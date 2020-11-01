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Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1

02.11.2020 07:47

Несмотря на продолжающуюся блокировку репозитория проекта на GitHub сформирован новый выпуск утилиты youtube-dl 2020.11.01.1, предоставляющей интерфейс командной строки для загрузки звука и видео из YouTube и многих других сайтов. Релиз подготовлен с использованием нового репозитория на GitLab.

В новой версии, помимо исправления ошибок, добавлена поддержка извлечения контента с сервисов "video.ibm.com" и "di.se", в экстракторе "iprima" улучшен код для определения идентификаторов видео, решены проблемы с извлечением URL JavaScript-проигрывателя YouTube, упрощены регулярные выражения для определения URL в экстракторе 23video, улучшена работа экстрактора ytsearch.

Тестовые загрузки (загружается не весь ролик, а лишь первые 10 килобайт данных), которые стали причиной блокировки после жалобы Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), пока оставлены в коде, как сохранены и возможности загрузки зашифрованного контента и обхода механизмов ограничения доступа по возрасту.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl
  3. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
  4. OpenNews: Выпуск Invidious 0.15, альтернативного фронтенда для YouTube
  5. OpenNews: YouTube заблокировал доступ к свободному фильму Sintel под предлогом нарушения авторских прав Sony Pictures
  6. OpenNews: Инцидент с подменой SSL-сертификата YouTube оператором Gogo оказался результатом оптимизации трафика
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54006-youtube-dl
Ключевые слова: youtube-dl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mos87 (ok), 07:57, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    ✊✊✊
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:06, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    no pasaran
     
  • 1.3, Анончик (?), 08:14, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Окружен, но не сломлен!
     
     
  • 2.61, n00by (ok), 12:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они слева, справа, впереди и сзади... Это значит, что теперь им от нас не уйти. (с)
     

  • 1.4, m.makhno (ok), 08:14, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Отлично! Проект очень нужный.
     
     
  • 2.10, Qwerty (??), 09:05, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• –26 +/
     
     
  • 3.16, возмущенный прохожий (?), 09:16, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.17, OpenEcho (?), 09:16, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.33, resdert (ok), 09:56, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 09:22, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.49, Zenitur (ok), 11:37, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.57, YetAnotherOnanym (ok), 12:06, 02/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.38, Anonim (??), 10:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не нужно
     

  • 1.5, istepan (ok), 08:27, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куда переедут когда их gitlab заблокирует?
     
     
  • 2.6, Бен Криведко (?), 08:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На self-hosted gitlab, например.
     
     
  • 3.27, istepan (ok), 09:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там и до хостеров и держателей стоек под серваки докопаются.

    Грустно всё это. Остается валить туда же где хостится жесткое порно)

     
     
  • 4.39, microsoft (?), 10:41, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адресок с жестуюким не даш?
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 11:54, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://netsplit.de/channels/details.php?room=%23anime&net=freenode
     
  • 4.45, Агл (?), 11:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    налог ввести на серверное оборудование для михалкова.
     
  • 2.28, Аноним (28), 09:45, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Россию
     

  • 1.7, nc (ok), 08:43, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть какие-нибудь аналоги Гитхаба в Tor?
     
     
  • 2.9, m.makhno (ok), 08:59, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналоги GitHub в сети Tor? Вы о чём?
     
     
  • 3.14, nc (ok), 09:14, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том чтобы размещать там репозитории, которые по каким-то причинам удаляют. В частности youtube-dl
     
     
  • 4.15, Анончик (?), 09:15, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нашел ничего про тор, но в зеронет что-то подобное было.
     
  • 4.25, m.makhno (ok), 09:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разве прокси-сервера сети Tor используются для хостинга кода?
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 09:55, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    гуглите onion сервисы
     
  • 3.18, M (?), 09:16, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I2P есть же
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 09:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > I2P есть же

    есть куча вариантов, фринет, прочие децентрализованные сети, вопрос в том, насколько далеко готовы пойти разрабы в борьбе, и насколько жёстко будут давить все эти запрещающие организации. Ну и на что готовы сами пользователи.

    Суть в том, что если, по самому негативному сценарию, начнутся попытки преследования разрабов, как создателей TPB, то не все могут пойти на подобное противостояние, когда замаячит перспектива конкретного срока, тут вопрос в том, кто встанет на защиту и насколько это будет действенно.

     
  • 3.23, Аноним (23), 09:29, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Аналоги GitHub в сети Tor? Вы о чём?

    Не знаю за Github аналоги, но репозитории дебиана в торе есть

     
  • 2.11, Stanislavvv (?), 09:07, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проще поставить какую-нибудь gitea для себя.
     
  • 2.19, qetuo (?), 09:20, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В зеронет можно развернуть любой сайт, зеронет полностью поддерживает (и рекомендует использовать) тор.
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится, гитхаб продаёт специальную коммерческую подписку, платишь, и они выдают железку с независимой версией гитхаба, которую можно взять и поставить в интранет без выхода в интернет. Предложение - для корпораций, которым по нраву github, и которые не желают делиться с гх своими исходниками. Но частное лицо тоже может оформить. На ксакепе была инструкция и результаты копания в образе диска. Чисто теоретически, ничего не мешает это присобачить к тору.
     
  • 2.31, Аноним (-), 09:53, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А есть какие-нибудь аналоги Гитхаба в Tor?

    Всеми любимый нот а баг напрмер:

    http://qs3zumwfci4tntnd.onion/

    Куча гитей и гитлабов к сожалению, я их не люблю из-за жыэса, если надо сами найдете.

     
  • 2.50, fi (ok), 11:43, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да без проблем для раздачи:
    https://git...
     

  • 1.13, iPony129412 (?), 09:12, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > обхода механизмов ограничения доступа по возрасту

    Развращают 😮

     
  • 1.22, Аноним (23), 09:27, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня один вопрос на данный момент: куда репортят баги теперь, не вангованием же они их получают?!
    И вопрос на долгосрочную перспективу: как они собираются распространять бинари, если заблочат их сайт и будут блочить все, где есть ссылка на уже готовый бинарь для загрузки?
     
     
  • 2.24, Ordu (ok), 09:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве у них есть бинари? Мне казалось, что он на пайтоне написан, не?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для наиболее широко распространённой ОС — есть.
     
  • 3.42, Аноним (42), 10:59, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под оффтопик один exeшник и с новой версией восстановилось обновление

    C:\WINDOWS\system32>ytdl -U
    youtube-dl is up-to-date (2020.11.01.1)

     

  • 1.29, Аноним (-), 09:47, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Please turn JavaScript on and reload the page.

    Шикарно. Верните все на гитхаб

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:53, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо написать "утилиту, предоставляющую интерфейс командной строки для загрузки youtube-dl с githab, gitlab и многих других сайтов." (c)
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gitweb-dl,
    или лучше сразу internet-dl,
    а вообще нужен нормальный браузер с возможностью загрузки файлов.
     
     
  • 4.37, Аноним (30), 10:33, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вчера подумал что мне такой браузер нужен.
    Хром не стал нормально открывать сайт по хвалёному HTTPS из-за того, что на сайте были ссылки на картинки по http и он их автоматом молча заменил на https и соответственно 404. Пришлось сайт по http открывать. Б - безопасность
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 11:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е. автор сайта безрукий неуч, а виноват браузер. Интересное кино.
     
     
  • 6.54, пох. (?), 11:54, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, все кто не пляшут под дудку гугля - безрукие неучи.

    Не говоря уже о том, что не всегда можно взять и положить понравившуюся картинку локально - иногда приходится ее открывать непосредственно с сайта автора. Разумеется, мне надо все удалить, потому что автор либо помер, либо давно потерял интерес.

    У меня на сайте есть страницы двадцатилетней давности. И до "заботливого" гугля - все работало.
    Ну, собственно, чо, http-only версия у сайта тоже есть и будет всегда.

     
  • 3.59, Аноним (59), 12:13, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > утилиту, предоставляющую интерфейс командной строки для загрузки youtube-dl с githab, gitlab и многих других сайтов.

    youtube-dl -U

     

  • 1.35, Аноним (36), 10:26, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Главное не вестись на поводу Github по восстановлению репозитория с урезанием функционала, как предлагает Nat Friedman. А то вся задумка с блокировкой, кажется, именно в этом изначально и была.
     
  • 1.40, Sylvia (ok), 10:41, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Король мёртв.
    Да здравствует король!
     
  • 1.41, ананим.orig (?), 10:50, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рекламная акция сабжа прошла успешно.
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 11:28, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вывод1:гитхаб не для всех открытых проектов и ниразу не киберпанк;вывод2:вебхостинг не способен защитить копирайт;вывод3:вложения в сеть в опасности, корпорации беспомощны. дальше политика.
     
     
  • 3.48, ананим.orig (?), 11:37, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вывод — у каждого свой вывод… и ввод.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 12:01, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о чём я и говорю - деньги надо вкладывать в даркнет, киберпанк и беспредел. опеннет обобряет.
     
     
  • 5.60, ананим.orig (?), 12:15, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, сообщите что у вас получилось.
     

  • 1.43, Аноним (43), 11:07, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот дятел так и не поднял свой сервер?
     
     
  • 2.52, пох. (?), 11:50, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его сервер существует десяток лет. Но не хостит исходники - потому что нафиг не нужно.
    При этом те, кто обновляются путем youtube-dl -U - внезапно, получили новую версию автоматически.

     

  • 1.44, Аноним2 (?), 11:13, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так изначально сказали же что они переехали на https://gitlab.com/ytdl-org/youtube-dl а в теме другая ссылка, что случилось?
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:45, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто сказал и где? У тебя по ссылке написано: I'll wait to see what happens with the GitHub repository and the current maintainer before I do anything with this clone.

    Это просто кто-то себе скопировал. Это не current maintainer.

     

  • 1.56, Анонимище (?), 12:03, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахахах))) Им нужно захостить свой репозиторий где-то, куда не доберутся копирасты.
     
     
  • 2.58, iLex (ok), 12:10, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Марсе?
     

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