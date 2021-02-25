GitHub документировал механизм блокировки всей сети форков

Компания GitHub внесла изменения в правила обработки жалоб, ссылающихся на нарушение действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Изменения касаются блокировки форков и определяют возможность автоматического блокирования всех форков репозитория, в котором подтверждено нарушение чужой интеллектуальной собственности.

Применение автоматической блокировки всех форков предусмотрено только, если зафиксировано более 100 форков, заявитель провёл рецензирование достаточного количества форков и подтвердил нарушение в них своей интеллектуальной собственности. Для автоматической блокировки форков заявитель должен явно указать в своей жалобе, что на основе выполненной ручной проверки можно сделать вывод о наличии во всех или большинстве форков идентичного нарушения. Если число форков не превышает 100, то блокировка как и раньше выполняется на основе индивидуального перечисления в жалобе форков, выявленных заявителем.

Автоматическая блокировка форков поможет решить проблему с неконтролируемым тиражированием пользователями блокируемых репозиториев. Например, в 2018 году после утечки кода загрузчика iBoot, компания Apple не успевала отправлять жалобы на появление форков, которых было создано более 250 и они продолжали создаваться, несмотря на все усилия Apple перекрыть утечку кода. Компания Apple потребовала от GitHub блокировать всю цепочку форков от репозиториев, уличённых в размещении iBoot, но GitHub отказался и согласился блокировать только явно упомянутые репозитории, так как DMCA требует точной идентификации материала, в котором выявлено нарушение имущественных прав.

В ноябре прошлого года после инцидента с блокировкой youtube-dl GitHub добавил предупреждение о недопустимости повторной публикации заблокированного контента другими пользователями, так как подобные действия рассматриваются как нарушение условий использования GitHub и могут привести к приостановке действия учётной записи пользователя. Данного предупреждения оказалось недостаточно и теперь GitHub согласился блокировать сразу все форки.



