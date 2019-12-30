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HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем

30.12.2019 20:02

Опубликован выпуск проекта HAL 2.0 (Hardware Analyzer), развивающего интегрированную среду для анализа списков соединений (netlist) цифровых электронных схем. Система развивается несколькими немецкими университетами, написана на C++, Qt и Python, и поставляется под лицензией MIT.

HAL позволяет просматривать и анализировать схему в GUI и проводить с ней манипуляции, используя скрипты на языке Python. В скриптах можно использовать прилагаемую "стандартную библиотеку" функций, реализующих операции теории графов, полезные для обратного инжиниринга цифровых электронных схем (с помощью этих функций можно скриптом в несколько строчек эвристически обнаруживать некоторые шаблоны проектирования и снимать несложные обфускации). Библиотека также включает классы для управления проектом в IDE, которые можно использовать при разработке плагинов для анализа и инспектирования соединений. Предоставляются парсеры для языков описания аппаратуры VHDL и Verilog.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/emsec/hal...)
  2. OpenNews: АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга
  3. OpenNews: Oracle против использования обратного инжиниринга для выявления уязвимостей
  4. OpenNews: Новая версия фреймворка для обратного инжиниринга - radare2 0.9.6
  5. OpenNews: Проект KiCad перешёл под покровительство Linux Foundation
  6. OpenNews: Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: hardware, analyzer
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  • 1.1, ИИ (?), 21:07, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >VHDL и Verilog

    - это ЯП.

     
     
  • 2.5, rif (?), 21:26, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это языки описания аохиьектуры
     
  • 2.6, Аноним (-), 21:35, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЯННП.
     
  • 2.15, moongard (?), 22:17, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не языки программирования, а языки описания аппаратуры, их так и называют HDL - Harward Description Languages. Ключевое отличие, тут не создается машинный код в виде набора выполняемых команд, с создается список соединений внутри кристалла FPGA или CPLD, то бишь внутри микросхем программируемой логики.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:34, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Harward

    Hardware


    Программирование - это инженерия посредством написания программы. Параллельная программа или последовательная - значения не имеет. OpenCL тоже можно скомпилировать в нетлист, но вы же не станете называть его HDL. А код на верилоге можно скомпилировать в программу под x86.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 02:54, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenCL тоже можно скомпилировать в нетлист

    ...но это предпочитают это делать с SystemC. Гугл таким манером кодеки vpx/aom в железки транслирует если не ошибаюсь. Урезанный реалтаймный subset, разумеется, от чего на кодинг забавные ограничения местами (например, запрет на плавучку в коде который в HW транслируется).

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:11, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    В Зеленограде установка стоит разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает. Без всех этих ваших Qt и Пистонов.
     
     
  • 2.3, Аноним (16), 21:16, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Они сосредоточились на анализе нетлиста. Нетлист получают от организаций с установками вроде той, что вы имели в виду. Ещё можно распарсить bitstream FPGA.
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:18, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ничего, что некоторые люди хотят понять, как работает объект, не разрушая его? Или ты обратно потом склеишь?
     
     
  • 3.11, Аноним (16), 22:06, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Микросхемы не разреверсишь, не разрушая. Стоимость реверсинга намного больше стоимости чипа. На этом и построена безопасность всяких TEE - не по карману реверсинг тем, кого могло бы это заинтересовать.
     
  • 2.7, Аноним (-), 21:37, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А зеленоград что-то производит, кроме хайпа и кирпичей? :)
     
     
  • 3.10, Аноним (16), 22:01, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да производит. Вернее производил.
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:46, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например билетики на метро не с неба падают, а остальное и вовсе секрет (часто даже для сотрудников).
     
  • 2.14, Имя (?), 22:16, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает

    Так не бывает. Разрезаешь по слоям - строишь схему соединений, скармливаешь сабжу - и вот тогда может быть что-то и понимаешь.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 22:36, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для однослойных микросхем в пару транзисторов склеивать ничего не нужно, и так всё видно.
     
  • 2.24, Аноним (23), 02:56, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Зеленограде установка стоит разрезаешь микросхему по слоям и сразу понимаешь как она работает.

    Ага, вот глядя на транзисторы сразу HDL вырисовывается. Аж два раза. Ну тогда ты посмотрев на вон тот бинарь сможешь сорец восстановить? Желательно с комментариями и всем таким, а не как после IDA Pro :)

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:54, 30/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из новости непонятно, что этот софт умеет?
     
     
  • 2.12, Аноним (16), 22:07, 30/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть видео.
     
     
  • 3.22, Аноним ещё один (?), 01:57, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видео нужно смотреть, а не есть!
     
  • 2.27, Аноним (-), 04:13, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт много чего умеет, но только при наличии прямых рук!
     

  • 1.19, Crazy Alex (ok), 00:01, 31/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а никто ещё не додумался наваять софт для анализа печатных плат? Ну, то есть дал фотографии устройства, оно что могло - распознало в черновик принципиальной схемы.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:33, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Особенно круто
    - при наличии двух и более слоёв
    - при закрытии дорожек маской/шелкографией/лаком
    - при прохождении дорожек под электронными компонентам
    - при нечитаемой маркировке самих компонентов
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 02:59, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда сильно надо - реверсят. Но смысла в этом немного. Если брать за основу чужую плату мажорского производителя - по судам затаскают по поводу интеллектуральной собственности. А если не брать - так нарисовать схему типичных штук не особо сложно в большинстве случаев. Даже для навороченных систем. Ну будет там 200 проводов шиной. CAD'у похрен.
     
  • 3.28, CrazyAlex (?), 05:42, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два слоя - не проблема. Больше - иногда тоже прокатит, там часто сплошные плоскости без.

    Через маску и прочее фотографируется неплохо при аккуратности.

    Дорожки под компонентами - иногда угадать можно. Ну и главное - я ж не зря сказал "черновик".

     
  • 2.21, Аноним (16), 00:50, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть софт для анализа микросхем по слоям с использованием машинного зрения. А платы реверсятся через КТ.
     
     
  • 3.29, CrazyAlex (?), 05:43, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КТ - это что?
     

  • 1.26, Аноним (-), 04:11, 31/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Qt как всегда впереди. Весь подобный софт пишется на Qt, ибо GTK это немощь.
     
     
  • 2.30, SOska (?), 06:32, 31/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы в студию мой вялый тролишко
     

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