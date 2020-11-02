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GitHub предупредил о возможной блокировке пользователей, тиражирующих заблокированные репозитории

02.11.2020 22:07

В ответ на активность пользователей по массовому созданию клонов заблокированного репозитория youtube-dl на GitHub, Джесси Джерачи (Jesse Geraci), корпоративный юрист компании GitHub, внёс изменения в пояснение про обработку нарушений Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В документе появилось предупреждение о недопустимости повторной публикации заблокированного контента другими пользователями. Подобное действие рассматривается как нарушение условий использования GitHub и может привести приостановке действия учётной записи пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/githu...)
  2. OpenNews: Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1
  3. OpenNews: GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl
  4. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54012-github
Ключевые слова: github, youtube-dl, dmca
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антифрактал (?), 22:11, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    ну так может и не использовать его просто?
     
     
  • 2.15, Anon1337 (?), 22:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой хост выбрать который даст проекту популярность и при этом не прибьёт его при первой же бумажке по адресу?
     
     
  • 3.22, Мальчикдевопс (?), 22:37, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    localhost. доступен каждому
     
     
  • 4.28, Никто (??), 22:48, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я бы с удавольствием, но мой винт на 5400 этого не позволяет. Пробывал ставить gitea, попытался создать зеркало репозитария, полушил ошибку 504
     
  • 3.37, Lex (??), 23:10, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.е гитхабу можно прибивать при первой же бумажке по адресу, а всем остальными- нет ?
     
  • 2.46, Аноним (46), 00:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну так может и не использовать его просто?

    GitHub или youtube-dl?

     

  • 1.4, JL2001 (ok), 22:13, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > предупреждение о недопустимости повторной публикации заблокированного контента

    ipfs приди!! порядок наведи!!!

    ну или хотяб i2p/onion-git-сервера

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:21, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть ещё Notabug и Codeberg
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 22:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    незабываем еще и про pornohub
     
  • 3.18, Сейд (ok), 22:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Tor-доступ к NotABug.org: http://qs3zumwfci4tntnd.onion/

    https://notabug.org/tor

     
  • 3.19, Аноним (19), 22:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они мало того что технологически ущербны и маргинальны в плане коммьюнити, так они ещё с большей готовностью удалят любой контент который им скажут.
     
     
  • 4.38, Lex (??), 23:12, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гитхаб типо не удалит ?
     

  • 1.5, Hograthm (ok), 22:14, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ай хорошо. Ну может хоть теперь люди задумаются о более анально-независимых способах пользоваться git, которые существуют с самого его создания.
     
     
  • 2.8, Анонм (?), 22:20, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >Ай хорошо. Ну может хоть теперь люди задумаются

    Вы совсем не разбираетесь в людях.

     
  • 2.20, Аноним (19), 22:36, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типа на локалхосте хоститься?
     
     
  • 3.23, Hograthm (ok), 22:38, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Использовать email-рассылки и git-send-email, как минимум.
     

  • 1.6, Роман (??), 22:15, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И эти люди учат нас о свободе и правах....
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 22:22, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И где это Jesse Geraci кого-то учил о какой-то там свободе?
     
  • 2.25, анонимус (??), 22:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут дело не в свободе, а в законах.  

    Закон надо либо исполнять либо менять.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 23:03, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копирайт - в интересах любого государства. Цензорам платить надо за работу, да и "цензура запрещается", а копирасты сами цензорами добровольно работают.
     
  • 3.34, Аноним (34), 23:06, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще есть путь Батьки Махно
     
     
  • 4.40, Батька Махно (?), 23:13, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Повоевать то за белых, то за красных, то за лучшее будущее (жы...запрещенное у вас слово, вешать - во всех трех случаях с равным рвением!), все продолбать, бежать в Париж, писать мемуары?

    Хороший путь, да, но вы немного запоздали родиться - сейчас в том парижопуле бешенцы с ножами бегают и режют всех неправоверных - а стрелять в них давным-давно уже неположено (я-то бы со своего верного маузера не промахнулся, разницы между этими и теми кого вешал вообще не вижу).

    Бежать вам некуда.

     
  • 2.29, Сейд (ok), 22:52, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, есть ли у этих людей политзаключенные, как у нас, но зато у этих людей точно есть веб-сервисы для хостинга ИТ-проектов. А у нас этих веб-сервисов нет.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 23:05, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, пора выделять миллиард из денег налогоплательщиков на импортозамещение! Росгитхаб!
     
     
  • 4.48, PHPoenX (ok), 00:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно есть у Минфина, вроде. Вот только отличий от gitlab community edition нету
     
  • 4.49, jrthwk (?), 00:25, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смех смехом, а если б у наших дятлов были мозги то это была бы отличная бизнес-идея.
    Российские датацентры для хостинга абсолютно любых данных, без цензуры и смс, анонимность, защита от абуза гарантируется рвсн.
    Но ведь не додумаются же и зассут.
     
  • 3.41, Lex (??), 23:15, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У этих людей в стране тюрем больше, чем ВУЗов и колледжей :))
    И это, кстати, не шутка.

    Да, есть сервисы, ведь они активно скупают конкурентов, «расчищая поляну» до состояния выжженной пустыни.

     
  • 3.42, Аноним (34), 23:17, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделают. С регистрацией по паспорту после собирания всего пакета документов и прохождения освидетельствования.
     
  • 3.45, НяшМяш (ok), 23:27, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://code.ach.gov.ru/public /s
     

  • 1.7, phrippy (ok), 22:19, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интернет не так работает немножко
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:22, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Современные макаки ничего не понимают в децентрализации, у них Git репозиторий = GitHub или GitLab.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как он работает?
    Кому, кроме пары-тройки совсем уж отбитых мамкиных свободолюбцев нужны репозитории в onion-сетях? Какой процент разработчиков переедет туда?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:28, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Какая разница разработчику куда комитить, добавить только torsocks перед git
     
  • 3.24, дизморалер пойман за руку (?), 22:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому, кроме пары-тройки совсем уж отбитых мамкиных свободолюбцев нужны репозитории в onion-сетях?

    Путь в тысячу миль начинается с первого шага

    Дорогу осилит идущий

    Маленький шаг человека — огромный скачок для человечества

     
  • 3.26, Сейд (ok), 22:41, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://notabug.org/explore/repos
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:45, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Интернет != GitHub. Частная компания заявила, что на их частные сервера запрещено заливать определенные исходники. Вот и все. Насчет остального интернета ни слова сказано не было -- можешь заливать сорцы на все сайты подряд. Хоть обзаливайся.
     
     
  • 3.32, Аноним (34), 23:05, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.13, user90 (?), 22:26, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > корпоративный юрист компании GitHub

    Прочел как эксклюзивный корпораст) GitHub тоже корпоративная дрянь - что, из мозгов повыпало?? Срать на тех и на других вапсчет!

     
  • 1.21, Анонм (?), 22:36, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Jesse Geraci

    По фотке на аватаре так и не смог понять

    1. это он, она или оно;
    2. это вообще его/её/этого фотка, или вырезка из какого-либо фильма, нарушающая копирайт (так как все сайты поиска по картинкам требуют JS, искать не стал).

     
     
  • 2.50, Анонизмуз (?), 00:49, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это один из подавляющего большинства клиентов гитхуба.
     

  • 1.30, Аноним (34), 23:01, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гы-гы-гы! Пусть удалят мой шелл который сделал git clone! А еще я объявляю, что удел нигepoв - быть рабами!
     
  • 1.35, Аноним (35), 23:08, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ах. Ну ничего кроме как анально покарать всех замеченных за сочувствием  они не могли, объективно, но это очередной гвоздь в гроб гх.
     
  • 1.36, RedEyedMan (ok), 23:08, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В США успех организации зависит от количества потребителей ее услуг. Github так вполне загнется т.е. маргинализируется когда его начнут бойкотировать по-крупному, а сторонние компании усердней продвигать свои git-услуги как алтернативу Github.
     
     
  • 2.43, Lex (??), 23:18, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С чего бы ему загнуться, если он «загну конкурентов и стал фактическим монополистом ?
    А корпорации его наоборот поддержат, он же их деньги спасает, блокируя «негодяев, скачивающих без рекламы» :)
     

  • 1.39, Аноним (34), 23:12, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ти шайтанъ микрософтский, проклятого чорта братъ и товарищъ и самого люциперя секретаръ! який ти въ чорта лицарь, чорть с..е, а ти и твое військо поживае. Не будешъ ти годенъ синівъ опенсорскіхъ підъ собою мати; твого війська ми не боімося, землею и водою будемъ биться ми зъ тобою. Вавилонский ти кухарь, македонський колесникъ, іерусалимський броварникъ, александрийський козолупъ, великого й малого Египта свинарь, армянська свиня, татарьский сагайдакъ, камінецький катъ, подольський злодіюка, самого гаспида внукъ и всего світа и підсвіта блазень, а нашого бога дурень, свиняча морда, кобиляча с..ка, різницька собака, некрещений лобъ, …. бы твою чортъ паривъ! Оттакъ тобі козаки відказали, плюгавче, не вгоденъ еси матери вірнихъ опенсорсъ. Числа не знаемъ, бо календаря не маемъ, місяць у небі, а годъ у книжиці, а день такий у насъ якъ у васъ, поцілуй за се въ г…о насъ!

    Кошовий отоманъ Сірко со всімъ кошомъ запорозькимъ.

     
  • 1.44, Аноним (-), 23:26, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где Microsoft побывал, там везде скандал.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 00:11, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...и выжженная земля. Например, ни одна телефонная компания не пережила сотрудничество с M$.
     

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