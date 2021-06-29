GitHub разблокировал репозиторий RE3, после рассмотрения встречной претензии

GitHub снял блокировку с репозитория проекта RE3, который был отключён в феврале после поступления претензии от компании Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность. Блокировка была прекращена после отправки разработчиками RE3 встречной претензии на неправомерность первого решение. При обжаловании указано, что проект развивается на основе обратного инжиниринга, но в репозитории размещены только исходные тексты, созданные участниками проекта, а объектные файлы, на основе которых производилась воссоздание функциональности игр, в репозитории не размещались. Разработчики RE3 считают, что созданный ими код либо не подпадает под действие законодательства, определяющего права на интеллектуальную собственность, либо относится к категории добросовестного использования (fair use), допускающей создание совместимых функциональных аналогов. Также указано, что основной целью проекта является не пиратское распространение чужой интеллектуальной собственности, а предоставление фанатам возможности продолжать играть в старые версии GTA, исправление ошибок и обеспечение работы на новых платформах. Проект RE3 помогает сохранить культурное наследие, к которому относятся старые культовые игры, что способствуют росту продаж компании Take-Two и стимулируют спрос. В частности, использование кода RE3 требует наличия ресурсов из оригинальной игры, что подталкивает пользователя к покупке игры у Take-Two. Действия разработчиков RE3 были сопряжены с риском, связанным с возможной эскалацией конфликта - в ответ на встречную претензию закон DMCA требует снять ограничения, но только если в течение 14 дней заявитель оспариваемой претензии не подаст судебный иск. Отправке встречной претензии предшествовала консультация с юристом, которую организовал GitHub. Юрист предупредил разработчиков RE3 о правах и рисках, после чего команда RE3 приняла решение действовать. К счастью, всё завершилось успешно и компания Take-Two не начала разбирательство в суде. Напомним, что проектом re3 ведётся работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции.



