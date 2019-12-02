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Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3

02.12.2019 09:58

Доступен новый выпуск свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3. Программа поставляется в сборках для Linux (Flatpak, AppImage), macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3.

LibrePCB включает в себя:

  • Интерфейс для управления проектом;
  • Редактор электронных схем;
  • Редактор многослойных печатных плат с поддержкой клонирования макетов для экспериментов с разными стратегиями раскладки элементов;
  • Библиотеку электронных компонентов с навигацией по древовидному категоризованному списку;
  • Интерфейс для подключения различных существующих библиотек элементов, которые могут добавляться как в форме архивов, так и через интеграцию с репозиториями.

Из особенностей отмечается многоязычный интерфейс (в том числе поддержка наименований элементов на разных языках), интеграция в одном пакете редактора схем и средств управления проектом, простой кросс-платформенный графический интерфейс на базе Qt, удобная организация работы с библиотекой элементов, использование доступных для ручного разбора форматов для библиотеки и проектов, режим Multi-PCB (параллельная разработка разных вариантов плат на базе одной схемы), автоматическая синхронизация списка электрических соединений (netlist) между схемой и раскладкой платы.

LibrePCB позиционируется как интуитивно понятный пакет для быстрой разработки несложных плат, который заметно отстаёт по функциональности от KiCad, но зато гораздо проще в работе. Проект находится на стадии активного развития и не все запланированные возможности пока реализованы. Например, уже работает загрузка, создание и изменение библиотек элементов, создание простых многослойных схем и плат, экспорт ведомости материалов. Пока только в планах поддержка иерархических схем и раскладка шин в схемах, 3D-просмотрщик макета итоговой платы, возможность использования буфера обмена в редакторах схем и плат.

В новом выпуске:

  • Добавлены средства для проверки соответствия правилам проектирования (DRC, Design Rule Checking), позволяющие выявить типовые ошибки при проектировании печатной платы, такие как отсутствующие соединения, очень узкие зазоры между дорожками и слишком тонкие медные элементы. Выявленные проблемы выводятся в боковой панели. При щелчке по уведомлению проблема наглядно подсвечивается на плате.
  • Добавлен интерфейс для экспорта ведомости материалов (BOM) в формате CSV. В ведомости приводится спецификация всех задействованных элементов и деталей, а также их количество, необходимое для производства конечной платы. Имеется возможность добавления произвольных столбцов для указания в ведомости дополнительных атрибутов.
  • Возможность вывода платы на печать и экспорта видимых слоёв в формате PDF.


  1. Главная ссылка к новости (https://librepcb.org/blog/2019...)
  2. OpenNews: Проект KiCad перешёл под покровительство Linux Foundation
  3. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018
  4. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  5. OpenNews: Wedana - проект по созданию Web-приложения для проектирования электронных схем
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pcb, librepcb
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто реально пользуется этим? Интересует объективное трезвое мнение.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:28, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит как аналог SprintLayout - для несложных вещей подойдет, для всего остального есть KiCad.
     

  • 1.2, Lexa3110 (ok), 10:39, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Имеются ли какие-либо преимущества перед KiCad?
     
     
  • 2.4, Anon123456 (?), 10:54, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Although LibrePCB has many cool advantages, KiCad is (currently) much more powerful. It has an amazing amount of features which allow to design very complex PCBs. LibrePCB is still a very young software and thus lacks many features needed to design complex PCBs.

    So, if you are looking for an intuitive EDA tool to quickly design a simple PCB, you should give LibrePCB a try. But if you want to design complex PCBs, LibrePCB is probably not (yet) the tool you are looking for.

     

  • 1.3, Vss (?), 10:40, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень интересно! Нужно взять на заметку и последить за проектом.

    Несколько геморрой но переносить свои элементы, но не исключено, что оно стоит того.

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:23, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот нафига распылять усилия и делать новую программу вместо улучшения KiCADа?
     
     
  • 2.7, haha (??), 11:28, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В теории эта софтина нужна тем кто начинает изучать. А kicad уже для тех кто как тебе сказано было создает уже сложные многослойные схемы.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:30, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    Если чего-то нехватает - помоги добавить.
    А если wxgtk хейтер - добавь второй интерфейс на Qt.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:11, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    как глоток свежего пива, возрадуемся!
     
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