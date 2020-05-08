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Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo

08.05.2020 10:38

Следом за блокировкой репозитория Popcorn Time, Ассоциация кинокомпаний (MPA, Motion Picture Association, Inc.) и компания Amazon на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) потребовали у GitHub заблокировать учётную запись пользователя MrBlamo6969, поддерживающего репозиторий "Blamo" и дополнене "Chocolate Salty Balls" для медиацентра Kodi. GitHub не стал блокировать полностью учётную запись, но заблокировал репозиторий Blamo.

Дополнение "Chocolate Salty Balls" позволяло просматривать в Kodi комедийные шоу, а через "Blamo" распространялись многие популярные дополнения, включая Neptune Rising и Placenta для просмотра фильмов и телешоу. Следует отметить, что попытки заблокировать "Blamo" предпринимаются с 2018 года и в январе 2019 года MPA добилась в Федеральном суде Канады решения о приостановке учётной записи сопровождающего репозиторий, обвиняемого в совершении действий, способствующих нарушению авторских прав.

MPA направлял запросы ответчику с требованием выполнить судебный запрет, который предписывал MrBlamo прекратить размещать, распространять и продвигать нарушающие авторские права дополнения и репозитории к Kodi. Последний такой запрос был отправлен 19 декабря 2019 года, но был проигнорирован, поэтому MPA теперь направил запрос к GitHub, но он пока выполнен лишь частично - репозиторий заблокирован, но учётная запись продолжает быть активной.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/mpa-a...)
  2. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  4. OpenNews: Не исключена подмена MetalKettle, популярного репозитория для медиацентра Kodi
  5. OpenNews: Компрометация репозиториев дополнений к Kodi привела к распространению вредоносного кода
  6. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52907-mpa
Ключевые слова: mpa, kodi, block, github, dmca
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +13 +/
    У копирастов весеннее обострение
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:11, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У любого буржуина обострённое чувство "справедливости": то, что украл он у трудящихся - это его, а если трудящиеся пользуется плодами своего труда бесплатно, то это ограбление.

    Сейчас из 8 рабочих часов лишь 45 минут уходит на то, чтобы заработать своё жалование, а остальное вы трудитесь на "дядю". Поэтому любой "правообладатель", "работодатель" по сути своей есть вор, крадущий и присваивающий ваше время, здоровье, труд и прочее.

     

  • 1.2, КО (?), 10:58, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Гитхаб давно прогнулся, нужны альтернативы.
     
     
  • 2.4, Аномномномнимус (?), 11:05, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    self-hosted gitlab
     
     
  • 3.6, анон (?), 11:07, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жрет этот ваш гитлаб как не в себя .. gitea/gogs + drone.io - норм
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:04, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    С момента как GitHub ушёл молотка, он стал публичным отстойником. Нужен независимый репозиторий, где нет влияния "законников" и копирастов.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:13, 08/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея хорошая, вот только где бы его разместить?
     

  • 1.5, Аномномномнимус (?), 11:06, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Телевизер способствует просмотру пиратского контента. Пусть срочно запретят телевизеры
     
  • 1.7, псевдонимус (?), 11:07, 08/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Продолжайте использовать гейхаб, это сильно и модно.
     
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