GitHub предупредил о возможной блокировке пользователей, тиражирующих заблокированные репозитории

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|2.15, Anon1337 (?), 22:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И какой хост выбрать который даст проекту популярность и при этом не прибьёт его при первой же бумажке по адресу?
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|4.28, Никто (??), 22:48, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я бы с удавольствием, но мой винт на 5400 этого не позволяет. Пробывал ставить gitea, попытался создать зеркало репозитария, полушил ошибку 504
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|3.37, Lex (??), 23:10, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.е гитхабу можно прибивать при первой же бумажке по адресу, а всем остальными- нет ?
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|2.46, Аноним (46), 00:09, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну так может и не использовать его просто?
GitHub или youtube-dl?
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|1.4, JL2001 (ok), 22:13, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> предупреждение о недопустимости повторной публикации заблокированного контента
ipfs приди!! порядок наведи!!!
ну или хотяб i2p/onion-git-сервера
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|3.19, Аноним (19), 22:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Они мало того что технологически ущербны и маргинальны в плане коммьюнити, так они ещё с большей готовностью удалят любой контент который им скажут.
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|1.5, Hograthm (ok), 22:14, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ай хорошо. Ну может хоть теперь люди задумаются о более анально-независимых способах пользоваться git, которые существуют с самого его создания.
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|2.8, Анонм (?), 22:20, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Ай хорошо. Ну может хоть теперь люди задумаются
Вы совсем не разбираетесь в людях.
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|2.25, анонимус (??), 22:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут дело не в свободе, а в законах.
Закон надо либо исполнять либо менять.
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|3.31, Аноним (31), 23:03, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копирайт - в интересах любого государства. Цензорам платить надо за работу, да и "цензура запрещается", а копирасты сами цензорами добровольно работают.
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|4.40, Батька Махно (?), 23:13, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Повоевать то за белых, то за красных, то за лучшее будущее (жы...запрещенное у вас слово, вешать - во всех трех случаях с равным рвением!), все продолбать, бежать в Париж, писать мемуары?
Хороший путь, да, но вы немного запоздали родиться - сейчас в том парижопуле бешенцы с ножами бегают и режют всех неправоверных - а стрелять в них давным-давно уже неположено (я-то бы со своего верного маузера не промахнулся, разницы между этими и теми кого вешал вообще не вижу).
Бежать вам некуда.
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|2.29, Сейд (ok), 22:52, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю, есть ли у этих людей политзаключенные, как у нас, но зато у этих людей точно есть веб-сервисы для хостинга ИТ-проектов. А у нас этих веб-сервисов нет.
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|3.33, Аноним (33), 23:05, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, пора выделять миллиард из денег налогоплательщиков на импортозамещение! Росгитхаб!
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|4.48, PHPoenX (ok), 00:13, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже давно есть у Минфина, вроде. Вот только отличий от gitlab community edition нету
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|4.49, jrthwk (?), 00:25, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смех смехом, а если б у наших дятлов были мозги то это была бы отличная бизнес-идея.
Российские датацентры для хостинга абсолютно любых данных, без цензуры и смс, анонимность, защита от абуза гарантируется рвсн.
Но ведь не додумаются же и зассут.
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|3.41, Lex (??), 23:15, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У этих людей в стране тюрем больше, чем ВУЗов и колледжей :))
И это, кстати, не шутка.
Да, есть сервисы, ведь они активно скупают конкурентов, «расчищая поляну» до состояния выжженной пустыни.
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|3.42, Аноним (34), 23:17, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сделают. С регистрацией по паспорту после собирания всего пакета документов и прохождения освидетельствования.
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|2.11, Аноним (11), 22:22, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Современные макаки ничего не понимают в децентрализации, у них Git репозиторий = GitHub или GitLab.
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|2.12, Аноним (12), 22:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как он работает?
Кому, кроме пары-тройки совсем уж отбитых мамкиных свободолюбцев нужны репозитории в onion-сетях? Какой процент разработчиков переедет туда?
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|3.14, Аноним (14), 22:28, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Какая разница разработчику куда комитить, добавить только torsocks перед git
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|3.24, дизморалер пойман за руку (?), 22:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому, кроме пары-тройки совсем уж отбитых мамкиных свободолюбцев нужны репозитории в onion-сетях?
Путь в тысячу миль начинается с первого шага
Дорогу осилит идущий
Маленький шаг человека — огромный скачок для человечества
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|2.27, Аноним (27), 22:45, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Интернет != GitHub. Частная компания заявила, что на их частные сервера запрещено заливать определенные исходники. Вот и все. Насчет остального интернета ни слова сказано не было -- можешь заливать сорцы на все сайты подряд. Хоть обзаливайся.
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|1.13, user90 (?), 22:26, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> корпоративный юрист компании GitHub
Прочел как эксклюзивный корпораст) GitHub тоже корпоративная дрянь - что, из мозгов повыпало?? Срать на тех и на других вапсчет!
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|1.21, Анонм (?), 22:36, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Jesse Geraci
По фотке на аватаре так и не смог понять
1. это он, она или оно;
2. это вообще его/её/этого фотка, или вырезка из какого-либо фильма, нарушающая копирайт (так как все сайты поиска по картинкам требуют JS, искать не стал).
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|1.30, Аноним (34), 23:01, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гы-гы-гы! Пусть удалят мой шелл который сделал git clone! А еще я объявляю, что удел нигepoв - быть рабами!
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|1.35, Аноним (35), 23:08, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ах. Ну ничего кроме как анально покарать всех замеченных за сочувствием они не могли, объективно, но это очередной гвоздь в гроб гх.
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|1.36, RedEyedMan (ok), 23:08, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В США успех организации зависит от количества потребителей ее услуг. Github так вполне загнется т.е. маргинализируется когда его начнут бойкотировать по-крупному, а сторонние компании усердней продвигать свои git-услуги как алтернативу Github.
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|2.43, Lex (??), 23:18, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С чего бы ему загнуться, если он «загну конкурентов и стал фактическим монополистом ?
А корпорации его наоборот поддержат, он же их деньги спасает, блокируя «негодяев, скачивающих без рекламы» :)
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|1.39, Аноним (34), 23:12, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ти шайтанъ микрософтский, проклятого чорта братъ и товарищъ и самого люциперя секретаръ! який ти въ чорта лицарь, чорть с..е, а ти и твое військо поживае. Не будешъ ти годенъ синівъ опенсорскіхъ підъ собою мати; твого війська ми не боімося, землею и водою будемъ биться ми зъ тобою. Вавилонский ти кухарь, македонський колесникъ, іерусалимський броварникъ, александрийський козолупъ, великого й малого Египта свинарь, армянська свиня, татарьский сагайдакъ, камінецький катъ, подольський злодіюка, самого гаспида внукъ и всего світа и підсвіта блазень, а нашого бога дурень, свиняча морда, кобиляча с..ка, різницька собака, некрещений лобъ, …. бы твою чортъ паривъ! Оттакъ тобі козаки відказали, плюгавче, не вгоденъ еси матери вірнихъ опенсорсъ. Числа не знаемъ, бо календаря не маемъ, місяць у небі, а годъ у книжиці, а день такий у насъ якъ у васъ, поцілуй за се въ г…о насъ!
Кошовий отоманъ Сірко со всімъ кошомъ запорозькимъ.
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|2.47, Аноним (47), 00:11, 03/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...и выжженная земля. Например, ни одна телефонная компания не пережила сотрудничество с M$.
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