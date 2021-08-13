The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git

13.08.2021 08:10

В соответствии с ранее намеченным планом GitHub прекратит поддержку подключения к Git-объектам с использованием парольной аутентификации. Изменение будет применено сегодня в 19 часов (MSK), после чего прямое выполнение операций с Git, требующих аутентификации, станет возможным только при использовании SSH-ключей или токенов (персональные токены GitHub или OAuth). Исключение предоставлено только учётным записям, использующим двухфакторную аутентификацию, которые подключаются к Git по паролю и дополнительному ключу.

Предполагается, что ужесточение требований к аутентификации позволит защитить пользователей от компрометации их репозиториев в случае утечки пользовательских баз или взлома сторонних сервисов, на которых пользователи использовали одни и тех же пароли с GitHub. Из достоинств аутентификации по токенам называются: возможность генерации отдельных токенов для конкретных устройств и сеансов, поддержка отзыва скомпрометированных токенов без смены учётных данных, возможность ограничения области доступа через токен, безопасность токенов при определении методом перебора (brute force).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/changelog/...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал план отключения парольной аутентификации при доступе к Git
  3. OpenNews: GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам
  4. OpenNews: GitHub вводит верификацию устройств, при неактивной двухфакторной аутентификации
  5. OpenNews: Выявлена порция уязвимых SSH-ключей доступа к GitHub
  6. OpenNews: GitHub и Twitter по ошибке сохраняли открытые пароли в логе
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55632-github
Ключевые слова: github, password
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (91) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:19, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    надеюсь что они в курсе что такое path of least resistance.
     
     
  • 2.7, хацкер (??), 08:37, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ?
     
  • 2.30, пох. (?), 10:30, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    разумеется, в курсе. Никаких тебе паролей, которые могут и чаще всего и оказываются только в голове владельца, а при подборе быстро заблокируется доступ.
    Вот тебе ключик к shitsh, ты даже не заметишь, когда он стал достоянием масс.
    И даже если у него был пароль - подбирать его можно локально, во всю мощь сетей nsa (ну или зомбонета - кому достался)

     
     
  • 3.48, oralcumsshot (?), 11:58, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Given that 93 PetaFLOPS (supercomputer) is nearly 1 million times 100 GigaFLOPS (desktop PC), let’s we assume that this supercomputer can crack AES encryption 1 million times faster than a high-end PC. Therefore, on average to crack AES-256, it would take 27,337,893,038,​406,611,194,​430,009,974,​922,940,323,​611,067,429,​756,962,487 years.

    Ну да, nsa ведь куда сложнее просто спросить твой пароль у гитхаба, благо он не принадлежит спонсируемой правительство американской корпорации 🤡

     
     
  • 4.54, пох. (?), 12:16, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    д-лы, б-ть...

    У гитхаба нет твоего пароля. А у NSA нет возможности заставить "спонсируемую правительством" (опять  бредни впопеннетчиков, рулоны без счета - кто еще кого спонсирует-то) американскую корпорацию делать что-то незаконное. Все приходится самим, тырить, подбирать, искать уязвимости. А тут такой подарочек.

     
  • 4.56, Аноним (56), 12:56, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я может что-то не понимю, но вряд ли нужно столько много лет чтобы подобрать мой 6-символьный пароль к SSH ключу.
     
     
  • 5.64, пох. (?), 13:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я ж говорю - они д-лы.
    Пусть он даже двадцатисимвольный будет - он же будет простой? Его ж по сто раз вводить придется.
    Ну и это у кого вообще будет, а не все ключи без паролей вовсе в автоматической системе.

    А то и вовсе один ключ от всего. Простые рецепты вон уже советчики насоветовали, для альтернативно-одаренных разработчиков, которые и этого сами не могут.

    "с правами rw", блжад...

     
  • 3.69, Аноним (69), 13:55, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен!

    Безопасное хранение приватного ключа и безопасная работа с приватными ключами намного сложнее и обойдется намного дороже чем просто пароль. Разрабы СПО не будут тратить на нее деньги.

    Хотя в случае двухфакторной пароль отдельно + ключ запароленый другим паролем - безопасность системы чуть-чуть повысится.

     
     
  • 4.95, пох. (?), 15:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разрабы СПО не будут тратить на нее деньги.

    Мозги, Ева, мозги! Которых "разрабы" (что спо что коммерческого софта в закрытой репке на шитхапе) тратить не будут, потому что Б-г им их и не дал. Все достались Адаму (а то он тут нам все зассыт).

    Поэтому ключи без паролей закомитят прямо в то же репо. Так удобно, и не потеряются!

    > Хотя в случае двухфакторной пароль отдельно + ключ запароленый другим паролем - безопасность
    > системы чуть-чуть повысится.

    да, ты на третий день самовыпилишься, от такой херни, и безопастность повысетцо - никто уже никогда туда не зайдет.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:21, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какое время - такие нравы!
     
     
  • 2.8, хацкер (??), 08:37, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ??
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 08:45, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мода на "безопасность" тренд нынешного времени.
     
     
  • 4.26, Enamel (ok), 10:22, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность - это хорошо, правильный тренд
     
     
  • 5.40, нах.. (?), 11:26, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поговаривают что нужно на каждого надеть кляп и поводок... конечно ради безопасносте, вы уже записались?
     
     
  • 6.66, Аноним (69), 13:45, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вакцинировать!
     
     
  • 7.92, Заноним (?), 14:59, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И бетризовать
     
  • 5.46, Жироватт (ok), 11:49, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность не равно "Безопасность"
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:42, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь обычный git clone по HTTPS не убрали
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 08:44, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А git push?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 09:09, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот git push уже по HTTPS и не сработает
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 11:08, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... без токена
     
     
  • 6.44, Аноним (38), 11:40, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и git clone по HTTPS не сработает без токена, если репозиторий приватный
     

  • 1.3, Хан (?), 08:21, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Короче каждому по 5G-симкарте в шоколадный глаз
     
  • 1.4, Имя (?), 08:22, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Напишите простенькую инструкцию по шагам, как перейти на новую систему пожалуйста: сколько не читал инструкцию на гитхабе - так и не въехал чего делать то. ;)
     
     
  • 2.13, Аноним (22), 08:58, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1) генеришь SSH-ключ
    2) заходишь в настройки гитхаба, находишь там SSH keys, заливаешь туда публичный ключ (содержимое файла, который лежит в ~/.ssh/id_*.pub). Главное не залить приватный ключ вместо публичного :)
    3) клонируешь репозиторий не по https, а по ssh, типа
    git clone git@github.com:<user>/<repo>
    Или можно существующий изменить, чтобы он работал по ssh, а не по https:
    git remote set-url origin git@github.com:<user>/<repo>
     
     
  • 3.18, OnTheEdge (ok), 09:03, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1) генеришь SSH-ключ

    ещё надо выполнить:

    ssh -T git@github.com

     
     
  • 4.20, Аноним (22), 09:04, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ещё надо прописать
    > ssh -T git@github.com

    Это уже можно сделать после шага 2), просто чтобы убедиться, что аутентификация по SSH работает.

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 10:32, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите простенькую инструкцию по шагам, как поставить Виндоус: сколько не читал инструкции - так и не въехал чего делать то. ;)
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 10:38, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Используй PuTTY для генерации ключа и Pageant как связку ключей SSH, Git для винды вроде из коробки pageant понимает.
     
     
  • 7.57, Аноним (56), 12:58, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот вчера проделывал эту процедуру под виндой
    https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-githu

    ssh-keygen есть стандартно в git bash

     
     
  • 8.62, Аноним (62), 13:10, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что мне делать, когда приавтный ключ внезапно продолбится неизвестно куда дис... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (71), 14:02, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох уж эти зумеры на бумажку перепиши ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.74, Gogi (??), 14:16, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелкософту по й проблемы простых смертных - им главное отчитаться перед инвес... текст свёрнут, показать
     
  • 2.14, Урри (ok), 08:59, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дока на гитхабе:

    1. https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-githu
    2. https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-githu
    (эти ссылки разные, парсер не показывает)

    --
    А если коротко, то

    1. Выполнить ssh-keygen -t ed25519 -C "я@мылоюком" -f github
    2. Скопировать содержимое ~/.ssh/github.pub на страничку https://github.com/settings/ssh/new
    3. В ~/.ssh/config (если нету - создать) добавить следущее:

    #---------------------
    # github.com
    Host github.com
      PreferredAuthentications publickey
      IdentityFile ~/.ssh/github
    #---------------------

    Все. С гитом работать теперь через ssh (как git@github.com:юзер/репо.git), а не https (как https://github.com/юзер/репо).

     
     
  • 3.17, Аноним (22), 09:02, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3. В ~/.ssh/config (если нету - создать) добавить следущее:
    > #---------------------
    > # github.com
    > Host github.com
    >   PreferredAuthentications publickey
    >   IdentityFile ~/.ssh/github
    > #---------------------

    А это зачем? На случай, если для гитхаба отдельный ssh-ключ, а не id_rsa или id_ecdsa?

     
     
  • 4.21, Урри (ok), 09:08, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не на случай, а так и есть - там параметр -f в команде.

    это универсальное решение, для всех и вся, и чтобы не путаться потом.

     
     
  • 5.32, Аноним (31), 10:34, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У семи нянек дитя без глаза
     

  • 1.5, A.Stahl (ok), 08:24, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ага, недавно возился с этим переходом. Вроде заставил работать, но это было не самое приятное приключение. Документация фрагментарная, каждая страница покрывает какой-то маленький кусок и как всё это слепить на кучу -- х.з.
    Если понадобится провести эту манипуляцию ещё раз, то придётся разбираться заново. Как с регулярными выражениями.
     
     
  • 2.6, OnTheEdge (ok), 08:29, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как с регулярными выражениями

    для меня re сродни езде на велосипеде — но люди разные

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 08:44, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сродни езде на велосипеде

    Эта фраза дискриминирует тех кто не умеет кататся на велосипедах...

     
     
  • 4.15, OnTheEdge (ok), 09:01, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а если я чёрный?
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 09:04, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если я долларовый миллионер?! Ну, я чувствую себя таким!
     

  • 1.16, Урри (ok), 09:02, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дока на гитхабе:

    1. https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-githu
    2. https://docs.github.com/en/github/authenticating-to-github/connecting-to-githu
    (эти ссылки разные, парсер не показывает)

    --
    А если коротко, то

    1. Выполнить ssh-keygen -t ed25519 -C "я@мыло.ком" -f github
    2. Скопировать содержимое ~/.ssh/github.pub на страничку https://github.com/settings/ssh/new
    3. В ~/.ssh/config (если нету - создать) добавить следущее:

    #---------------------
    # github.com
    Host github.com
      PreferredAuthentications publickey
      IdentityFile ~/.ssh/github
    #---------------------

    Все. С гитом работать теперь через ssh (как git@github.com:юзер/репо.git), а не https (как https://github.com/юзер/репо).

     
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:28, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве не нужно ещё и ssh-agent потыкать чтобы авторизация заработала?
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 13:58, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно. Работает. Проверено.
     

  • 1.23, iPony129412 (?), 09:10, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Давно пора выкинуть. Удар 🥊 по луддитам.
     
     
  • 2.24, Админ Анонимов (?), 09:34, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скоро и ssh-ключи тоже устареет и оставят только православные токены.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:07, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Патриарх Кирилл одобрил?
     
     
  • 4.47, Жироватт (ok), 11:50, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лично убийца-рецедивист, мошенник, вор и просто хороший б-жинька Яхве Саваоф
     
  • 3.27, пох. (?), 10:27, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не устареет. Для того и заставили всех на них переходить, чтобы было удобнее их воровать.

     
     
  • 4.39, Аноним (42), 11:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пох., тебе ж даже сам ssh кричит выставлять rw----- на приватных ключах, да и диск шифрануть (ну или хотя бы раздел с этим всем секретным говном) давно пора. Каким образом ты представляешь себе утечку ключа с компа? Ещё скажи что пароль на бумажке хранишь и вот прям точно-точно никто у тебя его не украдёт (или ещё лучше, пароль такой, что запоминать его не особо сложно, как и перебирать).
     
     
  • 5.41, пох. (?), 11:27, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Каким образом ты представляешь себе утечку ключа с компа?

    блеааааать.... Вы ж РЕАЛЬНО такие т-пые!

    > или ещё лучше, пароль такой, что запоминать его не особо сложно, как и перебирать

    да. После пятой неправильной попытки (с интервалами по минуте после первых двух) - учетка блокируется.
    Успехов тебе в подборе хотя бы моего пинкода от карты. Кoкoкoкoй ужас, всего четыре цифры!

     
  • 2.89, vz_2 (?), 14:43, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удар 🥊 по луддитам.

    По фейсу, а если что-то не так с поведением, то антифродом блочить навсегда.

     

  • 1.28, б.б. (?), 10:28, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    скоро совет безопасности ООН будут собирать каждый раз, когда кто-то на гитхаб входит, и решать, пускать или нет

    по мне, так это усложнение жизни обычным пользователям, что кто-то хотел покоммитить сам себе потихонечку. теперь не будет. вива ля fossil!

     
     
  • 2.45, пох. (?), 11:44, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато горе-хакерам какое облегчение!
    Еще и один ключик от всего.
     
  • 2.76, Gogi (??), 14:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет такой чужой вещи, которая развивалась бы нормально после попадания в лапы му@ософта.
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:30, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хороший повод свалить на битбукет
     
     
  • 2.34, пох. (?), 10:45, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    хороший повод не вести разработку в дядиных сервисах.
    Очередной.

    Используй как средство общения, раз уж его невозможно избежать. С readonly доступом и только экспортом из реального рабочего репо.

     
  • 2.77, Gogi (??), 14:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    битбакет - не панацея, там нет Mercurial.
     
  • 2.87, Аноним (87), 14:30, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший повод свалить на собственное хранилище. Теперь гитхаб, гитлаб и битбакет соревнуются тормознутостью интерфейсов, а не фичами.
     
     
  • 3.96, пох. (?), 15:24, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они не хранилище, когда ж до альтернативно-одаренных это дойдет?
     

  • 1.35, Аноним (35), 10:45, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скоро оставят вход только через Майкрософтский аккаунт.
    Не зря, после покупки Гитхаба Майкрософтом, люди массово бежали на Гитлаб!
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 10:48, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомячков надо доить они это любят
     
  • 2.43, пох. (?), 11:29, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Не зря, после покупки Гитхаба Майкрософтом, люди массово бежали на Гитлаб!

    где чистой парольной авторизации и не было никогда? Молодцы, обогнали проклятую корпорацию, зла, срезав угол.


     

  • 1.36, Аноним (37), 10:47, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потом введут коммиты на гитхаб только по паспорту. А то иж чего удумали бесплатный софт в интернет выкладывают не дают Майкам миллиарды долларов зарабатывать.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:39, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом введут коммиты на гитхаб только по паспорту.

    Потом введут доступ только по токенам, генерируемыми единственно верными системами, неподконтрольными пользователю. Например, ОАuth, госуслуги...

     

  • 1.50, Crazy Alex (ok), 12:08, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я только одного не понимаю - кто и зачем туда ходит НЕ по ключу. У меня это всегда с любыми гитами было первым делом - настроить нормальный вход по ключу и забыть обо всех проблемах. Гит же дёргается постоянно, задолбаешься пароль каждый раз вводить.

    Или вы пушите раз в три дня?

     
     
  • 2.53, A.Stahl (ok), 12:14, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль  не обязательно вводить каждый раз. Его можно было вписать в какой-то конфиг и всё работало без проблем.

     
  • 2.58, Аноним (56), 13:01, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все нормальные GUI для работы с гитом умеют сохранять пароль. А вот с ключом каждый раз проблема, либо его куда-то бекапить либо каждый рез при смене системы перегенерировать.
     
     
  • 3.61, hefenud (ok), 13:06, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты не бэкапишь ~?
    Что-то ты делаешь не так

    Почему у меня в бэкапах есть ключи которые я генерил еще 15 лет назад и которые давно не использую(rsa-2048, убрал их отовсюду, но в бэкапах хранятся), а ты вдруг думаешь, что кто-то может потерять ключ? Чувак, блин! Ключ это один из основных твоих инструментов, если ты работаешь с серверами и гитом.

     
  • 2.81, Аноним (81), 14:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или вы пушите раз в три дня?

    Я пушу пару раз в месяц в свободное время, зачем мне этот цирк с ключами?

     

  • 1.55, Аноним (81), 12:31, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно вопрос — зачем?
     
     
  • 2.59, hefenud (ok), 13:04, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем кто-то ходил по паролю?
    Вот тоже не понимаю

    Всегда по ключу на любой гит хожу(гитхаб, гитлаб, свой инстанс гитеа). Зачем вообще кто-то ходил по паролю не понимаю.

     
     
  • 3.82, Аноним (37), 14:23, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какая проблема кому-то ходить по паролю, а тебе по ключу?
     
  • 3.84, Аноним (81), 14:26, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. я всегда и везде должен таскать с собой этот ключ, даже если пользуюсь хабом раз в полугодие?
     
  • 2.75, Нанобот (ok), 14:17, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ужесточение требований к аутентификации позволит защитить пользователей от компрометации их репозиториев в случае утечки пользовательских баз или взлома сторонних сервисов, на которых пользователи использовали одни и тех же пароли с GitHub.

    Какое из этих слов тебе не понятно?

     
     
  • 3.85, Gogi (??), 14:27, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вот совсем недалёкий? Слов можно целый том нагородить, только как у путина получится: сказал много, но ниачом.

    1. Взломы были, есть и будут. Если базу можно "утечь", значит можно взломать всё. Собственно, даже эта ср@ная база не нужна, достаточно доступа к самому репозиторию.
    2. РЕЗКО повышается порог вхождения, ОСОБЕННО для людей, далёких от админских штучек. Для меня, погромизда, вообще НИКОГДА не стояла задача возни с какими-то ключами. Пароли - да, хэширую, но не более. Хуже того - сижу под вендой и мне эти sshёпрстloginsuperuser вообще не упали!
    3. Зачем вообще что-то трогать?! Жили прекрасно с паролями, коммитили и тут на тебе - "все предыдущие годы вы жили неправильно! Не по-микрософтовски!".
    4. Как обеспечивать сохранность приватного пароля? Ну вот обычный юзерский комп, который ВНЕЗАПНО могут переустановить, может диск полететь, украсть могут, да что угодно! И что делать?? Бежать к Гейтсу "мамой клянусь, это я DarkLordOfTheInternet"? Или ещё паспорт прикажешь светить?

    Кто не понимает проблемы "токенов", тот пока не дорос до участия в обсуждении ИТ - сидите и слушайте, что умные люди говорят.

     
  • 3.91, Аноним (81), 14:50, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на веб-морде всё равно пароль остаётся, какой смысл?
     

  • 1.63, Аноним (65), 13:17, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь вместо того, чтобы использовать мозг, придется раздавать приватный ключ на все устройства, откуда хочется получить доступ к единственному публичному ключу. "Инверсия зависимости".
     
     
  • 2.67, myhand (ok), 13:48, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опиши как ты раньше "использовал мозг" - вбивал пароль из пяти символов, что-то более страшное?  Не томи!
     
     
  • 3.68, Аноним (65), 13:55, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я раньше использовал мозг, а не раздавал приватные ключи направо и налево
     
     
  • 4.73, myhand (ok), 14:14, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я раньше использовал мозг

    Как, анон?  Я начинаю подозревать, что ты им об стенку бился..


     
     
  • 5.79, Аноним (65), 14:22, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > им об стенку бился

    По себе судишь?

     
  • 5.80, Аноним (37), 14:22, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По себе судишь.
     
  • 2.78, Нанобот (ok), 14:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > придется раздавать приватный ключ на все устройства

    Необязательно - можно настроить agent forwarding и твой локальный ключ будет доступен во всех удалённых сессиях

     
     
  • 3.83, Аноним (65), 14:25, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > твой локальный ключ будет доступен во всех удалённых сессиях

    В каких удаленных сессиях? На ноутбук ходить с рабочей станции?

     
  • 2.86, Gogi (??), 14:29, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мелкософт слабо понимает, что такое "общий сервис для хомячков" - какая-то индусячья и@иотина решила поиграть в секурность и деанонимизацию. А хомячкам как обычно - страдать. Неужели кто-то ожидал другого от Микрософт?!! :)))
     
     
  • 3.90, vz_2 (?), 14:49, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели кто-то ожидал другого от Микрософт?!! :)))

    Не бывает добрых корпораций, как и их плодов.

    PS:
    15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
    16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
    17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
    18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
    19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
    20 Итак, по плодам их узнаете их.

    (сказано 2 тыс. лет назад)

     
  • 3.94, Майкрософтик (?), 15:20, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один всё понял. Но мы и тебя хомячка подоим и ты ничего не сделаешь. Потому что мы корпорация, а хомячки это стадо.
     

  • 1.88, vz_2 (?), 14:40, 13/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git

    А что нельзя было сделать как-то иначе?
    К примеру, 3 раза ввёл пароль неправильно, блокировка на 3 часа с уведомлением на почту владельца, при этом ужесточив требования к сложности устанавливаемому паролю.

     
     
  • 2.93, Майкрософтик (?), 15:19, 13/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего? Чтобы пользователям было удобно? Нам это не надо. Пользователи просто наша кормовая база и это они нам должны.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру