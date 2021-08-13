GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git

|
|
|
|2.30, пох. (?), 10:30, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
разумеется, в курсе. Никаких тебе паролей, которые могут и чаще всего и оказываются только в голове владельца, а при подборе быстро заблокируется доступ.
Вот тебе ключик к shitsh, ты даже не заметишь, когда он стал достоянием масс.
И даже если у него был пароль - подбирать его можно локально, во всю мощь сетей nsa (ну или зомбонета - кому достался)
|
|
|
|3.48, oralcumsshot (?), 11:58, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Given that 93 PetaFLOPS (supercomputer) is nearly 1 million times 100 GigaFLOPS (desktop PC), let’s we assume that this supercomputer can crack AES encryption 1 million times faster than a high-end PC. Therefore, on average to crack AES-256, it would take 27,337,893,038,406,611,194,430,009,974,922,940,323,611,067,429,756,962,487 years.
Ну да, nsa ведь куда сложнее просто спросить твой пароль у гитхаба, благо он не принадлежит спонсируемой правительство американской корпорации 🤡
|
|
|
|4.54, пох. (?), 12:16, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
д-лы, б-ть...
У гитхаба нет твоего пароля. А у NSA нет возможности заставить "спонсируемую правительством" (опять бредни впопеннетчиков, рулоны без счета - кто еще кого спонсирует-то) американскую корпорацию делать что-то незаконное. Все приходится самим, тырить, подбирать, искать уязвимости. А тут такой подарочек.
|
|4.56, Аноним (56), 12:56, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я может что-то не понимю, но вряд ли нужно столько много лет чтобы подобрать мой 6-символьный пароль к SSH ключу.
|
|
|
|5.64, пох. (?), 13:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я ж говорю - они д-лы.
Пусть он даже двадцатисимвольный будет - он же будет простой? Его ж по сто раз вводить придется.
Ну и это у кого вообще будет, а не все ключи без паролей вовсе в автоматической системе.
А то и вовсе один ключ от всего. Простые рецепты вон уже советчики насоветовали, для альтернативно-одаренных разработчиков, которые и этого сами не могут.
"с правами rw", блжад...
|
|3.69, Аноним (69), 13:55, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Согласен!
Безопасное хранение приватного ключа и безопасная работа с приватными ключами намного сложнее и обойдется намного дороже чем просто пароль. Разрабы СПО не будут тратить на нее деньги.
Хотя в случае двухфакторной пароль отдельно + ключ запароленый другим паролем - безопасность системы чуть-чуть повысится.
|
|
|
|4.95, пох. (?), 15:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Разрабы СПО не будут тратить на нее деньги.
Мозги, Ева, мозги! Которых "разрабы" (что спо что коммерческого софта в закрытой репке на шитхапе) тратить не будут, потому что Б-г им их и не дал. Все достались Адаму (а то он тут нам все зассыт).
Поэтому ключи без паролей закомитят прямо в то же репо. Так удобно, и не потеряются!
> Хотя в случае двухфакторной пароль отдельно + ключ запароленый другим паролем - безопасность
> системы чуть-чуть повысится.
да, ты на третий день самовыпилишься, от такой херни, и безопастность повысетцо - никто уже никогда туда не зайдет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.40, нах.. (?), 11:26, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Поговаривают что нужно на каждого надеть кляп и поводок... конечно ради безопасносте, вы уже записались?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.44, Аноним (38), 11:40, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да и git clone по HTTPS не сработает без токена, если репозиторий приватный
|
|1.4, Имя (?), 08:22, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Напишите простенькую инструкцию по шагам, как перейти на новую систему пожалуйста: сколько не читал инструкцию на гитхабе - так и не въехал чего делать то. ;)
|
|
|
|2.13, Аноним (22), 08:58, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
1) генеришь SSH-ключ
2) заходишь в настройки гитхаба, находишь там SSH keys, заливаешь туда публичный ключ (содержимое файла, который лежит в ~/.ssh/id_*.pub). Главное не залить приватный ключ вместо публичного :)
3) клонируешь репозиторий не по https, а по ssh, типа
git clone git@github.com:<user>/<repo>
Или можно существующий изменить, чтобы он работал по ssh, а не по https:
git remote set-url origin git@github.com:<user>/<repo>
|
|
|
|
|
|4.20, Аноним (22), 09:04, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ещё надо прописать
> ssh -T git@github.com
Это уже можно сделать после шага 2), просто чтобы убедиться, что аутентификация по SSH работает.
|
|
|
|5.31, Аноним (31), 10:32, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Напишите простенькую инструкцию по шагам, как поставить Виндоус: сколько не читал инструкции - так и не въехал чего делать то. ;)
|
|
|
|6.33, Аноним (33), 10:38, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Используй PuTTY для генерации ключа и Pageant как связку ключей SSH, Git для винды вроде из коробки pageant понимает.
|
|
|
|
|
|8.62, Аноним (62), 13:10, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И что мне делать, когда приавтный ключ внезапно продолбится неизвестно куда дис... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.74, Gogi (??), 14:16, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мелкософту по й проблемы простых смертных - им главное отчитаться перед инвес... текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.17, Аноним (22), 09:02, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 3. В ~/.ssh/config (если нету - создать) добавить следущее:
> #---------------------
> # github.com
> Host github.com
> PreferredAuthentications publickey
> IdentityFile ~/.ssh/github
> #---------------------
А это зачем? На случай, если для гитхаба отдельный ssh-ключ, а не id_rsa или id_ecdsa?
|
|
|
|4.21, Урри (ok), 09:08, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не на случай, а так и есть - там параметр -f в команде.
это универсальное решение, для всех и вся, и чтобы не путаться потом.
|
|1.5, A.Stahl (ok), 08:24, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Ага, недавно возился с этим переходом. Вроде заставил работать, но это было не самое приятное приключение. Документация фрагментарная, каждая страница покрывает какой-то маленький кусок и как всё это слепить на кучу -- х.з.
Если понадобится провести эту манипуляцию ещё раз, то придётся разбираться заново. Как с регулярными выражениями.
|
|
|
|2.6, OnTheEdge (ok), 08:29, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Как с регулярными выражениями
для меня re сродни езде на велосипеде — но люди разные
|
|
|
|3.10, Аноним (2), 08:44, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>сродни езде на велосипеде
Эта фраза дискриминирует тех кто не умеет кататся на велосипедах...
|
|
|
|2.42, Аноним (42), 11:28, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Разве не нужно ещё и ssh-agent потыкать чтобы авторизация заработала?
|
|
|
|
|
|
|
|4.47, Жироватт (ok), 11:50, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Лично убийца-рецедивист, мошенник, вор и просто хороший б-жинька Яхве Саваоф
|
|3.27, пох. (?), 10:27, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не устареет. Для того и заставили всех на них переходить, чтобы было удобнее их воровать.
|
|
|
|4.39, Аноним (42), 11:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
пох., тебе ж даже сам ssh кричит выставлять rw----- на приватных ключах, да и диск шифрануть (ну или хотя бы раздел с этим всем секретным говном) давно пора. Каким образом ты представляешь себе утечку ключа с компа? Ещё скажи что пароль на бумажке хранишь и вот прям точно-точно никто у тебя его не украдёт (или ещё лучше, пароль такой, что запоминать его не особо сложно, как и перебирать).
|
|
|
|5.41, пох. (?), 11:27, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Каким образом ты представляешь себе утечку ключа с компа?
блеааааать.... Вы ж РЕАЛЬНО такие т-пые!
> или ещё лучше, пароль такой, что запоминать его не особо сложно, как и перебирать
да. После пятой неправильной попытки (с интервалами по минуте после первых двух) - учетка блокируется.
Успехов тебе в подборе хотя бы моего пинкода от карты. Кoкoкoкoй ужас, всего четыре цифры!
|
|2.89, vz_2 (?), 14:43, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Удар 🥊 по луддитам.
По фейсу, а если что-то не так с поведением, то антифродом блочить навсегда.
|
|1.28, б.б. (?), 10:28, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
скоро совет безопасности ООН будут собирать каждый раз, когда кто-то на гитхаб входит, и решать, пускать или нет
по мне, так это усложнение жизни обычным пользователям, что кто-то хотел покоммитить сам себе потихонечку. теперь не будет. вива ля fossil!
|
|
|
|2.45, пох. (?), 11:44, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
зато горе-хакерам какое облегчение!
Еще и один ключик от всего.
|
|2.76, Gogi (??), 14:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет такой чужой вещи, которая развивалась бы нормально после попадания в лапы му@ософта.
|
|
|
|2.34, пох. (?), 10:45, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
хороший повод не вести разработку в дядиных сервисах.
Очередной.
Используй как средство общения, раз уж его невозможно избежать. С readonly доступом и только экспортом из реального рабочего репо.
|
|2.87, Аноним (87), 14:30, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хороший повод свалить на собственное хранилище. Теперь гитхаб, гитлаб и битбакет соревнуются тормознутостью интерфейсов, а не фичами.
|
|
|
|3.96, пох. (?), 15:24, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
они не хранилище, когда ж до альтернативно-одаренных это дойдет?
|
|1.35, Аноним (35), 10:45, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Скоро оставят вход только через Майкрософтский аккаунт.
Не зря, после покупки Гитхаба Майкрософтом, люди массово бежали на Гитлаб!
|
|
|
|2.43, пох. (?), 11:29, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не зря, после покупки Гитхаба Майкрософтом, люди массово бежали на Гитлаб!
где чистой парольной авторизации и не было никогда? Молодцы, обогнали проклятую корпорацию, зла, срезав угол.
|
|1.36, Аноним (37), 10:47, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Потом введут коммиты на гитхаб только по паспорту. А то иж чего удумали бесплатный софт в интернет выкладывают не дают Майкам миллиарды долларов зарабатывать.
|
|
|
|2.65, Аноним (65), 13:39, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потом введут коммиты на гитхаб только по паспорту.
Потом введут доступ только по токенам, генерируемыми единственно верными системами, неподконтрольными пользователю. Например, ОАuth, госуслуги...
|
|1.50, Crazy Alex (ok), 12:08, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я только одного не понимаю - кто и зачем туда ходит НЕ по ключу. У меня это всегда с любыми гитами было первым делом - настроить нормальный вход по ключу и забыть обо всех проблемах. Гит же дёргается постоянно, задолбаешься пароль каждый раз вводить.
Или вы пушите раз в три дня?
|
|
|
|2.53, A.Stahl (ok), 12:14, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пароль не обязательно вводить каждый раз. Его можно было вписать в какой-то конфиг и всё работало без проблем.
|
|2.58, Аноним (56), 13:01, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все нормальные GUI для работы с гитом умеют сохранять пароль. А вот с ключом каждый раз проблема, либо его куда-то бекапить либо каждый рез при смене системы перегенерировать.
|
|
|
|3.61, hefenud (ok), 13:06, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А ты не бэкапишь ~?
Что-то ты делаешь не так
Почему у меня в бэкапах есть ключи которые я генерил еще 15 лет назад и которые давно не использую(rsa-2048, убрал их отовсюду, но в бэкапах хранятся), а ты вдруг думаешь, что кто-то может потерять ключ? Чувак, блин! Ключ это один из основных твоих инструментов, если ты работаешь с серверами и гитом.
|
|2.81, Аноним (81), 14:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или вы пушите раз в три дня?
Я пушу пару раз в месяц в свободное время, зачем мне этот цирк с ключами?
|
|
|
|2.59, hefenud (ok), 13:04, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зачем кто-то ходил по паролю?
Вот тоже не понимаю
Всегда по ключу на любой гит хожу(гитхаб, гитлаб, свой инстанс гитеа). Зачем вообще кто-то ходил по паролю не понимаю.
|
|
|
|3.84, Аноним (81), 14:26, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. я всегда и везде должен таскать с собой этот ключ, даже если пользуюсь хабом раз в полугодие?
|
|2.75, Нанобот (ok), 14:17, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> ужесточение требований к аутентификации позволит защитить пользователей от компрометации их репозиториев в случае утечки пользовательских баз или взлома сторонних сервисов, на которых пользователи использовали одни и тех же пароли с GitHub.
Какое из этих слов тебе не понятно?
|
|
|
|3.85, Gogi (??), 14:27, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты вот совсем недалёкий? Слов можно целый том нагородить, только как у путина получится: сказал много, но ниачом.
1. Взломы были, есть и будут. Если базу можно "утечь", значит можно взломать всё. Собственно, даже эта ср@ная база не нужна, достаточно доступа к самому репозиторию.
2. РЕЗКО повышается порог вхождения, ОСОБЕННО для людей, далёких от админских штучек. Для меня, погромизда, вообще НИКОГДА не стояла задача возни с какими-то ключами. Пароли - да, хэширую, но не более. Хуже того - сижу под вендой и мне эти sshёпрстloginsuperuser вообще не упали!
3. Зачем вообще что-то трогать?! Жили прекрасно с паролями, коммитили и тут на тебе - "все предыдущие годы вы жили неправильно! Не по-микрософтовски!".
4. Как обеспечивать сохранность приватного пароля? Ну вот обычный юзерский комп, который ВНЕЗАПНО могут переустановить, может диск полететь, украсть могут, да что угодно! И что делать?? Бежать к Гейтсу "мамой клянусь, это я DarkLordOfTheInternet"? Или ещё паспорт прикажешь светить?
Кто не понимает проблемы "токенов", тот пока не дорос до участия в обсуждении ИТ - сидите и слушайте, что умные люди говорят.
|
|1.63, Аноним (65), 13:17, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Теперь вместо того, чтобы использовать мозг, придется раздавать приватный ключ на все устройства, откуда хочется получить доступ к единственному публичному ключу. "Инверсия зависимости".
|
|
|
|2.67, myhand (ok), 13:48, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Опиши как ты раньше "использовал мозг" - вбивал пароль из пяти символов, что-то более страшное? Не томи!
|
|
|
|3.68, Аноним (65), 13:55, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я раньше использовал мозг, а не раздавал приватные ключи направо и налево
|
|
|
|4.73, myhand (ok), 14:14, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я раньше использовал мозг
Как, анон? Я начинаю подозревать, что ты им об стенку бился..
|
|2.78, Нанобот (ok), 14:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> придется раздавать приватный ключ на все устройства
Необязательно - можно настроить agent forwarding и твой локальный ключ будет доступен во всех удалённых сессиях
|
|
|
|3.83, Аноним (65), 14:25, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> твой локальный ключ будет доступен во всех удалённых сессиях
В каких удаленных сессиях? На ноутбук ходить с рабочей станции?
|
|2.86, Gogi (??), 14:29, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мелкософт слабо понимает, что такое "общий сервис для хомячков" - какая-то индусячья и@иотина решила поиграть в секурность и деанонимизацию. А хомячкам как обычно - страдать. Неужели кто-то ожидал другого от Микрософт?!! :)))
|
|
|
|3.90, vz_2 (?), 14:49, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неужели кто-то ожидал другого от Микрософт?!! :)))
Не бывает добрых корпораций, как и их плодов.
PS:
15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
20 Итак, по плодам их узнаете их.
(сказано 2 тыс. лет назад)
|
|3.94, Майкрософтик (?), 15:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще один всё понял. Но мы и тебя хомячка подоим и ты ничего не сделаешь. Потому что мы корпорация, а хомячки это стадо.
|
|1.88, vz_2 (?), 14:40, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git
А что нельзя было сделать как-то иначе?
К примеру, 3 раза ввёл пароль неправильно, блокировка на 3 часа с уведомлением на почту владельца, при этом ужесточив требования к сложности устанавливаемому паролю.
|
|
|
|2.93, Майкрософтик (?), 15:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для чего? Чтобы пользователям было удобно? Нам это не надо. Пользователи просто наша кормовая база и это они нам должны.
|