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GitHub разблокировал репозиторий RE3, после рассмотрения встречной претензии

29.06.2021 14:16

GitHub снял блокировку с репозитория проекта RE3, который был отключён в феврале после поступления претензии от компании Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность. Блокировка была прекращена после отправки разработчиками RE3 встречной претензии на неправомерность первого решение.

При обжаловании указано, что проект развивается на основе обратного инжиниринга, но в репозитории размещены только исходные тексты, созданные участниками проекта, а объектные файлы, на основе которых производилась воссоздание функциональности игр, в репозитории не размещались. Разработчики RE3 считают, что созданный ими код либо не подпадает под действие законодательства, определяющего права на интеллектуальную собственность, либо относится к категории добросовестного использования (fair use), допускающей создание совместимых функциональных аналогов.

Также указано, что основной целью проекта является не пиратское распространение чужой интеллектуальной собственности, а предоставление фанатам возможности продолжать играть в старые версии GTA, исправление ошибок и обеспечение работы на новых платформах. Проект RE3 помогает сохранить культурное наследие, к которому относятся старые культовые игры, что способствуют росту продаж компании Take-Two и стимулируют спрос. В частности, использование кода RE3 требует наличия ресурсов из оригинальной игры, что подталкивает пользователя к покупке игры у Take-Two.

Действия разработчиков RE3 были сопряжены с риском, связанным с возможной эскалацией конфликта - в ответ на встречную претензию закон DMCA требует снять ограничения, но только если в течение 14 дней заявитель оспариваемой претензии не подаст судебный иск. Отправке встречной претензии предшествовала консультация с юристом, которую организовал GitHub. Юрист предупредил разработчиков RE3 о правах и рисках, после чего команда RE3 приняла решение действовать. К счастью, всё завершилось успешно и компания Take-Two не начала разбирательство в суде.

Напомним, что проектом re3 ведётся работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/rever...)
  2. OpenNews: Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub
  3. OpenNews: Выполнен реверс инжиниринг кода GTA III и GTA VC
  4. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2020 году
  5. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  6. OpenNews: GitHub ужесточает правила, связанные с размещением результатов исследований безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55406-dmca
Ключевые слова: dmca, gta
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:00, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Моё настроение поднялось. Отличная новость.
     
     
  • 2.24, Staczhik (ok), 15:50, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость была бы отличная, если бы GitHub перед блокировкой выслушал обе стороны, а потом принял решение, блокировать или нет. А так это просто хорошая новость.
     

  • 1.2, Annoynymous (ok), 15:00, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Объявление ресурсов игры культурным наследием это интересная загогулина.

    Авторам, конечно, респект и удачи.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:16, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по таким загогулинам это даже не конец истории.
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:57, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Картины - культурное наследие, музыка - тоже, архитектура, скульптура. Чем произведение которое сочетает в себе *все* эти вещи и оживляет их, делает интерактивными, хуже?

    Чем тот же просмотр летсплея отличается от выступления музыкальной группы или спортивного соревнования? Какой-то слегка совковый исключительно прагматичный подход, не надо так.

     

  • 1.4, Аноним (-), 15:01, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майкрософт проклятая компания, не связывайтесь с Майкрософт.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:02, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличная новость!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:27, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да! Больше эмуляторов симуляторов гопников!
     
     
  • 3.21, OnTheEdge (ok), 15:44, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если вы про мод GTA Criminal Russia Golden Edition то это к SA

    p.s. сомневаюсь, что разрабы затеяли свою миссию ради него

     

  • 1.7, Аноним (7), 15:05, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как только одна малюсенькая компания купила GitHub, сразу начались какие-то тёрки
     
     
  • 2.8, hefenud (ok), 15:07, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Гитхаб всегда подчинялся законам США, подчиняется и сейчас. Заблокировал по требованию основанному на законе, после встречного заявления разблокировал. Так работают законы, россиянам не понять, это тебе не воровские понятия.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 15:10, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > после встречного заявления разблокировал

    за сколько времени он разблокировал его? а заблокировал?)
    при том, что там было очевидно что они ниего не нарушали

     
     
  • 4.17, anonim1123123123123 (?), 15:33, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не заблокировать сразу- претензии могут быть к самому гитхабу уже, и тут все равно, какая компания им владеет. Отсюда и логично додумать, что если разблокировать также быстро- с претензиями о разблокировке без должного разбора все также могут постучаться сверху. Гитхаб делает все правильно. Или вы хотите, чтобы он больше занимался юридическими терками, а не новыми фичами?
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 15:42, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следует, что любая блокировка мгновенна по любой претензии.
    А разблокировка с юристами гитхаба и сильно потом.

    Все ещё хочешь там репу держать?

     
  • 3.11, Аноним (12), 15:14, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты как наивный финский мальчик. Таких можно хоть каждый день доить и они еще спасибо  говорить
     
  • 3.13, Продвинутый пользователь excel (?), 15:18, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >россиянам не понять

    Всех россиян опросил, обладатель синего паспорта? Может тебе лучше отсюда уйти и рассказывать __своим__ соплеменниками про "понятия" где-то не на *.ru?

     
  • 3.16, Аноним (16), 15:29, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Так работают законы, россиянам не понять, это тебе не воровские понятия.

    Как иронично видеть подобные комменты в теме про игру о воровстве и всяком бандитском беспределе

     
  • 3.18, Аноним (15), 15:34, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Россиянам не понять блокировок сайтов? Серьёзно?
     
  • 2.9, Аноним (5), 15:08, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Самое смешное что запрос на удаление отправил бот, емнип
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:21, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В культурному наследию не относятся орудия убийства, ограбления, порабощения. Ни какой проприетарный код или продукт не может являться культурным наследием до его передачи ЛЮДЯМ!
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 15:44, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как быть с кинохроникой вот этого всего?
     
  • 2.27, And (??), 15:59, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В культурному наследию не относятся орудия убийства, ограбления, порабощения. Ни какой проприетарный код или продукт не может являться культурным наследием до его передачи ЛЮДЯМ!

    Нет ребята, всё не так, всё не так, ребята. (с) Русский поэт ВСВ.

     

  • 1.20, Аноним (20), 15:43, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь тут пробовал этот вариант GTA? Насколько оно сейчас работоспособно и играбельно?
     
  • 1.23, acroobat (??), 15:48, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем?
     
     
  • 2.26, And (??), 15:58, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рукописи не горят... Знаете ли. Поэтому. За что и уважение открытой культуре.
     

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