Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub

GitHub заблокировал репозиторий проекта RE3 и 232 форка, включая три приватных репозитория, после поступления жалобы от компании Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность. Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Код RE3 пока остаётся доступен в зеркале GitHub на archive.org. Доступ к зеркалу на GitLab и к репозиторию в AUR уже ограничен. Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции. Можно отметить, что сообществом развивается несколько открытых реализаций популярных коммерческих игр, для работы которых требуется использование файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры. Ключевым отличием данных проектов от заблокированного RE3 является то, что RE3 получен в результате обратного инжиниринга исполняемых файлов, в то время как отмеченные ниже проекты развиваются как независимые реализации движков, написанные с нуля. OpenAge - открытый движок для игр Age of Empires, Age of Empires II (HD) и Star Wars: Galactic Battlegrounds;

OpenSAGE - открытый движок для Command & Conquer: Generals;

OpenMW - открытый движок для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind;

OpenRA - открытый движок для Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000;

OpenLoco - открытый симулятор транспортной компании на основе игры Locomotion;

CorsixTH - открытый движок для Theme Hospital;

OpenRCT2 - открытый движок для стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2.





