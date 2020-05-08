Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo

Следом за блокировкой репозитория Popcorn Time, Ассоциация кинокомпаний (MPA, Motion Picture Association, Inc.) и компания Amazon на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) потребовали у GitHub заблокировать учётную запись пользователя MrBlamo6969, поддерживающего репозиторий "Blamo" и дополнене "Chocolate Salty Balls" для медиацентра Kodi. GitHub не стал блокировать полностью учётную запись, но заблокировал репозиторий Blamo.

Дополнение "Chocolate Salty Balls" позволяло просматривать в Kodi комедийные шоу, а через "Blamo" распространялись многие популярные дополнения, включая Neptune Rising и Placenta для просмотра фильмов и телешоу. Следует отметить, что попытки заблокировать "Blamo" предпринимаются с 2018 года и в январе 2019 года MPA добилась в Федеральном суде Канады решения о приостановке учётной записи сопровождающего репозиторий, обвиняемого в совершении действий, способствующих нарушению авторских прав.

MPA направлял запросы ответчику с требованием выполнить судебный запрет, который предписывал MrBlamo прекратить размещать, распространять и продвигать нарушающие авторские права дополнения и репозитории к Kodi. Последний такой запрос был отправлен 19 декабря 2019 года, но был проигнорирован, поэтому MPA теперь направил запрос к GitHub, но он пока выполнен лишь частично - репозиторий заблокирован, но учётная запись продолжает быть активной.



