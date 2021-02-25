GitHub документировал механизм блокировки всей сети форков

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|2.11, Аноним (11), 10:32, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это не важно. Важно, что они продемонстрировали готовность участвовать в судебном процессе с ненулевой вероятностью проиграть оный и понести наказание за свою DMCA-жалобу. Не имеет значения, врут они, или нет. Имеет значение то, что они подписались отвечать за базар.
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|2.15, Аноним (15), 10:40, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Куда? GitLab и Bitbucket также блокируют как и GitHub, только без огласки.
Gitee блокирует по любой прихоти китайских чиновников. Локальные серверы GitLab неудобны для мелких проектов, требуют постоянного внимания и с тем же успехом блокируются по запросу провайдеру.
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|4.61, йо ж (?), 13:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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тут ведь какая штука. у большинства обитателей гигигитхаба - лапки. да и те кривые.
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|4.83, Урри (ok), 16:54, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Первое же на главной страничке:
"There is a strict non tolerance policy against any far right, fascist, bigoted, racist, abusive or otherwise hateful content. Posting any repositories with any such content or using profile pictures/user names matching these descriptions will result in an immediate ban from the platform."
git.rip не нужен.
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|2.16, Аноним (16), 10:42, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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дурень хватит строчить одно и тоже под любой новостью про гитхуб
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|2.82, Урри (ok), 16:53, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вместо программирования заниматься поддержкой сервера гита? Зачем?
Гит не централизованная система, если гитхаб закроет свою копию репозитария - всегда можно тут же свою актуальную копию опубликовать на другом сервисе.
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|3.91, Аноним (86), 17:10, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя поддержка сервера гита всё рабочее время занимает? Сочувствую. может, доку хоть почитать?
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|3.97, freehck (ok), 17:35, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гит не централизованная система, если гитхаб закроет свою копию репозитария - всегда можно тут же свою актуальную копию опубликовать на другом сервисе.
И затем долго и муторно обновлять пайплайны.
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|2.64, Dzen Python (ok), 14:45, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На лиспе.
Который генерирует с нуля все nodejs-окружение.
Которое генерирует линуксовую виртуалку, внутри неё контейнер докера, в который устанавливает гипервизор, а затем туда спавнит виртуалку на линуксе, а внутрь - еще один контейнер, куда прописывает сам себя, создает контейнер для джава-машины (сгенерированный скриптом на лиспе, который сгенерирован этим nodejs), а затем создает рядом контейнер для нейросети.
Которая генерирует на расте памятебезопасный медленный асинхронный код для ФС для хранения git objects, а затем программа на расте генерирует нейросеть и подменяет первую.
Которая, будучи в оперативной памяти, генерирует код на форте, джаве и смаликовом js, собираемый в единый скрипт на Sheme, который генерирует на С основные зависимости для гита и сам гит.
Который, общаясь по REST API с джава-машиной и через парсинг html-странички с растовой ФС создает json с настройкам, на основании которого вся орда и гит создают репозиторий, куда по CORBA-совместимым протоколам поверх обычного http загружается форк.
В доме, который построил Джек.
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|4.77, Dzen Python (ok), 16:44, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну таки да - изначально это был специально выдуманный, но правдоподобный и реализуемый бред, умышленно насыщенный buzzword'ами последних лет.
А вот сейчас перечитываю, и вижу, как уникальная ФС, написанная нейросетью и её драйверы может помочь в сокрытии просто факта нахождения объектов гита в уникальной каше, к которой есть всего один ключ - растовый драйвер и fsutils.
Блин. А потом окажется, что я своим бредом предвосхитил появление подобного уродца, созданного не благодаря, а вопреки гитхабам
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|5.98, freehck (ok), 17:38, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> умышленно насыщенный buzzword'ами последних лет.
Угу, лисп со схемой -- buzzword-ы последних лет. =)
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|2.89, Аноним (90), 17:08, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гит и так распределённый, прикинь. И блокчей ему вообще нафик не надо.
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|3.95, Kusb (?), 17:30, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гит и так распределённый, прикинь. И блокчей ему вообще нафик не надо.
Нужна социалка и прочая обвязка, возможно внутри Git. И система хранения.
То есть не децентрализованный гит, а децентрализованный гитхаб. И что-то такое, что вообще выводит за скобки вопрос "где находится репа".
Ну и что-то с децентрализованностью гита возможно не так, раз ей настолько хорошо не пользуются?
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|1.5, dimcha (??), 10:13, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Т.е верить fork network нельзя в принципе? Или это заградительное условие для жалобщиков? Новость звучит как неуклюжее желание усложнить жизнь людям, которые пытаются защитить свою собственность.
(Оставим за рамками моральный облик этих жалобщиков, но, потенциально, на это может напороться каждый, у кого есть патент).
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|2.10, Аноним (11), 10:27, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Патенты должны быть отменены, а за участие в патентной системе в качестве патентодержателя должна быть статья в УК РФ.
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|3.55, Michael Shigorin (ok), 13:16, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да-да, изобретатели -- они все такие расисты.
PS: в патентах, как и во многих других местах, стоит "всего лишь" навести порядок между задумкой и текущим состоянием реализации. Тогда и патентные тролли (юрлица) пойдут вслед за семибанкирщиной, и собственно ростовщики туда же. Потому как "жадность и непрофессионализм" (ц) АЕН
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|3.99, Аноним (99), 17:41, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Изначально патентная система была придумана для достижения совершенно других цел... большой текст свёрнут, показать
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|4.105, Michael Shigorin (ok), 17:48, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С тех пор научно-технический прогресс ускорился на порядок
Думаю, дело не столько даже в сроках (хотя и в них), сколько в сдвиге собственно выгоды от человека к корпорации.
Вместе со всё более абстрактными деньгами, не отражающими в реальной жизни всё более ничего (ну вот чему соответствуют те трюлики, крутящиеся в воспалённых регистрах на бирже?) -- приводит к той самой коррупции, когда "дайте мне больше денех" легко и непринуждённо вытесняет в слабых умах "деньги -- это средства, чтобы послужить ближнему".
Насчёт различия правил между EPO и USPTO именно по части новизны/изобретательского шага: сходу не припомню такого, если вдруг удобно ткнуть носом чуть точней, буду признателен.
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|2.26, iPony129412 (?), 11:17, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> неуклюжее желание усложнить жизнь людям
наоборот - упрощение
а то раньше толпа васянов с радостью набегала, кликая одну копочку Fork, и делая приписки "Buck you XXX!!!". Это секунд 30 надо.
И персоналу только руками это убирай. Это человек с поддержки на первой линии примет запрос, передаст в отдел модераторов удаляторов. И вот они своё куда большое время на такое ерунду тратят.
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|1.6, Аноним (6), 10:19, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Компания GitHub" щито?!
"Компания Microsoft" !
нехрен тут манипулировать!
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|2.21, Аноним (21), 10:52, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Дочерняя компания все еще остается отдельной компанией, дурень.
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|4.32, Аноним (21), 11:52, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дочерняя компания потому и называется дочерней, что она зависима от родительской компании.
Но:
Дочерняя компания потому и называется компанией, что это все еще отдельное полноценное юр. лицо: зарплату платит не майкрософт, а гитхаб, решения принимает не майкрософт, а гитхаб (майкрософт может вмешиваться и высказывать решающее мнение, но это совершенно не обязательно)
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|1.9, Аноним (11), 10:24, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>нарушение чужой интеллектуальной собственности.
>Автоматическая блокировка форков поможет решить проблему с неконтролируемым тиражированием пользователями блокируемых репозиториев.
Так и запишем: ресурс про СПО - на стороне копирастов.
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|3.14, Аноним (11), 10:35, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не СПО, но это полностью соответствует духу СПО. Погугли видео с выступлений Столлмана.
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|4.18, Аноним (15), 10:43, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дух СПО не про анархию, а про защиту _своего_ труда и сохранение открытости изначально открытого.
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|5.25, Аноним (25), 11:16, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Дух СПО не про анархию,
Та ты шо ? Анархокомунизм в чистом виде, и это прекрасно !
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|3.20, Твоя Совесть (?), 10:48, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лишь бы сказать что-нибудь.
не было там ворованного там был результат анализа бинарных файлов - по сути никакого воровства, обычный реверс-инжениринг.
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|3.56, pda (?), 13:17, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но он не всегда ворованный. youtube-dl не ворованный.
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|1.22, Аноним (22), 10:55, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>но GitHub отказался и согласился блокировать только явно упомянутые репозитории, так как DMCA требует точной идентификации материала, в котором выявлено нарушение имущественных прав.
>Данного предупреждения оказалось недостаточно и теперь GitHub согласился
То есть гитхаб, в принципе, не обязан ничего делать вне рамок DMCA (а других-то актов нет по данному вопросу), однако решил сам и добровольно идти бороться с форками.
Чего они тогда испугались (не будем обсуждать очевидную идею того, что они и не против, это не интересно, хоть и реалистичнее всего)? Судов в частном порядке к ним как к платформе, которая распространяет? Ведь если соблюдать DMCA побуквенно, то придраться не выйдет, а от откровенного произвола спасёт микрософтовское прикрытие в любом случае.
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|2.28, iPony129412 (?), 11:22, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости и написано - просто экономия трудозатрат. Это деньги.
С одним случаем разобрались - да, нарушали. Тогда толпу клонов легко и просто скосить.
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|1.31, Аноним (31), 11:29, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь обиженный "правообладатель" просто делает 101 форк сам и жалуется на каждый. ЧТД.
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|2.33, Идея (?), 11:54, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О это прям тема для небольшой шароварки с ZennoPoster :)
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|1.34, ryoken (ok), 11:54, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> кода загрузчика iBook
>> в размещении iBoot
Определитесь плз в показаниях.
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|1.35, Аноним (35), 11:56, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно 21 век. Блокируют не программы, а сырцы программ.
Могли ли мы такое представить?
А так надо настроить бекап своих проектов и форков куда-нибудь в персональное облако что бы если что-то заблокировали оставалась личная копия гарантированно.
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|3.69, Аноним (69), 16:02, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Может лучше на жесткий диск?
Или на магнитную плёнку, из самодельного стримера из vhs-магнитофона
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|4.71, Michael Shigorin (ok), 16:09, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да хоть на глиняные таблички с контрольными суммами -- это тоже надёжней "средств" "сохранения" "информации", применяемых окбумерами.
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|2.101, freehck (ok), 17:43, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А так надо настроить бекап своих проектов и форков куда-нибудь в персональное облако что бы если что-то заблокировали оставалась личная копия гарантированно.
Или просто поднять себе on-premise gitlab.
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|1.41, Аноним (41), 12:38, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Information must be free!" если уж ребята что-то у вас утекло в инет, то идите с богом!
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|3.85, Урри (ok), 17:01, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сразу на главной:
"There is a strict non tolerance policy against any far right, fascist, bigoted, racist, abusive or otherwise hateful content. Posting any repositories with any such content or using profile pictures/user names matching these descriptions will result in an immediate ban from the platform."
"We generally try to ignore DMCA takedown requests whenever possible, however if we receive any credible threat of being sued over content, we will change the project visibitliy to private and inform you about this change."
git.rip не нужен.
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|4.93, Сейд (ok), 17:26, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С английского это переводится как "Мы обычно стараемся игнорировать запросы DMCA".
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|2.79, Ведро котов (?), 16:47, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Демократия не подразумевает вседозволенность и "гласность" никак не пересекается с необходимостью соблюдать DMCA, твоя методичка не валидна.
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|1.58, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> DMCA требует точной идентификации материала
То есть могли бы и дальше не блокировать автоматом, но решили всё-таки блокировать.
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|1.60, Аноним (60), 13:35, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Переведу: "мы не будем разбираться нарушает ли форк интеллектуальную собственность, а просто забаним все, в том числе форки в которых от исходного проекта ничего не осталось (для небольших проектов это частое явление)"
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|1.74, Последний из могикан (?), 16:21, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я заранее извиняюсь за возможную ошибку но...Никого не смущает что в самом ЯДРЕ Линус добавил модуль DRM,не?Это нормально уже стало?И если это нормально тогда где я упустил момент открытия витража,не окна Оффертона?
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|2.76, Michael Shigorin (ok), 16:35, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Никого не смущает что в самом ЯДРЕ Линус добавил модуль DRM,не?
Вы про drm.ko (который direct rendering manager, а не digital restrictions management) или чё-нить новенькое с выдумками?
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|3.103, Последний из могикан (?), 17:46, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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digital restrictions management.Как столлманист заявляю-на мир СПО опускается Тьма Египетская.Остаётся только уйти в тайгу и пользоваться рацией для связи с окружающим миром.
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|4.106, freehck (ok), 17:52, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Остаётся только уйти в тайгу и пользоваться рацией для связи с окружающим миром.
Если собираешься прятаться совсем глубоко в тайгу -- настоятельно рекомендую прикупить Republic RC-3 Seabee, ну или на крайняк хотя бы Л-42. Хоть не сгинешь. =)
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|5.108, Последний из могикан (?), 17:58, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гляну.Одна беда.Понятие-аномалия.Со спутника заметят поляну с избой и сигнал нестандартный.Сразу будут подозрения.Нейросети на это натренированы.Ужас,в общем.
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|2.104, freehck (ok), 17:48, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никого не смущает что в самом ЯДРЕ Линус добавил модуль DRM,не?
Этот DRM существовал ещё тогда, когда ни о каких Digital Rights и речи не было. Этот DRM используют для того, чтобы напрямую работать с видюхами.
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|3.107, Последний из могикан (?), 17:54, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На уровне ядра проверяет соответствие цифровой подписи драйвера.Не соответствует тогда...что?Нет,даже не важно что потом.Сам факт вмешательства копирастов-вот это уже прецедент.Ну,для кого как,конечно. Кого то и винда устраивает.
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|1.88, Аноним (90), 17:07, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Fracta1L нарушил права Лёни на тупость. Блокировать все репозитории Fracta1L'a.
Постойте, у Fracta1L'a нет репозиториев, он ничего полезного за свою жизнь не написал ни строчки кода.
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