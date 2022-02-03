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В NPM включена обязательная двухфакторная аутентификация для 100 самых популярных пакетов

03.02.2022 14:44

GitHub объявил о включении в репозитории NPM обязательной двухфакторной аутентификации для 100 NPM-пакетов, влючённых как зависимость в наибольшее число пакетов. Сопровождающие данных пакетов отныне смогут выполнить требующие аутентификации операции с репозиторием только после включения двухфакторной аутентификации, требующей подтверждения входа при помощи одноразовых паролей (TOTP), генерируемых такими приложениями, как Authy, Google Authenticator и FreeOTP. В ближайшее время помимо TOTP планируют добавить возможность использования аппаратных ключей и биометрических сканеров, поддерживающих протокол WebAuth.

На 1 марта намечен перевод всех учётных записей NPM, для которых не включена двухфакторная аутентификация, на использование расширенной верификации учётных записей, которая требует ввода одноразового кода, отправляемого на email при попытке входа на сайт npmjs.com или выполнения аутентифицируемой операции в утилите npm. При включении двухфакторной аутентификации расширенная верификация по email не применяется. 16 и 13 февраля на сутки будет осуществлён пробный временный запуск расширенной верификации для всех учётных записей.

Напомним, что в соответствии с проведённым в 2020 году исследованием, лишь 9.27% мэйнтенеров пакетов использовали для защиты доступа двухфакторную аутентификацию, а в 13.37% случаев при регистрации новых учётных записей разработчики пытались повторно использовать скомпрометированные пароли, фигурирующие в известных утечках паролей. В ходе проверки надёжности используемых паролей удалось получить доступ к 12% аккаунтов в NPM (13% пакетов) из-за использования предсказуемых и тривиальных паролей, таких как "123456". В числе проблемных оказались 4 учётные записи пользователей из Top20 самых популярных пакетов, 13 учётных записей, пакеты которых загружали более 50 млн раз в месяц, 40 - более 10 млн загрузок в месяц и 282 с более 1 млн загрузок в месяц. С учётом загрузки модулей по цепочке зависимостей, компрометация ненадёжных учётных записей могла поразить в сумме до 52% от всех модулей в NPM.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-02-01...)
  2. OpenNews: Нарушение обратной совместимости в популярном NPM-пакете привело к сбоям в различных проектах
  3. OpenNews: Разработчик внёс деструктивные изменения в NPM-пакеты colors и faker, применяемые в 20 тысячах проектов
  4. OpenNews: GitHub внедряет в NPM обязательную расширенную верификацию учётных записей
  5. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
  6. OpenNews: В NPM-пакеты coa и rc, насчитывающие 9 и 14 млн загрузок в неделю, внедрено вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56629-npm
Ключевые слова: npm, github
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:00, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь авторам не получится поднять деньжат и списать на взлом? Я думаю, они не в восторге.
     
     
  • 2.9, пох. (?), 15:41, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не получится? Или ты имеешь в виду - не успеют, потому что это сделает троянец на их телефоне без их ведома, чего ради весь этот бред и затевался?

    Ну так просто будут два майнера вместо одного.

     

  • 1.2, Аноньимъ (ok), 15:03, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что с тем кадром которого на гитхабе заблокировали?
    Или там питон был?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:11, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    лол который протестовал и радел за самоубийство другого разраба? там какой-то фронтендщик был
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:22, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >и радел за самоубийство другого разраба

    Это ты так неуважительно об Аароне пишешь?

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:07, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и зачем это нужно?

    >В ходе проверки надёжности используемых паролей удалось получить доступ к 12% аккаунтов в NPM (13% пакетов) из-за использования предсказуемых и тривиальных паролей, таких как "123456"

    Если владельцы аккаунтов не считают нужным что-то защищать - зачем их заставлять?
    Просто связались бы с ними и предупредили бы что выбранный пароль слишком простой. Что дальше делать - не гитхабу решать!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:15, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пакет начал использоваться как зависимость в других пакетах, безопасность перестаёт
    быть только проблемой автора.  

    Но можно было не принуждать, а пойти другим путём - для репозиториев без 2FA и с ненадёжными паролями выставлять специальную метку и распространять её вверх по цепочке зависимостей, что бы все кто использует данные пакеты видели имеющийся риск и понимали, что в любой момент им может прилететь бэкдор.

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 15:27, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но можно было не принуждать

    Ты это говоришь про Майкрософт? Который в своей истории много раз кого-нибудь да принуждал.

    >а пойти другим путём

    А когда-нибудь в своей истории Майкрософт шёл другим путём?

     
  • 3.8, Аноньимъ (ok), 15:39, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если пакет начал использоваться как зависимость в других пакетах, безопасность перестаёт быть только проблемой автора.  

    Она становится проблемой использователя разработчика других пакетов.

    Причём тут МММ непонятно вообще.

     
     
  • 4.10, пох. (?), 15:43, 03/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Она становится проблемой использователя разработчика других пакетов.

    которому конечно мешает зафиксировать именно проверенную версию что? А, руки. Растущие понятно оттуда же, где у него и голова.

    Поэтому на самом деле он ее и не проверял. И каким местом тут поможет шестифакторная аутентификация, если щупалец у него восемь?

     

  • 1.11, Ananimasss (?), 15:50, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лефтпад в опасносте
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:12, 03/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду следующей новости: из-за введения обязательной двухфакторной аутентификации были взломаны 100500 самых популярных пакетов.
     
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