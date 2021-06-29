GitHub разблокировал репозиторий RE3, после рассмотрения встречной претензии

|
|
|
|2.24, Staczhik (ok), 15:50, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Новость была бы отличная, если бы GitHub перед блокировкой выслушал обе стороны, а потом принял решение, блокировать или нет. А так это просто хорошая новость.
|
|1.2, Annoynymous (ok), 15:00, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Объявление ресурсов игры культурным наследием это интересная загогулина.
Авторам, конечно, респект и удачи.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 15:57, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Картины - культурное наследие, музыка - тоже, архитектура, скульптура. Чем произведение которое сочетает в себе *все* эти вещи и оживляет их, делает интерактивными, хуже?
Чем тот же просмотр летсплея отличается от выступления музыкальной группы или спортивного соревнования? Какой-то слегка совковый исключительно прагматичный подход, не надо так.
|
|
|
|
|
|3.21, OnTheEdge (ok), 15:44, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если вы про мод GTA Criminal Russia Golden Edition то это к SA
p.s. сомневаюсь, что разрабы затеяли свою миссию ради него
|
|1.7, Аноним (7), 15:05, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Как только одна малюсенькая компания купила GitHub, сразу начались какие-то тёрки
|
|
|
|2.8, hefenud (ok), 15:07, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Гитхаб всегда подчинялся законам США, подчиняется и сейчас. Заблокировал по требованию основанному на законе, после встречного заявления разблокировал. Так работают законы, россиянам не понять, это тебе не воровские понятия.
|
|
|
|3.10, Аноним (5), 15:10, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> после встречного заявления разблокировал
за сколько времени он разблокировал его? а заблокировал?)
при том, что там было очевидно что они ниего не нарушали
|
|
|
|4.17, anonim1123123123123 (?), 15:33, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если не заблокировать сразу- претензии могут быть к самому гитхабу уже, и тут все равно, какая компания им владеет. Отсюда и логично додумать, что если разблокировать также быстро- с претензиями о разблокировке без должного разбора все также могут постучаться сверху. Гитхаб делает все правильно. Или вы хотите, чтобы он больше занимался юридическими терками, а не новыми фичами?
|
|
|
|5.19, Аноним (19), 15:42, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Следует, что любая блокировка мгновенна по любой претензии.
А разблокировка с юристами гитхаба и сильно потом.
Все ещё хочешь там репу держать?
|
|3.11, Аноним (12), 15:14, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты как наивный финский мальчик. Таких можно хоть каждый день доить и они еще спасибо говорить
|
|3.13, Продвинутый пользователь excel (?), 15:18, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>россиянам не понять
Всех россиян опросил, обладатель синего паспорта? Может тебе лучше отсюда уйти и рассказывать __своим__ соплеменниками про "понятия" где-то не на *.ru?
|
|3.16, Аноним (16), 15:29, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Так работают законы, россиянам не понять, это тебе не воровские понятия.
Как иронично видеть подобные комменты в теме про игру о воровстве и всяком бандитском беспределе
|
|1.14, Аноним (14), 15:21, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В культурному наследию не относятся орудия убийства, ограбления, порабощения. Ни какой проприетарный код или продукт не может являться культурным наследием до его передачи ЛЮДЯМ!
|
|
|
|2.27, And (??), 15:59, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В культурному наследию не относятся орудия убийства, ограбления, порабощения. Ни какой проприетарный код или продукт не может являться культурным наследием до его передачи ЛЮДЯМ!
Нет ребята, всё не так, всё не так, ребята. (с) Русский поэт ВСВ.
|
|1.20, Аноним (20), 15:43, 29/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А кто-нибудь тут пробовал этот вариант GTA? Насколько оно сейчас работоспособно и играбельно?
|
|
|
|2.26, And (??), 15:58, 29/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Рукописи не горят... Знаете ли. Поэтому. За что и уважение открытой культуре.
|