Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов

Доступен выпуск проекта Hobbits 0.21, развивающего графический интерфейс для анализа, обработки и визуализации бинарных данных в процессе проведения обратного инжиниринга. Код написан на С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией MIT.

Функции разбора, обработки и визуализации подключаются в форме плагинов, которые можно выбирать в зависимости от типа анализируемых данных. Доступны плагины для отображения в классических шестнадцатеричном, двоичном и ASCII представлениях, побитовой и побайтовой растеризации (каждый пиксель связывается с битом или байтом), символьной растеризации. Для анализа данных предлагаются плагины для поиска и навигации по данным, выделения типовых шаблонов и заголовков, определения блоков на основе регулярных выражений.