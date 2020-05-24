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Выпуск отладчика GDB 9.2

24.05.2020 10:10

Опубликована новая версия отладчика GDB 9.2, в которой предложены только исправления ошибок, относительно версии 9.1. GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, Objective-C, Pascal, Go и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Начиная с ветки 9.x проект GDB перешёл новую схему нумерации выпусков, напоминающую подход GCC. В соответствии с данной схемой версия 9.0 использовалась в процессе разработки, после чего был сформирован первый стабильный выпуск 9.1, в котором были предложены готовые для конечных пользователей функциональные улучшения. Последующие выпуски в данной ветке (9.2, 9.3 и т.п.) будут включать только исправления ошибок, но новый набор новшеств развивается в ветке 10.0, которая после готовности будет предложена в форме стабильного релиза 10.1.

Из исправлений в выпуске 9.2 отмечается:

  • Устранение нарушения вывода на экран после изменения размера окна с кодом/дизассемблером или командами.
  • Решение проблемы с выводом вспомогательных переменных с адресом через 'printf'.
  • Устранение недоработок, мешающих сборке в новых выпусках Solaris 11.4 и на системах с процессорами SPARC.
  • Исправление зацикливания при загрузке символов из отдельных отладочных obj-файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 9
  3. OpenNews: Отладчик web-приложений Firebug прекращает своё существование
  4. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.3
  5. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53016-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, m.makhno (ok), 10:23, 24/05/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    [ GCC + GDB = One Love ] ;)
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:54, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    SyntaxError: Missing left parenthesis
     

  • 3, Аноним (3), 12:21, 24/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Софт титанов.
     
  • 4, Аноним (4), 12:45, 24/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    > GDB 9.2, в которой предложены только исправления ошибок, относительно версии 9.1

    Недовольные неправильным версионированием будут? Или GDB можно?

     
     
  • 5, sfdsf (?), 12:57, 24/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У GNU так еще с 5-й версии GCC так.
     
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