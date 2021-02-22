Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub

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|6.82, Аноним (82), 14:02, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если не принимает, что уже иметь копию на компе незаконно и за это можно в суд подать. Просто это не очень доказуемо и очень муторно, да и по законодательству РФ осудить за это может быть проблематично, если для доступа к тексту лицензии пользователь обязан сначала её принять. Поэтому серьёзные компании типа Орков текст лицензии сначала вывешивают на сайте, после чего на ссылке скачивания написано, что скачивая установщик вы принимаете лицензию.
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|6.51, Аноним (51), 12:43, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну тогда, в чём вопрос?
Нужно создать российский аналог gta и выложить на российском аналоге github.
И всё! Действуйте, думаю до вечера справитесь.
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|6.57, Lex (??), 13:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В РФ, например, вполне законно.
Об этом уже был срач..
Если кратко, то "законно если иного не оговорено в Соглашении". Но это практически всегда "оговорено" и запрещено, даже у васяноподелий
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|7.104, Аноним (104), 15:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не совсем так Закон приоритетнее, чем любые EULA Но конкретно этот случай в за... большой текст свёрнут, показать
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|8.108, dron (??), 15:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно ли считать законами правила которые придумывают те которые преступили зако... текст свёрнут, показать
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|6.74, Аноним (82), 13:40, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Абсолютно незаконно Хоть местные модераторы и стараются это вымарать и замолчат... большой текст свёрнут, показать
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|6.77, Всем Анонимам Аноним (?), 13:48, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и справедливость для каждого своя. Кому-то справедливо бесплатно получить то, над чем другой человек работал год. Или просто украсть то, что другой человек купил.
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|6.60, Michael Shigorin (ok), 13:08, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как раз, что самое ироничное, имеют.
И развесистое законодательство западного покроя, в котором без адвокаца ты уже попал, и "права человека" (а особенно "права ребёнка") -- вполне себе в интересах одной и той же группы эээ... расчеловечивателей, ныне дорвавшейся до власти в ССША.
Вот с совестью они и впрямь имеют общего чем дальше, тем меньше, как мне видится.
PS: если кто-то пожелает собрать пакет в альт (пусть мне и крайне неприятна эта игрушка по своей дебильной сущности) -- git.altlinux.org нет дела до DMCA и софтпатентов.
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|7.64, Аноним (82), 13:15, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно имеют. Не могут законы, нарушающие права человека, никакого отношения к ним не иметь.
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|7.66, Аноним (82), 13:19, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>git.altlinux.org нет дела до DMCA и софтпатентов.
Это пока копирасты ГК РФ размахивать не начнут.
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|7.73, Аноним (73), 13:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта так называемая игра пропагандирует насилие, аморальное и преступное поведение, её нужно запретить!
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|8.106, Аноним (106), 15:14, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я конечно догадываюсь о цели вашего поста, но не могу не заметить, что не обязат... текст свёрнут, показать
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|7.105, Аноним (104), 15:13, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А до п.3 ст.1280 ГК РФ вам тоже дела нет? :)
Копирастию не одобряю, но тут вы можете и себе проблемы создать.
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|5.103, валяйте (?), 14:56, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мндаа, задртпаная игра 20 летнейй давности. Человеки настллько жалкие, жадные и тупые. Надеюсь человеки никогда не покинут эту планеьу, такое уг никому не нужно.
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|4.115, Аноним (115), 16:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дизасемблирование - это тоже воровство, т.к. они смотрели чужой код в машинных кодах.
Не воровство - это если бы сами придумывали.
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|3.30, Аноним (30), 12:03, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аналогия с выпуском фальшивых биткоинов была бы более уместна. :)
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|4.62, Аноним (62), 13:11, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут ближе сравнение денег vs биткоины, на те и на те можно приобрести товары и услуги, но первое печатает государство а второе можно намайнить, так вот некоторые рьяные представители государства считают что нужно использовать только их бумажки которые они напечатали ну ли просто условно нарисовали себе в электронном виде, а все остальные товар-денежные отношения должны быть вне закона. Так и тут, товары и услуги это уже приобретённый клиент игры, а вот сервер это как деньги/биткоины.
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|2.33, InuYasha (??), 12:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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[Chorus]
It's sad to stare at the D.M.C.A
It's sad to stare at the D.M.C.A
They have everything for young men to feel worse
You can hang out with all the laws
It's sad to stare at the D.M.C.A
It's sad to stare at the D.M.C.A
You can get yourself jailed, you can have yourself killed
They don't care how you really feel
(дальше было влом писать :) )
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|2.12, Аноним (82), 11:22, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну ты-то у нас обучаемый, готов свой сервер поднять и за работу сервиса, CI и трафик сам платить.
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|3.24, Аноним (24), 11:46, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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я поднял. в чем проблема? ты нищий чтоли? малинку купить не можешь под gitea?
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|3.39, Аноним (-), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если есть хоть скромная возможность - обязательно нужно поднимать, а не оправдывать копрорастов и свою лень.
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|3.65, Аноним (65), 13:18, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>свой сервер поднять
... который точно так же на раз-два дропнут за нарушение DMCA
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|2.28, Аноним (28), 11:59, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Продолжаем, не переживай. У нас же СПО, а не говённый варез.
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|4.107, Аноним (107), 15:18, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты сторонник так называемой правды, то в данном случае ты поступил как м*дак. Это правда.
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|2.85, iPony129412 (?), 14:11, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оказалось, что там совсем не бегут 🏃 банить репозитории, как пишут сказочники на Opennet.
Я им подробно написал со ссылками на Opera Eula, на новости 📰 по этой теме, и так, и сяк. И для надёжности ещё в Opera Software написал, что там 👈🏿 вот творится. Всем всё равно 🤷
Отписались GitHub «непонятно, что есть нарушения, если у вас есть какие-то доказательства, то пишите».
Короче, так просто это не работает. И так просто нарушителя не отпенетрируют.
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|3.94, Леголас (ok), 14:41, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А тебе ничего не сделают за дезинфу? Или ты таки сам жаждешь кары?..
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|4.99, Михрютка (ok), 14:47, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А тебе ничего не сделают за дезинфу? Или ты таки сам жаждешь
> кары?..
шо ему сделают.
для этого ж нужно сначала сдеанониться, потом поклясться under penalty of perjury, потом это самое perjury совершить, и ждать потом надеяться что эфбиай совместно с сикрет сервисом его выкрадут, когда он поедет отдыхать в турцию.
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|3.95, Михрютка (ok), 14:41, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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товарищ, сходите по ссылке в новости и почитайте, как настоящие американские перцы пишут кляузы.
вот еще гитхаб будет подрываться по доносу какого-то анонима с опеннета, который и к опере, и к гитхабу имеет никакое отношение. да еще небось, на рунглише.
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|4.101, iPony129412 (?), 14:51, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> товарищ, сходите по ссылке в новости и почитайте, как настоящие американские перцы пишут кляузы.
Давно уже видел. Не так круто конечно написал, но старался.
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|3.96, Аноним (3), 14:43, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь ясность полная, может быть и возьмутся ещё за возрождение недавнего титана веб.
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|3.110, Аноним (109), 15:32, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы только что прочитали признание страпони о том, как ему провели шершавым по губам. И ему это понравилось.
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|1.5, Аноним (82), 11:12, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>включая три приватных репозитория
То есть Micro$ost по заявкам копирастов сканирует приватные репозитории? Сколько услуга стоит?
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|2.6, Леголас (ok), 11:15, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> То есть Micro$ost по заявкам копирастов сканирует приватные репозитории?
Вы как будто удивлены.
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|3.10, Аноним (82), 11:20, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Я очень удивлён. Приватные репозитории не могут быть перечислены в заявке, ибо невидимы для левых людей. Чтобы их обнаружить необходима помощь от мелкософта. Которую они не обязаны по закону предоставлять как минимум пока их суд не обязал. А блокировка по DMCA - досудебная.
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|4.34, SR_team (ok), 12:08, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно в заявке было что-то типа "Этот и все его форки", а приватные репозитории были форками. Или на гитхабе нельзя создать приватный форк публичного репозитория?
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|5.53, Аноним (82), 12:48, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ссылка на заявку присутствует. В ней написано, что Take Two сама нашла репы, перечислен список реп и почему-то вымараны ссылки на некоторые репозитории.
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|4.61, Lex (??), 13:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но что мешало просто заблокировать аккаунт и все его репы, в т.ч приватные ?
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|2.8, Клыкастый (ok), 11:16, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ещё вспомни про ящик на гугле и анализ содержимого ботами "это не нарушает приватность".
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|3.35, InuYasha (??), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"You didn't need that kind of privacy
You were login to facebook anyway"
- вспомнилось из Reimagine: The Game
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|2.9, Аноним (-), 11:18, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не только сканирует, но используют в своих внутренних целях
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|1.26, SR_team (ok), 11:53, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA)
Подождите, а чем с данной точки зрения MTA отличается от RE3? Они тоже реверсят игру, но переписывают только по частям, и когда их рокстары заметили они им помогли с реверсом, а не забанили.
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|2.70, Michael Shigorin (ok), 13:32, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо, отличие с другой стороны вопроса -- например, одни сами трудились и оценили, что их труды помнят (а то и копеечка вдогонку прилетит хоть мелкая за те же копии древних байтов с ресурсами), а другим это "актив", даже если давно уж пассив.
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|3.117, Аноним (117), 16:17, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, всё проще. Тогда у власти были Рокстар - а стал Тейк Ту, которому теперь Рокстар и принадлежит. Если бы Рокстар захотел, он бы и МТА нагнул, но там понимали, что это только бонус к популярности, а не к хейту. А Тейк Ту плевать хотели на мнение коммунити, чего только стоят баны за моды.
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|2.81, Аноним (82), 13:55, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этих забанили не рокстары (разрабы), а Take Two (издатель, который владеет рокстарами).
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|1.40, InuYasha (??), 12:12, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Радостно лишь от того, что в мире всё больше способных программистов, которые могут ревёрсить или писать аналоги сраной проприетарщине.
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|2.52, Аноним (-), 12:45, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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способные незанятые программисты? генерал, есть у нас что помощнее h99n46?
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|3.71, Michael Shigorin (ok), 13:33, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такое бывает. Более того, со сверхспособными бывает чаще, чем Вы способны себе представить -- знаю живые примеры...
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|2.54, Аноним (82), 12:50, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это запрещено законодателями и на это не было наложено вето президентом.
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|1.43, c1b3r (?), 12:26, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Важное замечание: жалоба не поступала от т2 официально. Это мог быть тролль
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|2.55, Аноним (82), 12:53, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На все жалобы по DMCA их подающий обязан идентифицировать себя. Это юридический документ, и за клевету можно и иск схлопотать. Поэтому анонимки можно игнорировать - анонимки - не юридический документ, а бумага туалетная.
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|3.56, Аноним (56), 13:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чувак, сейчас твита достаточно, чтобы живого человека напрочь отменили. А если будешь пруфы требовать - и тебя отменят. Ну про какие ты тут бумажки разоряешься, а?
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|4.89, Аноним (82), 14:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это для государства достаточно. MS - не государство, они просто законопослушная компания.
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|2.93, Михрютка (ok), 14:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в кляузе явно сказано "i am the copyright holder", указано и имя, и должность, и адрес сотрудника take two. вместо них просто стоит плашка [PRIVATE]
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|1.59, Аноним (59), 13:08, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Отлично, хотел купить лицуху чтобы с неё закинуть ресурсы на RE3 но теперь лучше дождусь сборки на торрентах, спасибо Take-Two за сэкономленные деньги.
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|2.86, iPony129412 (?), 14:21, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> хотел купить лицуху
А так бы на распродаже купил бы за 140 рублей !!!
Директор у них там наверно в туалете рыдать будет, как твой комментарий прочитает.
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|1.67, Анончик (?), 13:23, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если я подам жалобу по DMCA на github.com/microsoft они тоже заблочат репы?
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|1.75, Аноним (75), 13:43, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сначала я подумал зачем, а потом понял что они так ремастер не смогут продать.
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|1.79, Аноним (73), 13:52, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ЮМожно отметить, что сообществом развивается несколько открытых реализаций популярных коммерческих игр, для работы которых требуется использование файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры. Ключевым отличием данных проектов от заблокированного RE3 является то, что RE3 получен в результате обратного инжиниринга исполняемых файлов, в то время как отмеченные ниже проекты развиваются как независимые реализации движков, написанные с нуля.
тут есть гораздо более полный список
https://osgameclones.com/
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|1.83, Аноним (83), 14:02, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уйма человеко-часов, потраченных впустую. Видать те, кто этим не занимался и занимается, совсем без мозгов, ведь это вполне ожидаемо.
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|2.88, Леголас (ok), 14:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну почему сразу впустую, что, гитхуб всему голова? А так ребята поддерживали свои навыки, ведь обратный инжиринг это вам не прохладный смузи пить жарким калифорнийским днём. И доводя до конца мысль о гитхубе: они ведь могут и в другом месте держать репу.
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|1.100, Псевдоним (??), 14:49, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот что будет если играть по правилам. По чужим правилам. Нет смысла заигрывать с лицензиями, чистотой кода и прочего. Просто делай что хочешь псевдонимно. Нашёл исходники оригинала? Не парься, используй. Пользователям будет удобнее скачивать сразу с ресурсами? Добавь их в инсталлер. Это нарушает лицензию? Подумай сколько законов и лицензий нарушили проприетарасты. Играй по своим правилам. Все что ты можешь сделать технически - все разрешено.
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