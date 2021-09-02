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GitHub вводит новые требования для удалённого подключения к Git

02.09.2021 08:01

GitHub анонсировал внесение в сервис изменений, связанных с усилением защиты протокола Git, применяемого в процессе выполнения операций git push и git pull через SSH или схему "git://" (обращения через https:// изменения не коснутся). После начала действия изменений для подключения к GitHub по SSH потребуется как минимум OpenSSH версии 7.2 (выпущен в 2016 году) или PuTTY версии 0.75 (выпущен в мае этого года). Например, будет нарушена совместимость с SSH-клиентом из состава CentOS 6 и Ubuntu 14.04, поддержка которых уже прекращена.

Изменения сводятся к прекращению поддержки нешифрованных обращений к Git (через "git://") и усилению требований к SSH-ключам, используемым при обращении к GitHub. GitHub прекратит поддержку всех DSA-ключей и устаревших алгоритмов SSH, таких как шифры CBC (aes256-cbc, aes192-cbc aes128-cbc) и HMAC-SHA-1. Кроме того, вводятся дополнительные требования к новым RSA-ключам (будет запрещено применение SHA-1) и реализуется поддержка хостовых ключей ECDSA и Ed25519.

Изменения будут доводиться постепенно. 14 сентября будут сгенерированы новые хостовые ключи ECDSA и Ed25519. 2 ноября будет прекращена поддержка новых ключей RSA на базе SHA-1 (ранее сгенерированные ключи продолжат работу). 16 ноября будет прекращена поддержка хостовых ключей на базе алгоритма DSA. 11 января 2022 года в качестве эксперимента будет временно прекращена поддержка старых алгоритмов SSH и возможность обращения без шифрования. 15 марта поддержка старых алгоритмов будет окончательно отключена.

Дополнительно можно отметить внесение в кодовую базу OpenSSH изменения по умолчанию отключающего обработку RSA-ключей на базе хэша SHA-1 ("ssh-rsa"). Поддержка RSA-ключей с хэшами SHA-256 и SHA-512 (rsa-sha2-256/512) оставлена без изменений. Прекращение поддержки ключей "ssh-rsa" обусловлено повышением эффективности коллизионных атак с заданным префиксом (стоимость подбора коллизии оценивается примерно в 50 тысяч долларов). Для проверки применения ssh-rsa в своих системах можно попробовать подключиться по ssh с опцией "-oHostKeyAlgorithms=-ssh-rsa".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-09-01...)
  2. OpenNews: Выпуск системы управления исходными текстами Git 2.33
  3. OpenNews: GitHub запрещает парольную аутентификацию при доступе к Git
  4. OpenNews: GitHub учредил службу для защиты разработчиков от необоснованных DMCA-блокировок
  5. OpenNews: GitHub начал тестирование AI-ассистента, помогающего при написании кода
  6. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55721-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:13, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > будет нарушена совместимость с SSH-клиентом из состава CentOS 6 и Ubuntu 14.04

    дык они уже того... deprecated же

     
     
  • 2.2, Вадик (??), 08:18, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да, и из этого целую новость сделали?
     
     
  • 3.3, iPony129412 (?), 08:26, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так тут полно луддитов, любящих устаревшие технологии
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 08:47, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напомни-ка, а откуда ты еще 32 бита высрешь?
     
     
  • 5.9, eugener (ok), 09:29, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > откуда ты еще 32 бита

    Свежий debian 11.

     
     
  • 6.13, Аноним (13), 10:18, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С как всегда протухшим софтом уже на момент релиза.
     
  • 5.14, iPony129412 (?), 10:19, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опять устаревшие технологии. Но даже с ними та же Ubuntu 18.04
     
  • 4.5, ryoken (ok), 08:48, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...в т.ч. и продавшийся сами-знаете-кому github :D
     
  • 2.16, Кумар Насрал Ипать Раджа (?), 10:25, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вооот! Паэтаму возможность скачать и собрать свежий софт им тоже не нужна!

    Сперва пусть поапгрейдятся, а потом заходят.

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:49, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще запретить подключаться всем клиентам кроме "Git for Windows"
     
     
  • 2.7, pashev.me (?), 09:01, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:15, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавить авторизацию только через live id (или как-то он там у них) же.
     

  • 1.10, имя_ (?), 09:58, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    EEE. Скоро еще какое-нибудь расширение свое начнут продвигать. Базу пользователей гитхаба МС уже не боится потерять, это уже видно.
     
  • 1.11, Аноним (4), 09:59, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, ваще,  отEEEшит вас этот ваш микрософт, скриньте.
     
  • 1.12, Урри (ok), 10:00, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И зачем это для всех безальтернативно вводить?

    Они таким образом пытаются уменьшить количество бесплатных клиентов, что ли?

     
     
  • 2.15, Кумар Насрал Ипать Раджа (?), 10:24, 02/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насяльника велел заботитца о безопастносте. Я погуглил - и вот, позаботился!

    А то ты сделаешь свой git pull несесюрным небезопастным образом, а насяльника на меня ругатца и отнять мой миска далбат.

     

  • 1.17, Ilya Indigo (ok), 10:32, 02/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 4 сентября будут сгенерированы новые хостовые ключи ECDSA и Ed25519.

    Накенец-то этим дерьмом через ключ Ed25519 будет возможно пользоваться!
    Впрочем на gitlab и gogs можно было давно.

     
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