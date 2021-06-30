GitHub начал тестирование AI-ассистента, помогающего при написании кода

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|3.18, Аноним (18), 16:49, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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были бы правда у нас заводы с заказами... с радостью бы пошёл вместо универа работать
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|2.12, Lex (??), 15:50, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Автоматизированный вебмакакинг
Не за горами момент, когда мечта многих проггеров исполнится - одна большая красная кнопка «Сделать все ништяк». Теперь всю длительность проекта можно не делать ничего и посто нажать на неё вечером последнего для для успешного исполнения проекта
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|3.15, Аноним (15), 16:03, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только тогда тебя, так же как и всех мечтающих - оптимизируют. Прямо на улицу. А цениться будут специалисты, разбирающиеся в ещё более зубодробительных вещах, чем программирование.
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|4.19, kissmyass (?), 17:07, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да не будет таких кнопок никогда, скорее выкинут этих лентяев, которые хотя нихрена не делать и нажимать одну кнопку раз в день
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|1.2, Рефрен (?), 15:10, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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наверно он и ошибки тоже будет проставлять, как не проверку границ в Си
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|1.6, Аноним (6), 15:38, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавьте, пожалуйста, AI-ассистента для написания комментариев на Opennet. В последнее время мне становится всё сложнее и сложнее постоянно писать одно и то же и мусолить одни и те же вещи.
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|1.7, Аноним (7), 15:39, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А вот интересно, кому права на код будут принадлежать? И что будет, если будут совпадения с другими (особенно проприетарными и агрессивными)проектами?
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|2.11, имя_ (?), 15:44, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а кому принадлежит код, который ты написал на компьютере, использующем процессор интел, операционную систему - виндовс, и иде - вижуал студия? Тебе или тому, кто платит тебе за этот код.
Все дальнейшие обсуждения - переливания из пустое в порожнее.
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|1.9, имя_ (?), 15:42, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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смешно читать белок-истеричек на других сайтах, типа "всё, погромисты больше не нужны".
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|1.16, Аноним (16), 16:26, 30/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Fracta1L даже и тут не сможет ничего больше hello world осилить. Хотя он и его не осилил, написать написал а как скомпилить на любимом расте помниться так и не смог.
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