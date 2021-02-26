Инцидент с блокировкой GitHub Gist на территории Украины

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|1.1, Леголас (ok), 11:12, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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новость 2-в-1 для первосортн(ого|ой) срача/флуда/политдискуссии, тут вам и гитхуб и наши незалежные соседи
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|4.48, n00by (ok), 13:13, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ФРС так просит поддержать после потери 3-х трюликов и купить парочку Тредтрипперов.
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|2.49, VladSh (?), 13:22, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вчера некоторые украинские пользователи отметили невозможностью обратиться к сервису...
Часто пользуюсь гиперссылкой "исправить" под новостью, но тут даже не знаю, как это можно поправить...
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|3.57, Урри (ok), 14:13, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кроме политических. "мордор", "свинарник", вот это все...
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|5.58, Аноним (58), 14:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Фу, таким быть! Все прогрессивное BLM трансгендерное небинарное сообщество делает это в комментариях!
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|1.5, Аноним (5), 11:25, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>некий гражданин подал заявление в суд, заявив, что на перечисленных сайтах размещается порочащая его информация, после чего судья Голосеевского райсуда решил наложить арест на 426 сайтов, посчитав их "орудием преступления".
Видимо, "авторитетный" человек, раз ради него такие решения мало того что выносятся, так ещё и в исполнение приводятся.
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|2.8, InuYasha (??), 11:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Хороший, годный тролль! Я бы на его месте ещё серверы wandows upgayte и Кашперского добавил ))
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|3.34, пох. (?), 12:41, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, он хороший, годный тролль - так что кашперского шпиона добавлять не будет (а то такое могут ведь и не захотеть отменять).
А с виндой не прокатит, к сожалению - она ж давно на скрытый торрент для доставки обновлений перешла.
Да и проверка там тоже децентрализована и хз куда она вообще обращается.
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|4.55, пох. (?), 14:07, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты еще скажи что доступ к обновлениям запретили, хахаха.
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|5.66, Scriptor (ok), 14:39, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты еще скажи что доступ к обновлениям запретили, хахаха.
Не знаю, не пользуюсь.
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|1.7, Дегенератор (ok), 11:28, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>По данным Антона Геращенко
Таки вычислил по айпи ))). А на самом деле банили Шария в телеграмме))))))))))))))))))))))))
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|1.19, Аноним (19), 11:42, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гитхаб для меня, после недавних новостей, и так мертв, но радует хоть что разобраться пытаются, а то это уже абсурдом попахивает
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|1.21, Максим (??), 11:45, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Что за бред, ни один оператор в Украине не блокировал ничего!!!! А что то предписали, ну да то же бред :)
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|4.64, Michael Shigorin (ok), 14:30, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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...та й розбагатiв.
PS: умных украинцев не бывает -- вспоминают, что они русские, а вовсе не манкурты под чьей угодно задницей.
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|2.44, Аноньимъ (ok), 13:04, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не считая таких мелочей как контакт и Яндекс заблокированы сотни если не тысячи мелких сайтов(видимо потому что они хостятся не там)
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|1.24, Совершенно другой аноним (?), 11:55, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Скорее всего список откорректируют (удалят этот самый gist.github.com) и заново попытаются заблокировать.
Там на самом деле есть сайты, которые имеют доменные имена похожие на фишинговые - например http://funera1-spb.ru/ (хотя, судя по названию, вряд-ли ими активно пользуются на Украине). Но есть и те, которые пытаются закрыть по политическим мотивам - по типу того-же livejournal-а.
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|2.36, пох. (?), 12:46, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У нас прыщавый зад60т не извинялся. И судебные решения у нас совсем необязательны.
Так что вам еще лет десять шагать в этом направлении. И учтите, мы вас ждать не собираемся, мы за это время вообще полный чебурнет достроим, а кому не нравится - поедет валить лес.
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|3.51, n00by (ok), 13:24, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> чебурнет достроим, а кому не нравится - поедет валить лес.
Пора очнуться, оптику по Севморпути уже протянули. Осталось подумать, что там делает «Академик Ломоносов», и сколько обходится в других местах охлаждение. Если ветряк не замёрзнет.
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|4.61, пох. (?), 14:17, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пора очнуться, оптику по Севморпути уже протянули.
Главное - не поехать нечаянно ту оптику обслуживать.
А то леса на всех не хватит.
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|1.30, Аноним (5), 12:16, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На РБК (которую якобы предписали блокировать) тег "Украина" в пределах первой страницы значительной частью посвящён одному человеку. Но это абсолютно не значит, что он подал заявление, заявление мог подать кто-то другой, с расчётом, что подумают на него, именно поэтому имя может не называться.
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|1.31, Аноним (31), 12:18, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какой-то странный "некий гражданин". Сайт "мазепа клуб" вообще код ошибки 404. Некоторые сайты наши провайдеры заблокировали. "Недвижимость в Москве" точно порочат этого "гражданина". Вот и наложили арест на "майнові права інтелектуальної власності". ч. 3 ст. 190 от 3 до 8 лет. Точно кого-то "забанить" хотят.
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|2.35, пох. (?), 12:43, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Недвижимость в Москве" точно порочат этого "гражданина".
Ну наверняка же. Причем я бы и не разблокировал такое.
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|3.47, Совершенно другой аноним (?), 13:09, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это Вы зря, у одного президента Украины в момент "агрэссии краины-агрэссора", была вполне себе такая кондитерская фабрика в Липецке, которая ещё потом года так продолжала работать. Так-что может очередной президент узнал, что его элитная недвижимость вполне себе в открытом доступе в "краине-агрэссоре", а он тут с ней (с краиной, естественно) так активно взялся бороться.
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|2.41, Аноньимъ (ok), 13:01, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"майнові права інтелектуальної власності"
Это кстати феерично абсолютно.
Находилась ли судья под действием наркотиков или это её обычное состояние?
Сколько классов сельской школы у неё образования и сколько бутылок горилки она в день выпивает?
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|3.56, пох. (?), 14:11, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это обычное состояние гуглтранслейта, судья не пьет горилку, судья пьет только качественные напитки московского завода "Кристалл".
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|1.43, YetAnotherOnanym (ok), 13:04, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот это по-еуропэйськи. Не то что в каком-то Мордоре, где мухозасиженский районный суд может заблокировать сетевой ресурс на всей территории страны.
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|2.59, пох. (?), 14:14, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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да куда там этой цеэуропэ - сколько там лет без всяких судов был заблокирован bugs.php.net - пять, или больше? В принципе, конечно, и нех-й шастать, и с пихоновским багтрекером аналогично.
Пусть тренируются, тут тоже лет десять подходили к снаряду, прежде чем такие фокусы стали получаться. И без всяких оправданий в пейсбуках. Хотим - блокируем, хотим - через пять лет снова молча и без объяснений - разблокируем.
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