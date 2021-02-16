Выполнен реверс инжиниринг кода GTA III и GTA VC

|
|
|
|2.12, Аноним (12), 10:34, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Для запуска требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно извлечь из своей копии GTA III.
А есть свободные датасэты которые полностью заменяют оригинальные?
|
|
|
|3.14, Леголас (ok), 10:44, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не уверен, есть ли вообще возможность сделать открытые аналоги ресурсов для игры под EULA. Только если Rockstar даст согласие, вероятно.
|
|3.34, Аноним (34), 11:25, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Для запуска требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно извлечь из своей копии GTA III.
> А есть свободные датасэты которые полностью заменяют оригинальные?
Насчёт про то чтоб именно свободные, под правильными лицензиями - не знаю. А так, тысячи их, мододелы выср... накреативили горы.
|
|2.57, Сидоджи (?), 13:08, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
ОНА СО МНОИ, УГЛЕПЛАСТИК. ТАК ОХЛАДИТЕ ТРАХАНИЕ, Я РАССМАТРИВАЮ ЕЕ ПОЛЬЗУ
|
|
|
|3.61, Леголас (ok), 13:38, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Эту промтовскую локализацию мы (русскоязычные геймеры 00ых) просто обязаны сообща сопровождать для гипотетического проекта, вкупе с официальной (:
|
|
|
|
|
|3.6, Леголас (ok), 10:21, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...
Вертолётики у тебя, когда ты перебрал лишнего. А в Vice City миссия с <b>одним</b> вертолётиком (но зато каким).
|
|
|
|4.30, Аноним (30), 11:18, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Тяжёлое детство, миссия с вертолётиками...
> Вертолётики у тебя, когда ты перебрал лишнего. А в Vice City миссия
> с <b>одним</b> вертолётиком (но зато каким).
В каждой части "3д" гташки были какие-нибудь пердильные миссии с ветолётиками-самолётиками, от которых горела опа, однако я для себя открыл такую штуку, что когда играя на пекарне играть в этим миссии с геймпада - всё намного легче, видимо усложнение этих миссий было ненамеренное, просто перенося с консолей не шибко озаботились над играбельностью этих миссий. Кстати геймпад и известную миссию с гонками в оригинальной Mafia помогает легче пройти, видимо та же фигня с искусственным усложнением из-за портирования на пекарню.
|
|
|
|5.55, planc (?), 12:55, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На мафию вроде как был патч официальный в котором они пофиксили сложность в гонке, а вертолет в ГТА завязан на фреймрейт или что-то связанное с cpu и на современном ПК его легко проходить
|
|5.70, mos87 (ok), 14:25, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
собсно вся эта 3д гта это туповатая кривая насквозь консольная аркада, в которой даже чтобы бомжа отпинать нужно пальцы сломать
по уровню геймплея место на каких-нибудь автоматах даже не соснолях
но талант британского рокстара смишно стебать пендосов всё меняет
|
|4.41, RomanCh (ok), 12:01, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему же одним. Ведь там можно взять покататься военный вертолётик, и на нём на сколько я помню, так же можно выполнять миссии как и в полицейских тачках.
|
|
|
|5.42, Леголас (ok), 12:09, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Фрактал же пишет про <b>ту самую миссию</b>, а в ней один (тот самый) милаш с миленькими лопастями.
|
|
|
|6.43, RomanCh (ok), 12:10, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А что за миссия? Я что-то подзабыл похоже.
Имеется ввиду миссия где кажется, надо было бомбить негров?
|
|
|
|7.46, Леголас (ok), 12:16, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
на стройке, когда нужно бомбы в определенных местах разместить за отведённое время
|
|
|
|8.47, RomanCh (ok), 12:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да, точно, было такое Там ещё кажется вертолётик монтировкой шваркнуть строител... текст свёрнут, показать
|
|8.60, Lex (??), 13:31, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Веселые были времена миссия казалась весьма сложной мб потому, что мамка ком... текст свёрнут, показать
|
|3.39, Аноним (39), 11:48, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Даже страшно представить, сколько всего в мире один виртуальный вертолётик сломал клавиатур, крыс, мониторов и сколько системных блоков выкинул из окна.
|
|
|
|4.56, Аноним (56), 12:59, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ерунда на самом деле. Гонка в мафии тоже фигня. Я слышал, там можно считерить и срезать, но достаточно понимать как заходить в повороты, где притормозить, а где руль вывернуть в нужное время. Отговорка про пиратку не подходит, это была самая днищенская пиратка на свете.
Проблема только для людей которые видят игры впервые в жизни. И.е. не понимая механики игры сложно понять, что от тебя хотят, и почему не получается, а хотят от тебя вполне конкретного поведения. И ещё многие клавиатуры не отрабатывают одновременно несколько нажатий (3 это много, у меня такие в основном), может быть в этом дело.
|
|2.20, Таненбаум (?), 10:54, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Я вырос на этих улицах!
это многое объясняет -- на делах таких вот индивидов неадекватный адвокат Джек Томпсон строил свои процессы
|
|1.4, Имя (?), 10:20, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Vice City можно полностью пройти? У оригинальной игры из стима мышь скачет невозможно играть.
|
|
|
|
|
|3.22, Имя (?), 11:04, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пробовал в линуксе/стиме, пробовал в винде -- с самого начала мышка по вертикали скачет как засраный бык.
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 11:23, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пробовал в линуксе/стиме, пробовал в винде -- с самого начала мышка по
> вертикали скачет как засраный бык.
Не знаю, что там нахимичили в тех версиях, что сейчас в стиме, но в былую давность вполне себе на винде прошёл VC полностью, никаких проблем - сенсу подправь просто, как это сделать сейчас, если это стало делать сложнее - гугли, наверняка есть ответы.
|
|2.11, Аноним (11), 10:33, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я проходил в wine без проблем. И миссию с вертолётом с первой или второй попытки.
|
|2.28, drTr0jan (?), 11:15, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пиратку после выхода прошёл на изи (в т.ч. и вертолётики).
В прошлом году в стимовской не смог Лэнса убить, думал, мышка глючит или комп. Оказывается, вон оно что.
|
|2.40, Аноним (40), 11:52, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня и на винде такая трабла была. в сети существует патч для этого
|
|1.5, andy (??), 10:20, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> по обратному инжинирингу исходных текстов
Когда есть исходный код, обратный инжиниринг не нужен
|
|1.8, Аноним (8), 10:25, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
миссия с вертолетом проходится элементарно... просто меняешь управление на удобное и все
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 11:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> миссия с вертолетом проходится элементарно... просто меняешь управление на удобное и все
Именно, поэтому я подключил геймпад и быстро прошёл её))
|
|1.13, ДмитрийСССР (?), 10:36, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отлично! Надеюсь, что когда-нибудь вдохнут вторую жизнь в Vice City, моя самая любимая часть! Недавно купил её в стиме, как же это было круто!
Всем GETTHEREFAST за мой счет :=)
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 10:46, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Гоняли её лет 20 и только сейчас купили гаму? Это вы ваапще...Фу таким быть, зря потратились. Только торрент, только трафейные копии.
|
|1.19, Аноним (19), 10:52, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня диссонанс. Есть немало проектов про реверсу исходников игр, которые длятся годами, а здесь игру смогли все за каких-то 2-3 года?
|
|
|
|2.23, corvuscor (ok), 11:09, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В чем диссонаннс?
Это не опенсорсный порт, это декомпилированные бинари оригинальной игры, насколько я понял.
Не удивлюсь, если рокстар выпилит все это к чертовой матери из гитхаба, ибо это прямое нарушение EULA. Вот людям то занятся нечем...
|
|
|
|3.36, iPony129412 (?), 11:33, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Я тут и в GitHub написал, и в Opera Software написал про Opera Presto на GitHub, что надо отпенетрировать владельца репы, но не помогло.
|
|
|
|4.50, Волк (?), 12:41, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Теперь я знаю, что ты еще и стукачок.
Какие же вы тут все уроды
|
|2.72, Ordu (ok), 14:26, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по истории проекта на github'е, они начинали не совсем с нуля, что-то было, плюс во время коронавируса куча людей не знала куда девать своё время.
|
|1.35, Аноним (35), 11:29, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Правильно ли я понимаю, судя по скринам, что там уже HD мод присутствует, или это они как раз его и натянули на свою дизасемблированную версию?
|
|
|
|2.38, Kron4ek (ok), 11:45, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты имеешь в виду широкоформатные разрешения? Да, там есть их поддержка.
Если ты про модели/текстуры, то нет, в проекте только сам движок, файлов игры там нет.
|
|
|
|3.44, Аноним (44), 12:13, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты имеешь в виду широкоформатные разрешения? Да, там есть их поддержка.
> Если ты про модели/текстуры, то нет, в проекте только сам движок, файлов
> игры там нет.
Нет, я имею в виду не широкоформат, хотя его присутствие тоже плюс.
Я именно про то, что видно на картинке в новости и по ссылкам непосредственно на скринах проекта, в оригинальной GTA III не было таких текстур на старте, на скринах выглядит так, будто это уже HD-мод.
Легко не обращать внимания на такие вещи, особенно если играл давно, но я пробовал пройти именно третью часть пару лет назад на винде, и качал на неё именно версию с HD-модом, без него на современных мониках и с избалованным графонием глазом, вообще как-то грустно.
|
|
|
|4.68, mos87 (ok), 14:08, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
там есть свой рендеринг и к нему прикручены плюшки из других версий не виндовых
ассетов там нет
|
|3.45, Аноним (44), 12:14, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если ты про модели/текстуры, то нет, в проекте только сам движок, файлов
> игры там нет.
Ну, если так, то вероятно это натянутый поверх их реверс-движка HD-мод и есть.
|
|1.49, DildoZilla (?), 12:34, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пустое распыление сил на всякую ерунду. Лучше б чем-нибудь полезным для опенсорса занялись, типа надраивания толчков или подметания улиц.
Супер Марио рулит!
|
|
|
|2.51, Волк (?), 12:46, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>Пустое распыление сил на всякую ерунду. Лучше б чем-нибудь полезным для опенсорса занялись, типа надраивания толчков или подметания улиц.
Начни с себя. Начинай драить толчки. Покажи всем на своем примере как нужно это делать!!
А потом уже перди здесь в лужу..
|