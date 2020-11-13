По требованию Google заблокированы 135 репозиториев на GitHub

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|2.7, A.Stahl (ok), 08:51, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Человечество вполне способно к выживанию. И когда эта твоя "копирастия" начнёт создавать серьёзные проблемы, от неё избавятся. Как от рабства или от феодального строя. Это неспешный, но стабильно работающий процесс.
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|4.11, A.Stahl (ok), 09:11, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Везде. Не надо только мне махать томиком Маркса -- ты прекрасно знаешь о чём я говорю.
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|5.14, Аноним (14), 09:14, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А Маркс про рабство и не писал, он описывал слабые стороны капиталистической системы, так что буду махать дальше.
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|6.37, A.Stahl (ok), 09:36, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну тогда ещё собранием сочинений Пришвина помаши -- он тоже про рабство не писал.
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|5.56, Lex (??), 10:19, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как работали, фактически, за еду, одежду и какую-то крышу над головой( с перспективой подохнуть с голоду / болезней / итп если не впахивать) - так и работают( в некоторых странах с перспективой лишиться всего, включая даже собственных детей, если кому-то из «управляющих» что-то не понравится ).
Да, мир «невероятно изменился» :)
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|6.70, Рабовладелец (?), 11:09, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с перспективой подохнуть с голоду / болезней / итп если не впахивать
Как будто если ты будешь впахивать, эта перспектива исчезнет. хахаха, какой наивный раб!
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|4.44, гшш (?), 10:03, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сменили традемарки просто. рабство как свободный код =)
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|2.4, leibniz (ok), 08:48, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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простите, а что всё? так говорите, будто что-то принципиально поменялось (:
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|2.10, lockywolf (ok), 09:07, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Google уже давно всё, примерно с момента создания whatwg.
Это не повод от них отказываться, это повод иметь как минимум две запасных системы, из которых одна -- это другой олигарх, и одна -- самопал.
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|2.46, гшш (?), 10:06, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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думаю, эти либы зашиты в разные приставки, которые не обновляются. Отсюда такая попоболь у гугля.
Дефакто сабж у же взломан получается. рипы будут делать, сорцы развивать в другом месте, но гугль будет чуствовать что сделал все возможное как и левообладатели.
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|1.3, leibniz (ok), 08:44, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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вся суть копирастов-корпорастов — а ты уверен, Анон, что завтра суровая кара не настигнет твою уютную репу потому, что не угодна она стала большому брату?
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|2.19, Аноним (14), 09:16, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Именно поэтому надо массово байкотировать GitHub и поднимать репы там, где не действует законодательство СШП.
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|3.24, пох. (?), 09:21, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> Именно поэтому надо массово байкотировать GitHub и поднимать репы там,
> где не действует законодательство СШП.
да, давайте больше денег. Будем строить государственное хранилище шва6одки!
Где-нибудь на базе Сколково, разумеется.
Новый гугль и новый microsoft-то мы уже построили, всем на зависть! С новым редхатом, правда, немного незаладилось.
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|3.33, Аноним (22), 09:32, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы альтернатива гитхабу была доверенной, нужно, чтобы она управлялась некоммерческой организацией с жёстким уставом и полной прозрачностью. И была в юрисдикции, где копирайт упразднён.
Но даже если всё вышеперечисленное есть, остаётся одна проблема. Кто за всё это платить-то будет? Билл Гейтс? Это подороже, чем вакцинация африканцев выйдет. Но вакцинация африканцев жизни спасает, а поддержание клона гитхаба только зажравшимся преступникам, которые даже за себя заплатить не могут, помогает, соучастие это, законопослушный миллиардер на такое не пойдёт, если не хочет кончить как Пабло Эскобар.
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|4.42, пох. (?), 09:58, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто за всё это платить-то будет? Билл Гейтс? Это подороже, чем вакцинация африканцев выйдет.
Это не только на пяток порядков дешевле, особенно если вычесть еще и зарплату блина гейца, который для этого проекта ненужен, но и, в отличие от вакцинации негров, которые от этого продолжают плодиться и требовать жратвы и еще вакцинаций - не увеличивает, а уменьшает потребление ресурсов планетки впустую.
Но именно по этой причине - попытки такое сделать плохо кончатся, ибо как это так - с международной братвой не делиться и деньги не проматывать а на что полезное потратить?!
Да вы, наверное, террорист!
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|5.45, alex312 (?), 10:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты зубы не заговаривай, давай, предлагай юрисдикцию где сервера ставить.
вот тогда и посмотрим какой ты умный.
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|6.48, пох. (?), 10:09, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты зубы не заговаривай, давай, предлагай юрисдикцию где сервера ставить.
> вот тогда и посмотрим какой ты умный.
Ну выбор-то очевидный, между КНР и КНДР.
В горах Колумбии, где все еще коммунизм, к сожалению, плохо с интернетом, а на муле возить байтики медленно получится. И другой груз у них есть, имеющий приоритет.
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|7.66, пох. (?), 10:58, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В северном нет интернета (и не будет!), в южном - ну другая братва будет решать чего тебе можно, а чего нельзя.
Причем в конечном итоге под диктовку - той же самой, поскольку в доле.
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|2.12, ryoken (ok), 09:13, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дык эта... Страдают-то отнюдь НЕ копирасты. Страдают обычные юзеры, которым ещё и ресурсы машины на всякую херню (расшифровка) приходится переводить.
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|3.21, Аноним (14), 09:19, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Йо-хо-хо никуда не делся. Зачем вообще все эти онлайн-кинотеатры и прочее DeRьMo? Может пора уже понять, что создатели фильмов, музыки, игр нишиша не получают, а все эти онлайн кинотеатры, цифровые мазины гребут деньги лопатой. Они вот очень любят о мнимой "недополученой прибыли" говорить, интересно, как теперь у них снизятся продажи?
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|1.6, Fracta1L (ok), 08:50, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> в 2018 году лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения (Code of Conduct)
Всё понятно с этой клоакой
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|1.13, Аноним (13), 09:14, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> доступ к контенту, передаваемому через защищённый DRM канал связи
Чот ни разу не понадобилось. Кто-то пользуется?
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|2.18, netflix (?), 09:15, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно нет, все правильные пацаны кинчик смотрят прямо в браузере, как положено.
На той операционной системе, где полож...в смысле, где не лагает 4k.
Единственно-правильным браузером гугля, разумеется.
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|4.27, netflix (?), 09:23, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты widevine.dll-то на ней уже запустил?
И про 4k в браузере песни пой кому-нибудь, кто поверит.
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|5.30, Сишник (?), 09:27, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нетфликс, сорян, но ты не нужен, поэтому не в курсах как там с widevine.dll дела обстоят. Подозреваю что при большой необходимости можно нужное из ведра выдернуть или целиком его накатить.
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|6.59, Lex (??), 10:24, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Куда, что и как собрался накатить с х86 на АРМ ?
Тем более, ещё и на какую-то малину
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|3.26, Аноним (14), 09:22, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> где не лагает 4k.
Это где это он не лагает? Не лагает на новых видеокартах, которые стоят в половину стоимости нового автомобиля? На любых других картах лагает ещё как, на любой ОС. Кто говорит обратное - можете смело плевать в лицо. Они либо не 4К смотрят, а 1080p и называют это гордо 4К, либо слепые.
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|4.29, iPony129412 (?), 09:26, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно плеваться.
Windows 10 + Nvidia 1030 = 4 К в браузере.
Какой автомобиль можно купить за двойную стоимость её я не знаю. Наверно утопленный и весь ржавый, и то постараться надо.
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|4.31, netflix (?), 09:27, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не лагает на новых видеокартах, которые стоят в половину стоимости нового автомобиля?
Слющий, зачэм такой дорогой мащина покупал?! (c)
С декодированием видео вполне справляются даже набортные интеловские. При загрузке основного cpu 3-5%
С av1 чуть похуже, но av1 не единственный и не самый популярный сегодня кодек для 4k.
1080 свои можешь смотреть прямо процессором, опять же даже дохлые интеловские энергоэффективные процессоры давным-давно с этим справляются. Даже в вашем линюхе.
P.S. > либо слепые.
чую я тут адепта безкислородной меди...
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|4.55, Oe (?), 10:18, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не лагает даже 4k 60fps на софтовом декодировании, видеокарта GTX560. 1080p так вообще 3-4% загрузка процессора, на всё том же софтовом декодировании. Только 8k 60fps уже тяжело дается.
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|2.53, Аноним (53), 10:14, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По требованию Google заблокированы 135 комментариев на OpenNET
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|1.28, Сишник (?), 09:25, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> "Don't be evil" был удалён из CoC.
Дырявые чёрти. Защищать защиту, которая уже ни от чего не защищает - маразм.
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|2.34, Аноним (13), 09:35, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так тем более - убрали и ладно. Только факт уборки напрягает немного. Как-бы доверие к уборщику снижается.
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|1.32, Аноним (32), 09:29, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проблема в примитивности борьбы, блокировка репозиториев не делает сам код надёжней, просто немного медленнее будет распространяться, а если на GitHub это станет популярным появится какой нибудь подпольный хостинг кода на котором это все легко можно будет найти. Странно что гугл этого не понимает.
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|2.35, Аноним (22), 09:35, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто платить за "подпольный хостинг" будет? Те, у кого нет денег заплатить за просмотр фильма?
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|3.38, ryoken (ok), 09:44, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто платить за "подпольный хостинг" будет? Те, у кого нет денег заплатить
> за просмотр фильма?
Найдутся те, кто заплатит за хостинг ВМЕСТО просмотра.
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|4.41, Аноним (22), 09:58, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А набирут ли достаточно для обеспечения нужного уровня безопасности? Сразу говорю - не наберут.
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|3.43, Аноним (43), 10:01, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем он нужен если есть чаты, форумы, трекеры, мессенджеры и т. д.? Взять пример с "сырцами" на XP. Ну удалили они всё с GitHub, но на торенте осталось и берут те кому это нужно.
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|4.58, Аноним (-), 10:23, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А зачем он нужен если есть чаты, форумы, трекеры, мессенджеры и т. д.?
С разморозкой. Уже давно ничего из этого нет. Кругом засланные казачки кричащие - ненужно, а вот двести сорок восьмой по счету мессенджер - вот этот точно нужен, главное чтоб от гугла.
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|3.61, Lex (??), 10:32, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в отсутствии денег - дело в нежелании их тратить на любое г.но( притом, ещё и столько, сколько хочет потерявший чувство меры торгаш ).
Кто платит за хостинг многих террабайтов данных, распространяемых торрентами ?)
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|4.68, пох. (?), 11:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто платит за хостинг многих террабайтов данных, распространяемых торрентами ?)
Действительно, ну кто же это...
Например, кому принадлежит и где физически находится пресловутый рутрекер?
(Кем оплачивается - легко понять, отключив блокировку рекламы.)
Ты, главное, верь, верь, что хостинги самозарождаются нахаляву и даром.
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|1.40, Аноним (43), 09:57, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мало того что именно Google является косвенной причиной распространения малвари так ещё и теперь беспредел творит. Ну удалил он код из репозитория, но не изменится ничего. Поэтому именно жадность, да жадность сведёт человечество в могилу.
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|1.51, Анонимный юзверь (?), 10:11, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения"
теперь можно без всяких оговорок называть гуглю КОРПОРАЦИЕЙ ЗЛА
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|2.69, пох. (?), 11:06, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с разморозочкой.
Вы другие новости гляньте, а то еще без маски в транспорт полезете.
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|1.52, Аноним (52), 10:11, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в 2018 году лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения, зато добавили COC, что как бы намекает.
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