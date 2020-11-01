Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1

2.9 , m.makhno ( ok ), 08:59, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналоги GitHub в сети Tor? Вы о чём?

3.14 , nc ( ok ), 09:14, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том чтобы размещать там репозитории, которые по каким-то причинам удаляют. В частности youtube-dl

4.15 , Анончик ( ? ), 09:15, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не нашел ничего про тор, но в зеронет что-то подобное было.

4.25 , m.makhno ( ok ), 09:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Разве прокси-сервера сети Tor используются для хостинга кода?

5.32 , Аноним ( 32 ), 09:55, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – гуглите onion сервисы

3.18 , M ( ? ), 09:16, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – I2P есть же

4.26 , Аноним ( 26 ), 09:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > I2P есть же есть куча вариантов, фринет, прочие децентрализованные сети, вопрос в том, насколько далеко готовы пойти разрабы в борьбе, и насколько жёстко будут давить все эти запрещающие организации. Ну и на что готовы сами пользователи. Суть в том, что если, по самому негативному сценарию, начнутся попытки преследования разрабов, как создателей TPB, то не все могут пойти на подобное противостояние, когда замаячит перспектива конкретного срока, тут вопрос в том, кто встанет на защиту и насколько это будет действенно. 3.23 , Аноним ( 23 ), 09:29, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Аналоги GitHub в сети Tor? Вы о чём? Не знаю за Github аналоги, но репозитории дебиана в торе есть 2.11 , Stanislavvv ( ? ), 09:07, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проще поставить какую-нибудь gitea для себя.

2.19 , qetuo ( ? ), 09:20, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В зеронет можно развернуть любой сайт, зеронет полностью поддерживает (и рекомендует использовать) тор.

2.21 , Аноним ( 21 ), 09:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помнится, гитхаб продаёт специальную коммерческую подписку, платишь, и они выдают железку с независимой версией гитхаба, которую можно взять и поставить в интранет без выхода в интернет. Предложение - для корпораций, которым по нраву github, и которые не желают делиться с гх своими исходниками. Но частное лицо тоже может оформить. На ксакепе была инструкция и результаты копания в образе диска. Чисто теоретически, ничего не мешает это присобачить к тору.

2.31 , Аноним ( - ), 09:53, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А есть какие-нибудь аналоги Гитхаба в Tor? Всеми любимый нот а баг напрмер: http://qs3zumwfci4tntnd.onion/ Куча гитей и гитлабов к сожалению, я их не люблю из-за жыэса, если надо сами найдете.

2.50 , fi ( ok ), 11:43, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да без проблем для раздачи:

https://git...

