GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git

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|1.1, Аноним (1), 08:13, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> будет нарушена совместимость с SSH-клиентом из состава CentOS 6 и Ubuntu 14.04
дык они уже того... deprecated же
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|1.6, Аноним (6), 08:49, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вообще запретить подключаться всем клиентам кроме "Git for Windows"
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|3.8, Аноним (8), 09:15, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавить авторизацию только через live id (или как-то он там у них) же.
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|1.10, имя_ (?), 09:58, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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EEE. Скоро еще какое-нибудь расширение свое начнут продвигать. Базу пользователей гитхаба МС уже не боится потерять, это уже видно.
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|1.12, Урри (ok), 10:00, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И зачем это для всех безальтернативно вводить?
Они таким образом пытаются уменьшить количество бесплатных клиентов, что ли?
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|2.15, Кумар Насрал Ипать Раджа (?), 10:24, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насяльника велел заботитца о безопастносте. Я погуглил - и вот, позаботился!
А то ты сделаешь свой git pull несесюрным небезопастным образом, а насяльника на меня ругатца и отнять мой миска далбат.
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|1.17, Ilya Indigo (ok), 10:32, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 4 сентября будут сгенерированы новые хостовые ключи ECDSA и Ed25519.
Накенец-то этим дерьмом через ключ Ed25519 будет возможно пользоваться!
Впрочем на gitlab и gogs можно было давно.
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