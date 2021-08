GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git

2.7 , хацкер ( ?? ), 08:37, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ?

2.30 , пох. ( ? ), 10:30, 13/08/2021 +5
разумеется, в курсе. Никаких тебе паролей, которые могут и чаще всего и оказываются только в голове владельца, а при подборе быстро заблокируется доступ.

Вот тебе ключик к shitsh, ты даже не заметишь, когда он стал достоянием масс.

3.48 , oralcumsshot ( ? ), 11:58, 13/08/2021 –2
> Given that 93 PetaFLOPS (supercomputer) is nearly 1 million times 100 GigaFLOPS (desktop PC), let's we assume that this supercomputer can crack AES encryption 1 million times faster than a high-end PC. Therefore, on average to crack AES-256, it would take 27,337,893,038,​406,611,194,​430,009,974,​922,940,323,​611,067,429,​756,962,487 years.

Ну да, nsa ведь куда сложнее просто спросить твой пароль у гитхаба, благо он не принадлежит спонсируемой правительство американской корпорации 🤡

4.54 , пох. ( ? ), 12:16, 13/08/2021 +2
д-лы, б-ть... У гитхаба нет твоего пароля. А у NSA нет возможности заставить "спонсируемую правительством" (опять бредни впопеннетчиков, рулоны без счета - кто еще кого спонсирует-то) американскую корпорацию делать что-то незаконное. Все приходится самим, тырить, подбирать, искать уязвимости. А тут такой подарочек.

4.56 , Аноним ( 56 ), 12:56, 13/08/2021
Я может что-то не понимю, но вряд ли нужно столько много лет чтобы подобрать мой 6-символьный пароль к SSH ключу.

5.64 , пох. ( ? ), 13:20, 13/08/2021
я ж говорю - они д-лы.

Пусть он даже двадцатисимвольный будет - он же будет простой? Его ж по сто раз вводить придется.

3.69 , Аноним ( 69 ), 13:55, 13/08/2021 +1
Согласен! Безопасное хранение приватного ключа и безопасная работа с приватными ключами намного сложнее и обойдется намного дороже чем просто пароль. Разрабы СПО не будут тратить на нее деньги. Хотя в случае двухфакторной пароль отдельно + ключ запароленый другим паролем - безопасность системы чуть-чуть повысится.

4.95 , пох. ( ? ), 15:23, 13/08/2021
> Разрабы СПО не будут тратить на нее деньги.

Мозги, Ева, мозги! Которых "разрабы" (что спо что коммерческого софта в закрытой репке на шитхапе) тратить не будут, потому что Б-г им их и не дал. Все достались Адаму (а то он тут нам все зассыт). Поэтому ключи без паролей закомитят прямо в то же репо. Так удобно, и не потеряются!

> Хотя в случае двухфакторной пароль отдельно + ключ запароленый другим паролем - безопасность системы чуть-чуть повысится.

да, ты на третий день самовыпилишься, от такой херни, и безопастность повысетцо - никто уже никогда туда не зайдет.

> системы чуть-чуть повысится.

да, ты на третий день самовыпилишься, от такой херни, и безопастность повысетцо - никто уже никогда туда не зайдет.