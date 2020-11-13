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По требованию Google заблокированы 135 репозиториев на GitHub

13.11.2020 08:16

Компания Google добилась блокировки на GitHub 135 репозиториев, включающих код для определения ключей для дешифровки контента, защищённого при помощи CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine. Блокировка произведена на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Раньше Google придерживалась тактики ненападения в вопросах интеллектуальной собственности, но в 2018 году лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения (Code of Conduct).

Блокировка инициирована против репозиториев, включающих закрытый RSA-ключ, который был извлечён из CDM-модуля Widevine в результате взлома реализованных в данном модуле механизмов защиты. Большинство репозиториев являются форками Chrome-дополнения widevine-l3-decryptor (зеркало), позволяющего получить доступ к контенту, передаваемому через защищённый DRM канал связи.

Указанное дополнение было написано для демонстрации того, как можно обойти механизм DRM-защиты Widevine через перехват вызовов API Encrypted Media Extensions (EME) и извлечь все передаваемые ключи шифрования контента. В репозитории отмечается, что код является демонстрацией метода атаки и распространяется исключительно в образовательных целях (дополнение не выполняет расшифровку контента, а лишь определяет ключ, но полученный ключ можно использовать для расшифровки при помощи утилиты ffmpeg, указав полученный ключ при запуске в опции "-decryption_key").

В качестве причин для блокировки указано нарушение статьи 1201 Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), а само дополнение отмечено как инструмент, специально созданный для нарушения условий использования лицензионного контента и обхода механизмов DRM-защиты. В числе нарушений дополнительно упомянуто наличие в репозитории файлов, нарушающих авторские права Google. В частности, файла license_protcol.proto и документов Widevine Modular DRM Security Integration Guide и Widevine DRM Architecture Overview. Примечательно, что license_protcol.proto представляет собой заголовочный файл для libprotobuf с описанием структуры протокола Widevine, т.е. Google приводит доводы, близкие к аргументации Oracle в нападках на Android.

Технология Widevine разрабатывается компанией Google и применяется для распространения защищённого авторскими правами контента в Netflix, Disney, Amazon Video, BBC, HBO, Facebook, Hulu, Spotify и многих других сервисах. Для декодирования контента поставляется одноимённый CDM-модуль, применяемый в Chrome, Edge, Firefox и Opera, а также в продуктах Samsung, Intel, Sony и LG. В прошлом году был взломан самый слабый уровень защиты Widevine L3, реализованный полностью программно и, как правило, применяемый для распространения контента с разрешением ниже 1080p. Оказалось, что реализация алгоритма шифрования Whitebox AES-128 подвержена атаке DFA (Differential Fault Analysis), позволяющей получить доступ к ключу шифрования.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
  3. OpenNews: Бывший руководитель Sun подчеркнул ошибки открытых проектов и причины упадка компании
  4. OpenNews: Компания Google назвала патентные нападки на платформу Android целенаправленной агрессией
  5. OpenNews: DRM-защита Widevine L3 полностью взломана
  6. OpenNews: Компания Google выступила с инициативой по защите открытых проектов от патентных претензий
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54079-google
Ключевые слова: google, widevine, dmca
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Бен Криведко (?), 08:40, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Копирастия сведёт Человечество в могилу :(
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 08:51, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Человечество вполне способно к выживанию. И когда эта твоя "копирастия" начнёт создавать серьёзные проблемы, от неё избавятся. Как от рабства или от феодального строя. Это неспешный, но стабильно работающий процесс.
     
     
  • 3.9, Историк (?), 09:00, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это где это от рабства избавились?
     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 09:11, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Везде. Не надо только мне махать томиком Маркса -- ты прекрасно знаешь о чём я говорю.


     
     
  • 5.14, Аноним (14), 09:14, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А Маркс про рабство и не писал, он описывал слабые стороны капиталистической системы, так что буду махать дальше.
     
     
  • 6.37, A.Stahl (ok), 09:36, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну тогда ещё собранием сочинений Пришвина помаши -- он тоже про рабство не писал.
     
  • 5.56, Lex (??), 10:19, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как работали, фактически, за еду, одежду и какую-то крышу над головой( с перспективой подохнуть с голоду / болезней / итп если не впахивать) - так и работают( в некоторых странах с перспективой лишиться всего, включая даже собственных детей, если кому-то из «управляющих» что-то не понравится ).

    Да, мир «невероятно изменился» :)

     
     
  • 6.70, Рабовладелец (?), 11:09, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с перспективой подохнуть с голоду / болезней / итп если не впахивать

    Как будто если ты будешь впахивать, эта перспектива исчезнет. хахаха, какой наивный раб!

     
  • 4.44, гшш (?), 10:03, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сменили традемарки просто. рабство как свободный код =)
     
  • 3.25, Аноним (25), 09:21, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.49, none_first (ok), 10:09, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 10:21, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.62, none_first (ok), 10:39, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:20, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как животноводство уже свело свинство в могилу.
     
  • 2.47, псевдонимус (?), 10:07, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, человечество сведёт в могилу копирастов!
     

  • 1.2, Перастерос (ok), 08:40, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Google все... уф, это что теперь, придется отказываться от всей экосистемы?
     
     
  • 2.4, leibniz (ok), 08:48, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    простите, а что всё? так говорите, будто что-то принципиально поменялось (:
     
  • 2.10, lockywolf (ok), 09:07, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google уже давно всё, примерно с момента создания whatwg.

    Это не повод от них отказываться, это повод иметь как минимум две запасных системы, из которых одна -- это другой олигарх, и одна -- самопал.

     
  • 2.17, Аноним (14), 09:15, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы всё ещё пользуетесь гуглом?
     
  • 2.46, гшш (?), 10:06, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думаю, эти либы зашиты в разные приставки, которые не обновляются. Отсюда такая попоболь у гугля.
    Дефакто сабж у же взломан получается. рипы будут делать, сорцы развивать в другом месте, но гугль будет чуствовать что сделал все возможное как и левообладатели.
     

  • 1.3, leibniz (ok), 08:44, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    вся суть копирастов-корпорастов — а ты уверен, Анон, что завтра суровая кара не настигнет твою уютную репу потому, что не угодна она стала большому брату?
     
     
  • 2.19, Аноним (14), 09:16, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно поэтому надо массово байкотировать GitHub и поднимать репы там, где не действует законодательство СШП.
     
     
  • 3.24, пох. (?), 09:21, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Именно поэтому надо массово байкотировать GitHub и поднимать репы там,
    > где не действует законодательство СШП.

    да, давайте больше денег. Будем строить государственное хранилище шва6одки!

    Где-нибудь на базе Сколково, разумеется.

    Новый гугль и новый microsoft-то мы уже построили, всем на зависть! С новым редхатом, правда, немного незаладилось.

     
  • 3.33, Аноним (22), 09:32, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы альтернатива гитхабу была доверенной, нужно, чтобы она управлялась некоммерческой организацией с жёстким уставом и полной прозрачностью. И была в юрисдикции, где копирайт упразднён.

    Но даже если всё вышеперечисленное есть, остаётся одна проблема. Кто за всё это платить-то будет? Билл Гейтс? Это подороже, чем вакцинация африканцев выйдет. Но вакцинация африканцев жизни спасает, а поддержание клона гитхаба только зажравшимся преступникам, которые даже за себя заплатить не могут, помогает, соучастие это, законопослушный миллиардер на такое не пойдёт, если не хочет кончить как Пабло Эскобар.

     
     
  • 4.42, пох. (?), 09:58, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто за всё это платить-то будет? Билл Гейтс? Это подороже, чем вакцинация африканцев выйдет.

    Это не только на пяток порядков дешевле, особенно если вычесть еще и зарплату блина гейца, который для этого проекта ненужен, но и, в отличие от вакцинации негров, которые от этого продолжают плодиться и требовать жратвы и еще вакцинаций - не увеличивает, а уменьшает потребление ресурсов планетки впустую.

    Но именно по этой причине - попытки такое сделать плохо кончатся, ибо как это так - с международной братвой не делиться и деньги не проматывать а на что полезное потратить?!

    Да вы, наверное, террорист!

     
     
  • 5.45, alex312 (?), 10:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты зубы не заговаривай, давай, предлагай юрисдикцию где сервера ставить.
    вот тогда и посмотрим какой ты умный.
     
     
  • 6.48, пох. (?), 10:09, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ты зубы не заговаривай, давай, предлагай юрисдикцию где сервера ставить.
    > вот тогда и посмотрим какой ты умный.

    Ну выбор-то очевидный, между КНР и КНДР.

    В горах Колумбии, где все еще коммунизм, к сожалению, плохо с интернетом, а на муле возить байтики медленно получится. И другой груз у них есть, имеющий приоритет.

     
  • 6.50, псевдонимус (?), 10:10, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложу за него:Сомали.
     
     
  • 7.66, пох. (?), 10:58, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В северном нет интернета (и не будет!), в южном - ну другая братва будет решать чего тебе можно, а чего нельзя.
    Причем в конечном итоге под диктовку - той же самой, поскольку в доле.

     

  • 1.5, Аноним (5), 08:50, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копирасты должны страдать ежедневно
     
     
  • 2.12, ryoken (ok), 09:13, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дык эта... Страдают-то отнюдь НЕ копирасты. Страдают обычные юзеры, которым ещё и ресурсы машины на всякую херню (расшифровка) приходится переводить.
     
     
  • 3.21, Аноним (14), 09:19, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Йо-хо-хо никуда не делся. Зачем вообще все эти онлайн-кинотеатры и прочее DeRьMo? Может пора уже понять, что создатели фильмов, музыки, игр нишиша не получают, а все эти онлайн кинотеатры, цифровые мазины гребут деньги лопатой. Они вот очень любят о мнимой "недополученой прибыли" говорить, интересно, как теперь у них снизятся продажи?
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 08:50, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > в 2018 году лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения (Code of Conduct)

    Всё понятно с этой клоакой

     
     
  • 2.65, псевдонимус (?), 10:57, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А раньше было непонятно?
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:57, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Министерство Правды опять отличилось.
     
     
  • 2.15, Сотрудник министерства (?), 09:14, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.39, Аноним (22), 09:55, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 10:31, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.64, A.Stahl (ok), 10:56, 13/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.13, Аноним (13), 09:14, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > доступ к контенту, передаваемому через защищённый DRM канал связи

    Чот ни разу не понадобилось. Кто-то пользуется?

     
     
  • 2.18, netflix (?), 09:15, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет, все правильные пацаны кинчик смотрят прямо в браузере, как положено.
    На той операционной системе, где полож...в смысле, где не лагает 4k.

    Единственно-правильным браузером гугля, разумеется.

     
     
  • 3.23, Сишник (?), 09:20, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  4k.

    Raspberry pi?

     
     
  • 4.27, netflix (?), 09:23, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты widevine.dll-то на ней уже запустил?

    И про 4k в браузере песни пой кому-нибудь, кто поверит.


     
     
  • 5.30, Сишник (?), 09:27, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нетфликс, сорян, но ты не нужен, поэтому не в курсах как там с widevine.dll дела обстоят. Подозреваю что при большой необходимости можно нужное из ведра выдернуть или целиком его накатить.
     
     
  • 6.59, Lex (??), 10:24, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда, что и как собрался накатить с х86 на АРМ ?
    Тем более, ещё и на какую-то малину
     
     
  • 7.63, Сишник (?), 10:52, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О невежды🙄 Есть мануалов тьмы - вот например, нетфликс для коди:
    https://pimylifeup.com/raspberry-pi-netflix/
    а вот для браузера https://thepi.io/how-to-watch-netflix-on-the-raspberry-pi/
     
  • 3.26, Аноним (14), 09:22, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > где не лагает 4k.

    Это где это он не лагает? Не лагает на новых видеокартах, которые стоят в половину стоимости нового автомобиля? На любых других картах лагает ещё как, на любой ОС. Кто говорит обратное - можете смело плевать в лицо. Они либо не 4К смотрят, а 1080p и называют это гордо 4К, либо слепые.

     
     
  • 4.29, iPony129412 (?), 09:26, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно плеваться.
    Windows 10 + Nvidia 1030 = 4 К в браузере.

    Какой автомобиль можно купить за двойную стоимость её я не знаю. Наверно утопленный и весь ржавый, и то постараться надо.

     
  • 4.31, netflix (?), 09:27, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не лагает на новых видеокартах, которые стоят в половину стоимости нового автомобиля?

    Слющий, зачэм такой дорогой мащина покупал?! (c)

    С декодированием видео вполне справляются даже набортные интеловские. При загрузке основного cpu 3-5%

    С av1 чуть похуже, но av1 не единственный и не самый популярный сегодня кодек для 4k.

    1080 свои можешь смотреть прямо процессором, опять же даже дохлые интеловские энергоэффективные процессоры давным-давно с этим справляются. Даже в вашем линюхе.

    P.S. > либо слепые.
    чую я тут адепта безкислородной меди...

     
  • 4.55, Oe (?), 10:18, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лагает даже 4k 60fps на софтовом декодировании, видеокарта GTX560. 1080p так вообще 3-4% загрузка процессора, на всё том же софтовом декодировании. Только 8k 60fps уже тяжело дается.
     

  • 1.16, Аноним (25), 09:14, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    куда комменты подевались?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 10:14, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По требованию Google заблокированы 135 комментариев на OpenNET
     

  • 1.28, Сишник (?), 09:25, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > "Don't be evil" был удалён из CoC.

    Дырявые чёрти. Защищать защиту, которая уже ни от чего не защищает - маразм.

     
     
  • 2.34, Аноним (13), 09:35, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так тем более - убрали и ладно. Только факт уборки напрягает немного. Как-бы доверие к уборщику снижается.
     

  • 1.32, Аноним (32), 09:29, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблема в примитивности борьбы, блокировка репозиториев не делает сам код надёжней, просто немного медленнее будет распространяться, а если на GitHub это станет популярным появится какой нибудь подпольный хостинг кода на котором это все легко можно будет найти. Странно что гугл этого не понимает.
     
     
  • 2.35, Аноним (22), 09:35, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто платить за "подпольный хостинг" будет? Те, у кого нет денег заплатить за просмотр фильма?
     
     
  • 3.38, ryoken (ok), 09:44, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто платить за "подпольный хостинг" будет? Те, у кого нет денег заплатить
    > за просмотр фильма?

    Найдутся те, кто заплатит за хостинг ВМЕСТО просмотра.

     
     
  • 4.41, Аноним (22), 09:58, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А набирут ли достаточно для обеспечения нужного уровня безопасности? Сразу говорю - не наберут.
     
  • 3.43, Аноним (43), 10:01, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем он нужен если есть чаты, форумы, трекеры, мессенджеры и т. д.? Взять пример с "сырцами" на XP. Ну удалили они всё с GitHub, но на торенте осталось и берут те кому это нужно.
     
     
  • 4.58, Аноним (-), 10:23, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А зачем он нужен если есть чаты, форумы, трекеры, мессенджеры и т. д.?

    С разморозкой. Уже давно ничего из этого нет. Кругом засланные казачки кричащие - ненужно, а вот двести сорок восьмой по счету мессенджер - вот этот точно нужен, главное чтоб от гугла.

     
  • 3.61, Lex (??), 10:32, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело не в отсутствии денег - дело в нежелании их тратить на любое г.но( притом, ещё и столько, сколько хочет потерявший чувство меры торгаш ).

    Кто платит за хостинг многих террабайтов данных, распространяемых торрентами ?)

     
     
  • 4.68, пох. (?), 11:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто платит за хостинг многих террабайтов данных, распространяемых торрентами ?)

    Действительно, ну кто же это...

    Например, кому принадлежит и где физически находится пресловутый рутрекер?
    (Кем оплачивается - легко понять, отключив блокировку рекламы.)

    Ты, главное, верь, верь, что хостинги самозарождаются нахаляву и даром.

     

  • 1.36, макаронофикус (?), 09:36, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуглаг, это "добрый" полицейский.
     
  • 1.40, Аноним (43), 09:57, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало того что именно Google является косвенной причиной распространения малвари так ещё и теперь беспредел творит. Ну удалил он код из репозитория, но не изменится ничего. Поэтому именно жадность, да жадность сведёт человечество в могилу.
     
  • 1.51, Анонимный юзверь (?), 10:11, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения"

    теперь можно без всяких оговорок называть гуглю КОРПОРАЦИЕЙ ЗЛА

     
     
  • 2.69, пох. (?), 11:06, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с разморозочкой.
    Вы другие новости гляньте, а то еще без маски в транспорт полезете.

     

  • 1.52, Аноним (52), 10:11, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в 2018 году лозунг "Don't be evil" был удалён из корпоративного кодекса поведения, зато добавили COC, что как бы намекает.
     
  • 1.54, Иваня (?), 10:14, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора создавать что-то типа The Pirate Bay, но только для кода.
     
  • 1.67, Аноним (67), 11:04, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ишь чего захотели! Код для ключиков узнать! А по рукам?!!
     

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