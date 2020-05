Выпуск отладчика GDB 9.2

Опубликована новая версия отладчика GDB 9.2, в которой предложены только исправления ошибок, относительно версии 9.1. GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS). Начиная с ветки 9.x проект GDB перешёл новую схему нумерации выпусков, напоминающую подход GCC. В соответствии с данной схемой версия 9.0 использовалась в процессе разработки, после чего был сформирован первый стабильный выпуск 9.1, в котором были предложены готовые для конечных пользователей функциональные улучшения. Последующие выпуски в данной ветке (9.2, 9.3 и т.п.) будут включать только исправления ошибок, но новый набор новшеств развивается в ветке 10.0, которая после готовности будет предложена в форме стабильного релиза 10.1. Из исправлений в выпуске 9.2 отмечается: Устранение нарушения вывода на экран после изменения размера окна с кодом/дизассемблером или командами.

Решение проблемы с выводом вспомогательных переменных с адресом через 'printf'.

Устранение недоработок, мешающих сборке в новых выпусках Solaris 11.4 и на системах с процессорами SPARC.

Исправление зацикливания при загрузке символов из отдельных отладочных obj-файлов.