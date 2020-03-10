The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов

10.03.2020 10:13

Доступен выпуск проекта Hobbits 0.21, развивающего графический интерфейс для анализа, обработки и визуализации бинарных данных в процессе проведения обратного инжиниринга. Код написан на С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией MIT.

Функции разбора, обработки и визуализации подключаются в форме плагинов, которые можно выбирать в зависимости от типа анализируемых данных. Доступны плагины для отображения в классических шестнадцатеричном, двоичном и ASCII представлениях, побитовой и побайтовой растеризации (каждый пиксель связывается с битом или байтом), символьной растеризации. Для анализа данных предлагаются плагины для поиска и навигации по данным, выделения типовых шаблонов и заголовков, определения блоков на основе регулярных выражений.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Mahlet-Inc/...)
  2. OpenNews: HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем
  3. OpenNews: OpenDrop - открытая реализация технологии Apple AirDrop
  4. OpenNews: АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга
  5. OpenNews: Компания Cisco открыла код PyREBox, окружения для изучения вредоносного ПО
  6. OpenNews: Новая версия фреймворка для обратного инжиниринга - radare2 0.9.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52500-hobbits
Ключевые слова: hobbits, reverse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:55, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин. Висит у меня над душой одна задачка по парсингу бинарного файла неизвестной структуры. В своё время не получилось, но необходимость никуда не делась. А тут какой-то новый инструмент. Придётся щупать чтобы потом с чистой совестью можно было сказать: "Ну, я всё перепробовал, не получается".
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:54, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуйте пробовать криптографию;)
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:40, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    binwalk же
     
     
  • 2.3, 1234 (??), 12:50, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он что-то кроме прошивок openwrt понимает?
     
     
  • 3.7, n80 (?), 14:15, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, много чего понимает, успешно доставал им файлы из тех же инсталляторов, например.
     
     
  • 4.12, Unnamed (??), 16:15, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может помочь 7z x
     
  • 2.6, имя (ok), 14:09, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    radare2! Им, как ни странно, не только над исполняемыми файлами орудовать можно.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:16, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IDA Pro. Искать народную версию сам знаешь где.
     

  • 1.4, user90 (?), 13:27, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Картинки понравились, обобряю.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:55, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Работает ли он с блоками бит переменной длины некратной 8? Можно ли проанализировать им файл ZIP, восстановив алгоритм распаковки? Есть ли готовые примеры такого разбора?
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:15, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ассемблеры понимает?
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:39, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Работает ли он с блоками бит переменной длины некратной 8? Можно ли проанализировать им файл ZIP, восстановив алгоритм распаковки? Есть ли готовые примеры такого разбора?

    Этому умнику: бери да проверяй

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:55, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот этот умник поди не знает что такое трэды.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру