Выполнен реверс инжиниринг кода GTA III и GTA VC

Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...

> Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками... Вертолётики у тебя, когда ты перебрал лишнего. А в Vice City миссия с <b>одним</b> вертолётиком (но зато каким).

>> Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...

> с <b>одним</b> вертолётиком (но зато каким). В каждой части "3д" гташки были какие-нибудь пердильные миссии с ветолётиками-самолётиками, от которых горела опа, однако я для себя открыл такую штуку, что когда играя на пекарне играть в этим миссии с геймпада - всё намного легче, видимо усложнение этих миссий было ненамеренное, просто перенося с консолей не шибко озаботились над играбельностью этих миссий. Кстати геймпад и известную миссию с гонками в оригинальной Mafia помогает легче пройти, видимо та же фигня с искусственным усложнением из-за портирования на пекарню.

На мафию вроде как был патч официальный в котором они пофиксили сложность в гонке, а вертолет в ГТА завязан на фреймрейт или что-то связанное с cpu и на современном ПК его легко проходить

собсно вся эта 3д гта это туповатая кривая насквозь консольная аркада, в которой даже чтобы бомжа отпинать нужно пальцы сломать

по уровню геймплея место на каких-нибудь автоматах даже не соснолях но талант британского рокстара смишно стебать пендосов всё меняет

Почему же одним. Ведь там можно взять покататься военный вертолётик, и на нём на сколько я помню, так же можно выполнять миссии как и в полицейских тачках.

Фрактал же пишет про <b>ту самую миссию</b>, а в ней один (тот самый) милаш с миленькими лопастями.

А что за миссия? Я что-то подзабыл похоже.

Имеется ввиду миссия где кажется, надо было бомбить негров?

на стройке, когда нужно бомбы в определенных местах разместить за отведённое время

Да, точно, было такое Там ещё кажется вертолётик монтировкой шваркнуть строител... Веселые были времена миссия казалась весьма сложной мб потому, что мамка ком... Чего вы к этим к вертолётикам прицепились...

В начале 2000-ых куча дротов на всяких Фланкер летала, где надо было месяц учиться

https://www.igromania.ru/article/613/Rukovodstvo_i_prohozhdenie_po_'Su-27_Flanker_2.0'.html А тут вертолётик.

Я уж про дротов с денди молчу.

Я когда-то летал в https://en.wikipedia.org/wiki/MiG-29_Fulcrum_(1998_video_game)

Запомнил, что физика там была "нереалистичная" - например, вывести самолёт из штопора было невозможно. Только сильно позже узнал, что физику с игры про F-16 стащили. До сих пор где-то дома валяется джойстик под Game порт на звуковухе - переделать лень, выкинуть жалко.

Даже страшно представить, сколько всего в мире один виртуальный вертолётик сломал клавиатур, крыс, мониторов и сколько системных блоков выкинул из окна.

Ерунда на самом деле. Гонка в мафии тоже фигня. Я слышал, там можно считерить и срезать, но достаточно понимать как заходить в повороты, где притормозить, а где руль вывернуть в нужное время. Отговорка про пиратку не подходит, это была самая днищенская пиратка на свете. Проблема только для людей которые видят игры впервые в жизни. И.е. не понимая механики игры сложно понять, что от тебя хотят, и почему не получается, а хотят от тебя вполне конкретного поведения. И ещё многие клавиатуры не отрабатывают одновременно несколько нажатий (3 это много, у меня такие в основном), может быть в этом дело.

> Я вырос на этих улицах! это многое объясняет -- на делах таких вот индивидов неадекватный адвокат Джек Томпсон строил свои процессы

Эх, молодежь! Я вот вырос на улице Сезам.