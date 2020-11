Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1

2.51 , Аноним ( 51 ), 11:45, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Кто сказал и где? У тебя по ссылке написано: I'll wait to see what happens with the GitHub repository and the current maintainer before I do anything with this clone. Это просто кто-то себе скопировал. Это не current maintainer.