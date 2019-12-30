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|2.15, moongard (?), 22:17, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не языки программирования, а языки описания аппаратуры, их так и называют HDL - Harward Description Languages. Ключевое отличие, тут не создается машинный код в виде набора выполняемых команд, с создается список соединений внутри кристалла FPGA или CPLD, то бишь внутри микросхем программируемой логики.
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|3.16, Аноним (16), 22:34, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Harward
Hardware
Программирование - это инженерия посредством написания программы. Параллельная программа или последовательная - значения не имеет. OpenCL тоже можно скомпилировать в нетлист, но вы же не станете называть его HDL. А код на верилоге можно скомпилировать в программу под x86.
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|4.23, Аноним (23), 02:54, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> OpenCL тоже можно скомпилировать в нетлист
...но это предпочитают это делать с SystemC. Гугл таким манером кодеки vpx/aom в железки транслирует если не ошибаюсь. Урезанный реалтаймный subset, разумеется, от чего на кодинг забавные ограничения местами (например, запрет на плавучку в коде который в HW транслируется).
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|1.2, Аноним (2), 21:11, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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В Зеленограде установка стоит разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает. Без всех этих ваших Qt и Пистонов.
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|2.3, Аноним (16), 21:16, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Они сосредоточились на анализе нетлиста. Нетлист получают от организаций с установками вроде той, что вы имели в виду. Ещё можно распарсить bitstream FPGA.
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|2.4, Аноним (-), 21:18, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ничего, что некоторые люди хотят понять, как работает объект, не разрушая его? Или ты обратно потом склеишь?
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|3.11, Аноним (16), 22:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Микросхемы не разреверсишь, не разрушая. Стоимость реверсинга намного больше стоимости чипа. На этом и построена безопасность всяких TEE - не по карману реверсинг тем, кого могло бы это заинтересовать.
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|2.7, Аноним (-), 21:37, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А зеленоград что-то производит, кроме хайпа и кирпичей? :)
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|3.18, Аноним (18), 22:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например билетики на метро не с неба падают, а остальное и вовсе секрет (часто даже для сотрудников).
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|2.14, Имя (?), 22:16, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает
Так не бывает. Разрезаешь по слоям - строишь схему соединений, скармливаешь сабжу - и вот тогда может быть что-то и понимаешь.
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|3.17, Аноним (16), 22:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для однослойных микросхем в пару транзисторов склеивать ничего не нужно, и так всё видно.
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|2.24, Аноним (23), 02:56, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Зеленограде установка стоит разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает.
Ага, вот глядя на транзисторы сразу HDL вырисовывается. Аж два раза. Ну тогда ты посмотрев на вон тот бинарь сможешь сорец восстановить? Желательно с комментариями и всем таким, а не как после IDA Pro :)
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|1.19, Crazy Alex (ok), 00:01, 31/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а никто ещё не додумался наваять софт для анализа печатных плат? Ну, то есть дал фотографии устройства, оно что могло - распознало в черновик принципиальной схемы.
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|2.20, Аноним (20), 00:33, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Особенно круто
- при наличии двух и более слоёв
- при закрытии дорожек маской/шелкографией/лаком
- при прохождении дорожек под электронными компонентам
- при нечитаемой маркировке самих компонентов
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|3.25, Аноним (-), 02:59, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда сильно надо - реверсят. Но смысла в этом немного. Если брать за основу чужую плату мажорского производителя - по судам затаскают по поводу интеллектуральной собственности. А если не брать - так нарисовать схему типичных штук не особо сложно в большинстве случаев. Даже для навороченных систем. Ну будет там 200 проводов шиной. CAD'у похрен.
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|3.28, CrazyAlex (?), 05:42, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Два слоя - не проблема. Больше - иногда тоже прокатит, там часто сплошные плоскости без.
Через маску и прочее фотографируется неплохо при аккуратности.
Дорожки под компонентами - иногда угадать можно. Ну и главное - я ж не зря сказал "черновик".
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|2.21, Аноним (16), 00:50, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть софт для анализа микросхем по слоям с использованием машинного зрения. А платы реверсятся через КТ.
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|1.26, Аноним (-), 04:11, 31/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Qt как всегда впереди. Весь подобный софт пишется на Qt, ибо GTK это немощь.
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