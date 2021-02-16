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Выполнен реверс инжиниринг кода GTA III и GTA VC

16.02.2021 10:11

Доступны первые выпуски проектов re3 и reVC, в рамках которых проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованные выпуски признаны готовыми для сборки полностью работающей игры. Сборки протестированы в Linux, Windows и FreeBSD на системах x86, amd64, arm и arm64. Дополнительно развиваются порты для приставок Nintendo Switch, Playstation Vita, Nintendo Wii U, PS2 и Xbox. Для запуска требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно извлечь из своей копии GTA III.

Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. Для отрисовки помимо оригинального графического движка RenderWare (D3D8) предоставлена возможность использования движка librw, который поддерживает вывод через D3D9, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Для вывода звука может использоваться MSS или OpenAL. Код поставляется без указания лицензии с примечанием, ограничивающим использование образовательными целями, документированием и созданием модов.

Кроме исправления ошибок и адаптации для работы на новых платформах в предложенной редакции добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечена поддержка масштабированного вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/GTAmodding/...)
  2. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
  3. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida 12.10
  4. OpenNews: Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов
  5. OpenNews: HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем
  6. OpenNews: АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54592-game
Ключевые слова: game, gta
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 10:18, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Круто. Ждёмс Open San Andreas.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:34, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для запуска требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно извлечь из своей копии GTA III.

    А есть свободные датасэты которые полностью заменяют оригинальные?

     
     
  • 3.14, Леголас (ok), 10:44, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уверен, есть ли вообще возможность сделать открытые аналоги ресурсов для игры под EULA. Только если Rockstar даст согласие, вероятно.
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:15, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свободно движка нет, но свободные датасеты должны быть?
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:25, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для запуска требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно извлечь из своей копии GTA III.
    > А есть свободные датасэты которые полностью заменяют оригинальные?

    Насчёт про то чтоб именно свободные, под правильными лицензиями - не знаю. А так, тысячи их, мододелы выср... накреативили горы.

     
  • 3.59, Аноним (59), 13:15, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно уже сделали ГТА онлайн на Приорах.
     
  • 3.71, Аноним (71), 14:25, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПОТРАЧЕНО
     
  • 2.16, Kron4ek (ok), 10:44, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https://github.com/GTA-ASM/SanAndreasUnity

    На Unity. Никакого другого подобного проекта для SA пока нет, насколько я знаю.

     
  • 2.57, Сидоджи (?), 13:08, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ОНА СО МНОИ, УГЛЕПЛАСТИК. ТАК ОХЛАДИТЕ ТРАХАНИЕ, Я РАССМАТРИВАЮ ЕЕ ПОЛЬЗУ
     
     
  • 3.61, Леголас (ok), 13:38, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эту промтовскую локализацию мы (русскоязычные геймеры 00ых) просто обязаны сообща сопровождать для гипотетического проекта, вкупе с официальной (:
     
     
  • 4.73, mos87 (ok), 14:27, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    играющие в лохализации достойны только такого
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 10:18, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Я вырос на этих улицах!
     
     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 10:19, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...
     
     
  • 3.6, Леголас (ok), 10:21, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...

    Вертолётики у тебя, когда ты перебрал лишнего. А в Vice City миссия с <b>одним</b> вертолётиком (но зато каким).

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 11:18, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...
    > Вертолётики у тебя, когда ты перебрал лишнего. А в Vice City миссия
    > с <b>одним</b> вертолётиком (но зато каким).

    В каждой части "3д" гташки были какие-нибудь пердильные миссии с ветолётиками-самолётиками, от которых горела опа, однако я для себя открыл такую штуку, что когда играя на пекарне играть в этим миссии с геймпада - всё намного легче, видимо усложнение этих миссий было ненамеренное, просто перенося с консолей не шибко озаботились над играбельностью этих миссий. Кстати геймпад и известную миссию с гонками в оригинальной Mafia помогает легче пройти, видимо та же фигня с искусственным усложнением из-за портирования на пекарню.


     
     
  • 5.55, planc (?), 12:55, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мафию вроде как был патч официальный в котором они пофиксили сложность в гонке, а вертолет в ГТА завязан на фреймрейт или что-то связанное с cpu и на современном ПК его легко проходить
     
  • 5.70, mos87 (ok), 14:25, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собсно вся эта 3д гта это туповатая кривая насквозь консольная аркада, в которой даже чтобы бомжа отпинать нужно пальцы сломать
    по уровню геймплея место на каких-нибудь автоматах даже не соснолях

    но талант британского рокстара смишно стебать пендосов всё меняет

     
  • 4.41, RomanCh (ok), 12:01, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же одним. Ведь там можно взять покататься военный вертолётик, и на нём на сколько я помню, так же можно выполнять миссии как и в полицейских тачках.
     
     
  • 5.42, Леголас (ok), 12:09, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал же пишет про <b>ту самую миссию</b>, а в ней один (тот самый) милаш с миленькими лопастями.
     
     
  • 6.43, RomanCh (ok), 12:10, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что за миссия? Я что-то подзабыл похоже.
    Имеется ввиду миссия где кажется, надо было бомбить негров?
     
     
  • 7.46, Леголас (ok), 12:16, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    на стройке, когда нужно бомбы в определенных местах разместить за отведённое время
     
     
  • 8.47, RomanCh (ok), 12:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, точно, было такое Там ещё кажется вертолётик монтировкой шваркнуть строител... текст свёрнут, показать
     
  • 8.60, Lex (??), 13:31, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Веселые были времена миссия казалась весьма сложной мб потому, что мамка ком... текст свёрнут, показать
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 10:28, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чего вы к этим к вертолётикам прицепились...
    В начале 2000-ых куча дротов на всяких Фланкер летала, где надо было месяц учиться
    https://www.igromania.ru/article/613/Rukovodstvo_i_prohozhdenie_po_'Su-27_Flanker_2.0'.html

    А тут вертолётик.
    Я уж про дротов с денди молчу.

     
     
  • 4.65, НяшМяш (ok), 14:04, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда-то летал в https://en.wikipedia.org/wiki/MiG-29_Fulcrum_(1998_video_game)
    Запомнил, что физика там была "нереалистичная" - например, вывести самолёт из штопора было невозможно. Только сильно позже узнал, что физику с игры про F-16 стащили. До сих пор где-то дома валяется джойстик под Game порт на звуковухе - переделать лень, выкинуть жалко.
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:48, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже страшно представить, сколько всего в мире один виртуальный вертолётик сломал клавиатур, крыс, мониторов и сколько системных блоков выкинул из окна.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 12:59, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда на самом деле. Гонка в мафии тоже фигня. Я слышал, там можно считерить и срезать, но достаточно понимать как заходить в повороты, где притормозить, а где руль вывернуть  в нужное время. Отговорка про пиратку не подходит, это была самая днищенская пиратка на свете.

    Проблема только для людей которые видят игры впервые в жизни. И.е. не понимая механики игры сложно понять, что от тебя хотят, и почему не получается, а хотят от тебя вполне конкретного поведения. И ещё многие клавиатуры не отрабатывают одновременно несколько нажатий (3 это много, у меня такие в основном), может быть в этом дело.

     
  • 2.20, Таненбаум (?), 10:54, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я вырос на этих улицах!

    это многое объясняет -- на делах таких вот индивидов неадекватный адвокат Джек Томпсон строил свои процессы

     
  • 2.24, Аноним (24), 11:13, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обязательно держи, решительно, всех в курсе.
     
  • 2.29, Аноним (27), 11:16, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    теперь все стало на свои дырени
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:34, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, молодежь! Я вот вырос на улице Сезам.
     

  • 1.4, Имя (?), 10:20, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Vice City можно полностью пройти? У оригинальной игры из стима мышь скачет невозможно играть.
     
     
  • 2.10, Лудакрис (?), 10:30, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в какой оси шпилишься?
     
     
  • 3.22, Имя (?), 11:04, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал в линуксе/стиме, пробовал в винде -- с самого начала мышка по вертикали скачет как засраный бык.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:14, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй другую мышку
     
     
  • 5.32, Имя (?), 11:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мышь не причем

    https://www.reddit.com/r/GTA/comments/286ajg/vice_city_pc_vertical_mouse_sensi

     
  • 4.33, Аноним (33), 11:23, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пробовал в линуксе/стиме, пробовал в винде -- с самого начала мышка по
    > вертикали скачет как засраный бык.

    Не знаю, что там нахимичили в тех версиях, что сейчас в стиме, но в былую давность вполне себе на винде прошёл VC полностью, никаких проблем - сенсу подправь просто, как это сделать сейчас, если это стало делать сложнее - гугли, наверняка есть ответы.

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:33, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я проходил в wine без проблем. И миссию с вертолётом с первой или второй попытки.
     
  • 2.26, Аноним (24), 11:14, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толи лыжи не едут, то ли ты....
     
  • 2.28, drTr0jan (?), 11:15, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиратку после выхода прошёл на изи (в т.ч. и вертолётики).
    В прошлом году в стимовской не смог Лэнса убить, думал, мышка глючит или комп. Оказывается, вон оно что.
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:52, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и на винде такая трабла была. в сети существует патч для этого
     

  • 1.5, andy (??), 10:20, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > по обратному инжинирингу исходных текстов

    Когда есть исходный код, обратный инжиниринг не нужен

     
     
  • 2.7, kusb (?), 10:23, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Smotrya u kogo teksty...
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:25, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    миссия с вертолетом проходится элементарно... просто меняешь управление на удобное и все
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > миссия с вертолетом проходится элементарно... просто меняешь управление на удобное и все

    Именно, поэтому я подключил геймпад и быстро прошёл её))


     

  • 1.13, ДмитрийСССР (?), 10:36, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Надеюсь, что когда-нибудь вдохнут вторую жизнь в Vice City, моя самая любимая часть! Недавно купил её в стиме, как же это было круто!

    Всем GETTHEREFAST за мой счет :=)

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:46, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Гоняли её лет 20 и только сейчас купили гаму? Это вы ваапще...Фу таким быть, зря потратились. Только торрент, только трафейные копии.
     

  • 1.15, Аноним (17), 10:44, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дайте мне на Бзду поставить, плиазе. Где порты, как ставить?
     
     
  • 2.18, HeavyMetal (?), 10:50, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты чё нуб? Сам портируй)
     
     
  • 3.21, Аноним (17), 11:01, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так не играю.(
     
  • 2.69, mos87 (ok), 14:09, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Где порты

    6 feet ￬

     

  • 1.19, Аноним (19), 10:52, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня диссонанс. Есть немало проектов про реверсу исходников игр, которые длятся годами, а здесь игру смогли все за каких-то 2-3 года?
     
     
  • 2.23, corvuscor (ok), 11:09, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем диссонаннс?
    Это не опенсорсный порт, это декомпилированные бинари оригинальной игры, насколько я понял.
    Не удивлюсь, если рокстар выпилит все это к чертовой матери из гитхаба, ибо это прямое нарушение EULA. Вот людям то занятся нечем...
     
     
  • 3.36, iPony129412 (?), 11:33, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Я тут и в GitHub написал, и в Opera Software написал про Opera Presto на GitHub, что надо отпенетрировать владельца репы, но не помогло.
     
     
  • 4.50, Волк (?), 12:41, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь я знаю, что ты еще и стукачок.
    Какие же вы тут все уроды
     
  • 2.72, Ordu (ok), 14:26, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по истории проекта на github'е, они начинали не совсем с нуля, что-то было, плюс во время коронавируса куча людей не знала куда девать своё время.
     

  • 1.35, Аноним (35), 11:29, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно ли я понимаю, судя по скринам, что там уже HD мод присутствует, или это они как раз его и натянули на свою дизасемблированную версию?
     
     
  • 2.37, Аноним (27), 11:43, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто ты забыл натянуть очки
     
  • 2.38, Kron4ek (ok), 11:45, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты имеешь в виду широкоформатные разрешения? Да, там есть их поддержка.

    Если ты про модели/текстуры, то нет, в проекте только сам движок, файлов игры там нет.

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:13, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты имеешь в виду широкоформатные разрешения? Да, там есть их поддержка.
    > Если ты про модели/текстуры, то нет, в проекте только сам движок, файлов
    > игры там нет.

    Нет, я имею в виду не широкоформат, хотя его присутствие тоже плюс.
    Я именно про то, что видно на картинке в новости и по ссылкам непосредственно на скринах проекта, в оригинальной GTA III не было таких текстур на старте, на скринах выглядит так, будто это уже HD-мод.

    Легко не обращать внимания на такие вещи, особенно если играл давно, но я пробовал пройти именно третью часть пару лет назад на винде, и качал на неё именно версию с HD-модом, без него на современных мониках и с избалованным графонием глазом, вообще как-то грустно.

     
     
  • 4.58, slava_kpss (ok), 13:11, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких текстур там нет. Но возвращены эффекты из PS2 версии.
     
  • 4.68, mos87 (ok), 14:08, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там есть свой рендеринг и к нему прикручены плюшки из других версий не виндовых

    ассетов там нет

     
  • 3.45, Аноним (44), 12:14, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если ты про модели/текстуры, то нет, в проекте только сам движок, файлов
    > игры там нет.

    Ну, если так, то вероятно это натянутый поверх их реверс-движка HD-мод и есть.

     

  • 1.49, DildoZilla (?), 12:34, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пустое распыление сил на всякую ерунду. Лучше б чем-нибудь полезным для опенсорса занялись, типа надраивания толчков или подметания улиц.


    Супер Марио рулит!

     
     
  • 2.51, Волк (?), 12:46, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Пустое распыление сил на всякую ерунду. Лучше б чем-нибудь полезным для опенсорса занялись, типа надраивания толчков или подметания улиц.

    Начни с себя. Начинай драить толчки. Покажи всем на своем примере как нужно это делать!!
    А потом уже перди здесь в лужу..

     
  • 2.64, Zitz (?), 13:44, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8-bit never die
     
  • 2.67, mos87 (ok), 14:05, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    усатый итальянский сантехник-педофил рулит ага
     

  • 1.52, Мимокрокодил (?), 12:47, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох времена были. Бабки с пулеметами, а ты на танке...
     
     
  • 2.66, mos87 (ok), 14:05, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага. щас только дед в бункере себя таким же воображает
     

  • 1.54, Mickey_Mouse (?), 12:52, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чё, так можно было?
     
  • 1.62, Аноним (62), 13:42, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обалдеть, годнота.
     
  • 1.63, mos87 (ok), 13:43, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fkn savvved
     

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