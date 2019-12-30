2.3 , Аноним ( 16 ), 21:16, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Они сосредоточились на анализе нетлиста. Нетлист получают от организаций с установками вроде той, что вы имели в виду. Ещё можно распарсить bitstream FPGA.

2.4 , Аноним ( - ), 21:18, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ничего, что некоторые люди хотят понять, как работает объект, не разрушая его? Или ты обратно потом склеишь?

3.11 , Аноним ( 16 ), 22:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Микросхемы не разреверсишь, не разрушая. Стоимость реверсинга намного больше стоимости чипа. На этом и построена безопасность всяких TEE - не по карману реверсинг тем, кого могло бы это заинтересовать.

2.7 , Аноним ( - ), 21:37, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – А зеленоград что-то производит, кроме хайпа и кирпичей? :)

3.10 , Аноним ( 16 ), 22:01, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да производит. Вернее производил.

3.18 , Аноним ( 18 ), 22:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Например билетики на метро не с неба падают, а остальное и вовсе секрет (часто даже для сотрудников).

2.14 , Имя ( ? ), 22:16, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает Так не бывает. Разрезаешь по слоям - строишь схему соединений, скармливаешь сабжу - и вот тогда может быть что-то и понимаешь.

3.17 , Аноним ( 16 ), 22:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для однослойных микросхем в пару транзисторов склеивать ничего не нужно, и так всё видно.

2.24 , Аноним ( 23 ), 02:56, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Зеленограде установка стоит разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает. Ага, вот глядя на транзисторы сразу HDL вырисовывается. Аж два раза. Ну тогда ты посмотрев на вон тот бинарь сможешь сорец восстановить? Желательно с комментариями и всем таким, а не как после IDA Pro :)

