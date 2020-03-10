Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов

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|1.1, A.Stahl (ok), 11:55, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блин. Висит у меня над душой одна задачка по парсингу бинарного файла неизвестной структуры. В своё время не получилось, но необходимость никуда не делась. А тут какой-то новый инструмент. Придётся щупать чтобы потом с чистой совестью можно было сказать: "Ну, я всё перепробовал, не получается".
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|3.7, n80 (?), 14:15, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, много чего понимает, успешно доставал им файлы из тех же инсталляторов, например.
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|2.6, имя (ok), 14:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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radare2! Им, как ни странно, не только над исполняемыми файлами орудовать можно.
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|1.5, Аноним (5), 13:55, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Работает ли он с блоками бит переменной длины некратной 8? Можно ли проанализировать им файл ZIP, восстановив алгоритм распаковки? Есть ли готовые примеры такого разбора?
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|1.10, Аноним (10), 15:39, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Работает ли он с блоками бит переменной длины некратной 8? Можно ли проанализировать им файл ZIP, восстановив алгоритм распаковки? Есть ли готовые примеры такого разбора?
Этому умнику: бери да проверяй
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