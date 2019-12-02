Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3

Доступен новый выпуск свободного пакета для автоматизации проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3. Программа поставляется в сборках для Linux (Flatpak, AppImage), macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ (интерфейс на Qt) и распространяется под лицензией GPLv3. LibrePCB включает в себя: Интерфейс для управления проектом;

Редактор электронных схем;

Редактор многослойных печатных плат с поддержкой клонирования макетов для экспериментов с разными стратегиями раскладки элементов;

Библиотеку электронных компонентов с навигацией по древовидному категоризованному списку;

Интерфейс для подключения различных существующих библиотек элементов, которые могут добавляться как в форме архивов, так и через интеграцию с репозиториями. Из особенностей отмечается многоязычный интерфейс (в том числе поддержка наименований элементов на разных языках), интеграция в одном пакете редактора схем и средств управления проектом, простой кросс-платформенный графический интерфейс на базе Qt, удобная организация работы с библиотекой элементов, использование доступных для ручного разбора форматов для библиотеки и проектов, режим Multi-PCB (параллельная разработка разных вариантов плат на базе одной схемы), автоматическая синхронизация списка электрических соединений (netlist) между схемой и раскладкой платы. LibrePCB позиционируется как интуитивно понятный пакет для быстрой разработки несложных плат, который заметно отстаёт по функциональности от KiCad, но зато гораздо проще в работе. Проект находится на стадии активного развития и не все запланированные возможности пока реализованы. Например, уже работает загрузка, создание и изменение библиотек элементов, создание простых многослойных схем и плат, экспорт ведомости материалов. Пока только в планах поддержка иерархических схем и раскладка шин в схемах, 3D-просмотрщик макета итоговой платы, возможность использования буфера обмена в редакторах схем и плат. В новом выпуске: Добавлены средства для проверки соответствия правилам проектирования (DRC, Design Rule Checking), позволяющие выявить типовые ошибки при проектировании печатной платы, такие как отсутствующие соединения, очень узкие зазоры между дорожками и слишком тонкие медные элементы. Выявленные проблемы выводятся в боковой панели. При щелчке по уведомлению проблема наглядно подсвечивается на плате.

Добавлен интерфейс для экспорта ведомости материалов (BOM) в формате CSV. В ведомости приводится спецификация всех задействованных элементов и деталей, а также их количество, необходимое для производства конечной платы. Имеется возможность добавления произвольных столбцов для указания в ведомости дополнительных атрибутов.

Возможность вывода платы на печать и экспорта видимых слоёв в формате PDF.



