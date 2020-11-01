Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1

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|2.61, n00by (ok), 12:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они слева, справа, впереди и сзади... Это значит, что теперь им от нас не уйти. (с)
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|3.27, istepan (ok), 09:40, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там и до хостеров и держателей стоек под серваки докопаются.
Грустно всё это. Остается валить туда же где хостится жесткое порно)
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|4.45, Агл (?), 11:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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налог ввести на серверное оборудование для михалкова.
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|3.14, nc (ok), 09:14, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О том чтобы размещать там репозитории, которые по каким-то причинам удаляют. В частности youtube-dl
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|4.26, Аноним (26), 09:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> I2P есть же
есть куча вариантов, фринет, прочие децентрализованные сети, вопрос в том, насколько далеко готовы пойти разрабы в борьбе, и насколько жёстко будут давить все эти запрещающие организации. Ну и на что готовы сами пользователи.
Суть в том, что если, по самому негативному сценарию, начнутся попытки преследования разрабов, как создателей TPB, то не все могут пойти на подобное противостояние, когда замаячит перспектива конкретного срока, тут вопрос в том, кто встанет на защиту и насколько это будет действенно.
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|3.23, Аноним (23), 09:29, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Аналоги GitHub в сети Tor? Вы о чём?
Не знаю за Github аналоги, но репозитории дебиана в торе есть
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|2.19, qetuo (?), 09:20, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В зеронет можно развернуть любой сайт, зеронет полностью поддерживает (и рекомендует использовать) тор.
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|2.21, Аноним (21), 09:24, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помнится, гитхаб продаёт специальную коммерческую подписку, платишь, и они выдают железку с независимой версией гитхаба, которую можно взять и поставить в интранет без выхода в интернет. Предложение - для корпораций, которым по нраву github, и которые не желают делиться с гх своими исходниками. Но частное лицо тоже может оформить. На ксакепе была инструкция и результаты копания в образе диска. Чисто теоретически, ничего не мешает это присобачить к тору.
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|1.22, Аноним (23), 09:27, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня один вопрос на данный момент: куда репортят баги теперь, не вангованием же они их получают?!
И вопрос на долгосрочную перспективу: как они собираются распространять бинари, если заблочат их сайт и будут блочить все, где есть ссылка на уже готовый бинарь для загрузки?
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|2.24, Ordu (ok), 09:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А разве у них есть бинари? Мне казалось, что он на пайтоне написан, не?
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|3.42, Аноним (42), 10:59, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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под оффтопик один exeшник и с новой версией восстановилось обновление
C:\WINDOWS\system32>ytdl -U
youtube-dl is up-to-date (2020.11.01.1)
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|1.29, Аноним (-), 09:47, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Please turn JavaScript on and reload the page.
Шикарно. Верните все на гитхаб
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|2.30, Аноним (30), 09:53, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо написать "утилиту, предоставляющую интерфейс командной строки для загрузки youtube-dl с githab, gitlab и многих других сайтов." (c)
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|3.36, Аноним (36), 10:30, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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gitweb-dl,
или лучше сразу internet-dl,
а вообще нужен нормальный браузер с возможностью загрузки файлов.
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|4.37, Аноним (30), 10:33, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вчера подумал что мне такой браузер нужен.
Хром не стал нормально открывать сайт по хвалёному HTTPS из-за того, что на сайте были ссылки на картинки по http и он их автоматом молча заменил на https и соответственно 404. Пришлось сайт по http открывать. Б - безопасность
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|5.47, Аноним (47), 11:31, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е. автор сайта безрукий неуч, а виноват браузер. Интересное кино.
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|6.54, пох. (?), 11:54, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да-да, все кто не пляшут под дудку гугля - безрукие неучи.
Не говоря уже о том, что не всегда можно взять и положить понравившуюся картинку локально - иногда приходится ее открывать непосредственно с сайта автора. Разумеется, мне надо все удалить, потому что автор либо помер, либо давно потерял интерес.
У меня на сайте есть страницы двадцатилетней давности. И до "заботливого" гугля - все работало.
Ну, собственно, чо, http-only версия у сайта тоже есть и будет всегда.
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|3.59, Аноним (59), 12:13, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> утилиту, предоставляющую интерфейс командной строки для загрузки youtube-dl с githab, gitlab и многих других сайтов.
youtube-dl -U
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|1.35, Аноним (36), 10:26, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Главное не вестись на поводу Github по восстановлению репозитория с урезанием функционала, как предлагает Nat Friedman. А то вся задумка с блокировкой, кажется, именно в этом изначально и была.
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|2.46, Аноним (-), 11:28, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вывод1:гитхаб не для всех открытых проектов и ниразу не киберпанк;вывод2:вебхостинг не способен защитить копирайт;вывод3:вложения в сеть в опасности, корпорации беспомощны. дальше политика.
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|4.55, Аноним (-), 12:01, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о чём я и говорю - деньги надо вкладывать в даркнет, киберпанк и беспредел. опеннет обобряет.
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|2.52, пох. (?), 11:50, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его сервер существует десяток лет. Но не хостит исходники - потому что нафиг не нужно.
При этом те, кто обновляются путем youtube-dl -U - внезапно, получили новую версию автоматически.
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|2.51, Аноним (51), 11:45, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто сказал и где? У тебя по ссылке написано: I'll wait to see what happens with the GitHub repository and the current maintainer before I do anything with this clone.
Это просто кто-то себе скопировал. Это не current maintainer.
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