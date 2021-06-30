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GitHub начал тестирование AI-ассистента, помогающего при написании кода

30.06.2021 11:37

GitHub представил проект GitHub Copilot, в рамках которого развивается интеллектуальный помощник, способный генерировать типовые конструкции при написании кода. Система разработана совместно с проектом OpenAI и использует платформу машинного обучения OpenAI Codex, натренированную на большом массиве исходных текстов, размещённых в публичных репозиториях GitHub.

От традиционных систем автодополнения кода GitHub Copilot отличается возможностью формирования достаточно сложных блоков кода, вплоть до готовых функций, синтезированных c учётом текущего контекста. GitHub Copilot адаптируется к манере написания кода разработчиком и учитывает используемые в программе API и фреймворки. Например, при наличии в комментарии примера структуры JSON при начале написания функции для разбора этой структуры GitHub Copilot предложит уже готовый код, а при написании рутинных перечислений повторяющихся описаний сформирует оставшиеся позиции.

В настоящий момент GitHub Copilot доступен в форме дополнения к редактору кода Visual Studio Code. Поддерживается генерация кода на языках программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go с использованием различных фреймворков. В будущем планируется расширить число поддерживаемых языков и систем разработки. Работа дополнения осуществляется через обращение к внешнему сервису, работающему на стороне GitHub, в который в том числе передаётся содержимое редактируемого файла с кодом.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2021-06-29...)
  2. OpenNews: GitHub разблокировал репозиторий RE3 после рассмотрения встречной претензии
  3. OpenNews: GitHub ужесточает правила, связанные с размещением результатов исследований безопасности
  4. OpenNews: Атака на GitHub Actions для майнинга криптовалюты на серверах GitHub
  5. OpenNews: Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange
  6. OpenNews: Инцидент с блокировкой GitHub Gist на территории Украины
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55411-github
Ключевые слова: github, code, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:07, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    Вебмакакинг выходит на новый уровень.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:16, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если только комментмакакинг.
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:43, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    лишь бы на заводе не работать
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:49, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    были бы правда у нас заводы с заказами... с радостью бы пошёл вместо универа работать
     
  • 2.12, Lex (??), 15:50, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Автоматизированный вебмакакинг

    Не за горами момент, когда мечта многих проггеров исполнится - одна большая красная кнопка «Сделать все ништяк». Теперь всю длительность проекта можно не делать ничего и посто нажать на неё вечером последнего для для успешного исполнения проекта

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:03, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только тогда тебя, так же как и всех мечтающих - оптимизируют. Прямо на улицу. А цениться будут специалисты, разбирающиеся в ещё более зубодробительных вещах, чем программирование.
     
     
  • 4.19, kissmyass (?), 17:07, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не будет таких кнопок никогда, скорее выкинут этих лентяев, которые хотя нихрена не делать и нажимать одну кнопку раз в день
     

  • 1.2, Рефрен (?), 15:10, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    наверно он и ошибки тоже будет проставлять, как не проверку границ в Си
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:16, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    - а вы и есть за меня будете?
    - ага!
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:38, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Добавьте, пожалуйста, AI-ассистента для написания комментариев на Opennet. В последнее время мне становится всё сложнее и сложнее постоянно писать одно и то же и мусолить одни и те же вещи.
     
     
  • 2.13, Урри (ok), 15:56, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого ai не нужен.
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 16:03, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, что для этого вообще i как таковой и не нужен.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:39, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А вот интересно, кому права на код будут принадлежать? И что будет, если будут совпадения с другими (особенно проприетарными и агрессивными)проектами?
     
     
  • 2.11, имя_ (?), 15:44, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кому принадлежит код, который ты написал на компьютере, использующем процессор интел, операционную систему - виндовс, и иде - вижуал студия? Тебе или тому, кто платит тебе за этот код.

    Все дальнейшие обсуждения - переливания из пустое в порожнее.

     
     
  • 3.17, mkarev (ok), 16:49, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а кому принадлежит код, который ты написал

    Работодателю?

     

  • 1.8, Аноним (8), 15:40, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кодерасты теперь не нужны.
     
  • 1.9, имя_ (?), 15:42, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    смешно читать белок-истеричек на других сайтах, типа "всё, погромисты больше не нужны".
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:26, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Fracta1L даже и тут не сможет ничего больше hello world осилить. Хотя он и его не осилил, написать написал а как скомпилить на любимом расте помниться так и не смог.
     

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