрерывной интеграции или облачным окружениям, таким как AWS.
    • wafer-text
    • wafewafer-templater-countdown
    • wafer-template
    • wafer-darla
    • mynewpkg
  • 2 пакета (markedjs, crypto-standarts) включали троян для организации удалённого доступа к системе пользователя, позволяющий выполнить произвольный код на языке Python (Python remote code injector).
  • 1 пакет (kakakaakaaa11aa) включал бэкдор для удалённого управления системой (Connectback shell).


  1. Главная ссылка к новости (https://jfrog.com/blog/malware...)
  2. OpenNews: В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 100 самых популярных пакетов
  3. OpenNews: Нарушение обратной совместимости в популярном NPM-пакете привело к сбоям в различных проектах
  4. OpenNews: Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов
  5. OpenNews: В репозитории NPM выявлено 17 вредоносных пакетов
  6. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56746-npm
Ключевые слова: npm
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  • 1.1, Аноним (1), 10:47, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > В репозитории вредоносных пакетов NPM выявлено еще 25 пакетов

    Поправлено.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:02, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    во вредозитории NPM
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все тоже самое можно сделать и в maven и в pip и в репозиториях cpp
    npm ничем не отличается от любого другого репозитория
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > npm ничем не отличается от любого другого репозитория

    Все (любые) рипозитарии принадлежат M$?

     
     
  • 4.21, Аноним (5), 12:23, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ms хотябы репозиторий которым пользуются закрывать не стал бы, как сделал JFrog с JCenter оставив без 10 лет работающих библиотек
     
  • 3.10, Аноним (3), 11:10, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не правда ваша, от любой другой помойки да, ничем не отличается, а вот когда репозиторий ведет группа ментейнеров, которая следит за его наполнением и, соответственно, содержимым, то это другое дело
     
     
  • 4.17, псевдонимус (?), 12:10, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >помойку ведёт группа васянов никак не отвечающих за это, но кричащих, что они не васяны, а серьезный высеr..проект.

    Починил.

     
  • 2.16, пох. (?), 12:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да ну, бред какой-то. Я уверен что в нем было больше чем 25 пакетов.

     
     
  • 3.18, псевдонимус (?), 12:14, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тот, кто тащит блестяшки из паразитария либо ребенок, либо жадный де6ил( в медицинском смысле), либо примитивный жадный до лёгких денег мудак
     
     
  • 4.26, пох. (?), 12:46, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо нескучный йезычок требующий отдельный пакет в паразитарии для выравнивания слева, черезмерно трудозатратен для написания тривиальных вещей.

     
     
  • 5.28, Аноним (-), 12:52, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Как бы самому прогать на такой штука сам панимаиш code 8594 ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 13:23, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    как бы это сказать помягче: ты кодишь так, как и следует ожидать от человека вроде тебя.

        [] + []; // TS2365 // классика жанра: ты и сам не знаешь, что
                           // такое "сложить массив с массивом":
                           // сумма элементов? сложение матриц?
                           // [1,3] + [3,5] == [4,8] или [1,3,3,5] или 12 или еще что?
        [] + {}; // TS2365
        {} + []; // ESLint(no-empty) ESLint(no-implicit-coercion)
        {} + {}; // ESLint(no-empty) ESLint(no-implicit-coercion)
        16 == [16]; // TS2367
        16 == [1,6]; // TS2367
        "1,6" == [1,6]; // TS2367

        var arr = []; // TS7034
        arr[3] // TS: string | undefined
        arr.length → 4 // 4??? // RTFM ECMAScript
        delete(arr[3]); // ESLint(space-unary-ops)
        arr.length → 4 // 4??? // RTFM ECMAScript

        var i = 1;
        i = i + ""; // TS2322
        var j = "1";
        ++j; // TS2356

        [1,5,20,10].sort(); // ESLint(@typescript-eslint/require-array-sort-compare)
        xs.map(parseInt); // function parseInt(string: string, radix?: number | undefined)

        y = {};
        y[[]] = 1; // TS2538

     
  • 6.39, Аноним (39), 14:30, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прогать на такой штука...
    > // Oops!
    > // Okay, but...
    > // What???

    язык изучить не пробовал сначала?
    документацию, там, почитать, примеры посмотреть, не?

    не пиши на нём.

     

  • 1.2, Аноним (34), 11:02, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > purple-bitch

    Люблю этот пакет. Скачивал я его правда не из NPM.

     
     
  • 2.13, Михрютка (ok), 11:47, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    зачем я это гуглил
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:19, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что этот пакет делает?
     
     
  • 4.38, Михрютка (ok), 14:16, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что этот пакет делает?

    ничего, что я не видел бы раньше. только в ужасном прикиде и с энтузиазмом литейщика, отрабатывающего третью смену подряд.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:02, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >содержимого переменных окружения

    Это называется телеметрия, здравствуйте. Не самая ужасная, проприетарный софт зачастую грязнее. То, что секреты висят плейнтекстом в переменных окружения, или же процессах, это косяк только этого софта.

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 12:49, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты, помойные коты вонью помоек меряются. Но у тех блохи менее кусачие!!!111
     
     
  • 3.29, Аноним (4), 12:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь у нас телеметрия это не принято. Пока майкрософт не начал делать софт для линукса, телеметрию ещё поискать надо было (в игрушках разве что). В рамках телеметрии сегодня что только не сливают, это мелочи. Вот чужие токены искать на диске и потом их сливать, это явно не ок.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:35, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ремарка Майкрософт владеет npm лично.
     
  • 2.30, Ананоним (?), 13:09, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что любая прога имеет доступ в сеть, это косяк ОС.
     
     
  • 3.32, Аноним (4), 13:17, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если говорить про ОС, то unshare -cn ping 8.8.8.8 -- из минусов, чтобы поднять изолированный петлевой интерфейс необходимый для софта с телеметрией, придётся мапить рута -- unshare -rn whoami.
     

  • 1.6, Ан (??), 11:03, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было и вот опять!

    Тем временем, Deno рвёт ноду: https://deno.land/benchmarks

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:10, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никогда

    Отродясь

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:33, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это еще не факт, нужны независимые источники
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:16, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это даже не проплаченый бенч. Это явно накрученный бенч от самого дено.
     

  • 1.8, pashev.me (?), 11:09, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > kakakaakaaa11aa
    > назначением имён, похожих на названия популярных библиотек, с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка.

    Я столько не выпью.

     
     
  • 2.15, пох. (?), 12:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повышение толерантности к алкоголю - вторая стадия алкоголизма, брат!

    Чего это ты не можешь выпить всего лишь столько чтоб заснуть носом на клавиатуре? Я бы на твоем месте срочно вызывал доктора.


     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 4ая надо полагать: нужду справил, встряхнул, забыл достать?

    За крайние 2 года выпил 4 раза. Но всякий раз по литру трудный воды. И всю жизнь потреблял в таких обьемах, просто чаще. Тут зависит от того сколько алкогольдегидрогиназы печень вырабатывает.

    Выпить надо иногда, но без фанатизму.

     
  • 2.31, VladSh (?), 13:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > kakakaakaaa11aa

    Как мимнимум два раза сказано, что это кака.

     
  • 2.41, Аноним (41), 15:17, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо создать панк-рок группу с таким названием
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:45, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ключевые слова: nmp
    ну ладно
     
  • 1.14, Rev (?), 11:49, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов

    Обычные будни JS-ера :)

     
  • 1.19, Аноним (20), 12:15, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как такое может быть ведь node.js безопасно работает с памятью даже безопаснее чем тот самый язык про который не принято говорить в приличном обществе.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 12:45, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как это меашет грузить какой-нибудь майнер под видом офигенной плюшки?
     
     
  • 3.35, Аноним (36), 13:33, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не заметил там в комменте был тег иронии.
     

  • 1.23, Аноним (-), 12:43, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ломающие новости: в репах которые содержит стая полоумных хайпопридурков оказывается бывает малварь. Кто бы мог подумать.
     
     
  • 2.37, Аноним (40), 14:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В майкрософте любят всяких таких личностей. Результат не заставил себя долго ждать. Лично я сожалею, так как ноду до поглощения считал вполне жизнеспособным продуктом.
     

  • 1.42, Онаним (?), 15:21, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всего?
     

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