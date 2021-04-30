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GitHub ужесточает правила, связанные с размещением результатов исследований безопасности

30.04.2021 08:27

GitHub опубликовал изменения правил, определяющих политику в отношении размещения эксплоитов и результатов исследования вредоносного ПО, а также соблюдения действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Изменения пока находятся в состоянии черновика, доступного для обсуждения в течение 30 дней.

В правила соблюдения DMCA, помимо ранее присутствовавшего запрета распространения и обеспечения установки или доставки активного вредоносного ПО и эксплоитов, добавлены следующие условия:

  • Явный запрет помещения в репозитории технологий для обхода технических средств защиты авторских прав, включая лицензионные ключи, а также программы для генерации ключей, обхода проверки ключей и продления бесплатного периода работы.
  • Вводится порядок подачи заявки на удаление такого кода. От подающего заявку на удаление требуется предоставление технических деталей, с задекларированным намерением передать эту заявку на экспертизу до блокировки.
  • При блокировке репозитория обещают обеспечить возможность экспортировать issuе и PR-ы, и предложить юридические услуги.

Изменения, внесённые в правила, касающиеся эксплоитов и вредоносного ПО, учитывают критику, прозвучавшую после удаления компанией Microsoft прототипа эксплоита для Microsoft Exchange, используемого для совершения атак. В новых правилах предпринята попытка явного отделения содержимого, предоставляющего опасность и используемого для совершения активных атак, и кода, сопровождающего исследования в области безопасности. Внесённые изменения:

  • Запрещено не только атаковать пользователей GitHub путём размещения на нём контента с эксплоитами или использовать GitHub как средство доставки экспдоитов, как было раньше, но и размещать вредоносный код и эксплоиты, сопутствующие проведению активных атак. В общем виде не запрещено размещение примеров эксплоитов, подготовленных в ходе исследований безопасности и затрагивающих уже исправленные уязвимости, но всё будет зависеть от того, как трактовать термин "активные атаки".

    Например, публикация в любом виде исходных текстов JavaScript-кода, атакующего браузер, подпадает под данный критерий - злоумышленнику ничего не мешает загрузить исходный код в браузер жертвы fetch-ем, автоматически пропатчить, если прототип эксплоита опубликован в неработоспособном виде, и выполнить. Аналогично с любым другим кодом, например на C++, - ничто не мешает скомпилировать его на атакуемой машине, и выполнить. При обнаружении репозитория с подобным кодом его планируется не удалять, а закрывать к нему доступ.

  • Перенесён выше по тексту раздел, запрещающий "спам", накрутки, участие в рынке накруток, программы для нарушения правил каких-либо сайтов, фишинг и его попытки.
  • Добавлен пункт с пояснением возможности подачи апелляции в случае несогласия с блокировкой.
  • Добавлено требование к владельцам репозиториев, в которых в рамках исследований безопасности размещается потенциально опасное содержимое. Наличие подобного содержимого должно быть явно упомянуто вначале файла README.md, а в файле SECURITY.md должны быть предоставлены контактные данные для связи. Указано, что в общем виде GitHub не удаляет эксплоиты, опубликованные вместе с исследованиями безопасности для уже раскрытых уязвимостей (не 0-day), но оставляет за собой возможность ограничить доступ, если посчитает, что сохраняется риск применения данных эксплоитов для реальных атак и в службу поддержки GitHub поступают жалобы об использовании кода для атак.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/site...)
  2. OpenNews: Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange
  3. OpenNews: GitHub документировал механизм блокировки всей сети форков
  4. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  5. OpenNews: GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого
  6. OpenNews: GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции США
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55050-github
Ключевые слова: github, exploit, security, policy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 08:34, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Запрещено не только атаковать хомячков GitHub...

    ну раз запрещено...

     
  • 1.2, Ivan_83 (ok), 08:46, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так всегда.
    В начале ресурс создаётся людьми для людей и всё хорошо.
    Потом приходят хомячки и манагеры и ресурс превращается в помойку.
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 08:48, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом приходят M$ и ресурс превращается в помойку.

    Fixed.

     
     
  • 3.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:08, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, Трандуилыч, ресурс превращается в помойку именно с приходом хомячков, это потом уже подтягиваются корпорации, привлечённые запахом хомячков и помойки.
     
     
  • 4.13, Леголас (ok), 09:13, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > привлечённые запахом хомячков и помойки.

    вот же извращуги

     

  • 1.5, Nikki Next (?), 08:56, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    МС купили Гитхаб - на гитхабе с блокировками происходит кабздец. МежДелМаш купили КраснуюШляпу - центос похоронили. Оракл купили Солнце - опенсалярис рип, от опенофис форкнулся либрофис.

    Все к чему прикасаются корпорасты - всё плохо

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:07, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все к чему прикасаются корпорасты - всё плохо

    на самом деле нет - да, они думают только о своей прибыли, но именно так двигается прогресс, потому что конкуренция!

     

  • 1.6, Аноним (6), 08:58, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в общем площадка свободы больше не свободна, требуется новый сервис для опен сорс проектов.
     
     
  • 2.8, m (??), 09:00, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем git на своем сервере не устраивает?
     
     
  • 3.9, lockywolf (ok), 09:04, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя там никто не найдёт, и пользоваться не будет.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:13, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гитхаб никогда не был площадкой свободы. Цензура, а том числе и идеологическая, была у них в полном размере ещё до приобретения микрософтом (тот же c-plus-equality и gamergate).

    Всякие там DMCA так же соблюдались очень даже неукоснительно и избыточно, удаляли и блокировали только в путь. Эксплойты - так же, если находили. Текущее изменение в правилах лишь кодифицирует ранее принятые негласно правила гитхаба.

    Удивительно, что многие не обладают памятью и видят в прошлом какой-то золотой век гитхаба со свободами, дружбой и добротой.

     

  • 1.7, ryoken (ok), 08:59, 30/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MS наконец-то занялся любимым делом - краки ловить? :D
     
     
  • 2.12, Леголас (ok), 09:10, 30/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да они все там анально крякнутые теперь
     

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