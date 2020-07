Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida 12.10

1.1 , gavr ( ok ), 11:29, 01/07/2020 [ответить] + / – Один из немногих примеров применения Vala вне GTK(

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:00, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Транслируемых в C языков по пальцам пересчитать, а уж с нормальным ООП в стиле Java и подавно. Просто похоже разработчикам не хотелось упарываться указателями там где не нужно сверхбыстро, но и скриптоту типа Lua тоже не захотели.

3.4 , Аноним ( 3 ), 12:02, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется я имею в виду живые транслируемые в C языки, так-то их много было.



1.2 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:30, 01/07/2020 [ответить] + / – > для написания скриптов для трассировки и обработки статистики выполнения приложения применяется язык JavaScript Хмммм... Похоже на заговор с целью нагнуть сишников/жабистов/прочих учить жабаскрипт.

2.5 , anonymous ( ?? ), 12:17, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не для разработчиков. Это наоборот, когда у тебя исходников нет, а нужно немножко "подогнуть" приложение для упрощения дальнейшего изучения.



1.6 , Аноним ( 6 ), 12:31, 01/07/2020 [ответить] + / – Фрида - это сестра фрекен Бок.

1.7 , lockywolf ( ok ), 12:41, 01/07/2020 [ответить] + / – Dtrace вроде, не позволяет эдвайзить функции, а только логгировать вызовы. Kprobes более прикольные. Можно произвольный код в ядро встраивать. Upd: нет, я всё перепутал. Там одно и то же почти.