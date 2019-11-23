Проект KiCad перешёл под покровительство Linux Foundation

Проект, развивающий свободную автоматизированную систему проектирования печатных плат KiCad, перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Разработчики рассчитывают, что развитие под эгидой Linux Foundation позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития проекта и даст возможность развивать новые сервисы, не связанные напрямую с разработкой. Linux Foundation, как нейтральная площадка для взаимодействия с производителями, также позволит привлечь к проекту новых участников. Дополнительно KiCad примет участие в инициативе CommunityBridge, нацеленной на организацию взаимодействия разработчиков СПО с компаниями и частными лицами, готовыми оказать финансовую поддержку определённым разработчикам или важным проектам.

KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber и управления проектами. Сборки подготовлены для Windows, macOS и различных дистрибутивов Linux. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets, и распространяется под лицензией GPLv3. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad.