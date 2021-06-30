GitHub начал тестирование AI-ассистента, помогающего при написании кода

GitHub представил проект GitHub Copilot, в рамках которого развивается интеллектуальный помощник, способный генерировать типовые конструкции при написании кода. Система разработана совместно с проектом OpenAI и использует платформу машинного обучения OpenAI Codex, натренированную на большом массиве исходных текстов, размещённых в публичных репозиториях GitHub.

От традиционных систем автодополнения кода GitHub Copilot отличается возможностью формирования достаточно сложных блоков кода, вплоть до готовых функций, синтезированных c учётом текущего контекста. GitHub Copilot адаптируется к манере написания кода разработчиком и учитывает используемые в программе API и фреймворки. Например, при наличии в комментарии примера структуры JSON при начале написания функции для разбора этой структуры GitHub Copilot предложит уже готовый код, а при написании рутинных перечислений повторяющихся описаний сформирует оставшиеся позиции.

В настоящий момент GitHub Copilot доступен в форме дополнения к редактору кода Visual Studio Code. Поддерживается генерация кода на языках программирования Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go с использованием различных фреймворков. В будущем планируется расширить число поддерживаемых языков и систем разработки. Работа дополнения осуществляется через обращение к внешнему сервису, работающему на стороне GitHub, в который в том числе передаётся содержимое редактируемого файла с кодом.