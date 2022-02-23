В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов

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|1.1, Аноним (1), 10:47, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> В репозитории вредоносных пакетов NPM выявлено еще 25 пакетов
Поправлено.
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|2.5, Аноним (5), 11:03, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все тоже самое можно сделать и в maven и в pip и в репозиториях cpp
npm ничем не отличается от любого другого репозитория
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|3.7, Аноним (7), 11:08, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> npm ничем не отличается от любого другого репозитория
Все (любые) рипозитарии принадлежат M$?
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|4.21, Аноним (5), 12:23, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ms хотябы репозиторий которым пользуются закрывать не стал бы, как сделал JFrog с JCenter оставив без 10 лет работающих библиотек
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|3.10, Аноним (3), 11:10, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не правда ваша, от любой другой помойки да, ничем не отличается, а вот когда репозиторий ведет группа ментейнеров, которая следит за его наполнением и, соответственно, содержимым, то это другое дело
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|4.17, псевдонимус (?), 12:10, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>помойку ведёт группа васянов никак не отвечающих за это, но кричащих, что они не васяны, а серьезный высеr..проект.
Починил.
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|2.16, пох. (?), 12:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да ну, бред какой-то. Я уверен что в нем было больше чем 25 пакетов.
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|3.18, псевдонимус (?), 12:14, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тот, кто тащит блестяшки из паразитария либо ребенок, либо жадный де6ил( в медицинском смысле), либо примитивный жадный до лёгких денег мудак
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|4.26, пох. (?), 12:46, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Либо нескучный йезычок требующий отдельный пакет в паразитарии для выравнивания слева, черезмерно трудозатратен для написания тривиальных вещей.
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|6.34, Аноним (34), 13:23, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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как бы это сказать помягче: ты кодишь так, как и следует ожидать от человека вроде тебя.
[] + []; // TS2365 // классика жанра: ты и сам не знаешь, что
// такое "сложить массив с массивом":
// сумма элементов? сложение матриц?
// [1,3] + [3,5] == [4,8] или [1,3,3,5] или 12 или еще что?
[] + {}; // TS2365
{} + []; // ESLint(no-empty) ESLint(no-implicit-coercion)
{} + {}; // ESLint(no-empty) ESLint(no-implicit-coercion)
16 == [16]; // TS2367
16 == [1,6]; // TS2367
"1,6" == [1,6]; // TS2367
var arr = []; // TS7034
arr[3] // TS: string | undefined
arr.length → 4 // 4??? // RTFM ECMAScript
delete(arr[3]); // ESLint(space-unary-ops)
arr.length → 4 // 4??? // RTFM ECMAScript
var i = 1;
i = i + ""; // TS2322
var j = "1";
++j; // TS2356
[1,5,20,10].sort(); // ESLint(@typescript-eslint/require-array-sort-compare)
xs.map(parseInt); // function parseInt(string: string, radix?: number | undefined)
y = {};
y[[]] = 1; // TS2538
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|6.39, Аноним (39), 14:30, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> прогать на такой штука...
> // Oops!
> // Okay, but...
> // What???
язык изучить не пробовал сначала?
документацию, там, почитать, примеры посмотреть, не?
не пиши на нём.
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|1.2, Аноним (34), 11:02, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> purple-bitch
Люблю этот пакет. Скачивал я его правда не из NPM.
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|4.38, Михрютка (ok), 14:16, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что этот пакет делает?
ничего, что я не видел бы раньше. только в ужасном прикиде и с энтузиазмом литейщика, отрабатывающего третью смену подряд.
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|1.4, Аноним (4), 11:02, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>содержимого переменных окружения
Это называется телеметрия, здравствуйте. Не самая ужасная, проприетарный софт зачастую грязнее. То, что секреты висят плейнтекстом в переменных окружения, или же процессах, это косяк только этого софта.
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|2.27, Аноним (-), 12:49, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ух ты, помойные коты вонью помоек меряются. Но у тех блохи менее кусачие!!!111
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|3.29, Аноним (4), 12:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь у нас телеметрия это не принято. Пока майкрософт не начал делать софт для линукса, телеметрию ещё поискать надо было (в игрушках разве что). В рамках телеметрии сегодня что только не сливают, это мелочи. Вот чужие токены искать на диске и потом их сливать, это явно не ок.
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|3.32, Аноним (4), 13:17, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если говорить про ОС, то unshare -cn ping 8.8.8.8 -- из минусов, чтобы поднять изолированный петлевой интерфейс необходимый для софта с телеметрией, придётся мапить рута -- unshare -rn whoami.
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|2.20, Аноним (20), 12:16, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это даже не проплаченый бенч. Это явно накрученный бенч от самого дено.
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|1.8, pashev.me (?), 11:09, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> kakakaakaaa11aa
> назначением имён, похожих на названия популярных библиотек, с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка.
Я столько не выпью.
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|2.15, пох. (?), 12:01, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Повышение толерантности к алкоголю - вторая стадия алкоголизма, брат!
Чего это ты не можешь выпить всего лишь столько чтоб заснуть носом на клавиатуре? Я бы на твоем месте срочно вызывал доктора.
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|3.40, Аноним (40), 14:54, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А 4ая надо полагать: нужду справил, встряхнул, забыл достать?
За крайние 2 года выпил 4 раза. Но всякий раз по литру трудный воды. И всю жизнь потреблял в таких обьемах, просто чаще. Тут зависит от того сколько алкогольдегидрогиназы печень вырабатывает.
Выпить надо иногда, но без фанатизму.
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|2.31, VladSh (?), 13:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> kakakaakaaa11aa
Как мимнимум два раза сказано, что это кака.
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|1.14, Rev (?), 11:49, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов
Обычные будни JS-ера :)
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|1.19, Аноним (20), 12:15, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как такое может быть ведь node.js безопасно работает с памятью даже безопаснее чем тот самый язык про который не принято говорить в приличном обществе.
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|2.24, Аноним (-), 12:45, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А как это меашет грузить какой-нибудь майнер под видом офигенной плюшки?
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|1.23, Аноним (-), 12:43, 23/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ломающие новости: в репах которые содержит стая полоумных хайпопридурков оказывается бывает малварь. Кто бы мог подумать.
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|2.37, Аноним (40), 14:13, 23/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В майкрософте любят всяких таких личностей. Результат не заставил себя долго ждать. Лично я сожалею, так как ноду до поглощения считал вполне жизнеспособным продуктом.
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