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Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub

22.02.2021 10:15

GitHub заблокировал репозиторий проекта RE3 и 232 форка, включая три приватных репозитория, после поступления жалобы от компании Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность. Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Код RE3 пока остаётся доступен в зеркале GitHub на archive.org. Доступ к зеркалу на GitLab и к репозиторию в AUR уже ограничен.

Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции.

Можно отметить, что сообществом развивается несколько открытых реализаций популярных коммерческих игр, для работы которых требуется использование файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры. Ключевым отличием данных проектов от заблокированного RE3 является то, что RE3 получен в результате обратного инжиниринга исполняемых файлов, в то время как отмеченные ниже проекты развиваются как независимые реализации движков, написанные с нуля.

  • OpenAge - открытый движок для игр Age of Empires, Age of Empires II (HD) и Star Wars: Galactic Battlegrounds;
  • OpenSAGE - открытый движок для Command & Conquer: Generals;
  • OpenMW - открытый движок для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind;
  • OpenRA - открытый движок для Command & Conquer Tiberian Dawn, C&C Red Alert и Dune 2000;
  • OpenLoco - открытый симулятор транспортной компании на основе игры Locomotion;
  • CorsixTH - открытый движок для Theme Hospital;
  • OpenRCT2 - открытый движок для стратегической игры RollerCoaster Tycoon 2.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/dmca...)
  2. OpenNews: Выполнен реверс инжиниринг кода GTA III и GTA VC
  3. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
  4. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
  5. OpenNews: По требованию Google заблокированы 135 репозиториев на GitHub
  6. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54635-re3
Ключевые слова: re3, game, github, block, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (113) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 11:02, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    всё как обычно
     
     
  • 2.18, TheFotoMag (ok), 11:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –33 +/
    >> всё как обычно

    Давайте красть кошельки в трамваях!!!

     
     
  • 3.19, Леголас (ok), 11:42, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    они же не воровали, а дизассемблировали
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:44, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –25 +/
    Это, вообще-то, тоже незаконно.
     
     
  • 5.29, InuYasha (??), 12:02, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это если прользователь принимает EULA. А если не принимает... )
     
     
  • 6.82, Аноним (82), 14:02, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если не принимает, что уже иметь копию на компе незаконно и за это можно в суд подать. Просто это не очень доказуемо и очень муторно, да и по законодательству РФ осудить за это может быть проблематично, если для доступа к тексту лицензии пользователь обязан сначала её принять. Поэтому серьёзные компании типа Орков текст лицензии сначала вывешивают на сайте, после чего на ссылке скачивания написано, что скачивая установщик вы принимаете лицензию.
     
  • 5.37, Аноним (37), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Незаконно где? В РФ, например, вполне законно.
     
     
  • 6.51, Аноним (51), 12:43, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну тогда, в чём вопрос?
    Нужно создать российский аналог gta и выложить на российском аналоге github.
    И всё! Действуйте, думаю до вечера справитесь.
     
     
  • 7.58, Леголас (ok), 13:07, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох, как широка Россия! Во Владике уже вечер.
     
  • 6.57, Lex (??), 13:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  В РФ, например, вполне законно.

    Об этом уже был срач..
    Если кратко, то "законно если иного не оговорено в Соглашении". Но это практически всегда "оговорено" и запрещено, даже у васяноподелий

     
     
  • 7.104, Аноним (104), 15:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем так Закон приоритетнее, чем любые EULA Но конкретно этот случай в за... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.108, dron (??), 15:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ли считать законами правила которые придумывают те которые преступили зако... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.112, Аноним (82), 15:57, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно Кто здесь де-факто власть - тот де-факто законы и устанавливает Мораль и... текст свёрнут, показать
     
  • 9.114, Аноним (114), 16:02, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно Например, практически в любой стране была смена власти путем переворота... текст свёрнут, показать
     
  • 6.74, Аноним (82), 13:40, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Абсолютно незаконно Хоть местные модераторы и стараются это вымарать и замолчат... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.42, Аноним (42), 12:15, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не все законы справедливы.
     
     
  • 6.77, Всем Анонимам Аноним (?), 13:48, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и справедливость для каждого своя. Кому-то справедливо бесплатно получить то, над чем другой человек работал год. Или просто украсть то, что другой человек купил.
     
  • 5.47, Аноним (47), 12:31, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ваши законы ничего общего с правами человека не имеют.
     
     
  • 6.60, Michael Shigorin (ok), 13:08, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как раз, что самое ироничное, имеют.

    И развесистое законодательство западного покроя, в котором без адвокаца ты уже попал, и "права человека" (а особенно "права ребёнка") -- вполне себе в интересах одной и той же группы эээ... расчеловечивателей, ныне дорвавшейся до власти в ССША.

    Вот с совестью они и впрямь имеют общего чем дальше, тем меньше, как мне видится.

    PS: если кто-то пожелает собрать пакет в альт (пусть мне и крайне неприятна эта игрушка по своей дебильной сущности) -- git.altlinux.org нет дела до DMCA и софтпатентов.

     
     
  • 7.64, Аноним (82), 13:15, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно имеют. Не могут законы, нарушающие права человека, никакого отношения к ним не иметь.
     
  • 7.66, Аноним (82), 13:19, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >git.altlinux.org нет дела до DMCA и софтпатентов.

    Это пока копирасты ГК РФ размахивать не начнут.

     
     
  • 8.98, Анончик (?), 14:47, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не мешайте мише организовывать преступное сообщество... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.113, Аноним (82), 16:00, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для преступного сообщества надо под УК попадать, а у Миши пока что даже для ГК... текст свёрнут, показать
     
  • 7.73, Аноним (73), 13:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта так называемая игра пропагандирует насилие, аморальное и преступное поведение, её нужно запретить!
     
     
  • 8.106, Аноним (106), 15:14, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно догадываюсь о цели вашего поста, но не могу не заметить, что не обязат... текст свёрнут, показать
     
  • 8.109, Аноним (109), 15:28, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Милонов, залогинься ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.105, Аноним (104), 15:13, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до п.3 ст.1280 ГК РФ вам тоже дела нет? :)

    Копирастию не одобряю, но тут вы можете и себе проблемы создать.

     
  • 5.103, валяйте (?), 14:56, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мндаа, задртпаная игра 20 летнейй давности. Человеки настллько жалкие, жадные и тупые. Надеюсь человеки никогда не покинут эту планеьу, такое уг никому не нужно.
     
  • 4.115, Аноним (115), 16:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дизасемблирование - это тоже воровство, т.к. они смотрели чужой код в машинных кодах.
    Не воровство - это если бы сами придумывали.
     
     
  • 5.116, Аноним (82), 16:14, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репозиторий проекта RE3 заблокирован на GitHub... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:03, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогия с выпуском фальшивых биткоинов была бы более уместна. :)
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 13:11, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут ближе сравнение денег vs биткоины, на те и на те можно приобрести товары и услуги, но первое печатает государство а второе можно намайнить, так вот некоторые рьяные представители государства считают что нужно использовать только их бумажки которые они напечатали ну ли просто условно нарисовали себе в электронном виде, а все остальные товар-денежные отношения должны быть вне закона. Так и тут, товары и услуги это уже приобретённый клиент игры, а вот сервер это как деньги/биткоины.
     
  • 2.33, InuYasha (??), 12:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    [Chorus]
    It's sad to stare at the D.M.C.A
    It's sad to stare at the D.M.C.A
    They have everything for young men to feel worse
    You can hang out with all the laws
    It's sad to stare at the D.M.C.A
    It's sad to stare at the D.M.C.A
    You can get yourself jailed, you can have yourself killed
    They don't care how you really feel

    (дальше было влом писать :) )

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:04, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Продолжаем дальше сидеть на гит-шите. Необучаемые.
     
     
  • 2.12, Аноним (82), 11:22, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну ты-то у нас обучаемый, готов свой сервер поднять и за работу сервиса, CI и трафик сам платить.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:27, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да.
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:46, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    я поднял. в чем проблема? ты нищий чтоли? малинку купить не можешь под gitea?
     
  • 3.39, Аноним (-), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если есть хоть скромная возможность - обязательно нужно поднимать, а не оправдывать копрорастов и свою лень.
     
  • 3.41, Сейд (ok), 12:12, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://git.rip/ бесплатный.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 12:36, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Домен слишком красноречив
     
  • 3.65, Аноним (65), 13:18, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >свой сервер поднять

    ... который точно так же на раз-два дропнут за нарушение DMCA

     
     
  • 4.97, Сейд (ok), 14:44, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Беларуси не заблокируют.
     
  • 3.69, Michael Shigorin (ok), 13:29, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну мы так сделали, когда ещё никаких гитхабов в проекте не было.  А что, так нельзя было?
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:59, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продолжаем, не переживай. У нас же СПО, а не говённый варез.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:04, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Айпоня жалобу накатал отпентациарил или как он там выразился.
     
     
  • 2.20, Леголас (ok), 11:44, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вот же ай-кляузник
     
     
  • 3.36, iPony129412 (?), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Нет, просто я сторонник правды и справедливости в этом мире!
     
     
  • 4.107, Аноним (107), 15:18, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты сторонник так называемой правды, то в данном случае ты поступил как м*дак. Это правда.
     
  • 2.27, iPony129412 (?), 11:56, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ах какой я молодец!!!
    Правда, живите по правде!!
     
     
  • 3.32, Аноним (3), 12:05, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Опера престо всем начхать?
     
  • 3.50, Леголас (ok), 12:38, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Правда, живите по правде!!

    в чём сила, пони?

     
     
  • 4.78, пони (?), 13:49, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в аниме
     
  • 4.84, Аноним (84), 14:03, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В радужной попоне.
     
  • 2.85, iPony129412 (?), 14:11, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказалось, что там совсем не бегут 🏃 банить репозитории, как пишут сказочники на Opennet.
    Я им подробно написал со ссылками на Opera Eula, на новости 📰 по этой теме, и так, и сяк. И для надёжности ещё в Opera Software написал, что там 👈🏿 вот творится. Всем всё равно 🤷
    Отписались GitHub «непонятно, что есть нарушения, если у вас есть какие-то доказательства, то пишите».

    Короче, так просто это не работает. И так просто нарушителя не отпенетрируют.

     
     
  • 3.94, Леголас (ok), 14:41, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе ничего не сделают за дезинфу? Или ты таки сам жаждешь кары?..
     
     
  • 4.99, Михрютка (ok), 14:47, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А тебе ничего не сделают за дезинфу? Или ты таки сам жаждешь
    > кары?..

    шо ему сделают.

    для этого ж нужно сначала сдеанониться, потом поклясться under penalty of perjury, потом это самое perjury совершить, и ждать потом надеяться что эфбиай совместно с сикрет сервисом его выкрадут, когда он поедет отдыхать  в турцию.

     
  • 4.102, iPony129412 (?), 14:52, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тебе ничего не сделают за дезинфу?

    Так это мимо. Всё как есть.


     
  • 3.95, Михрютка (ok), 14:41, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ, сходите по ссылке в новости и почитайте, как настоящие американские перцы пишут кляузы.

    вот еще гитхаб будет подрываться по доносу какого-то анонима с опеннета, который и к опере, и к гитхабу имеет никакое отношение. да еще небось, на рунглише.

     
     
  • 4.101, iPony129412 (?), 14:51, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > товарищ, сходите по ссылке в новости и почитайте, как настоящие американские перцы пишут кляузы.

    Давно уже видел. Не так круто конечно написал, но старался.

     
  • 3.96, Аноним (3), 14:43, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь ясность полная, может быть и возьмутся ещё за возрождение недавнего титана веб.
     
  • 3.110, Аноним (109), 15:32, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы только что прочитали признание страпони о том, как ему провели шершавым по губам. И ему это понравилось.
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 11:07, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Было бы ещё время играть, можно было бы расстроиться.
     
  • 1.5, Аноним (82), 11:12, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >включая три приватных репозитория

    То есть Micro$ost по заявкам копирастов сканирует приватные репозитории? Сколько услуга стоит?

     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 11:15, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > То есть Micro$ost по заявкам копирастов сканирует приватные репозитории?

    Вы как будто удивлены.

     
     
  • 3.10, Аноним (82), 11:20, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Я очень удивлён. Приватные репозитории не могут быть перечислены в заявке, ибо невидимы для левых людей. Чтобы их обнаружить необходима помощь от мелкософта. Которую они не обязаны по закону предоставлять как минимум пока их суд не обязал. А блокировка по DMCA - досудебная.
     
     
  • 4.34, SR_team (ok), 12:08, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно в заявке было что-то типа "Этот и все его форки", а приватные репозитории были форками. Или на гитхабе нельзя создать приватный форк публичного репозитория?
     
     
  • 5.53, Аноним (82), 12:48, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на заявку присутствует. В ней написано, что Take Two сама нашла репы, перечислен список реп и почему-то вымараны ссылки на некоторые репозитории.
     
  • 4.61, Lex (??), 13:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но что мешало просто заблокировать аккаунт и все его репы, в т.ч приватные ?
     
     
  • 5.87, Аноним (82), 14:22, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аккаунты не заблокировали.
     
  • 2.8, Клыкастый (ok), 11:16, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ещё вспомни про ящик на гугле и анализ содержимого ботами "это не нарушает приватность".
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Твоя аватарка очень хорошо подходит к творящемуся ...
     
  • 3.35, InuYasha (??), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "You didn't need that kind of privacy
    You were login to facebook anyway"
    - вспомнилось из Reimagine: The Game
     
     
  • 4.38, InuYasha (??), 12:10, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *going to
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:18, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не только сканирует, но используют в своих внутренних целях
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:15, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где скачать исходные тексты. Или уже всё?
     
     
  • 2.15, Леголас (ok), 11:27, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Код RE3 пока остаётся доступен в зеркале GitHub на archive.org

    ссылка (токмо загружайте zip):
    https://web.archive.org/web/20210218020404/https://github.com/GTAmodding/re3/

    p.s. либо см. комментарий #13:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123351.html#13

     
  • 2.17, Аноним (17), 11:30, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://git.rip/DMCA_FUCKER/re3
     
  • 2.23, mos87 (ok), 11:46, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я скачал.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:21, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А на что они надеялись? Реально необучаемые
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:23, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нате

    https://codeberg.org/Jeder/re3

     
     
  • 2.45, c1b3r (?), 12:28, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут с пофикшеными ссылками https://git.rip/re3/re3-mod
     
  • 2.76, Аноним (76), 13:45, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Fuck you TakeTwo!" написано в той репе 😀 Анон одобряет.
     

  • 1.22, Аноним (24), 11:45, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а смысл делать форки? я вот просто скачал все исходники и билды
     
  • 1.25, commiethebeastie (ok), 11:52, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем орать, что это результат реверс инжиниринга?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:05, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Потому что это результат реверс-инжиниринга.
     

  • 1.26, SR_team (ok), 11:53, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA)

    Подождите, а чем с данной точки зрения MTA отличается от RE3? Они тоже реверсят игру, но переписывают только по частям, и когда их рокстары заметили они им помогли с реверсом, а не забанили.

     
     
  • 2.70, Michael Shigorin (ok), 13:32, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, отличие с другой стороны вопроса -- например, одни сами трудились и оценили, что их труды помнят (а то и копеечка вдогонку прилетит хоть мелкая за те же копии древних байтов с ресурсами), а другим это "актив", даже если давно уж пассив.
     
     
  • 3.117, Аноним (117), 16:17, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, всё проще. Тогда у власти были Рокстар - а стал Тейк Ту, которому теперь Рокстар и принадлежит. Если бы Рокстар захотел, он бы и МТА нагнул, но там понимали, что это только бонус к популярности, а не к хейту. А Тейк Ту плевать хотели на мнение коммунити, чего только стоят баны за моды.
     
  • 2.81, Аноним (82), 13:55, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этих забанили не рокстары (разрабы), а Take Two (издатель, который владеет рокстарами).
     
  • 2.111, Аноним (111), 15:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто они понимают, что это ещё 5 раз можно продать лохам.
     

  • 1.40, InuYasha (??), 12:12, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Радостно лишь от того, что в мире всё больше способных программистов, которые могут ревёрсить или писать аналоги сраной проприетарщине.
     
     
  • 2.49, Леголас (ok), 12:38, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    и вот как с ними и с плодами их трудов поступают...
     
  • 2.52, Аноним (-), 12:45, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    способные незанятые программисты? генерал, есть у нас что помощнее h99n46?
     
     
  • 3.71, Michael Shigorin (ok), 13:33, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое бывает.  Более того, со сверхспособными бывает чаще, чем Вы способны себе представить -- знаю живые примеры...
     
  • 2.54, Аноним (82), 12:50, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это запрещено законодателями и на это не было наложено вето президентом.
     

  • 1.43, c1b3r (?), 12:26, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Важное замечание: жалоба не поступала от т2 официально. Это мог быть тролль
     
     
  • 2.55, Аноним (82), 12:53, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На все жалобы по DMCA их подающий обязан идентифицировать себя. Это юридический документ, и за клевету можно и иск схлопотать. Поэтому анонимки можно игнорировать - анонимки - не юридический документ, а бумага туалетная.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:06, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чувак, сейчас твита достаточно, чтобы живого человека напрочь отменили. А если будешь пруфы требовать - и тебя отменят. Ну про какие ты тут бумажки разоряешься, а?
     
     
  • 4.72, Michael Shigorin (ok), 13:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А шо такое твит?
     
  • 4.89, Аноним (82), 14:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для государства достаточно. MS - не государство, они просто законопослушная компания.
     
  • 2.93, Михрютка (ok), 14:34, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в кляузе явно сказано "i am the copyright holder", указано и имя, и должность, и адрес сотрудника take two. вместо них просто стоит плашка [PRIVATE]
     

  • 1.44, Весельчак У (?), 12:26, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ещё был реверс цезаря 3. Автор чел с хабра. Его тоже DNC’s задушили.
     
     
  • 2.46, Весельчак У (?), 12:29, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *DMCA. Автозамена дурацкая
     

  • 1.59, Аноним (59), 13:08, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отлично, хотел купить лицуху чтобы с неё закинуть ресурсы на RE3 но теперь лучше дождусь сборки на торрентах, спасибо Take-Two за сэкономленные деньги.
     
     
  • 2.86, iPony129412 (?), 14:21, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > хотел купить лицуху

    А так бы на распродаже купил бы за 140 рублей !!!
    Директор у них там наверно в туалете рыдать будет, как твой комментарий прочитает.

     

  • 1.67, Анончик (?), 13:23, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если я подам жалобу по DMCA на github.com/microsoft они тоже заблочат репы?
     
     
  • 2.90, Леголас (ok), 14:26, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    попробуй, а результатом - поделись
     

  • 1.68, Аноним (68), 13:27, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Take Down Interactive
     
  • 1.75, Аноним (75), 13:43, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала я подумал зачем, а потом понял что они так ремастер не смогут продать.
     
  • 1.79, Аноним (73), 13:52, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЮМожно отметить, что сообществом развивается несколько открытых реализаций популярных коммерческих игр, для работы которых требуется использование файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры. Ключевым отличием данных проектов от заблокированного RE3 является то, что RE3 получен в результате обратного инжиниринга исполняемых файлов, в то время как отмеченные ниже проекты развиваются как независимые реализации движков, написанные с нуля.


    тут есть гораздо более полный список

    https://osgameclones.com/

     
  • 1.80, Аноним (73), 13:55, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все нормальные патцсаны со двора играют в Russian Theft Auto а они реверсируют GTA 3. Рука лицо.
    https://www.youtube.com/watch?v=WBkmxwKFFAA
     
  • 1.83, Аноним (83), 14:02, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уйма человеко-часов, потраченных впустую. Видать те, кто этим не занимался и занимается, совсем без мозгов, ведь это вполне ожидаемо.
     
     
  • 2.88, Леголас (ok), 14:25, 22/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему сразу впустую, что, гитхуб всему голова? А так ребята поддерживали свои навыки, ведь обратный инжиринг это вам не прохладный смузи пить жарким калифорнийским днём. И доводя до конца мысль о гитхубе: они ведь могут и в другом месте держать репу.
     

  • 1.100, Псевдоним (??), 14:49, 22/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот что будет если играть по правилам. По чужим правилам. Нет смысла заигрывать с лицензиями, чистотой кода и прочего. Просто делай что хочешь псевдонимно. Нашёл исходники оригинала? Не парься, используй. Пользователям будет удобнее скачивать сразу с ресурсами? Добавь их в инсталлер. Это нарушает лицензию? Подумай сколько законов и лицензий нарушили проприетарасты. Играй по своим правилам. Все что ты можешь сделать технически - все разрешено.
     

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