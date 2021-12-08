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GitHub внедряет в NPM обязательную расширенную верификацию учётных записей

08.12.2021 11:16

В связи с участившимися случаями захвата репозиториев крупных проектов и продвижения вредоносного кода через компрометацию учётных записей разработчиков, компания GitHub вводит повсеместную расширенную верификацию учётных записей. Отдельно для сопровождающих и администраторов 500 самых популярных NPM-пакетов в начале следующего года будет внедрена обязательная двухфакторная аутентификация.

С 7 декабря 2021 года по 4 января 2022 года будет произведён перевод всех мэйнтейнеров, имеющих право публикации NPM-пакетов, но не использующих двухфакторную аутентификацию, на использование расширенной верификации учётных записей. Расширенная верификация подразумевает необходимость ввода одноразового кода, отправляемого на email при попытке входа на сайт npmjs.com или выполнения аутентифицируемой операции в утилите npm.

Расширенная верификация не заменяет, а лишь дополняет ранее доступную опциональную двухфакторную аутентификацию, при которой требуется подтверждение при помощи одноразовых паролей (TOTP). При включении двухфакторной аутентификации расширенная верификация по email не применяется. Начиная с 1 февраля 2022 года начнётся процесс перевода на обязательную двухфакторную аутентификацию сопровождающих 100 самых популярных NPM-пакетов, имеющих наибольшее число зависимостей. После завершения миграции первой сотни, изменение будет распространено на 500 самых популярных по числу зависимостей NPM-пакетов.

Помимо доступной в настоящее время схемы двухфакторной аутентификации на основе приложений для генерации одноразовых паролей (Authy, Google Authenticator, FreeOTP, Authy, Google Authenticator и т.п.) в апреле 2022 года планируют добавить возможность использования аппаратных ключей и биометрических сканеров, для которых имеется поддержка протокола WebAuthn, а также возможность регистрации и управления различными дополнительными факторами аутентификации.

Напомним, что в соответствии с проведённым в 2020 году исследованием, лишь 9.27% мэйнтенеров пакетов используют для защиты доступа двухфакторную аутентификацию, а в 13.37% случаев при регистрации новых учётных записей разработчики пытались повторно использовать скомпрометированные пароли, фигурирующие в известных утечках паролей. В ходе проверки надёжности используемых паролей удалось получить доступ к 12% аккаунтов в NPM (13% пакетов) из-за использования предсказуемых и тривиальных паролей, таких как "123456". В числе проблемных оказались 4 учётные записи пользователей из Top20 самых популярных пакетов, 13 учётных записей, пакеты которых загружали более 50 млн раз в месяц, 40 - более 10 млн загрузок в месяц и 282 с более 1 млн загрузок в месяц. С учётом загрузки модулей по цепочке зависимостей, компрометация ненадёжных учётных записей могла поразить в сумме до 52% от всех модулей в NPM.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-12-07...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволявшая выпустить обновление для любого пакета в репозитории NPM
  3. OpenNews: GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git
  4. OpenNews: GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git
  5. OpenNews: GitHub заблокировал SSH-ключи, сгенерированные при помощи библиотеки keypair
  6. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2021 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56304-npm
Ключевые слова: npm, github
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, kusb (?), 11:22, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Которую взломают...
     
  • 2, Аноним (2), 11:22, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Попытка (разгрести это Г) — не пытка.
     
  • 3, Аноним (-), 11:43, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    email - сама по себе дырень в безопасности (у всех же бесплатные ? самодельные перестали работать после запуска гмыла) уходите с модели имейл подтверждений при регистрации, рисуйте дикие капчи, с математикой и пушкиным
     
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