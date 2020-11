GitHub предупредил о возможной блокировке пользователей, тиражирующих заблокированные репозитории

2.10 , A.Stahl ( ok ), 22:22, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И где это Jesse Geraci кого-то учил о какой-то там свободе?

2.25 , анонимус ( ?? ), 22:40, 02/11/2020 Тут дело не в свободе, а в законах. Закон надо либо исполнять либо менять.

3.31 , Аноним ( 31 ), 23:03, 02/11/2020 Копирайт - в интересах любого государства. Цензорам платить надо за работу, да и "цензура запрещается", а копирасты сами цензорами добровольно работают.

3.34 , Аноним ( 34 ), 23:06, 02/11/2020 Еще есть путь Батьки Махно

4.40 , Батька Махно ( ? ), 23:13, 02/11/2020 Повоевать то за белых, то за красных, то за лучшее будущее (жы...запрещенное у вас слово, вешать - во всех трех случаях с равным рвением!), все продолбать, бежать в Париж, писать мемуары? Хороший путь, да, но вы немного запоздали родиться - сейчас в том парижопуле бешенцы с ножами бегают и режут всех неправоверных - а стрелять в них давным-давно уже неположено (я-то бы со своего верного маузера не промахнулся, разницы между этими и теми кого вешал вообще не вижу). Бежать вам некуда.

2.29 , Сейд ( ok ), 22:52, 02/11/2020 Не знаю, есть ли у этих людей политзаключенные, как у нас, но зато у этих людей точно есть веб-сервисы для хостинга ИТ-проектов. А у нас этих веб-сервисов нет.

3.33 , Аноним ( 33 ), 23:05, 02/11/2020 О, пора выделять миллиард из денег налогоплательщиков на импортозамещение! Росгитхаб!

4.48 , PHPoenX ( ok ), 00:13, 03/11/2020 Уже давно есть у Минфина, вроде. Вот только отличий от gitlab community edition нету

4.49 , jrthwk ( ? ), 00:25, 03/11/2020 Смех смехом, а если б у наших дятлов были мозги то это была бы отличная бизнес-идея.

Российские датацентры для хостинга абсолютно любых данных, без цензуры и смс, анонимность, защита от абуза гарантируется рвсн.

Но ведь не додумаются же и зассут.

3.41 , Lex ( ?? ), 23:15, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У этих людей в стране тюрем больше, чем ВУЗов и колледжей :))

И это, кстати, не шутка. Да, есть сервисы, ведь они активно скупают конкурентов, «расчищая поляну» до состояния выжженной пустыни.

3.42 , Аноним ( 34 ), 23:17, 02/11/2020 Сделают. С регистрацией по паспорту после собирания всего пакета документов и прохождения освидетельствования.

3.45 , НяшМяш ( ok ), 23:27, 02/11/2020 https://code.ach.gov.ru/public