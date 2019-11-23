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Проект KiCad перешёл под покровительство Linux Foundation

23.11.2019 10:15

Проект, развивающий свободную автоматизированную систему проектирования печатных плат KiCad, перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Разработчики рассчитывают, что развитие под эгидой Linux Foundation позволит привлечь дополнительные ресурсы для развития проекта и даст возможность развивать новые сервисы, не связанные напрямую с разработкой. Linux Foundation, как нейтральная площадка для взаимодействия с производителями, также позволит привлечь к проекту новых участников. Дополнительно KiCad примет участие в инициативе CommunityBridge, нацеленной на организацию взаимодействия разработчиков СПО с компаниями и частными лицами, готовыми оказать финансовую поддержку определённым разработчикам или важным проектам.

KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber и управления проектами. Сборки подготовлены для Windows, macOS и различных дистрибутивов Linux. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets, и распространяется под лицензией GPLv3. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
  3. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  4. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018
  5. OpenNews: Релиз открытой системы автоматизированного проектирования QCAD 3.4
  6. OpenNews: Обновление САПР LibreCAD 2.0.8 с поддержкой SVG и DWG
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kicad, linux, foundation
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иван (??), 10:24, 23/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Крутой инструмент в Open Source, теперь он еще лучше будет развиваться.
     
  • 1.2, б.б. (?), 10:26, 23/11/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    под крылом самолёта о чём-то поёт зелёный транзистор в kicad
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:02, 23/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    О, у Apache появился серьёзный конкурент в похоронном бизнесе.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:33, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FSF им не догнать.
     

  • 1.4, InuYasha (?), 11:45, 23/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вещь!
    Хотелось бы чтоб ещё QT-backend для wx допилили чтобы софт, подобный kicad и audacity, можно было без gtk запускать...
     
     
  • 2.8, funny.falcon (?), 12:47, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фронтенд.
     
  • 2.9, Naraku (?), 12:58, 23/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы на GTK4 переписали. Софт на wxWidgets теперь выглядит как отстой и оно застряло в этом состоянии.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:22, 23/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Отличная программа, но чудовищное управление в редакторе схем.
     
  • 1.6, Аноним (7), 12:33, 23/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Библиотек элементов для неё не хватает, а так годная программа.
     
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