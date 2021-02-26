Инцидент с блокировкой GitHub Gist на территории Украины

Вчера некоторые украинские пользователи отметили невозможностью обратиться к сервису обмена кодом GitHub Gist. Проблема оказалась связана с блокировкой сервиса провайдерами, которые получили судебное предписание (копия 1, копия 2), опубликованное на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Предписание было выдано на основании решения Голосеевского районного суда города Киева (752/22980/20) по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Кроме gist.github.com под блокировку попало ещё 425 сайтов, среди которых LiveJournal, РБК и несколько крупных криптовалютных и финансовых сайтов, включая banki.ru. В настоящее время документ удалён с сайта ведомства и опубликовано пояснение, отзывающее ранее опубликованную информацию. Михаил Федоров, вице-премьер Украины и руководитель профильного министерства, пообещал недопустить блокировки GitHub Gist и разобраться в сложившейся ситуации. Запрет пока остаётся только на бумаге, дело отправлено на изучение и, вероятнее всего, решение будет вообще отменено.

По данным Антона Геращенко, заместителя руководителя МВД Украины, некий гражданин подал заявление в суд, заявив, что на перечисленных сайтах размещается порочащая его информация, после чего судья Голосеевского райсуда решил наложить арест на 426 сайтов, посчитав их "орудием преступления". МВД Украины считает данное решение незаконным, дело уже передано на изучение прокурору для инициирования процесса по его пересмотру.



